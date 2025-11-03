Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion în 2025

20:40

Luca, fiul fostei deputate Laura Vicol, a stârnit reacții după ce a postat pe TikTok. Un mesaj în care vorbește despre haine scumpe și le reproșează celor care îl critică că nu‑și trimit părinții la muncă a creat un val de ură pe interent împotriva lui. The post Fiul Laurei Vicol, criticat după un mesaj controversat pe TikTok: „Port geci de 5.000 de euro, voi nu” appeared first on Cotidianul RO.