AUR își alege candidatul pentru Primăria Capitalei și se delimitează de Călin Georgescu
Adevarul.ro, 3 noiembrie 2025 13:30
AUR va desemna luni, 3 noiembrie, candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul evaluează șansele mai multor aspiranți, iar liderii subliniază că nu pot absenta de la scrutinul din Capitală.
Acum 10 minute
13:45
Tânăr de 22 de ani, percheziționat după ce s-a lăudat cu un pistol pe rețelele sociale. Ce au găsit polițiștii # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani este cercetat penal după ce, în locuinţa sa, în urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un pistol şi 1.500 de cartuşe, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.
13:45
Black Friday 2025. Platforma care va vinde inclusiv abonamente la energie electrică și articole oficiale ale cluburilor din Liga 1 # Adevarul.ro
Cu o săptămână mai târziu decât au anunțat reducerile alți retaileri, un mare marketplace a anunțat luni data când va lansa Black Friday 2025.
13:45
Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, a cerut oficial să fie extrădat în România. Motivul din spatele deciziei # Adevarul.ro
Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a avut luni termen la instanța din Dubai, unde se află arestat de câteva săptămâni.
Acum 30 minute
13:30
Am amestecat credința cu ideologia până când nici nu mai știm unde se termină Dumnezeu și unde începe propaganda.Și acum ne mirăm că ne rugăm cu pumnii strânși.
13:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că SUA vor relua testarea armelor nucleare, reiterând afirmația anterioară că atât Rusia, cât şi China efectuează teste nucleare. El nu a precizat totuşi care este natura acestora, relatează AFP.
13:30
AUR își alege candidatul pentru Primăria Capitalei și se delimitează de Călin Georgescu # Adevarul.ro
AUR va desemna luni, 3 noiembrie, candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul evaluează șansele mai multor aspiranți, iar liderii subliniază că nu pot absenta de la scrutinul din Capitală.
Acum o oră
13:15
Mai multe monumente funerare au fost distruse în cimitirul catolic din localitatea Pilu, judeţul Arad, iar poliţiştii îi suspectează pe patru tineri, toţi minori. Trei dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 20, respectiv 24 de ore.
13:15
Reacția BNS după agresarea livratorului asiatic în Popești-Leordeni: „Munca trebuie respectată, indiferent de domeniu” # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical (BNS) condamnă incidentul petrecut recent în Popești-Leordeni, unde un livrator asiatic a fost agresat fizic și verbal în timp ce ducea o comandă.
13:15
Dr. Ana Maria Apostol, MedLife: „Medicul ORL îl ajută pe om să respire bine și corect” # Adevarul.ro
Otorinolaringologia, sau pe scurt ORL, este o specialitate medicală și chirurgicală care se ocupă cu diagnosticarea și tratamentul bolilor care afectează capul, gâtul și urechile.
13:15
Românii bogați angajează „personal chef” asiatic. Bucătarii se adaptează rapid gusturilor familiei # Adevarul.ro
Pe fondul deficitului major de forță de muncă, estimat la peste 300.000 de persoane, piața serviciilor casnice premium din România se dezvoltă rapid. În 2025, peste 100.000 de muncitori străini au fost aduși legal în țară, iar pentru 2026 se estimează o nevoie reală de cel puțin dublu.
13:15
O țară a introdus o interdicție fără precedent care face fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru toți cei născuți după 1 ianuarie 2007.
13:00
Gigantul german Rheinmetall va investi o jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi din România. Câte locuri de muncă vor fi create # Adevarul.ro
Gigantul german Rheinmetall va investi o jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi din România, acordul fiind parafat luni, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan și CEO-ul companiei Armin Papperger.
13:00
Durerea de cap neașteptată a lui Orban - ofensiva lui Trump împotriva energiei rusești # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat de ani buni într-o confruntare deschisă cu Bruxellesul și Kievul, se confruntă acum cu un obstacol neașteptat: schimbările bruște de direcție ale președintelui american Donald Trump.
13:00
Călin Georgescu, vizat de DIICOT pentru legături cu o firmă care furniza tehnologie militară Rusiei # Adevarul.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi acționat ca intermediar pentru o companie care importa tehnologie occidentală destinată armatei ruse, potrivit unei investigații.
Acum 2 ore
12:45
Rafinăria din Saratov, zguduită de explozii după un atac cu drone în adâncul teritoriului rus # Adevarul.ro
O serie de explozii puternice a zguduit noaptea rafinăria din Saratov, în cadrul unui atac cu drone de lungă distanță asupra teritoriului Rusiei, la doar câțiva kilometri de baza aeriană Engels.
12:45
Aproape 400 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Ce zone sunt afectate # Adevarul.ro
Aproape 400 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, din cauza unor lucrări de reparații și remediere a avariilor de pe rețeaua termică primară.
12:45
Fostul stelist Constantin Zamfir s-a stins din viață. A fot unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de către marele Ienei # Adevarul.ro
Constantin Zamfir a murit la vârsta de 74 de ani.
