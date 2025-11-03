Româncă de pe frontul din Ucraina: „am zile când vreau să plec acasă”

09:00

Rusia a testat o torpilă cu propulsie nucleară, motiv de laudă pentru Putin și alte oficialități, care de când a început războiul din Ucraina tot încearcă să sperie Occidentul cu arsenalul nuclear. Presa pro-Kremlin acordă spații ample subiectului, dar nu uită nici de obsesiile sale obișnuite – NATO, Ucraina și Emmanuel Macron.