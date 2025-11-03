Discuții decisive la Ministerul Transporturilor pentru Trenul Metropolitan Iași
TeleM Iași , 3 noiembrie 2025 15:20
Reprezentanții Asociației Metropolitane de Transport Public Iași vor merge săptămâna aceasta la Ministerul Transporturilor pentru... Articolul Discuții decisive la Ministerul Transporturilor pentru Trenul Metropolitan Iași apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
15:30
Primăria comunei Tomești investește în dezvoltarea sportului pentru toate vârstele. In fiecare sat, au fost... Articolul Investiții în infrastructura sportivă din Tomești apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
15:20
Reprezentanții Asociației Metropolitane de Transport Public Iași vor merge săptămâna aceasta la Ministerul Transporturilor pentru... Articolul Discuții decisive la Ministerul Transporturilor pentru Trenul Metropolitan Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și... Articolul Neamț | Percheziții pentru o evaziune de 23.000 de euro apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău marchează o nouă etapă importantă în dezvoltarea sa, devenindprimul... Articolul Bacău | Primul aeroport regional cu sistem de aterizare CAT II apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
14:10
Producătorul german de armament Rheinmetall AG va investi peste 500 milioane de euro în Fabrica de Pulberi Victoria # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegația Rheinmetall AG, condusă de CEO Armin... Articolul Producătorul german de armament Rheinmetall AG va investi peste 500 milioane de euro în Fabrica de Pulberi Victoria apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Investitiile in modernizarea piețelor ieșene se lasa asteptate. Acestea se confruntă cu probleme serioase de... Articolul Investițiile în piețele ieșene rămân limitate apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, alături de efective din cadrul Inspectoratului de... Articolul Amplă acțiune a polițiștilor la mai multe unități de învățământ din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
13:30
Românii vor plăti mai mult la întreținere și la factura de energie electrică, începând cu... Articolul Facturi mai mari la întreținere și energie electrică, din această lună apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Consiliul Judeșean Iași cumpără 5 microbuze școlare la prețuri net inferioare față de licitația de anul trecut # TeleM Iași
Consiliul Judetean Iasi a scos la licitatie contractul pentru achizitionarea altor 5 microbuze scolare electrice... Articolul Consiliul Judeșean Iași cumpără 5 microbuze școlare la prețuri net inferioare față de licitația de anul trecut apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
11:20
Semnal de alarma tras de constructori față de impactul sever al modificărilor legislative # TeleM Iași
Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), condusă de Cristian Erbașu, transmite un semnal de alarmă... Articolul Semnal de alarma tras de constructori față de impactul sever al modificărilor legislative apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Ministrul Finanțelor recunoaște că a făcut demiteri la ANAF după „informări de la servicii” # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recunoscut într-un interviu acordat postului Antena 3, că la preluarea... Articolul Ministrul Finanțelor recunoaște că a făcut demiteri la ANAF după „informări de la servicii” apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Percheziții la frații Micula într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Statul vrea să recupereze 400 milioane de euro # TeleM Iași
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și... Articolul Percheziții la frații Micula într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Statul vrea să recupereze 400 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Un nou traseu tematic se deschide în cadrul Romsilva – Direcția Silvică Iaşi, o inițiativă... Articolul Direcția Silvică Iași deschide un nou traseu tematic – Bârnova Trail apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Percheziții la frații Micula într-un dosar de evaziune fiscalș și delapidare. Statul vrea să recupereze 400 milioane de euro # TeleM Iași
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și... Articolul Percheziții la frații Micula într-un dosar de evaziune fiscalș și delapidare. Statul vrea să recupereze 400 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Iași anunță desemnarea domnului Lupu Bogdan Constantin drept candidat... Articolul PSD Iași a desemnat candidatul pentru funcția de primar al comunei Vânători apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Percheziții în Capitală și judetul Iași într-un dosar de înșelăciune prin contractarea de leasinguri auto cu documente false # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a... Articolul Percheziții în Capitală și judetul Iași într-un dosar de înșelăciune prin contractarea de leasinguri auto cu documente false apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Al doilea modul se va încheia pe 19 decembrie. Vacanța de Crăciun va începe pe... Articolul Începe al doilea modul de cursuri din acest an şcolar apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
România traversează un început de noiembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, de până la 25°C,... Articolul ANM: Primele două săptămâni din noiembrie rămân neobișnuit de calde apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Mihai Chirica anunță introducerea benzilor unice în zona Păcurari: „Nu vom aștepta la nesfârșit” # TeleM Iași
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a confirmat că proiectul privind introducerea benzilor unice de circulație... Articolul Mihai Chirica anunță introducerea benzilor unice în zona Păcurari: „Nu vom aștepta la nesfârșit” apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
09:10
ANAF începe notificarea oficială a tuturor companiilor de stat cu restanțe. Valoarea datoriilor se apropie de 2 miliarde de euro # TeleM Iași
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează companiile de stat, care au datorii neachitate până... Articolul ANAF începe notificarea oficială a tuturor companiilor de stat cu restanțe. Valoarea datoriilor se apropie de 2 miliarde de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului... Articolul Continuă operațiunea Jupiter. 78 percheziții domiciliare în țară apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
17:00
Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.... Articolul Coliziune între un autocar și un autoturism, pe raza orașului Vicovu de Sus apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