12:45
O postare cu un grafic Eurostat, care arată că în 2024 17,4% dintre europeni se considerau săraci, a generat nenumărate comentarii pe Reddit, unde utilizatorii au discutat nu doar cifrele, ci și diferențele culturale dintre Est și Vest.
12:45
Foraj ilegal descoperit în Craiova. O persoană distribuia apă către blocuri și case, contra cost, fără autorizație # Adevarul.ro
O persoană este cercetată penal după ce a realizat un foraj ilegal în municipiul Craiova, din care distribuia apă către două blocuri de locuinţe şi mai multe case, percepând bani pentru serviciul prestat.
12:30
Președintele rus Vladimir Putin le-a încredințat soldaților săi o sarcină ambițioasă: să cucerească orașele învecinate Pokrovsk și Mîrnograd, precum și întreaga aglomerare Pokrovsk până pe 15 noiembrie, a relatat Kyiv24.
12:30
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Vietnam. Furtuna tropicală Kalmaegi va afecta mai multe regiuni în perioada următoare # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam că furtuna tropicală Kalmaegi va afecta teritoriul ţării în perioada 6–9 noiembrie, în special zonele Da Nang – Quang Ngai – Khanh Hoa.
12:30
Fostul căpitanul al naționalei, Vlad Chiricheș, nu mai are zile liniștite la FCSB.
12:30
Momentul în care un primar mexican este împușcat mortal în fața mulțimii, în timpul festivităților de Ziua Morților # Adevarul.ro
Primarul orașului mexican Uruapan a fost împușcat mortal sâmbătă seara, în timpul festivităților dedicate Zilei Morților.
12:15
Guvernul Bolojan susține sancționarea comportamentelor „lipsite de respect” față de funcționarii publici. Amenzile ar putea ajunge până la 20.000 lei # Adevarul.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan sprijină proiectul de lege inițiat de reprezentanții Puterii, care prevede sancționarea cu amendă a comportamentelor considerate „lipsite de respect, provocatoare, intimidante sau agresive” în relația cu instituțiile publice și angajații acestora.
12:15
Zece bărbați, arestați în urma unor percheziții în județele Arad și Hunedoara. Sunt acuzați că au furat combustibil dintr-un depozit # Adevarul.ro
Zece bărbați au fost arestați în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad, în județele Hunedoara și Arad. Aceștia sunt acuzați că ar fi furat cantități mari de combustibil dintr-un depozit din municipiul Arad.
12:00
Germania vrea să evalueze toţi tinerii pentru un eventual serviciu militar. Anunțul șefului armatei # Adevarul.ro
Şeful marelui stat-major al forţelor armate germane, generalul Carsten Breuer, a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru un eventual serviciu militar, a informat luni dpa.
Acum 4 ore
11:45
Ce s-au grăbit românii să facă după explozia din Rahova: „A reprezentat un maximum al perioadei” # Adevarul.ro
După explozia din Rahova, mulți români au reacționat rapid, luând măsuri pe care până atunci le amânaseră sau ignoraseră. Evenimentul a funcționat ca un semnal de alarmă.
11:45
Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, pentru lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului # Adevarul.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, pe Drumul Naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului prahovean Comarnic.
11:30
Incursiuni cu „drone de mari dimensiuni” în Belgia. Țara din NATO a încercat fără succes să bruieze vehiculul fără pilot # Adevarul.ro
Dronele neidentificate care au survolat o bază aeriană din Belgia două nopți consecutiv aveau o misiune clară de spionaj, a declarat duminică ministrul belgian al apărării Theo Francken.
11:30
Italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz au mai stabilit o bătălie de milioane din duelul lor infinit # Adevarul.ro
Cei doi grei ai tenisului actual se vor înfrunta în startul sezonului viitor.
11:30
Puține cuvinte au traversat istoria umanității cu o încărcătură atât de complexă precum diploma.
11:15
Doi candidați sunt aproape la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe ce loc este Cătălin Drulă | SONDAJ # Adevarul.ro
Un sondaj realizat în luna octombrie pentru PNL arată o competiție strânsă pentru Primăria Generală a Municipiului București.
11:00
George Clooney a declarat că, în opinia sa, „a fost o greșeală” ca Joe Biden să fie înlocuit de Kamala Harris în alegerile prezidențiale americane din 2024.
11:00
Parteneriat între echipa masculină de baschet U-BT Cluj-Napoca și sponsorul formației de fotbal Borussia Dortmund.
10:45
Un angajat rus refuză să returneze aproape 87.000 de dolari transferați din greșeală în contul său. Cazul a ajuns la Curtea Supremă # Adevarul.ro
Un angajat din Rusia este dat în judecată de compania la care lucrează, după ce a refuzat să restituie peste 7 milioane de ruble (aproximativ 87.000 de dolari) care i-au fost transferate din greșeală în cont, din cauza unei erori de software.
