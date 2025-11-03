Două surori călugărițe pe drumul slujirii Mântuitorului
Sfânta Scriptură, într-una din paginile sale, vorbește despre chipul mironosiţelor Maria și Marta, surorile dreptului Lazăr, pline de credință și iubire, pe care Mântuitorul le-a prețuit în chip deosebit. Am
Luna noiembrie a început la Iași sub semnul filmului, cu proiecții de lungmetraje și documentare în cadrul Festivalului „Quo Vadis”, unicul eveniment din țară dedicat cinematografiei creștine. Cea de‑a
Întrunirea „Colegiului Decanilor” - cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar # Ziarul Lumina
Întrunirea din acest an a Colegiului Decanilor de la Facultățile și Departamente de Teologie din Patriarhia Română se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial al Centenarului Patriarhiei
Enoriașii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Smârdan, județul Tulcea, au trăit duminică, 2 noiembrie, un nou moment de bucurie duhovnicească. Înconjurat de un sobor de preoți și
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Cărand, Protopopiatul Sebiș, județul Arad. Înaltpreasfinția Sa, însoțit de părintele Bogdan Noghiu,
În Parohia Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș, a avut loc duminică, 2 noiembrie, resfințirea bisericii parohiale, lăcaș de rugăciune cu o bogată istorie și tradiție de credință. Biserica este
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent duminică, 2 noiembrie, în Parohia Bărcu-Goșmani, Protopopiatul Roman, județul Neamț. Ierarhul a oficiat Sfânta
Parohia din Criciova, județul Timiș, a primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a săvârșit duminică, 2 noiembrie, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca, în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu,
Credincioșii din orașul Novaci, județul Gorj, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească cu ocazia resfințirii Bisericii „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”, precum și a
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ciolanu din comuna buzoiană Tisău, hirotonind un preot și un diacon. Corul psaltic misionar
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfântul Matei” din Slobozia, județul Ialomița,
În Duminica a 22‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XI, 8-9, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 137-139„(...) Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă un șarpe d
Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima, Iosif şi Aitala; Aşezarea moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida # Ziarul Lumina
Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul au trăit în Persia, în vremea regelui Sapor al 2-lea (309-379), prigonitorul creştinilor, în vreme ce peste romani au stăpânit,
Fraților, pe voi, care erați morți, în fărădelegile și în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună cu Sine, iertându-vă toate greșelile; ștergând zapisul ce era asupra noastră,
„În vremea aceea, când Se ruga Iisus îndeosebi, erau cu El ucenicii, și i-a întrebat, zicând: Cine zic mulțimile că sunt Eu? Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alții Ilie, iar alții că a
Predică la Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) (Luca 8, 41-56)Și iată că a venit un bărbat, al cărui nume era Iair; și acesta era mai-marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui
Liderii a patru grupuri politice din Parlamentul European i-au transmis preşedintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că vor respinge parţial proiectul de buget multianual al UE pentru 2028-2034, informează dpa.