12:30
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări estice NATO # TeleM Iași
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să... Articolul Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări estice NATO apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Primăria municipiului Iași a intrat în posesia terenului pe care se afla fosta groapa de... Articolul Primăria Iași pregătește două parcuri fotovoltaice, la Holboca și Tomești apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv # TeleM Iași
Este vorba despre o femeie de 38 de ani și un bărbat de 37 de... Articolul Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Astăzi, 2 noiembrie 2025, în jurul orei 03:55, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au... Articolul Incendiu produs la două autoturisme și o motocicletă, în municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, sâmbătă seară, că va exista buget dsponibil pentru tinerii... Articolul Ministrul Muncii promite stimulente pentru tinerii fără experiență apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Peste 45.000 de pacienți tratați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați anul acesta # TeleM Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei” Galați, cea mai mare unitate medicală din... Articolul Peste 45.000 de pacienți tratați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați anul acesta apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai... Articolul Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Zeci de mii de sârbi au comemorat la Novi Sad un an de la accidentul... Articolul Serbia: Un an de la tragedia din Novi Sad apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
În județul Bacău începe testarea gratuită pentru depistarea precoce a tuberculozei. Campania se adresează în... Articolul În județul Bacău începe testarea gratuită pentru depistarea precoce a tuberculozei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Botoșăneanul a solicitat ajutorul autorităților, iar pirotehnicienii au constatat că este vorba despre un proiectil... Articolul Un bărbat din Botoșani a găsit un proiectil în fața casei, voia să planteze un copac! apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Petrecerile de Halloween au trimis trei tineri direct la spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, în... Articolul Trei tineri din Iași, victime ale alcoolului de Halloween apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Un teren în suprafață de 117.700 mp va trece din proprietatea comunei Gârcina în cea... Articolul CJ Neamț vrea să devină prosumator! Parc fotovoltaic pentru spitalul nou, la Gârcina apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Noul Guvern al Republicii Moldova a depus jurământul. Cine este Alexandru Munteanu, șeful Executivului de la Chișinău # TeleM Iași
Noul Guvern al Republicii Moldova a depus jurământul. Ceremoniile au avut loc sâmbătă în prezența... Articolul Noul Guvern al Republicii Moldova a depus jurământul. Cine este Alexandru Munteanu, șeful Executivului de la Chișinău apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Egiptul deschide a deeschis cel mai mare muzeu din lume. Peste 100 de șefi de... Articolul Marele Muzeu Egiptean își deschide porțile apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El... Articolul Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane # TeleM Iași
Autoritățile belgiene investighează un nou incident de securitate după ce o dronă a fost observată,... Articolul Drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
În două luni şi jumătate va fi posibilă circulaţia pe centura de nord a municipiului Focşani # TeleM Iași
Prefectura Judeţului Vrancea a anunţat că se estimează că în circa două luni şi jumătate... Articolul În două luni şi jumătate va fi posibilă circulaţia pe centura de nord a municipiului Focşani apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie # TeleM Iași
Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul... Articolul Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Cele două terenuri de fotbal pe care municipalitatea ieșeană le amenajează în zona Stadionului Tineretului... Articolul Municipalitatea investește în infrastructura sportivă din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
1 noiembrie 2025
20:30
Astăzi, 1 noiembrie 2025, echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pe... Articolul Accident rutier între o autoutilitară și un autoturism pe DJ 248, în Scânteia apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
În cursul acestei zile (1 noiembrie a.c.), pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Iași intervin... Articolul Intervenție la incendiu de locuință din comuna Ciurea apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Compania britanică Centrica, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, a solicitat... Articolul Unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din Europa vine în România apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Nicuşor Dan atacă la CCR modificările aduse în Parlament legii energiei electrice şi a gazelor naturale # TeleM Iași
Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.... Articolul Nicuşor Dan atacă la CCR modificările aduse în Parlament legii energiei electrice şi a gazelor naturale apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Domnule Bolojan, moralitatea liberală s-a oprit la intrarea în județul Iași! # TeleM Iași
PNL Iași, condus formal de Alexandru Muraru și din umbră de Costel Alexe, a devenit... Articolul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Domnule Bolojan, moralitatea liberală s-a oprit la intrarea în județul Iași! apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 2:00. Au intervenit pompierii militari cu... Articolul Suceava | Incendiu izbucnit la un autoturism, noaptea trecută, în cartierul Burdujeni apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Când începe campania electorală în București. Calendarul alegerilor locale parțiale din 2025 # TeleM Iași
Alegerile locale parțiale se vor desfășura în București pentru alegerea primarului general, în județul Buzău... Articolul Când începe campania electorală în București. Calendarul alegerilor locale parțiale din 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul... Articolul Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Venezuela a cerut ajutorul Chinei, Rusiei și Iranului pentru a se pregăti de un atac al SUA # TeleM Iași
Președintele venezuelean Nicolas Maduro caută sprijin militar din partea Rusiei, Chinei și Iranului, în contextul... Articolul Venezuela a cerut ajutorul Chinei, Rusiei și Iranului pentru a se pregăti de un atac al SUA apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.