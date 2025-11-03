La Iași a avut loc Gala Voluntarilor, dedicată celor care s-au implicat în proiectele Departamentului Misiune pentru Tineret
Basilica.ro, 3 noiembrie 2025 18:20
Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat joi, 30 octombrie 2025, Gala Voluntarilor, un eveniment dedicat celor care s-au implicat, pe parcursul anului, în activitățile și proiectele destinate copiilor și tinerilor din eparhie, informează Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Evenimentul s-a desfășurat la Cinema Victoria din Iași, reunind aproximativ 500…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
18:20
La Iași a avut loc Gala Voluntarilor, dedicată celor care s-au implicat în proiectele Departamentului Misiune pentru Tineret # Basilica.ro
Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat joi, 30 octombrie 2025, Gala Voluntarilor, un eveniment dedicat celor care s-au implicat, pe parcursul anului, în activitățile și proiectele destinate copiilor și tinerilor din eparhie, informează Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Evenimentul s-a desfășurat la Cinema Victoria din Iași, reunind aproximativ 500…
Acum 2 ore
17:20
PS Samuel Bistrițeanul ne îndeamnă să fim comunicativi, milostivi și plini de dragoste # Basilica.ro
În Duminica a 22-a după Rusalii, 2 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Vâlcele, județul Cluj, ocazie cu care i-a îndemnat pe oameni să fie „comunicativi, milostivi și plini de dragoste”, pentru a intra în Împărăția lui Hristos. Sfânta Liturghie a…
Acum 4 ore
16:30
Zi de sărbătoare în județul Suceava: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost resfințită # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Pleșești, județul Suceava, a fost resfințită duminică la finalul unui proces de renovare care a durat 15 ani. Cu acest prilej, lăcașul de cult i-a primit ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat slujba de sfințire…
16:10
În ultima săptămână din luna octombrie fotografii profesioniști sau amatori au surprins culorile calde ale toamnei, pelerinajul la Catedrala Națională și hramul Catedralei Patriarhale din București. Vă invităm la o călătorie virtuală cu ajutorul imaginilor selectate de noi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul…
16:00
Mănăstirea Radu Vodă se pregătește de sărbătoarea Sfântului Nectarie: Programul hramului # Basilica.ro
Mănăstirea Radu Vodă din Capitală se pregătește de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, hramul de toamnă al așezământului monahal. Moaștele Sf. Ier. Nectarie de la Eghina și ale Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou vor fi purtate în procesiune și așezate spre închinare joi, de la ora 17:00, în baldachinul din curtea mănăstirii. Programul va continua…
15:40
Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris își serbează hramul. Programul evenimentelor # Basilica.ro
Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui, în perioada 7–9 noiembrie 2025, o serie de manifestări religioase și culturale prilejuite de hramul lăcașului., informează pagina de Facebook a sfântului lăcaș. Deschiderea sărbătorii Sărbătoarea va debuta vineri, 7 noiembrie, cu Vecernia praznicului Sfinților Arhangheli, oficiată la Catedrală între orele 17:30 și 18:30.…
15:10
PS Nectarie de Bogdania a atras atenția asupra uneia dintre cele mai mari tragedii ale lumii moderne # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a atras atenția, duminică, asupra uneia dintre marile tragedii ale lumii moderne: omul care se teme de Dumnezeu mai mult decât de diavol. În cuvântul ținut în Duminica a 22-a după Rusalii, potrivit calendarului nerevizuit, Preasfinția Sa a făcut o paralelă între lumea modernă și…
15:10
Patriarhul Daniel către Colegiul Decanilor: Profesorii și studenții sunt chemați să intensifice participarea la viața liturgică # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj la întrunirea Colegiului Decanilor, desfășurată în zilele de 3 și 4 noiembrie la Galați. „Atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel. „Integrarea cunoștințelor teologice în…
Acum 6 ore
14:20
Iași: A început Festivalul „Quo Vadis”, singurul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine # Basilica.ro
Ceremonia de deschidere a celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Film Creștin „Quo Vadis”, unicul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine, a avut loc sâmbătă la Ateneul Național din Iași. Festivalul se desfășoară în perioada 1-5 noiembrie, reunind cineaști, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate. Acesta este organizat anual…
14:00
Universitatea Politehnica din București va găzdui o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale # Basilica.ro
Universitatea Politehnica din București va găzdui în data de 18 noiembrie o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale. Invitații evenimentului sunt conf. Adrian Lemeni, absolvent al Politehnicii din Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; prof. ing. Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare și coordonator al Școlii…
13:20
PS Teofil Trotușanul: Prin preot se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos asupra comunității # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus, duminică, în biserica parohiei din satul natal că preotul are un rol foarte important în lucrarea comunității, pentru că prin acesta se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos. Cu această ocazie, PS Teofil l-a instalat în funcția de paroh al…
