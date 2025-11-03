Scene horror în Bihor: persoană cu dizabilități bătută la un centru de recuperare
Cotidianul de Hunedoara, 3 noiembrie 2025 13:20
Poliția și DGASPC Bihor anchetează un centru de recuperare după ce un bărbat cu dizabilități a fost bătut. The post Scene horror în Bihor: persoană cu dizabilități bătută la un centru de recuperare appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
13:50
Horațiu Potra a apărut în fața magistraților din Dubai, după ce avocații săi au anunțat că se va preda autorităților române. The post Horațiu Potra, prezent în fața magistraților din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulație a fiecărui sens. The post Restricții de trafic pe DN 1, timp de mai multe zile appeared first on Cotidianul RO.
13:50
O decizie neașteptată amenință să lase fără loc de muncă aproape 1.000 de angajați din Arad. O fabrică își închide porțile, mutând producția în afara Uniunii Europene. Autoritățile caută urgent soluții pentru a salva economia locală și a proteja comunitatea afectată. The post Arad, în fața unui șoc major. Ce se întâmplă cu mii de locuri de muncă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:30
Consiliul Suprem de Apărare a Țării va discuta pe final de noiembrie despre planurile de dotări din bani europeni. The post Ilie Bolojan anunță ședință a CSAT appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Duminică seara, Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a lăsat de înțeles că nu va susține pe nimeni la acest scrutin, prin urmare nici pe Anca Alexandrescu, care l-a susținut public în emisiunile sale. The post Ponta, săgeți către Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:20
Scene horror în Bihor: persoană cu dizabilități bătută la un centru de recuperare # Cotidianul de Hunedoara
Poliția și DGASPC Bihor anchetează un centru de recuperare după ce un bărbat cu dizabilități a fost bătut. The post Scene horror în Bihor: persoană cu dizabilități bătută la un centru de recuperare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Pregătește-te pentru o pauză binemeritată! Sărbătorile de iarnă aduc românilor zile libere prelungite. E momentul perfect pentru relaxare și distracție cu familia! The post Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Șeful unei armate europene insistă pentru verificarea medicală a tinerilor. Astfel, ar afla pe cine s-ar putea baza. The post Țară UE vrea să-și evalueze tinerii pentru serviciu militar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:50
Turismul românesc se află în pragul unei crize profunde. iar pierderea sprijinului prin voucherele de vacanță ar putea provoca un efect de domino asupra economiei. Arată un studiu recent realizat de ASE. Fără această măsură, peste 17.000 de oameni ar putea rămâne fără serviciu, iar industria turistică ar înregistra pierderi colosale. The post Criza austerității lovește turismul românesc appeared first on Cotidianul RO.
12:50
O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping, pe prima pagină în Coreea de Sud # Cotidianul de Hunedoara
Liderul chinez nu s-a deplasat în Coreea de Sud din 2014, iar apoi relațiile celor două țări au fost subminate de o serie de diferende. The post O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping, pe prima pagină în Coreea de Sud appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Trei jucătoare din România se află în topul 100 WTA din această săptămână The post Trei românce în top 100 WTA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Cazul Popești-Leordeni. BNS condamnă violența împotriva lucrătorilor străini # Cotidianul de Hunedoara
În sprijinul acestor categorii profesionale, BNS a constituit deja Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) The post Cazul Popești-Leordeni. BNS condamnă violența împotriva lucrătorilor străini appeared first on Cotidianul RO.
12:20
În România, accidentele de gaze sunt de 100 de ori mai frecvente decât în Europa de Vest, anunță președintele AEI, Dumitru Chisăliță. The post Decese din gaze în România: cifre alarmante față de Europa de Vest appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Donald Trump îl atacă pe Seth Meyers, prezentatorul emisiunii „Late Night” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele de la Casa Albă revine în centrul atenției cu un nou atac public, de data aceasta împotriva prezentatorului Seth Meyers. Președintele l-a acuzat pe jurnalist că duce o campanie „anti-Trump” și a sugerat că astfel de atitudini „n-ar trebui permise”. Replica a provocat reacții puternice în presa americană, iar Meyers i-a răspuns ironic, în direct. The post Donald Trump îl atacă pe Seth Meyers, prezentatorul emisiunii „Late Night” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Trăim într-o nouă realitate geopolitică și avem nevoie de o relansare a parteneriatului cu SUA, chiar dacă nu ne place administrația MAGA de la Casa Albă. The post ANALIZĂ Cum îi poate câștiga România atenția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Simona Halep s-a exprimat cu privire la o posibilă revenire în circuitul WTA The post Revine Simona Halep? appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură # Cotidianul de Hunedoara
Compania reaminteşte că finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor The post Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:40
Drumurile către aeroport vor putea fi făcute cu metroul mult mai târziu decât se aștepta. Estimările Metrorex ar fi de cel puțin (...) The post Metroul către Otopeni mai întârzie câțiva ani appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de români riscă să-și piardă locurile de muncă avertizează Cristian Erbașu # Cotidianul de Hunedoara
Piața construcțiilor trece printr-un moment dificil. Preşedintele Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii avertizează angajații care riscă să-și piardă locurile de muncă. Totul din cauza blocajelor și întârzierilor în finanțările prin PNRR și programul Anghel Saligny. The post Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de români riscă să-și piardă locurile de muncă avertizează Cristian Erbașu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Jaful de la Luvru este puțin probabil să fi fost făcut de oameni cu experiență și conexiuni în crimă organizată, spune procuroarea Parisului. The post Hoții de la Luvru, niște părinți amatori appeared first on Cotidianul RO.
