“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul
Antena Sport, 3 noiembrie 2025 13:50
CS Tunari se retrage din Liga 2-a. În această dimineață a avut loc o ședință la CS Tunari, iar concluzia a fost desființarea echipei, anunţă prosport.ro. Decizia a fost anunţată de primarul Cristian Niculae, care a mers în vestiarul echipei şi a discutat cu toţi cei implicaţi la club. Jucătorii și staff-ul de la CS
• • •
Acum 30 minute
13:50
CS Tunari se retrage din Liga 2-a. În această dimineață a avut loc o ședință la CS Tunari, iar concluzia a fost desființarea echipei, anunţă prosport.ro. Decizia a fost anunţată de primarul Cristian Niculae, care a mers în vestiarul echipei şi a discutat cu toţi cei implicaţi la club. Jucătorii și staff-ul de la CS
13:50
AntenaPLAY vine cu rețeta spectacolului total prin noutățile lunii noiembrie! Emoțiile se aprind în bucătărie, pe trasee pline de adrenalină, dar și pe insule, unde iubirea este pusă la încercare. Sezonul 16 Chefi la cuțite promite gusturi memorabile, în timp ce Asia Express – Drumul Eroilor continuă aventura în peisaje spectaculoase din Coreea de Sud.
13:40
Luka Doncic a semnat duminică prima sa "triplă dublă" din acest sezon, reuşind 29 de puncte, 11 recuperări şi 10 assist-uri în meciul câştigat de echipa sa, Los Angeles Lakers, cu scorul de 130-120, în faţa formaţiei Miami Heat, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. După ce a reuşit
13:40
Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF. Născut în data de 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa naţională, pentru care a marcat un gol. "Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care
Acum o oră
13:30
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul # Antena Sport
LPF a anunţat, luni, programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii 1. Confruntările vor avea loc în perioada 21-24 noiembrie. Înainte de această etapă, echipa naţională va disputa ultimele două meciuri din grupele preliminare ale Cupei Mondiale din 2026: în 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia şi în 18 noiembrie acasă cu San Marino.
13:30
După ce Juri Cisotti (32 de ani) şi David Miculescu (24 de ani) au fost refăcuţi în timp record pentru duelul cu U Cluj, câştigat de roş-albaştri cu 2-0, FCSB a mai primit o veste bună. Unul dintre jucătorii indisponibili s-a pregătit cu echipa. Este vorba despre Valentin Creţu (36 de ani). Valentin Creţu a
13:20
Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine” # Antena Sport
Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport. „Tati vrea să se căsătorească cu tine", scria pe zgarda pe care o purta Leo, câinele cuplului Charles Leclerc – Alexandra Saint Mleux, în momentul cererii
13:10
Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1 # Antena Sport
Petrolul – Botoşani este ultimul meci din turul Ligii 1. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30, iar moldovenii speră să fie pe locul 1 după primele 15 etape. În acest moment, echipa lui Leo Grozavu este pe poziţia secundă, cu 31 de puncte, la o lungime de liderul Rapid, care a pierdut
Acum 2 ore
13:00
Trei dintr-un foc! Finalul de an nu îi mai prinde la FCSB. Primul fotbalist care va pleca este Malcom Edjouma, căruia îi expiră contractul pe 31 decembrie. Gigi Becali a anunțat că pe lista plecărilor se mai află David Kiki și Vlad Chiricheș. "Iau doi mijlocaşi acum, că Edjouma pleacă, Chiricheş pleacă. Adică n-o să
13:00
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” # Antena Sport
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), s-a revoltat din nou contra prietenului său, Gino Iorgulescu (69 de ani), ce conduce Liga Profesionistă de Fotbal. Becali e nemulţumit de contractul pentru drepturile de televizare a Ligii 1. Becali a "tunat" la adresa şefului Ligii, care are un salariu de 33.000 de euro pe lună. El
12:40
Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! # Antena Sport
Un caz zguduie lumea gimnasticii, de această dată din Franţa. La finalul lunii octombrie, în Nice, a avut loc procesul a doi foști antrenori de gimnastică ai clubului Cavigal. Yohan Lefevre și Violeta Damian – care au format un cuplu – sunt cercetaţi pentru lucruri greu de imaginat că pot exista în gimnastică. Antrenorul Yohan
12:40
Jannik Sinner a revenit pe locul 1 ATP! Cum arată duelul pentru ultimul loc de la Turneul Campionilor # Antena Sport