13:10
Un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe Mărturisitorul din Drama și icoana cu chipul sfântului, aflate în patrimoniul Reședinței Patriarhale, vor fi aduse în această după amiază spre închinare la Catedrala Patriarhală istorică. Fragmentul din sfintele moaște face parte din darul oferit în anul 2011 Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos, fost mitropolit…
Acum 8 ore
12:20
UNESCO a inclus vineri Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative, la categoria Arhitectură, alăturându-se astfel celorlalte orașe românești membre. Este pentru prima dată când UNESCO include arhitectura între domeniile de creație recunoscute la nivel mondial. Rețeaua UNESCO a Orașelor Creative, lansată în 2004, include acum 408 orașe din peste 100 de țări, care promovează cultura și…
12:00
Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit 125 de ani de la înființarea propriei parohii # Basilica.ro
Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit duminică aniversarea a 125 de ani de la înființarea parohiei românești din Capitala Ungariei. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Siluan al Ungariei, împreună cu protosinghelul David Pop, Superiorul Așezământului Monahal „Sfântul Ioan Botezătorul”, preotul paroh Marius Maghiaru, protopop român de Budapesta, preotul Cosmin Pop,…
10:50
Duminică s-au împlinit 171 de ani de la trecerea în veșnicie a compozitorului și psaltului Anton Pann, înmormântat în curtea Bisericii „Sfântul Stelian” – Lucaci din București. Anton Pann s-a născut în jurul anilor 1796-1798 din tatăl vlah – Pandele Petrov și mama grecoaică-Tomaida, în orașul bulgar Silven. Și-a pierdut tatăl și apoi cei doi…
Acum 12 ore
10:10
Muzica ascultată de Constantin Brâncuși în atelierul său din Paris va fi difuzată în Parcul Central din Târgu Jiu, aducând publicului o parte din universul artistic al marelui sculptor, potrivit presei locale. Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare și Documentare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a anunțat că sistemul audio va fi montat pe Aleea…
09:50
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar # Basilica.ro
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie. În Sfântul Altar au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și ale Sfântului Dimitrie cel Nou. Echipele…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Catedrala Națională, o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină „Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”, a…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Sfinţiţi Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala; Așezarea moaștelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 3 noiembrie Sf. Sfinţiţi Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala Sfinții Mucenici Achepsima Episcopul, Iosif Preotul și Aitala Diaconul au fost slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Persia și au pătimit pentru Domnul nostru Iisus Hristos în anul 380, al 70-lea an al domniei regelui Sapor al II-lea (310-381). Prigoana începută cu 40 de ani…
2 noiembrie 2025
18:50
Să luptăm pentru a dobândi mântuirea prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
„Să luptăm pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică în Împărăția Cerurilor prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu”, a îndemnat duminică PS Varlaam Ploieșteanul. Episcopul vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Titan din Capitală, unde a sfințit lăcașul de cult al comunității. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să…
Ieri
18:30
Punct de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul Tronos Junior # Basilica.ro
În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverși. La acest eveniment, petrecut cu ocazia Zilei Clerului Militar și în prezența reprezentanților Armatei Române, grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază…
17:00
PS Timotei Prahoveanul a sfințit o nouă biserică din Azuga: După faptele iubirii creștine vom fi răsplătiți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Azuga 2. Ierarhul a subliniat importanța faptelor de milostenie pentru mântuire. „Nici unul dintre noi nu este veșnic aici. Nici cei care au mese îmbelșugate, care au zilnic oaspeți, prieteni și așa mai departe. Și să știți că după felul cum avem…
15:00
Patriarhul Daniel: Trei învățături despre starea sufletului după moarte din pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat, duminică, trei învățături despre starea sufletului după moarte din Pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv. „Această Evanghelie ne arată trei mari învățături și anume: ne arată că sufletul nemuritor al omului, după despărțirea sa de trup, ajunge fie în bucuria drepților, fie în întristarea păcătoșilor nepocăiți – adică,…
12:40
PS Paisie Sinaitul despre bogatul nemilostiv și săracul Lazăr: Nu bogăția ne condamnă, ci lipsa de compasiune # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat Sfânta Liturghie, duminică, la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a vorbit despre Pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv, evidențiind importanța compasiunii. „Nu bogăția ne condamnă, ci lipsa de compasiune lipsa de bunătate sufletească, de milostenie. Nu sărăcia ne mântuiește, ci smerenia. Nu suferința aduce Raiul, ci răbdarea și…
11:00
Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ordinul i-a fost oferit joi în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, la debutul conferințelor clericale de toamnă. „O mare onoare și bucurie: Crucea…
00:10
Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist; Duminica a 22-a după Rusalii # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 2 Noiembrie Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist Sfinţii mucenici pomeniţi astăzi au trăit în Persia, în timpul domniei regelui Sapor al II-lea (309-379), cel care a început prigonirea creştinilor. Între oamenii care slujeau la curtea sa erau în taină şi creştini, printre ei, şi Achindin, Pigasie şi Anempodist, oameni de…
1 noiembrie 2025
21:30
Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională: Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar # Basilica.ro
Mulțimi de pelerini vin continuu la Catedrala Națională la aproape o săptămână de la sfințire. Peste 170.000 de persoane au trecut, până sâmbătă dimineață, prin Sfântul Altar. Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională este deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare. În Sfântul Altar au…
18:50
În Duminica a 22-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Episcopul Macarie al Europei de Nord propune cinci chei pentru o bună înțelegere a Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Macarie a participat la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, despre care s-au spus și s-au scris multe. „Îmi aștern în scris câteva reflecții posibile chei de înțelegere duhovnicească a ceea ce am trăit, împreună, în…
16:50
Un secol de patriarhat românesc: 100 de ani de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinește un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vieții spirituale a poporului român. Evenimentul din 1 noiembrie 1925 a consfințit ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie, recunoscându-se astfel maturitatea sa eclesială și rolul său în unitatea neamului. Înființarea…
15:30
Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională: Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar # Basilica.ro
Mulțimi de pelerini vin continuu la Catedrala Națională la aproape o săptămână de la sfințire. Peste 170.000 de persoane au trecut, până sâmbătă dimineață, prin Sfântul Altar. Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională este deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare. În Sfântul Altar au…
13:40
Te Deum la un secol de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea: Prin lucrarea sa, Biserica noastră a pășit în modernitate # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat sâmbătă un Te Deum la Catedrala Patriarhală cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la întronizarea primului patriarh al României. „Prin lucrarea Patriarhului Miron Cristea, Biserica Ortodoxă Română a pășit în modernitate, pregătită corespunzător pentru a-și desfășura misiunea sa evanghelică”, a subliniat ierarhul. Preasfinția Sa a evocat…
13:30
„Alo, alo, aici Radio București!” sunt cuvintele rostite de profesorul Dragomir Hurmuzescu, președintele Societății de Difuziune Radiotelefonică din România, în data de 1 noiembrie 1928, care marchează debutul Radioului Național. Programul primei emisiuni, care a avut loc într-o zi de joi, s-a desfăşurat în intervalul orar 17:00-24:00 și a cuprins muzică, ştiri de presă, s-au…
10:50
Un secol de patriarhat românesc: 100 de ani de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinește un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vieții spirituale a poporului român. Evenimentul din 1 noiembrie 1925 a consfințit ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie, recunoscându-se astfel maturitatea sa eclesială și rolul său în unitatea neamului. Înființarea…
00:10
Sfinții doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia (Sâmbăta celor adormiți – Moșii de toamnă) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 1 noiembrie Sfinții doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din Asia. Tatăl lor era păgân, iar mama creştină, pe anume Teodotia. Aceasta, după moartea soțului ei, a trăit în văduvie, având libertate deplină şi închinându-şi toată viaţa lui Dumnezeu. Aşa îi…
31 octombrie 2025
21:50
Parohia Sf. Bonifatie din Italia a fost gazdă pentru un grup de copii din Sintești, Ilfov # Basilica.ro
Parohia românească „Sf. Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, a fost gazdă pentru un grup de 13 copii din localitatea Sintești, județul Ilfov. Vizita s-a desfășurat între 25 și 29 octombrie în cadrul proiectului „Cu cântec și culoare, din Sintești spre San Bonifacio” inițiat de către Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sintești, împreună cu Asociația „Sfântul…
20:10
Educație pentru toți: Proiectul „ACCESS4ALL” a ajuns la 300 de copii din județul Bacău # Basilica.ro
Proiectul „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău” a debutat în luna octombrie în mai multe parohii cu prima lecție educațională la care au participat 300 de copii și tineri din județul Bacău. Programul a intrat în etapa de implementare a activităților educaționale, după ce, la începutul lunii octombrie, preoții implicați au fost…
19:10
Lucrările de construcție la Biserica și Centrul parohial „Sfântul Mucenic Mina” din Alcázar de San Juan, Spania, se apropie de final. Proiectul, derulat în perioada 15 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și are o valoare totală de 800.000 lei. Inițiativa urmărește finalizarea lucrărilor de construcție la…
17:40
