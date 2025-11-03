Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set
Antena Sport, 3 noiembrie 2025 18:20
Elena Rybakina (6 WTA) a produs prima surpriză de la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, reușind să o învingă luni pe poloneza Iga Swiatek. Jucătoarea din Kazakhstan a revenit incredibil în meci, după ce inițial fosta lideră câștigase cu lejeritate primul set. În decisiv, Rybakina i-a administrat polonezei un 6-0. Elena Rybakina, victorie […] The post Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
18:40
Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei # Antena Sport
Promovată în acest sezon în 2. Bundesliga, Dynamo Dresda își confirmă renumele de echipă cu suporteri fanatici. Fără să exceleze pe teren, formația din estul Germaniei adună zeci de mii de fani în tribune. Sâmbătă, suporterii lui Dynamo Dresda au făcut o deplasare istorică la Berlin, pe stadionul Olimpic. Nu mai puțin de 25.000 de fani au venit de […] The post Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei appeared first on Antena Sport.
18:40
Ladislau Boloni, dezvăluiri despre un blat la care a luat parte când era jucător: “Și șoferul a fost plătit” # Antena Sport
Ladislau Boloni a vorbit în cadrul unui interviu despre un meci pe care a fost obligat să îl “trântească” alături de coechipierii săi, pe vremea când evolua la ASA Târgu Mureș. Legendarul fotbalist și-a adus aminte de partida care n-a făcut cinste sportului și a dezvăluit că pe lângă jucători și președintele clubului, inclusiv șoferul […] The post Ladislau Boloni, dezvăluiri despre un blat la care a luat parte când era jucător: “Și șoferul a fost plătit” appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
18:30
Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic. Ce se va întâmpla cu jucătorul la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali și-a anunțat decizia finală în privința lui Dennis Politic. Patronul campioanei s-a hotărât să-i ofere mai multe minute mijlocașului transferat de la Dinamo, însă în meciuri cu adversare mai modeste. Gigi Becali a declarat că nu și-a pierdut încrederea în Dennis Politic. Mijlocașul de 25 de ani, cotat la 1,5 milioane de euro, […] The post Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic. Ce se va întâmpla cu jucătorul la FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
18:20
Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set # Antena Sport
Elena Rybakina (6 WTA) a produs prima surpriză de la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, reușind să o învingă luni pe poloneza Iga Swiatek. Jucătoarea din Kazakhstan a revenit incredibil în meci, după ce inițial fosta lideră câștigase cu lejeritate primul set. În decisiv, Rybakina i-a administrat polonezei un 6-0. Elena Rybakina, victorie […] The post Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:10
Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid: „O veste proastă” # Antena Sport
Istvan Kovacs a primit o delegare de „lux” din partea celor de la UEFA, fiind desemnat să conducă cel mai tare meci al etapei cu numărul 4 din faza principală a Ligii Campionilor. Centralul din Carei va arbitra super-duelul Liverpool – Real Madrid, iar presa din Anglia a reacționat după delegarea făcută de forul continental. […] The post Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid: „O veste proastă” appeared first on Antena Sport.
18:10
Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00) # Antena Sport
Tensiunea din Formula 1 crește din ce în ce mai mult, iar aventura din “Marele Circ” continuă în weekend-ul 7-9 noiembrie cu Marele Premiu al Braziliei. Grand Prix-ul sud-american se va desfășura la Autodromo Jose Carlos Pace, sau Interlagos, așa cum este cunoscut de toți fanii sportului cu motor. Marele Premiu al Braziliei pune la […] The post Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00) appeared first on Antena Sport.
18:10
„Messi mai bun decât mine?”. Cristiano Ronaldo nu s-a ferit și a dat un răspuns categoric # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă Lionel Messi este mai bun decât el și a oferit un răspuns categoric. Starul lusitan ajuns la 40 de ani își continuă rivalitatea cu sud-americanul, care e cu doi ani mai tânăr decât el. Cristiano Ronaldo a oferit un interviu prietenului jurnalist Piers Morgan, iar una dintre întrebările primite […] The post „Messi mai bun decât mine?”. Cristiano Ronaldo nu s-a ferit și a dat un răspuns categoric appeared first on Antena Sport.