Senatul Italiei a aprobat joia trecută planurile controversate ale premierului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează dpa. Legea urmează să
Grecia a anunţat un plan de 2,5 miliarde de euro pe 10 ani pentru a lupta împotriva penuriei de apă, în special în regiunea Atenei şi în insule, informează AFP. Printre măsuri figurează consolidarea
Presat de sancţiunile SUA, grupul Lukoil a acceptat o ofertă venită de la traderul global Gunvor pentru achiziţionarea Lukoil International GmbH, care deţine activele internaţionale ale companiei, transmite
La capătul unui îndelungat efort de zidire și înfrumusețare, biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Titan din Protoieria Sector 3 Capitală a îmbrăcat veșmântul luminos al sfințeniei prin slujba
Statele Unite au anunţat săptămâna trecută o reducere a prezenţei lor militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, într-un moment în care Rusia îşi continuă războiul împotriva
Punct de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul „Tronos Junior” # Ziarul Lumina
În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverși. La acest eveniment, petrecut cu
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va avea loc, în 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de fotografii documentare „Goralii din sudul Poloniei”, realizată de artiștii fotografi orădeni
Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în
Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași, în prezent, mormântul acestui ultim domnitor al Principatului Moldovei aflându-se în
Nu doar frunzele cad toamna, multe persoane constată și o intensificare a căderii părului. Ambele fenomene sunt procese naturale și au o cauză comună, scurtarea duratei zilei. Ciclul de creștere a firului de
„Nu există nimic mai puternic decât recunoștința: ea deschide cerurile și aduce harul lui Dumnezeu în suflet. Iar iubirea este coroana tuturor virtuților, căci prin ea se aseamănă omul cu Dumnezeu”, ne
În ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva, ea însăși mutată în Împărăția Luminii la anii tinereții, a trecut la Domnul și părintele Horia Grădinaru, slujitor la Parohia „Sfântul Nicolae” din
Există zile care se așază în istorie ca niște pietre de hotar. Ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului este una dintre ele. Prin acest act de sfințire, visul de un secol și jumătate al românilor a
Muncesc toată ziua!” Bănuiesc că aproape oricine ar răspunde așa la întrebarea „Ce mai faci?” sau „Care mai e viața ta?” Inclusiv o parte dintre pensionari, cei care încă lucrează și/sau își
Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă determinată de doi ani, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale
Când și cum a început tranziția de la o societate totalitară la una democratică, știm bine: odată cu alungarea de la putere a cuplului malefic Nicolae și Elena Ceaușescu, fapt care a statuat și căderea
Cea de-a 6-a Conferință Mondială a Comisiei „Credință și Constituție” (Faith and Order) a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a desfășurat în perioada 24-28 octombrie 2025. A fost marcat astfel
Miron Cristea - 100 de ani de la întronizarea primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Ziarul Lumina
Astăzi, am săvârșit slujba de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu la împlinirea a 100 de ani de la întronizarea primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Miron
Duminica a 22‑a după Rusalii a fost sărbătorită cu multă bucurie în orașul Azuga de către numeroși credincioși prahoveni, cu prilejul sfințirii Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”‑Azuga 2. Slujba de
Bucuria face parte din noi. Din felul în care ne-a creat Dumnezeu pentru a viețui. Lucru destul de greu explicabil, poate, astăzi, când există atâtea prilejuri de sfadă și întristare, atâtea îndemnuri la
În Duminica a 22‑a după Rusalii, în care se citește pasajul biblic din Luca 16, 19‑31, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala
Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina este unul dintre cei mai iubiți sfinți ierarhi, din ultimele sute de ani, devenit „un Sfânt Nicolae al zilelor noastre”. Mare trăitor și purtător de cruce, rugător-teolog
„Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr nu au fost judecați după faptele lor, ci după starea duhovnicească a vieții lor” # Ziarul Lumina
În Duminica a 22‑a după Rusalii, succesoare a duminicii în care pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de
Chipul Mântuitorului Hristos a fost dintotdeauna elementul central și fundamental al iconografiei ortodoxe. Argumentele teologico-picturale cărora se circumscrie această importantă temă au fost analizate,
Știu că despre catedrală s-a scris, se scrie și se va mai scrie. Ceea ce vreau să mărturisesc este sentimentul pe care l-am trăit în momentul în care am făcut primul pas în acest minunat lăcaș sfânt.
Anul acesta, la 9 noiembrie, se împlinesc șapte ani de la plecarea la Domnul a părintelui profesor Nicolae Ioan Bordașiu de la Biserica „Sfântul Silvestru” din București. Un slujitor neostenit pe ogorul
Sfinţii mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist erau din Persia şi au vieţuit în vremea domniei regelui Sapor al 2-lea (309-379), cel care a început prigonirea creştinilor. În acel timp,
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când Mitropolitul primat Miron Cristea a fost înscăunat ca primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în data 1 noiembrie 1925, astăzi, la Catedrala Patriarhală din
„În vremea aceea trecea Iisus sâmbăta prin semănături, și ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și mâncau. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceți ce nu se cade a face sâmbăta? Și Iisus,
Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia (Sâmbăta morţilor - Moşii de toamnă) # Ziarul Lumina
Aceşti Sfinţi Cosma şi Damian pe care Biserica noastră îi cinsteşte astăzi erau din Asia, din părţile Ciliciei. Tatăl lor era păgân, iar mama creştină şi se numea Teodota. Trebuie să se facă deosebirea