Jannik Sinner a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, după ce a cucerit titlul, duminică, la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Sinner l-a detronat pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a fost învins în turul al doilea la Paris, cei doi fiind despărţiţi de
12:10
Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: “Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…” # Antena Sport
Gigi Becali nu a renunţat la planul de a câştiga campionatul, după ce FCSB a legat trei victorii consecutive. Latifundiarul a recunoscut că speră ca Universitatea Craiova să piardă, iar orice rezultat negativ al oltenilor îl bucură. "Începe şandramaua să se dărâme. Să vezi când or mânca ei acum bătaie, cum am mâncat eu. De
12:10
Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că va aduce la FCSB un mijlocaş român cunoscut, care evoluează în străinătate. Chiar dacă nu a oferit numele acestuia, finanţatorul campioanei e sigur că fotbalistul va face diferenţa în acest sezon. Becali a renunţat la pista Louis Munteanu şi vrea să aducă în perioada de mercato de iarnă un fundaş
Acum 4 ore
11:40
Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO (marţi, 14:20, AntenaPLAY). Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
Eliza Samara se pregăteşte de debutul la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii totale de 500.000 de dolari la care va participa şi Bernadette Szocs şi care va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. Samara se va duela în primul tur cu Minhyung Jee, ocupanta locului 46 mondial. Va fi prima întâlnire directă dintre veteranele de
11:40
Mihai Rotaru a explicat clar situaţia lui Mirel Rădoi, atunci când a fost întrebat despre demisia tehicianului de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie. Subiectul încă persistă, iar Rotaru a ţinut
11:40
Supărat pe arbitraj, Mihai Rotaru i-a transmis un mesaj direct lui Kyros Vassaras: “Trebuie să fim respectaţi” # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Rotaru a criticat maniera de arbitraj, fiind de părere că rezultatul jocului nu a fost influenţat de Marcel Bîrsan. Mihai Rotaru îi cere lui Vassaras ca Universitatea Craiova să fie arbitrată corect Rotaru consideră că echipa
11:20
Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO (miercuri, 19:30, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
Bernadette Szocs va participa la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii de 500.000 de dolari ce va fi transmis în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie. Ocupanta locului 19 în clasamentul mondial se va duela în primul tur cu Sofia Polcanova, prietena şi partenera la dublu a lui Bernie. Meciul se va desfăşura miercuri,
11:10
Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul nu prea ne mai oferă surprize plăcute în ultimul timp. La SuperFAZE vine un actor care știe toate fețele umorului și toate vocile din vestiar: Ionuț Rusu — actor, comediant, suporter pasionat și antrenor de râs pe durată nelimitată. Astăzi, la SuperFAZE, aflăm cum ar
11:00
“Nu ai cum să nu vezi” Marius Şumudică l-a criticat pe Marcel Bîrsan după prestaţia de la Craiova – Rapid 2-2 # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) e de părere că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) trebuia să vadă penalty-ul din prelungirile partidei fără VAR. Totuşi, deşi nu a fost mulţumit de prestaţia lui Bîrsan, Şumudică a concluzionat că prestaţia lui Bîrsan nu a influenţat rezultatul final al derby-ului. Marius Şumudică, despre derby-ul Universitatea Craiova –
10:40
“Mă forţaţi să fiu amendat” Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a spus, la conferinţa de presă de după derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2, ce a discutat cu patronul Mihai Rotaru săptămâna trecută. În ultima vreme s-a scris că Mirel Rădoi ar intenţiona să îşi dea demisia de la Universitatea Craiova. În cele din urmă el a
10:20
CFR Cluj a pierdut cu Dinamo, după ce a condus cu 1-0! Imediat s-a vehiculat că responsabil de eşec ar fi chiar patronul Ioan Barga, care ar fi făcut schimbările! Pe lista celor care contestă tactica CFR-ului cu Dinamo este şi Marius Şumudică. El crede că nu Pancu a făcut schimbările din repriza secundă, care
Acum 6 ore
10:00
Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova – Rapid 2-2: “Trebuie să intervină altcineva”! “Săgeţi” către giuleşteni # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) a criticat brigada de arbitri, condusă de Marcel Bîrsan (43 de ani), de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2. La conferinţa de presă de după partidă, Mirel Rădoi a dat de înţeles că Rapid a fost ajutată de arbitri, prin maniera în care centralul Bîrsan a condus partida. Mirel
10:00
Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste” # Antena Sport
Veşti bune pentru Daniel Pancu şi jucătorii CFR-ului. Dacă Iuliu Mureşan ameninţa cu demisia nici bine instalat, acum apele par că se liniştesc în Ardeal. Patronul Ioan Varga a anunţat că în curând situaţia economică a clubului se va redresa. Mai exact, toţi banii restanţi către jucători vor fi achitaţi, la fel şi datoriile pe
09:40
Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului # Antena Sport
Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestit de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro! O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu se remarcă la nivel
09:20
Harry Kane şi-a decis viitorul după ce Barcelona a “pus pe masă” 65 de milioane de euro pentru transferul lui! # Antena Sport
Harry Kane (32 de ani) ar putea fi marea lovitură de pe piaţa transferurilor pentru Barcelona în vara lui 2026. Catalanii caută un înlocuitor pentru Robert Lewandowski (37 de ani), care este pe picior de plecare de la Barca. Barcelona vrea să îl vândă pe Lewandowski în Arabia Saudită în campania de transferuri de iarnă,
09:00
Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a încetat din viaţă la vârsta de 101 ani, a anunţat presa franceză. Coste, care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1948 în proba de urmărire pe pistă, alături de Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand
08:50
Ilie Dumitrescu i-a reamintit lui Prunea faza în care Suedia a egalat România, în 1994! Reacţia fostului portar # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) i-a criticat pe portarii derby-ului Universitatea Craiova – Rapid 2-2, Isenko (22 de ani) şi Aioani (25 de ani), iar Ilie Dumitrescu (56 de ani) i-a amintit lui Prunea de golul pe care l-a primit de la Kennet Andersson în sfertul dramatic de la Mondial din 1994. România – Suedia,
08:40
Ion Ţiriac a dat 1 milion de euro pe un capriciu. Mitică Dragomir: “E ca o scobitoare pentru el” # Antena Sport
Ion Ţiriac nu se uită la bani atunci când este să-şi satisfacă poftele. Afacerist
08:20
Florin Prunea l-a făcut praf pe centralul Marcel Bîrsan, după Craiova – Rapid 2-2: “Te scoate din minţi” # Antena Sport
Enervat că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) nu a dictat iniţial penalty la duelul dintre Aioani şi Etim, din careu, antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a părăsit nervos banca de rezerve şi s-a dus la vestiare. Florin Prunea (57 de ani) a catalogat prestaţia lui Marcel Bîrsan ca fiind una “penibilă”. El consideră că […] The post Florin Prunea l-a făcut praf pe centralul Marcel Bîrsan, după Craiova – Rapid 2-2: “Te scoate din minţi” appeared first on Antena Sport.
08:10
În 2025, mai sunt de disputat patru Mari Premii (în Brazilia, Las Vegas, Qatar și Adu Dhabi). Două dintre acestea vor avea și curse de sprint (Brazilia și Qatar). Un pilot mai poate câștiga, așadar, maximum 116 puncte. Se acordă 25 de puncte pentru victorie în cursele clasice, respectiv 8 pentru triumful într-un sprint. Lando […] The post Ce circuite li se potrivesc lui Lando, Oscar și Max. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
“Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi” # Antena Sport
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, s-a plâns de arbitraj, după remiza obţinută de olteni dramatic, în minutul 90+9, în meciul cu Rapid, scor 2-2. Nsimba a marcat golul victoriei dintr-un penalty neacordat în primă fază de centralul Marcel Bîrsan. Mirel Rădoi a avut o ieşire nervoasă şi a plecata vestiare, după ce […] The post “Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi” appeared first on Antena Sport.
2 noiembrie 2025
23:40
Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul” # Antena Sport
Spectacol total pe ”Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova și Rapid București au remizat, scor 2-2, în cel mai tare joc al rundei cu numărul 15 din Liga 1. Oltenii lui Mirel Rădoi au restabilit egalitatea în al zecelea minut de prelungire, după ce Aioani a comis un fault în careu. Din penalty-ul rezultat, Steven […] The post Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul” appeared first on Antena Sport.