17:50
Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League # Antena Sport
Ousmane Dembele, câştigătorul Balonului de Aur în acest an, va juca în meciul de marţi cu Bayern Munchen, din Liga Campionilor, a anunţat luni Luis Enrique, antrenorul lui PSG. În timp ce Ousmane Dembele nu şi-a ascuns disconfortul la coapsa dreaptă sâmbătă, după victoria cu 1-0 în campionat împotriva lui Nice, Luis Enrique i-a liniştit pe toţi luni, în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la starea de sănătate a atacantului său, […] The post Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
17:40
Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie sunt pe AS.ro, de la anunţul lui Gigi Becali, că pregăteşte transferul unui mijlocaş român din străinătate, la performanţa reuşită de Luka Doncic în NBA. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie 1. “Bomba” lui Gigi Gigi Becali a anunţat că pregăteşte […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:30
“E cauză abuzivă”. Dani Coman, reacție fermă după ce s-a aflat că poate fi blocat din a candida la șefia LPF # Antena Sport
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a oferit o primă reacție după dezvăluirile potrivit cărora LPF își dorește să își modifice statutul, astfel încât Gino Iorgulescu să poată candida din nou, iar persoane precum fostul portar să nu fie eligibile. Oficialul din Liga 1 a anunțat că în cazul în care modificările respective […] The post “E cauză abuzivă”. Dani Coman, reacție fermă după ce s-a aflat că poate fi blocat din a candida la șefia LPF appeared first on Antena Sport.
17:30
S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători # Antena Sport
A fost stabilit cel mai bun ”11” din fotbalul european în sezonul 2024/2025. Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Fabrizio Romano, iar printre acești jucători avem parte și de o surpriză. Este vorba despre Cole Palmer, fotbalistul legitimat în prezent la gruparea Chelsea. Englezul și-a trecut în palmares UEFA Conference League și Campionatul Mondial […] The post S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători appeared first on Antena Sport.
17:20
Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit” # Antena Sport
Trent Alexander-Arnold a prefațat confruntarea dintre Liverpool și Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Fundașul plecat de pe Anfield în vară, pentru a semna cu „galacticii”, a dezvăluit că abia așteaptă duelul de marți, de la ora 22:00. Trent Alexander-Arnold a recunoscut că a vorbit cu Mohamed Salah și cu Andy Robertson atunci când a aflat […] The post Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit” appeared first on Antena Sport.
17:10
Chiar dacă a pierdut duelul direct cu Real Madrid, Barcelona continuă să țină aproape de liderul din campionatul Spaniei. Duminică, gruparea pregătită de Hansi Flick s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Elche, scor 3-1. Formația catalană a stabilit o performanță impresionantă, fiind singura echipă din primele cinci campionate ale lumii care […] The post Barcelona, singurul club din Top 5 campionate care a reușit asta! appeared first on Antena Sport.
16:50
Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA # Antena Sport
Kyros Vassaras își dorește să realizeze o nouă întâlnire în care să abordeze subiectul arbitrajului alături de cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. În octombrie, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a mai realizat o ședință, însă diferența este că acum grecul își dorește să aibă mai mulți antrenori alături de care să dialogheze. Conducătorul […] The post Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA appeared first on Antena Sport.
