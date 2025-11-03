George Simion, singurul candidat pentru preşedinţia AUR, la Congresul din 30 noiembrie
Financial Intelligence, 3 noiembrie 2025 16:50
Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia acestui partid, el neavând contracandidaţi
Acum 10 minute
17:00
OpenAI a semnat un acord pentru achiziționarea unei capacități de 38 de miliarde de dolari de la Amazon Web Services, colaborând pentru prima dată cu liderul în domeniul cloud # Financial Intelligence
17:00
Acțiunile Nvidia cresc cu 3% după ce SUA aprobă vânzarea de cipuri către Emiratele Arabe Unite în cadrul acordului cu Microsoft # Financial Intelligence
Acum 30 minute
16:50
Acum 2 ore
16:00
Lukoil pleacă, dar întrebările rămân: ce facem după retragerea unui actor major din energie? (opinie Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
15:50
Summitul de Fiscalitate și Tehnologie reunește liderii industriei la Romexpo: Ministrul Finanțelor și președintele ANAF, prezenți pe scenă # Financial Intelligence
15:40
15:40
Doar 25% dintre companii intenţionează să crească investiţiile de capital în următoarele 12 luni (indice FIC) # Financial Intelligence
15:30
Compozitorul David Balica: “România m-a ajutat să îmi găsesc propria voce. Generația noastră are puterea de a transforma peisajul artistic și social din țara noastră într-un loc deschis, inovativ și promițător” # Financial Intelligence
Acum 4 ore
14:20
Ştefan Nanu, Director General al Trezoreriei Statului: Sper să scăpăm de perspectiva negativă a ratingului la începutul anului viitor # Financial Intelligence
14:20
Ministrul Finanţelor: Discuţiile privind bugetul pentru anul 2026 vor demara spre finalul lunii noiembrie # Financial Intelligence
13:50
Papperger: Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie pentru producerea de pulberi cu bază dublă și triplă # Financial Intelligence
13:40
„Energie pentru România” – dialog între lideri din energie, educație și societate civilă la prima ediție a evenimentului # Financial Intelligence
13:40
Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei # Financial Intelligence
13:30
Exim Banca Românească prelungește oferta de economisire cu dobânzi de până la 7,20% pe an la lei # Financial Intelligence
Acum 6 ore
12:50
Cătălin Teniţă, despre parteneriatul eMAG – Tencent Cloud: “Cu alte cuvinte, toate obiceiurile de consum ale unor milioane de români vor putea ajunge la guvernul comunist chinez” # Financial Intelligence
12:20
O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping privind spionajul ţine prima pagină în Coreea de Sud # Financial Intelligence
12:10
Operațiunea „Jupiter 4”: Percheziții la frații Micula. Ar fi mutat active de 163 de milioane de lei ca statul să nu îi poată recupera # Financial Intelligence
12:00
Laszlo Borbely anunţă un nou proiect de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru 4 ani # Financial Intelligence
11:50
ANAT: Recesiunea din turism este reală în 2025! Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc # Financial Intelligence
11:40
11:20
Provident a contribuit, între 2006-2024, cu peste 553 milioane de euro la economia României # Financial Intelligence
Acum 8 ore
11:10
Amplă operaţiune la nivel naţional a poliţiştilor şi procurorilor – JUPITER 4 – 78 de percheziţii în mai multe judeţe / Unul dintre dosare îi vizează pe fraţii Micula şi firme apropiate acestora # Financial Intelligence
11:10
Cel mai mare angajator din zona Ineu ar urma să închidă fabrica de componente auto; La finalul lunii iunie, un alt mare angajator din Arad, Astra Rail Industries, și-a închis fabrica # Financial Intelligence
10:30
Disputele privind resursele între investitori și state ating cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani # Financial Intelligence
10:20
Ministerul Securităţii Statului din China avertizează că s-a intensificat spionajul în genetica agricolă # Financial Intelligence
10:00
Nicoleta MIHAI, KPMG: Observăm că măsurile de prevenție nu funcționează, pentru că, în economia noastră, vorbim despre societăți cu capitaluri negative, de o administrare nu tocmai bună a activelor # Financial Intelligence
09:50
ExxonMobil avertizează că legislația UE ar putea determina ieșirea din Europa; Qatarul a amenințat că va opri furnizarea de gaz natural lichefiat (GNL) către Europa # Financial Intelligence
09:40
Comunitatea Declic cere CCR să declare neconstituțională legea privind pensiile private # Financial Intelligence
09:40
De 100 ori mai mulți morți în accidentele de gaze în România, decât în Europa de Vest, raportat la kilometrii de rețea (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
09:20
Şeful Forumului Economic Mondial avertizează asupra pericolului unor bule pe segmentul cripto şi AI # Financial Intelligence
Acum 12 ore
09:10
Fondurile pilon II vor fi forțate să predea ștacheta investițiilor la BVB (Mihai CĂRUNTU, AAFBR) # Financial Intelligence
08:50
Securitatea cibernetică, inteligența artificială și factorii ESG: priorități critice pentru consiliile de administrație din sectorul bancar (Gabriela Hârțescu) # Financial Intelligence
08:50
Între percepție, rațiune și parteneriat – RETRAGEREA MILITARILOR AMERICANI DIN ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) # Financial Intelligence
08:50
Încrederea în economia Zonei Euro, în ameliorare, în octombrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
06:50
OPEC+ suspendă creșterea producției de petrol după luna decembrie, pe fondul temerilor legate de supraproducție # Financial Intelligence
06:50
Donald Trump afirmă că Xi Jinping înţelege “consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan # Financial Intelligence
06:40
UE ia în considerare slăbirea obiectivului climatic pentru 2040 privind absorbția CO2 de către păduri, arată un proiect # Financial Intelligence
06:40
Turcia cumpără mai mult petrol non-rus după noile sancţiuni occidentale, spun surse din industrie # Financial Intelligence
06:30
Chiriţoiu: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului La Cocoş să rămână în continuare şi să se şi extindă; tranzacţia care “ne-a făcut cele mai mari probleme anul ăsta” a fost preluarea Telekom România de către Vodafone # Financial Intelligence
06:30
06:30
Franţa: Extrema dreaptă creşte în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale (sondaj) # Financial Intelligence
06:20
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # Financial Intelligence
06:20
Bogdan Chiriţoiu: Sper că e ultima plafonare a preţurilor la alimente; cu cât trece timpul, are mai puţin sens # Financial Intelligence
06:10
Chiriţoiu: Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat; încercăm să obţinem o aprobare a Comisiei undeva prin vară # Financial Intelligence
06:10
Ieri
16:30
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securităţii / Şeful NATO vine la Bucureşti # Financial Intelligence
16:20
Sondaj CURS: 35% dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament # Financial Intelligence
13:20
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025 # Financial Intelligence
13:20
LocaleParțiale2025/ Începe perioada electorală: candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie; campania începe în 22 noiembrie # Financial Intelligence
12:20
OPEC+ se pregătește să aprobe o nouă creștere modestă a producției de petrol, potrivit unor surse # Financial Intelligence