23:40
Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!” # Antena Sport
Mirel Rădoi a surprins la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, atunci când a plecat la vestiare, cu toate că mai erau câteva minute de joc. Aurel Ţicleanu nu a privit cu ochi buni această decizie a antrenorului din Bănie. În prelungirile partidei, Etim a fost lovit cu pumnul în cap de Marian Aiaoni, […] The post Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!” appeared first on Antena Sport.
23:40
Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” # Antena Sport
S-a aflat verdictul specialistului după ce Universitatea Craiova a primit penalty la ultima fază a derby-ului cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Adrian Porumboiu a declarat că nu sunt dubii la faza în urma căreia Steven Nsimba a marcat în minutul 90+10. Marian Aioani a avut o ieșire greșită și l-a lovit cu […] The post Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” appeared first on Antena Sport.
23:20
Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare” # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Oltenii au reușit să egaleze în minutul 90+10, dintr-un penalty executat de Steven Nsimba. Rapid a condus cu 2-1 după golurile marcate de Tobias Christensen și de Lars Kramer. Pentru Universitatea Craiova, […] The post Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare” appeared first on Antena Sport.
23:10
Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Sub orice critică! Unii nu au existat” # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost extrem de supărat la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. Giuleştenii au fost egalaţi în minutul 90+9, atunci când Nsimba a marcat dintr-un penalty. Modul în care Rapid s-a prezentat în prima repriză l-a dezamăgit pe Costel Gâlcă, cel care a recunoscut că Universitatea Craiova […] The post Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Sub orice critică! Unii nu au existat” appeared first on Antena Sport.
23:00
Jucătorii Rapidului, resemnați după ce au ratat victoria în Bănie: „Trăiesc senzația unei înfrângeri” # Antena Sport
Universitatea Craiova și Rapid București au remizat dramatic în cel mai important meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea giuleșteană a urcat temporar pe primul loc în clasament, având avans de doar un punct față de Botoșani. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost egalată în al zecelea minut de prelungire, după […] The post Jucătorii Rapidului, resemnați după ce au ratat victoria în Bănie: „Trăiesc senzația unei înfrângeri” appeared first on Antena Sport.
22:50
Mirel Rădoi a răbufnit! A plecat la vestiare înaintea finalului dramatic din Universitatea Craiova – Rapid 2-2 # Antena Sport
Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată. Chiar şi aşa, echipa lui […] The post Mirel Rădoi a răbufnit! A plecat la vestiare înaintea finalului dramatic din Universitatea Craiova – Rapid 2-2 appeared first on Antena Sport.
22:40
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10 # Antena Sport
Universitatea Craiova și Rapid București au oferit un meci spectaculos în cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a fost aproape de a pleca cu toate punctele, însă o eroare a lui Aioani a dus la golul egalizator al oltenilor. Chiar dacă ocaziile au fost mai numeroase pentru formația […] The post Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10 appeared first on Antena Sport.
22:10
Refuz pentru Gigi Becali. Reacție fermă despre posibila venire a lui Florin Cernat la FCSB: „Nu suntem de acord” # Antena Sport
Gigi Becali s-a lovit de un refuz în încercarea de a-l aduce pe Florin Cernat la FCSB, pe postul de director sportiv. Bogdan Bălănescu, președintele de la Voluntari, a declarat că se opune plecării fostului jucător din conducerea clubului ilfovean. Gigi Becali a recunoscut faptul că vrea să-l numească pe Florin Cernat pe postul de […] The post Refuz pentru Gigi Becali. Reacție fermă despre posibila venire a lui Florin Cernat la FCSB: „Nu suntem de acord” appeared first on Antena Sport.
21:50
Marius Măldărășanu și-a decis singur viitorul, după 1-3 cu Oțelul: „Multe nu sunt de spus” # Antena Sport
Hermannstadt a suferit duminică a cincea înfrângere la rând în Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de Oțelul Galați, scor 3-1. Gruparea antrenată de Marius Măldărășanu a jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică. Tehnicianul sibienilor a fost destul de dezamăgit de rezultat și și-a decis singur viitorul pe banca echipei. El a explicat […] The post Marius Măldărășanu și-a decis singur viitorul, după 1-3 cu Oțelul: „Multe nu sunt de spus” appeared first on Antena Sport.