16:50
Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono” # Antena Sport
S-a aflat cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă, ajunsă la vârsta de 50 de ani, și-a deschis propria academie de psihonumerologie. Vica Blochina și-a dezvoltat pasiunea în numerologie și a fondat și un brand, numit Cheia Vieții. Fosta balerină predă cursuri online celor care îi împărtășesc pasiunea (vezi galeria […] The post Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
16:40
România – San Marino, 3 Mari Premii de Formula 1, două turnee de tenis de masă, cele mai tari meciuri din NBA şi NHL, o nouă etapă din Campionatul Mondial de anduranţă, dar şi spectacolul din Liga Portugal vor fi în luna noiembrie, în AntenaPLAY. România – San Marino, pe Antena 1 şi AntenaPLAY Ultimul […] The post Noutăţile din sport ale lunii noiembrie în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
16:30
Marius Șumudică, sfat pentru conducerea Rapidului: „Dacă fac asta, e o problemă”. Cum pot lua giuleștenii titlul # Antena Sport
Marius Șumudică le-a dat un sfat celor din conducerea Rapidului, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 2-2, din etapa a 15-a din Liga 1. Fostul antrenor al giuleștenilor a declarat că Dan Șucu și Victor Angelescu nu ar trebui să mai facă niciun transfer în perioada de mercato de iarnă. Marius Șumudică a mai spus că Rapid poate deveni campioană în […] The post Marius Șumudică, sfat pentru conducerea Rapidului: „Dacă fac asta, e o problemă”. Cum pot lua giuleștenii titlul appeared first on Antena Sport.
16:20
Dumitru Dragomir l-a mustrat pe Mirel Rădoi, după declarațiile din finalul meciului cu Rapid # Antena Sport
Universitatea Craiova a scos un punct dramatic pe teren propriu contra celor de la Rapid București, iar Mirel Rădoi a făcut mai multe declarații controversate după fluierul final. Antrenorul formației din Bănie a transmis că a cerut conducerii să nu intervină în vestiarul echipei. Dumitru Dragomir a venit cu o replică pentru tehnicianul oltenilor. Dumitru […] The post Dumitru Dragomir l-a mustrat pe Mirel Rădoi, după declarațiile din finalul meciului cu Rapid appeared first on Antena Sport.
16:10
„Frustrant”. Sorin Cârțu, reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid: „O nedreptate mai mică” # Antena Sport
Sorin Cârțu a oferit o reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Oltenii au egalat în minutul 90+10, după un penalty executat de Steven Nsimba. Sorin Cârțu a declarat că ar fi fost o nedreptate „colosală” dacă Rapid ar fi plecat cu toate cele trei puncte din Bănie, […] The post „Frustrant”. Sorin Cârțu, reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid: „O nedreptate mai mică” appeared first on Antena Sport.
15:50
Pierdere importantă suferită de Real Madrid înaintea meciului cu Liverpool, care va fi arbitrat de Istvan Kovacs # Antena Sport
Tânărul argentinian Franco Mastantuono, absent de la antrenamentul colectiv al echipei Real Madrid luni, suferă de pubalgie şi nu va putea evolua marţi în meciul din Liga Campionilor cu Liverpool, a anunţat clubul spaniol. Jucătorul de 18 ani, recrutat în această vară de la River Plate pentru peste 63 de milioane de euro, nu ar […] The post Pierdere importantă suferită de Real Madrid înaintea meciului cu Liverpool, care va fi arbitrat de Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
15:40
Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului la duelul cu Basel, din Europa League # Antena Sport
Chiar dacă preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) dezvăluia că Becali i-a promis că nu va mai anunţa echipa de start, patronul campioanei a spus cu ce prim 11 vor aborda roş-albaştrii duelul cu Basel, din Europa League. Basel – FCSB e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi […] The post Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului la duelul cu Basel, din Europa League appeared first on Antena Sport.
15:40
Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: “Fiul meu a crescut fără mine” # Antena Sport
FC Botoșani este liderul surprinzător al momentului în Liga 1, dar Leo Grozavu face un anunţ surprinzător. E gata să se retragă din fotbal! Motivul? El nu reuşeşte să aibă familia alături de el. „Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când […] The post Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: “Fiul meu a crescut fără mine” appeared first on Antena Sport.
