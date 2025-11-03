Ana Dumitrache, numită CEO la Olympian Parks

20:50

1) Ni se întâmplă câteodată să avem impresia că „TREBUIE să dăm ceva”? 2) Alteori, ni se întâmplă să avem senzația că, în anumite situații, cineva, sau chiar cei din jur, „SE AȘTEAPTĂ ca noi să dăm ceva”? 3) Cel puțin de câteva ori, nu am avut impresia vie a normalității de a da ceva, […] The post ANTICORUPȚIE. Presiunea de „a da…” appeared first on ZIUA CARGO.