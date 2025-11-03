Româncă de pe frontul din Ucraina: „am zile când vreau să plec acasă”

Veridica.ro, 3 noiembrie 2025 15:10

O bucureșteancă de 45 de ani, medic de front în Ucraina, povestește pentru Veridica cum e viața într-unul din cele mai periculoase locuri din lume, sub amenințarea constantă a dronelor rusești.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 5 minute
15:20
Rezervele valutare ale BNR au crescut cu 0,5%, în octombrie Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur a rămas același.
Acum 15 minute
15:10
Româncă de pe frontul din Ucraina: „am zile când vreau să plec acasă” Veridica.ro
O bucureșteancă de 45 de ani, medic de front în Ucraina, povestește pentru Veridica cum e viața într-unul din cele mai periculoase locuri din lume, sub amenințarea constantă a dronelor rusești.
Acum 4 ore
13:20
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,34% pe an Veridica.ro
IRCC este de 6,06% pe an, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
12:00
Extrema dreaptă eurosceptică şi anti-NATO intră la guvernare în Cehia Veridica.ro
Populiştii miliardarului Babis semnează un acord de coaliţie care le asigură majoritatea în Parlament
11:50
Producția de energie primară a României a scăzut cu 3,9% în 2024 Veridica.ro
În aceeași perioadă, importurile de resurse energetice s-au majorat cu 6,2%.
11:30
Proces fără precedent în Spania în care este judecat chiar procurorul general Veridica.ro
Magistratul a fost acuzat de scurgere de informaţii pentru compromiterea opoziţiei de dreapta
Acum 6 ore
11:00
FAKE NEWS: Politica anti-imigrația a Ungariei, aprobată de CJUE Veridica.ro
Curtea de Justiție a UE a dat dreptate Ungariei în diferendul cu Comisia Europeană privind refuzul de a acorda azil migranților, afirmă propaganda suveranistă.
11:00
Ciprian Ciucu, primul într-un sondaj PNL privind alegerile pentru Primăria București Veridica.ro
El este urmat de social-democratul Daniel Băluță și de Cătălin Drulă, candidatul USR.
10:30
Belgia acuză prezenţa unor drone de spionaj la baze militare Veridica.ro
Ministrul belgian al apărării spune că aparatele urmăreau informaţii strategice.
10:10
Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să boicoteze alegerile pentru primăria Capitalei Veridica.ro
Delirând, din nou, despre credință, demnitate, istorie și dragoste de țară, fostul candidat la președinție cheamă „creștinii” la rugăciune.
Acum 8 ore
09:20
Cutremur puternic în Afganistan Veridica.ro
Seismul a avut loc lângă un oraş aglomerat din nordul ţării
08:40
Trump reia ameninţările cu intervenţia militară în Nigeria Veridica.ro
Preşeintele american spune că vrea să pună capăt uciderii unui număr mare de creştini
Acum 24 ore
17:50
AUR ar câștiga alegerile legislative cu 35% din voturi, dacă acestea ar fi organizate acum Veridica.ro
Aproape jumătate din români ar fi de acord cu suspendarea președintelui Nicușor Dan.
Ieri
12:40
Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale parţiale din decembrie Veridica.ro
Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie, campania electorală începe în 22 noiembrie.
11:00
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini pentru 2026 Veridica.ro
Autorităţile vor reduce cu 10.000 numărul de permise de muncă pentru cetățenii din afara UE.
08:50
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România Veridica.ro
Congresmeni din ambele partide denunţă o „greşeală strategică” majoră a Pentagonului.
07:00
Nicuşor Dan a anunţat, oficial, că se va căsători Veridica.ro
Preşedintele statului şi partenera sa au împreună doi copii.
06:10
Aproape trei sferturi dintre români au încredere în alertele meteo Veridica.ro
Sistemul de avertizare meteo este perceput ca un instrument util și eficient pentru informarea publicului în situații de risc.
1 noiembrie 2025
16:20
Premierul României salută învestirea noului guvern de la Chișinău Veridica.ro
Executivul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul, astăzi, la Președinția R. Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Preşedintele Trump a renovat o baie de la Casa Albă în marmură şi aur Veridica.ro
Trump a demolat deja o parte a clădirii pentru a construi o sală de bal.
12:50
George Simion susține că a fost amenințat cu moartea / UPDATE Veridica.ro
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
12:50
Manifestaţie de amploare la Novi Sad la un an de la tragedia care a declanşat amplele proteste antiguvernamentale din Serbia Veridica.ro
Zeci de mii de sârbi s-au strîns din toată ţara pentru a comemora victimele unui accident considerat emblematic pentru corupţia regimului Vucic
12:00
Pentagonul spune că poate livra Ucrainei rachete de croazieră Veridica.ro
Decizia aparţine preşedintelui Trump, tot mai iritat de lipsa apetitului pentru pace arătată de Rusia
11:40
George Simion susține ca fost amenințat cu moartea Veridica.ro
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
10:40
Arhiepiscopul Tomisului, deposedat de atribuțiile din cadrul Facultății de Teologie din Constanța Veridica.ro
ÎPS Teodosie este un cunoscut susținător al lui Putin și al pro-rusului Călin Georgescu.
10:10
Ziua Naţională a Radioului Veridica.ro
Radio România sărbătorește, astăzi, 97 de ani de existență neîntreruptă.