15:00
România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul se va disputa pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Duelul care poate stabili dacă România se va califica direct la World Cup 2026 se va […] The post România – San Marino e pe Antena 1 şi AntenaPLAY (18 noiembrie, 21:45) appeared first on Antena Sport.
14:50
Gigi Becali riscă să ajungă la Comisia de Disciplină! Decizia discriminatorie luată de patronul FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj. Nemulţumit de Siyabonga Ngezana (28 de ani), patronul FCSB-ului a anunţat că nu va mai transfera jucători africani. Patronul FCSB-ului riscă să ajungă la Comisia de Disciplină în urma declaraţiilor făcute. Gigi Becali, decizie discriminatorie: “Nu mai iau jucători din ăştia” “Uite ce spun, să nu […] The post Gigi Becali riscă să ajungă la Comisia de Disciplină! Decizia discriminatorie luată de patronul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
14:30
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Primea reacţie după ce a murit o legendă a Stelei # Antena Sport
Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF. Născut în data de 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa naţională, pentru care a marcat un gol. ”Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care […] The post Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Primea reacţie după ce a murit o legendă a Stelei appeared first on Antena Sport.
13:50
“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul # Antena Sport
CS Tunari se retrage din Liga 2-a. În această dimineață a avut loc o ședință la CS Tunari, iar concluzia a fost desființarea echipei, anunţă prosport.ro. Decizia a fost anunţată de primarul Cristian Niculae, care a mers în vestiarul echipei şi a discutat cu toţi cei implicaţi la club. Jucătorii și staff-ul de la CS […] The post “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul appeared first on Antena Sport.
13:50
AntenaPLAY vine cu rețeta spectacolului total prin noutățile lunii noiembrie! Emoțiile se aprind în bucătărie, pe trasee pline de adrenalină, dar și pe insule, unde iubirea este pusă la încercare. Sezonul 16 Chefi la cuțite promite gusturi memorabile, în timp ce Asia Express – Drumul Eroilor continuă aventura în peisaje spectaculoase din Coreea de Sud. […] The post Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
13:40
Luka Doncic a semnat duminică prima sa “triplă dublă” din acest sezon, reuşind 29 de puncte, 11 recuperări şi 10 assist-uri în meciul câştigat de echipa sa, Los Angeles Lakers, cu scorul de 130-120, în faţa formaţiei Miami Heat, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. După ce a reuşit […] The post Luka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers appeared first on Antena Sport.
13:40
Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF. Născut în data de 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa naţională, pentru care a marcat un gol. ”Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care […] The post Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei appeared first on Antena Sport.
13:30
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul # Antena Sport
LPF a anunţat, luni, programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii 1. Confruntările vor avea loc în perioada 21-24 noiembrie. Înainte de această etapă, echipa naţională va disputa ultimele două meciuri din grupele preliminare ale Cupei Mondiale din 2026: în 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia şi în 18 noiembrie acasă cu San Marino. […] The post Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul appeared first on Antena Sport.
13:30
După ce Juri Cisotti (32 de ani) şi David Miculescu (24 de ani) au fost refăcuţi în timp record pentru duelul cu U Cluj, câştigat de roş-albaştri cu 2-0, FCSB a mai primit o veste bună. Unul dintre jucătorii indisponibili s-a pregătit cu echipa. Este vorba despre Valentin Creţu (36 de ani). Valentin Creţu a […] The post O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League appeared first on Antena Sport.
13:20
Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine” # Antena Sport
Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport. „Tati vrea să se căsătorească cu tine”, scria pe zgarda pe care o purta Leo, câinele cuplului Charles Leclerc – Alexandra Saint Mleux, în momentul cererii […] The post Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine” appeared first on Antena Sport.