10:30
Marian Godină sare în ajutorul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv. „Ar trebui să vă fie rușine” # Adevarul.ro
Polițistul Marian Godină critică dur reacția conducerii Jandarmeriei după ce activistul Marian Rădună a fost amendat la marșul comemorativ dedicat victimelor din clubul Colectiv.
10:15
Președintele Siriei, Ahmed al-Șaraa, urmează să ajungă pe 10 noiembrie la Washington, unde este așteptat la o întrevedere cu Donald Trump, în Biroul Oval.
10:15
Cele mai bune oferte la încălțămintea de iarnă: economisește peste 50% pe Otter înainte de Black Friday # Adevarul.ro
Profită de reduceri uriașe la cizme, ghete și bocanci de damă pe Otter.ro. Găsește cadoul perfect sau încălțămintea ideală înainte de Black Friday!
10:00
Firmele fraților Micula „călcate” de procurori, într-o anchetă privind delapidare și evaziune fiscală # Adevarul.ro
Procurorii fac șase percheziții la firmele fraților Micula din Bihor, în cadrul operațiunii Jupiter, pentru delapidare și evaziune fiscală. Ancheta vizează transferuri ilegale de active către societăți controlate de aceiași persoane, pentru a evita recuperarea a sute de milioane de euro de la stat.
Acum 6 ore
09:45
Viceprimar Alba Iulia: ”Hotel Mercure, cea mai importantă investiție în turism realizată în Alba Iulia după Revoluție” # Adevarul.ro
Construcția primului hotel afiliat internațional din orașul Marii Uniri a depășit 10,5 milioane de euro
09:45
Livratorul străin agresat de un cuplu în plină stradă și-a retras acuzațiile. Agresorii au fost sancționați contravențional # Adevarul.ro
Livratorul străin, care a fost umilit și de agresat de un cuplu tânăr, și-a retras acuzațiile. Cei doi agresori, cu vârste de 17 și 23 de ani, au fost sancționați contravențional.
09:45
Un bărbat a fost bătut de un angajat al unui centru pentru persoanele cu dizabilități din Bihor. S-a deschis o anchetă disciplinară # Adevarul.ro
Incidentul ar fi avut loc în timpul unei altercații între doi rezidenți, iar angajatul ar fi intervenit pentru a calma spiritele, însă a recurs la violență.
09:30
Cine este mecanicul erou care a protejat pasagerii trenului spre Londra de atacatorul cu cuțitul. Cum a salvat viața oamenilor # Adevarul.ro
Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă, este în stare critică la spital. Intervenția acestuia a fost descrisă drept „eroică”.
09:30
Ministrul Finanțelor, despre deficitul bugetar: „Procentual, nu este mai mare decât anul trecut. Este ușor mai mic”. Ce spune despre salariul minim # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor consideră că, deocamdată, nu este oportună creşterea salariului minim. Referitor la deficitul bugetar, Alexandru Nazare spune că, procentual, acesta este mai mic decât în 2024. Nu şi nominal.
09:15
Ciocniri violente la Belgrad între susținătorii și opozanții președintelui. Vučić cedează și anunță alegeri anticipate # Adevarul.ro
Sute de polițiști sârbi au intervenit duminică seara în centrul Belgradului pentru a despărți grupurile de susținători și oponenți ai președintelui Aleksandar Vučić, care s-au încăierat în plină stradă, pe fondul tensiunilor politice tot mai mari din Serbia.
09:00
Donald Trump își exprimă compasiunea pentru familia regală britanică după retragerea titlurilor prințului Andrew # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat compasiunea pentru familia regală britanică. El a calificat situația drept „tragică” și „groaznică”.
09:00
Pariul de 100.000 de euro pus de Adrian Porumboiu. Omul de afaceri îl face mincinos pe primarul din Vaslui # Adevarul.ro
Fostul arbitru Adrian Porumboiu, 75 de ani, a condus multă vreme echipa de fotbal FC Vaslui.
08:45
Afecțiunea de care pot suferi copiii născuți din mame infectate cu Covid în sarcină. Cum este afectat creierul fătului # Adevarul.ro
Copiii ar putea avea un risc mai mare de a fi diagnosticați cu autism și alte tulburări de dezvoltare neurologică dacă mamele lor au fost infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii, potrivit unui nou studiu.
08:30
Accident pe Valea Oltului. Un camion a pierdut încărcătura cu semințe de floarea-soarelui pe șosea # Adevarul.ro
Circulația pe DN 7, pe Valea Oltului, a fost blocată, luni dimineață, 3 noiembrie, pe ambele sensuri de mers, în apropierea localității Brezoi, județul Vâlcea.
08:30
Pui de urs salvat în Poiana Brașov, după ce a rămas blocat cu capul într-un rezervor metalic # Adevarul.ro
Un pui de urs a rămas blocat cu capul într-un rezervor metalic în apropierea pârtiei Lupului din Poiana Brașov și a fost salvat după ce un turist a alertat autoritățile.