10:10
Notificări false de amendă online din partea DNSC și a Poliției Române Veridica.ro
DNSC transmite utilizatorilor și recomandări pentru protejarea datelor și a dispozitivelor.
09:50
Ministrul Apărării Naționale, vizită oficială la Cairo Veridica.ro
România și Egiptul vor semna un memorandum privind cooperarea militară.
09:50
Noul guvern al Republicii Moldova intră în funcţie odată cu depunerea jurământului Veridica.ro
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a obţinut ieri votul de încredere al Parlamentului
31 octombrie 2025
17:40
Ucraina pregătește noi lovituri la distanță în Rusia Veridica.ro
Forțele ucrainene și-au inmulțit atacurile asupra obiectivelor energetice și militare rusești.
17:30
Turcia va găzdui o întâlnire despre Gaza, pe fondul îngrijorărilor legate de armistițiu Veridica.ro
Țările musulmane reprezentate vor discuta despre viitoarea forță de monitorizare a încetării focului
17:00
Fratele regelui britanic rămâne fără titluri și onoruri după un scandal sexual Veridica.ro
Regele Charles încearcă să refacă reputația grav afectată a familiei regale.
13:50
China și Japonia vor să păstreze o relație stabilă, în pofida divergențelor Veridica.ro
Președintele Xi s-a întâlnit în Coreea de Sud cu noul premier nipon
13:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski va fi înfrânt și făcut de rușine pentru că nu vrea pace Veridica.ro
Ucraina va fi învinsă în război și va pierde Donbasul, după ce Zelenski a refuzat oferta de pace a Rusiei, spune un fost premier ucrainean, prieten cu Putin și exponent al propagandei pro-Kremlin.
13:20
China și Canada reiau dialogul la nivel înalt pentru detensionarea relațiilor Veridica.ro
Ambele țări caută legături mai strânse pe fondul politicii tarifare americane care le afectează economiile
10:50
Bulgaria: fabrică de muniții care va juca un rol important în industria de apărare din UE Veridica.ro
Bulgaria și gigantul german de apărare Rheinmetall au finalizat un acord pentru construirea unei noi fabrici de producție de armament la Sopot, în centrul Bulgariei.
09:00
Rușii se laudă, iar, cu armele lor nucleare Veridica.ro
Rusia a testat o torpilă cu propulsie nucleară, motiv de laudă pentru Putin și alte oficialități, care de când a început războiul din Ucraina tot încearcă să sperie Occidentul cu arsenalul nuclear. Presa pro-Kremlin acordă spații ample subiectului, dar nu uită nici de obsesiile sale obișnuite – NATO, Ucraina și Emmanuel Macron.
30 octombrie 2025
22:10
Atac rusesc masiv asupra Ucrainei Veridica.ro
Zelenski cere noi sancțiuni pentru a forța Rusia să pună capăt războiului
21:50
Ucraina consolidează apărarea unui oraș-cheie asaltat de ruși Veridica.ro
Kievul neagă că trupele sale au fost încercuite la Pokrovsk.
21:30
Rusia îi transmite lui Trump că nu testează arme nucleare Veridica.ro
Președintele Trump a spus că a ordonat reluarea testelor cu arsenal nuclear pentru că și alții o fac.
20:30
Merz susține candidatura Turciei la UE, în ciuda divergențelor legate de Israel și de standardele democratice Veridica.ro
Cancelarul german a făcut prima sa vizită în Turcia de la preluarea funcției
13:30
FAKE NEWS: Moldova poate adera la UE doar dacă se implică în războiul din Ucraina Veridica.ro
Moldova se poate integra în UE doar dacă se implică în război și este anexată de România, potrivit unor narațiuni false reluate de propaganda Kremlinului.
13:00
Avioane poloneze au interceptat aeronave rusești deasupra Mării Baltice Veridica.ro
Avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, în al doilea incident de acest gen din această săptămână, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
12:50
Cinci noi suspecți arestați în legătură cu jaful de la Luvru Veridica.ro
Procurorul Parisului a declarat joi la postul de radio RTL că arestările au fost efectuate miercuri seară în capitala franceză și în împrejurimi, în special în departamentul vecin Seine-Saint-Denis. 
12:40
Trump îşi explică decizia de reluare a testelor nucleare după o întrerupere de decenii Veridica.ro
Preşedintele american a anunţat reluarea testelor înaintea întâlnirii cu omologul chinez
12:30
De ce nu a „capitulat” Republica Moldova și ce putem învăța din asta [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Cu istoricul Cosmin Popa
12:10
Extrema dreaptă olandeză pierde teren Veridica.ro
Cu 98% din voturile numărate la alegerile de miercuri, partidul centrist, D66 și Parridul libertății, PVV , de extremă dreapta erau la egalitate joi dimineață, ambele estimându-se să ocupe 26 de locuri în camera inferioară a parlamentului, cu 150 de locuri.
11:20
Donald Trump dă asigurări că reducerea de trupe din România „nu e foarte semnificativă” Veridica.ro
La bordul Air Force One, în drum spre Washington, liderul de la Casa Albă le-a spus reporterilor că reducerea prezenței trupelor americane din România „nu este foarte semnificativă”
11:00
Oana Gheorghiu a depus jurământul de vicepremier Veridica.ro
Postul era vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu în luna august.
10:40
Donald Trump și Xi Jinping detensionează relația dintre țările lor Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi, după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping, că reduce tarifele vamale în schimbul unei represiuni asupra fentanilului și că va vizita China în aprilie.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.