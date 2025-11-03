De ce Wall Street nu prevestește următorul crash

14:40

1. Locuitorii din sectoarele 4 și 6 îi vor vota pe Băluță și Ciucu pentru PMB, dar fără entuziasm. Le va părea rău că unul dintre ei s-ar putea să-i lase, fiindcă amândoi au (și) realizări acolo unde au fost aleși. Cui să îi pară rău după Drulă? Angajaților de la metrou? Înainte să fie […] The post Nicușoare, de NU ai auzit? Dar de N-AM? Dar de DU-TE? first appeared on Ziarul National.