Patriarhul Daniel: Catedrala Națională, o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină # Basilica.ro
„Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel într-un articol publicat în Ziarul Lumina de Duminică. În articolul publicat în data de 26 octombrie cu ocazia sfințirii picturii…
16:10
Sfințirea Catedralei Naționale, un fenomen online: milioane de români au urmărit imaginile # Basilica.ro
Sfințirea picturii Catedralei Naționale a generat un val uriaș de reacții și distribuiri în mediul online. Doar pe pagina de Facebook a Agenției de Știri Basilica, postările dedicate evenimentului au strâns milioane de vizualizări, semn al interesului românilor pentru unul dintre cele mai importante momente religioase ale secolului. Slujba de sfințire a fost oficiată duminică,…
16:00
Peste 140.000 de pelerini au trecut prin altarul Catedralei Naționale, unde au fost așezate și moaștele Sf. Dimitrie cel Nou # Basilica.ro
Peste 140.000 de persoane s-au închinat până vineri dimineață în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, unde sunt așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, alături de cele ale Sf. Andrei. Programul de închinare va continua neîntrerupt până miercuri, 5 noiembrie. Conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de…
15:40
Parohia Sf. Bonifatie din Italia a fost gazdă pentru un grup de copii din Sintești, Ilfov # Basilica.ro
Parohia românească „Sf. Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, a fost gazdă pentru un grup de 13 copii din localitatea Sintești, județul Ilfov. Vizita s-a desfășurat între 25 și 29 octombrie în cadrul proiectului „Cu cântec și culoare, din Sintești spre San Bonifacio” inițiat de către Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sintești, împreună cu Asociația „Sfântul…
15:00
E bucuria oricărui român, o dorință de un secol și jumătate: Gânduri de la închinătorii în altarul Catedralei Naționale # Basilica.ro
Pelerini din toată țara au călătorit în Capitală, pentru a se închina în altarul Catedralei Naționale, deschis în mod excepțional în acest scop după sfințirea picturii în mozaic. Până vineri dimineață, peste 140.000 de persoane trecuseră prin altarul sfântului lăcaș. „Nu te poți sătura să te uiți! Din instinct îți faci semnul crucii. Te minunezi.…
14:40
Mitropolitul Teofan la deschiderea Simpozionului „Monumentul – Tradiție și Viitor”: Avem o nevoie imensă de frumos # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit joi despre importanța frumuseții care dă sens sufletului, în cadrul Simpozionului „Monumentul – Tradiție și Viitor”, dedicat patrimoniului imobil. Deschiderea oficială a avut loc în sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași. Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, care a adresat un cuvânt de binecuvântare participanților, amintind că,…
14:20
PS Sofian Brașoveanul: Catedrala Națională, un simbol și o ancoră pentru poporul român # Basilica.ro
„Monument al unităţii şi identităţii noastre ortodoxe româneşti, al demnităţii naţionale şi încununare a eforturilor de veacuri ale poporului nostru, Catedrala Naţională va fi pentru poporul nostru un simbol şi o ancoră”, subliniază Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului într-o postare pe pagina sa personală de Facebook. Preasfinția Sa a participat…
14:10
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a aniversat joi 35 de ani de la redeschidere. Această manifestare a avut loc și în contextul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din care face parte și Facultatea de Teologie Ortodoxă. Ziua aniversară a debutat cu săvârșirea…
13:00
PS Varlaam Ploieșteanul, delegat la ceremoniile de repatriere a rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, este delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la manifestările prilejuite de repatrierea rămășițelor pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei înainte de alegerea lui Alexandru Ioan Cuza și de Unirea Principatelor Române. Procedura de aducere în țară și reînhumare, desfășurată în perioada 7-8 noiembrie, va fi…
12:00
„Viața Arhiepiscopului Justinian a fost una cu Evanghelia lui Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la slujba de pomenire oficiată joi la Mănăstirea Rohia, la nouă ani de la trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Ziua de pomenire a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul,…
11:40
Ziua Clerului Militar serbată de Armată prima dată la 175 ani de la înființarea asistenței religioase pentru militarii români # Basilica.ro
Pe lângă rugăciunile înălțate la Catedrala Națională, Ziua Clerului Militar a fost marcată joi și printr-un eveniment festiv desfășurat la Palatul Cercului Militar Național din București. Manifestarea a celebrat și 175 de ani de la înființarea asistenței religioase în Armata Română. După intonarea Imnului Național de către Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, Preasfințitul Părinte…
10:30
„Fiecare viață este o minune”: Interviu cu Părintele John Parker, decanul Seminarului Ortodox „Sfântul Tihon” din Statele Unite # Basilica.ro
Părintele John Parker este decanul Seminarului Ortodox „Sfântul Tihon” din South Canaan, Pennsylvania – cea mai veche instituție teologică ortodoxă din America de Nord. După aproape trei decenii de slujire și formare a tinerilor care se pregătesc pentru preoție, Părintele Parker vorbește cu profunzime și bucurie despre darul vieții, despre rolul familiei, despre prietenia în…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.