21:40
Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze # Antena Sport
Alex Paşcanu a avut o intervenţie salvatoare, în minutul 35 al meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid. La scorul de 1-1, echipa lui Mirel Rădoi a fost la un pas de a prelua conducerea pe Ion Oblemenco. Christensen a deschis scorul la Craiova, contrar cursului jocului, dar oltenii au reuşit să restabilească egalitatea în minutul […] The post Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze appeared first on Antena Sport.
21:20
Fanii Rapidului, show total la meciul cu Universitatea Craiova. Au „aprins” Bănia la golul marcat de Christensen # Antena Sport
Fanii Rapidului au făcut spectacol în meciul cu Universitatea Craiova. Giuleștenii au venit în număr mare în Bănie pentru a-și susține echipa la duelul din etapa a 15-a din Liga 1. Tobias Christensen a reușit să deschidă scorul în minutul 16. Norvegianul a punctat după o acțiune superbă a lui Claudiu Petrila în flancul drept al atacului. […] The post Fanii Rapidului, show total la meciul cu Universitatea Craiova. Au „aprins” Bănia la golul marcat de Christensen appeared first on Antena Sport.
20:40
Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” # Antena Sport
Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, i-a dat replica lui Gigi Becali, după derapajul patronului de la FCSB la adresa conducerii formaţiei din Trivale. Întrebat după meciul câştigat pe terenul celor de la U Cluj dacă se mai gândeşte la transferul lui Mario Tudose, în condiţiile în care campioana României caută fundaş central, […] The post Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” appeared first on Antena Sport.
20:30
Lamine Yamal, primul gol în La Liga după mai bine de două luni! De când nu a mai marcat din acţiune starul de 18 ani # Antena Sport
Lamine Yamal a deschis scorul în meciul dintre Barcelona şi Elche, din etapa cu numărul 11 din La Liga, după numai 9 minute de joc. Starul de 18 ani al catalanilor nu a avut cel mai bun început de sezon. Accidentările şi viaţa extrasportivă au definit începutul de sezon al lui Lamine Yamal. Starul catalanilor […] The post Lamine Yamal, primul gol în La Liga după mai bine de două luni! De când nu a mai marcat din acţiune starul de 18 ani appeared first on Antena Sport.
20:30
„Robotul” Erling Haaland e de neoprit! Imagini virale cu starul lui Manchester City după o nouă „dublă” # Antena Sport
Erling Haaland e de neoprit la Manchester City. Starul norvegian a marcat o „dublă” de vis în meciul cu Bournemouth, din etapa a 10-a din Premier League, și a sărbătorind imitând un robot. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 17 al meciului disputat pe teren propriu de Manchester City, marcând din pasa lui Rayan […] The post „Robotul” Erling Haaland e de neoprit! Imagini virale cu starul lui Manchester City după o nouă „dublă” appeared first on Antena Sport.
20:30
Vlad Dragomir a „comis-o” din nou! Românul a învins un portar legendar cu o lovitură de cap imparabilă # Antena Sport
Vlad Dragomir își continuă forma excelentă din Cipru, iar fotbalistul român a reușit să puncteze din nou pentru cei de la Pafos. Titular în disputa cu AEL Limassol, mijlocașul a deschis scorul. Este a patra etapă consecutivă în care internaționalul lui Mircea Lucescu reușește să puncteze pentru echipa de club. Acesta demonstrează că merită convocarea […] The post Vlad Dragomir a „comis-o” din nou! Românul a învins un portar legendar cu o lovitură de cap imparabilă appeared first on Antena Sport.
20:10
Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu # Antena Sport
Oțelul Galați a obținut o victorie importantă în Liga 1, în etapa cu numărul 15. Formația antrenată de Laszlo Balint s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Hermannstadt. Gruparea gălățeană a fost condusă cu scorul de 1-0, dar a revenit în meci și a întors rezultatul, profitând și de superioritatea numerică […] The post Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal AntenaSport | Alina Rotaru nu a renunțat la visul ei: un aur olimpic appeared first on Antena Sport.