13:10
Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1 # Antena Sport
Petrolul – Botoşani este ultimul meci din turul Ligii 1. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30, iar moldovenii speră să fie pe locul 1 după primele 15 etape. În acest moment, echipa lui Leo Grozavu este pe poziţia secundă, cu 31 de puncte, la o lungime de liderul Rapid, care a pierdut […] The post Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1 appeared first on Antena Sport.
13:00
Trei dintr-un foc! Finalul de an nu îi mai prinde la FCSB. Primul fotbalist care va pleca este Malcom Edjouma, căruia îi expiră contractul pe 31 decembrie. Gigi Becali a anunțat că pe lista plecărilor se mai află David Kiki și Vlad Chiricheș. “Iau doi mijlocaşi acum, că Edjouma pleacă, Chiricheş pleacă. Adică n-o să […] The post Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră appeared first on Antena Sport.
13:00
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” # Antena Sport
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), s-a revoltat din nou contra prietenului său, Gino Iorgulescu (69 de ani), ce conduce Liga Profesionistă de Fotbal. Becali e nemulţumit de contractul pentru drepturile de televizare a Ligii 1. Becali a “tunat” la adresa şefului Ligii, care are un salariu de 33.000 de euro pe lună. El […] The post Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:40
Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! # Antena Sport
Un caz zguduie lumea gimnasticii, de această dată din Franţa. La finalul lunii octombrie, în Nice, a avut loc procesul a doi foști antrenori de gimnastică ai clubului Cavigal. Yohan Lefevre și Violeta Damian – care au format un cuplu – sunt cercetaţi pentru lucruri greu de imaginat că pot exista în gimnastică. Antrenorul Yohan […] The post Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! appeared first on Antena Sport.
12:40
Jannik Sinner a revenit pe locul 1 ATP! Cum arată duelul pentru ultimul loc de la Turneul Campionilor # Antena Sport
Jannik Sinner a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, după ce a cucerit titlul, duminică, la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Sinner l-a detronat pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a fost învins în turul al doilea la Paris, cei doi fiind despărţiţi de […] The post Jannik Sinner a revenit pe locul 1 ATP! Cum arată duelul pentru ultimul loc de la Turneul Campionilor appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: “Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…” # Antena Sport
Gigi Becali nu a renunţat la planul de a câştiga campionatul, după ce FCSB a legat trei victorii consecutive. Latifundiarul a recunoscut că speră ca Universitatea Craiova să piardă, iar orice rezultat negativ al oltenilor îl bucură. “Începe şandramaua să se dărâme. Să vezi când or mânca ei acum bătaie, cum am mâncat eu. De […] The post Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: “Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…” appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că va aduce la FCSB un mijlocaş român cunoscut, care evoluează în străinătate. Chiar dacă nu a oferit numele acestuia, finanţatorul campioanei e sigur că fotbalistul va face diferenţa în acest sezon. Becali a renunţat la pista Louis Munteanu şi vrea să aducă în perioada de mercato de iarnă un fundaş […] The post Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă” appeared first on Antena Sport.
11:40
Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO (marţi, 14:20, AntenaPLAY). Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
Eliza Samara se pregăteşte de debutul la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii totale de 500.000 de dolari la care va participa şi Bernadette Szocs şi care va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. Samara se va duela în primul tur cu Minhyung Jee, ocupanta locului 46 mondial. Va fi prima întâlnire directă dintre veteranele de […] The post Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO (marţi, 14:20, AntenaPLAY). Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
11:40
Mihai Rotaru a explicat clar situaţia lui Mirel Rădoi, atunci când a fost întrebat despre demisia tehicianului de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie. Subiectul încă persistă, iar Rotaru a ţinut […] The post Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” appeared first on Antena Sport.
11:40
Supărat pe arbitraj, Mihai Rotaru i-a transmis un mesaj direct lui Kyros Vassaras: “Trebuie să fim respectaţi” # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Rotaru a criticat maniera de arbitraj, fiind de părere că rezultatul jocului nu a fost influenţat de Marcel Bîrsan. Mihai Rotaru îi cere lui Vassaras ca Universitatea Craiova să fie arbitrată corect Rotaru consideră că echipa […] The post Supărat pe arbitraj, Mihai Rotaru i-a transmis un mesaj direct lui Kyros Vassaras: “Trebuie să fim respectaţi” appeared first on Antena Sport.