11:40
În prezent, Ucraina se aprovizionează majoritar prin Polonia, după ce a renunțat definitive, de la începutul acestui an, la gazele rusești. Coridorul Nord-Sud, care trece prin România, ar fi o sursă alternative de aprovizionare. The post Tranzit mare de gaze prin România appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025. The post Indicele ROBOR continuă să scadă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani # Cotidianul de Hunedoara
Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic. The post Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Tragedie la Castelul Bran: un turist italian a murit în timpul vizitei pe tărâmul lui Dracula # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 55 de ani a murit la Castelul Bran. Turistul venit cu un grup din Italia pentru a descoperi celebrul „tărâm al lui Dracula”, s-a prăbușit după ce a acuzat dureri în piept. Medicii au încercat aproape 40 de minute să-l resusciteze, însă fără succes. The post Tragedie la Castelul Bran: un turist italian a murit în timpul vizitei pe tărâmul lui Dracula appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Autoritățile din Paris avertizează că reluarea vânzării ar putea duce la interzicerea Shein în Franța. The post Păpuși sexuale cu aspect de copil, retrase de la vânzare – Reuters appeared first on Cotidianul RO.
11:10
În această săptămână, nicio problemă banală din sfera informației nu va fi o problemă pentru tine. Autoritatea ta la locul de muncă va crește. The post O zodie trebuie să aibă grijă la „prieteni“ appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Charles Coste a decedat joi, la vârsta de 101 ani The post A murit cel mai în vârstă campion olimpic appeared first on Cotidianul RO.
11:00
„Un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri” The post AUR, despre boicotul lui Georgescu: „Îi înțelegem frustrarea” – EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Consumul a scăzut după majorarea accizelor la benzină, alcool și țigări. Ministrul Finanțelor anunță că efectele se vor vedea abia la finalul anului. The post Nazare: creșterea accizelor a afectat consumul appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Republica Moldova ar fi progresat în sectoare cheie, în ciuda „amenințărilor hibride continue”. The post Republica Moldova, premiantă printre candidatele la UE appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Sondaj. Lupta strânsă între Ciucu și Băluță. Cum stau Drulă și A. Alexandrescu # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul comandat de liberali arată o diferență mare între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii competitori pe segmentul de centru dreapta. The post Sondaj. Lupta strânsă între Ciucu și Băluță. Cum stau Drulă și A. Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Călin Georgescu și un fost ofițer al serviciului secret al MAI sunt acuzați că au tras pe sfoară un om de afaceri folosind de o firmă conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei The post Acuzații: Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Fraţii Micula sunt vizaţi în Operaţiunea „Jupiter 4”, ancheta privind transferuri ilegale de active de 163 milioane lei între firmele lor, pentru a împiedica statul să recupereze ajutorul de stat declarat ilegal de instanţele europene. The post Percheziții la firmele fraților Micula appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Fostul lider ATP a fost încarcerat pentru 8 luni, după ce un tribunal englez l-a găsit vinovat într-un dosar legat de falimentul personal. The post Boris Becker: Am crezut că voi fi omorât în închisoare appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Soluție juridică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Soluție juridică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, The post Soluție juridică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:50
Reacția Ancăi Alexandrescu după ce Călin Georgescu a cerut boicot la Capitală # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a spus că un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime și le cere oamenilor să nu valideze scrutinul de la București prin vot. The post Reacția Ancăi Alexandrescu după ce Călin Georgescu a cerut boicot la Capitală appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Viitorul nu e un dat, el se merită și numai popoarele care își așază trecutul în lumină pot merge drept în incertitudinea viitorului. Istoria nu este doar trecutul, e mai ales busola prin care prezentul își găsește direcția fără să se piardă în haos. The post Când nu-ți înveți istoria, alții îți scriu viitorul appeared first on Cotidianul RO.
