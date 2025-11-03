În ce condiții vor Sorin Grindeanu și PSD reducerea numărului de parlamentari la 300

10:40

Există un risc ca lucrările de la planșeul Unirii din Capitală să se blocheze. Constructorul amenință că dacă nu primește banii, nu mai lucrează, deoarece Guvernul are facturi restante de 135 de milioane de lei. De altfel, patronatele din construcţii se întâlnesc luni cu ministrul Finanțelor pentru a discuta despre reducerea impozitelor pe muncă şi sprijin financiar pentru companii. Constructorii sunt nemulțumiți de tăierile din contractele finanțate prin Anghel Saligny.