11:20
Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO (miercuri, 19:30, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
Bernadette Szocs va participa la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii de 500.000 de dolari ce va fi transmis în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie. Ocupanta locului 19 în clasamentul mondial se va duela în primul tur cu Sofia Polcanova, prietena şi partenera la dublu a lui Bernie. Meciul se va desfăşura miercuri, […] The post Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO (miercuri, 19:30, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
11:10
Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul nu prea ne mai oferă surprize plăcute în ultimul timp. La SuperFAZE vine un actor care știe toate fețele umorului și toate vocile din vestiar: Ionuț Rusu — actor, comediant, suporter pasionat și antrenor de râs pe durată nelimitată. Astăzi, la SuperFAZE, aflăm cum ar […] The post Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! appeared first on Antena Sport.
11:00
“Nu ai cum să nu vezi” Marius Şumudică l-a criticat pe Marcel Bîrsan după prestaţia de la Craiova – Rapid 2-2 # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) e de părere că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) trebuia să vadă penalty-ul din prelungirile partidei fără VAR. Totuşi, deşi nu a fost mulţumit de prestaţia lui Bîrsan, Şumudică a concluzionat că prestaţia lui Bîrsan nu a influenţat rezultatul final al derby-ului. Marius Şumudică, despre derby-ul Universitatea Craiova – […] The post “Nu ai cum să nu vezi” Marius Şumudică l-a criticat pe Marcel Bîrsan după prestaţia de la Craiova – Rapid 2-2 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:40
“Mă forţaţi să fiu amendat” Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a spus, la conferinţa de presă de după derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2, ce a discutat cu patronul Mihai Rotaru săptămâna trecută. În ultima vreme s-a scris că Mirel Rădoi ar intenţiona să îşi dea demisia de la Universitatea Craiova. În cele din urmă el a […] The post “Mă forţaţi să fiu amendat” Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona appeared first on Antena Sport.
10:20
CFR Cluj a pierdut cu Dinamo, după ce a condus cu 1-0! Imediat s-a vehiculat că responsabil de eşec ar fi chiar patronul Ioan Barga, care ar fi făcut schimbările! Pe lista celor care contestă tactica CFR-ului cu Dinamo este şi Marius Şumudică. El crede că nu Pancu a făcut schimbările din repriza secundă, care […] The post Marius Şumudică: “Nu cred că a făcut Pancu schimbările! CFR s-a sabotat singură” appeared first on Antena Sport.
10:00
Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova – Rapid 2-2: “Trebuie să intervină altcineva”! “Săgeţi” către giuleşteni # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) a criticat brigada de arbitri, condusă de Marcel Bîrsan (43 de ani), de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2. La conferinţa de presă de după partidă, Mirel Rădoi a dat de înţeles că Rapid a fost ajutată de arbitri, prin maniera în care centralul Bîrsan a condus partida. Mirel […] The post Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova – Rapid 2-2: “Trebuie să intervină altcineva”! “Săgeţi” către giuleşteni appeared first on Antena Sport.
10:00
Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste” # Antena Sport
Veşti bune pentru Daniel Pancu şi jucătorii CFR-ului. Dacă Iuliu Mureşan ameninţa cu demisia nici bine instalat, acum apele par că se liniştesc în Ardeal. Patronul Ioan Varga a anunţat că în curând situaţia economică a clubului se va redresa. Mai exact, toţi banii restanţi către jucători vor fi achitaţi, la fel şi datoriile pe […] The post Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste” appeared first on Antena Sport.
09:40
Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului # Antena Sport
Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestit de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro! O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu se remarcă la nivel […] The post Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.