09:40
STUDIU: Infecția cu Covid-19 în sarcină poate influența dezvoltarea copilului # Cotidianul de Hunedoara
Un studiu arată că infecția cu Covid-19 în sarcină poate crește riscul de autism la copii. The post STUDIU: Infecția cu Covid-19 în sarcină poate influența dezvoltarea copilului appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Doi șefi din Romsilva Neamț au contracte de 4,5 milioane de euro tot cu Romsilva – ReporterIS # Cotidianul de Hunedoara
Cei doi lideri ai Romsilva s-ar fi folosit de o firmă cu sediul și numerele de telefon ce duceau direct la ei. The post Doi șefi din Romsilva Neamț au contracte de 4,5 milioane de euro tot cu Romsilva – ReporterIS appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Pentagonul a aprobat trimiterea armelor către Ucraina, dar președintele american ezită. The post De ce ezită Trump să trimită rachete Tomahawk în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Acțiunile au ca scop identificarea persoanelor acuzate și limitarea impactului faptelor acestora. The post Amplă operațiune a procurorilor: 78 de percheziții în mai multe județe appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Google spune că face tot posibilul să reducă halucinațiile modelelor de inteligență artificială. The post AI-ul Google a acuzat o senatoare americană de viol appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Loteria banilor din PNRR în Sănătate. Numai 8 spitale din 49 au fost norocoase. Ce scuză invocă guvernul # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile române se împotmolesc chiar și atunci când Uniunea Europeană le pune la dispoziție bani gratis ori cu dobândă mică. The post Loteria banilor din PNRR în Sănătate. Numai 8 spitale din 49 au fost norocoase. Ce scuză invocă guvernul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:40
Controversele din spatele imnului legionar. Cum se apără BOR. Cine a scris versurile # Cotidianul de Hunedoara
Patriarhia condamnă asocierea Bisericii Ortodoxe Române cu ideologii extremiste. „Orice mișcări care promovează ura și violența [...] sunt contrare învățăturii și credinței creștine.” The post Controversele din spatele imnului legionar. Cum se apără BOR. Cine a scris versurile appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Teoretic, în campaniile electorale partidele sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari, însă practică arată opusul. The post Legea cu 300 de parlamentari a trecut de Senat. Cine susține proiectul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:10
Călin Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din Capitală. De ce nu susține candidatul AUR # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a vorbit despre alegerile din 7 decembrie din Capitală, într-o postare video pe Facebook. The post Călin Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din Capitală. De ce nu susține candidatul AUR appeared first on Cotidianul RO.
2 noiembrie 2025
21:30
Ce spune Vasile Bănescu despre poezia legionară cântată în Catedrala Națională # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Bănescu a criticat public folosirea textelor semnate de autori implicați în mișcări extremiste în cadrul slujbelor bisericești. Reacția sa a venit după ce o piesă pe versuri de Radu Gyr a fost interpretată în Catedrala Națională. Institutul Elie Wiesel a cerut intervenția autorităților, considerând că evenimentul contravine legislației privind simbolurile fasciste. The post Ce spune Vasile Bănescu despre poezia legionară cântată în Catedrala Națională appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Președintele Nicușor Dan a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România, săptămana viitoare. The post Șeful NATO vine la București appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Fiul Laurei Vicol, mesaj către români: port geci de 5.000 de euro, voi nu. # Cotidianul de Hunedoara
Luca Vicol a stârnit reacții după ce a postat pe TikTok un mesaj în care vorbește despre haine scumpe. Băiatul avocatei le reproșează celor care îl critică că nu‑și trimit părinții la muncă a creat un val de ură pe interent împotriva lui. The post Fiul Laurei Vicol, mesaj către români: port geci de 5.000 de euro, voi nu. appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Fiul Laurei Vicol, criticat după un mesaj controversat pe TikTok: „Port geci de 5.000 de euro, voi nu” # Cotidianul de Hunedoara
Luca, fiul fostei deputate Laura Vicol, a stârnit reacții după ce a postat pe TikTok. Un mesaj în care vorbește despre haine scumpe și le reproșează celor care îl critică că nu‑și trimit părinții la muncă a creat un val de ură pe interent împotriva lui. The post Fiul Laurei Vicol, criticat după un mesaj controversat pe TikTok: „Port geci de 5.000 de euro, voi nu” appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.