Cont unic național pentru plata amenzilor
Ziarul Lumina, 3 noiembrie 2025 21:20
Guvernul a adoptat joi normele de aplicare ale unei legi din 2018 privind plata amenzilor contravenţionale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern de gestionare a amenzilor
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:30
Primul Centru pentru Mari Arși, care se construieşte la Timişoara, va fi finalizat în decembrie, primii pacienţi urmând să fie trataţi aici din februarie 2026. Potrivit ministrul sănătăţii, Alexandru
21:30
Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj CURS, citat de Agerpres. În legătură cu frecvenţa alertelor pe telefon,
Acum 15 minute
21:20
Săptămâna trecută, la Palatul Victoria, a avut loc o reuniune a Consiliului Naţional Tripartit în care Guvernul și patronatele s-au pronunțat pentru menţinerea salariului minim la nivelul actual.
21:20
Guvernul a adoptat joi normele de aplicare ale unei legi din 2018 privind plata amenzilor contravenţionale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern de gestionare a amenzilor
21:20
Preţul energiei electrice crește cu 0,5% şi cel al energiei termice cu 2% de la 1 noiembrie, pe fondul majorării de sâmbătă cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 anul trecut, la 0,0136 lei/kWh, potrivit
Acum 30 minute
21:10
În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La
Acum o oră
21:00
La sediul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, se desfășoară, în perioada 3-5 noiembrie 2025, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Conferințele Arhivei de Folclor a Academiei Române, ediția a 38-a, eveniment
21:00
Casa din municipiul Bistrița în care a copilărit poetul paşoptist Andrei Mureşanu, autorul versurilor Imnului naţional „Deşteaptă-te, române!”, va redeveni, după 30 de ani, secţie muzeală. Imobilul va
20:50
Muzeul Național de Artă al României invită publicul, în prima zi de miercuri din lună, să viziteze gratuit Galeria Europeană, Galeria de Artă Decorativă Europeană, Galeria de Artă Orientală, Galeria de
20:50
Muzeul Național al Țăranului Român organizează târgul Arhanghelilor Mihail și Gavriil, în perioada 7-9 noiembrie, în curtea muzeului, care devine astfel un loc al întâlnirii dintre tradiție, meșteșug și pa
20:50
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” prezintă expoziția „Restituiri-Universul copilăriei”, organizată în contextul decretării anului 2025 ca Anul Național al Copilului în România. De asemenea, ex
20:40
Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” prezintă la Biblioteca Națională a României fotografiile premiate la cele două secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural și patrimoniu natural, precum
20:40
Muzeul Național Cotroceni (MNC) a vernisat, ieri, în Spațiile Medievale, expoziția „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”, un proiect organizat cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea regelui
Acum 2 ore
20:20
Întronizarea Patriarhului Miron Cristea, ultima etapă a înființării Patriarhiei Române # Ziarul Lumina
Cel mai important eveniment din urmă cu un secol a fost întronizarea Patriarhului Miron Cristea la 1 noiembrie 1925, căruia i s-au acordat spaţii largi în presa românească a epocii. Încadrându-se în acest
20:10
Evenimentul inaugurării finale a Catedralei Naționale a stârnit multe emoții în poporul evlavios și un interes considerabil din partea societății în ansamblu. Sărbătoarea de toamnă a Bucureștilor, care atr
20:00
Odinioară nu puteam înțelege cum Arheologia poate da viață vremurilor demult înscrise pe răbojul istoriei, părându-mi-se inaccesibilă, chiar dacă parte din tainele ei mi le-a descoperit, pe vremea studenției
Acum 4 ore
18:30
Mănăstirea Petru Rareș Vodă, localitatea Ciceu Corabia, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 21 noiembrie 2025, ora 12:30, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de
17:50
Sfânta Scriptură, într-una din paginile sale, vorbește despre chipul mironosiţelor Maria și Marta, surorile dreptului Lazăr, pline de credință și iubire, pe care Mântuitorul le-a prețuit în chip deosebit. Am
Acum 6 ore
16:10
Luna noiembrie a început la Iași sub semnul filmului, cu proiecții de lungmetraje și documentare în cadrul Festivalului „Quo Vadis”, unicul eveniment din țară dedicat cinematografiei creștine. Cea de‑a
Acum 8 ore
14:50
Întrunirea „Colegiului Decanilor” - cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar # Ziarul Lumina
Întrunirea din acest an a Colegiului Decanilor de la Facultățile și Departamente de Teologie din Patriarhia Română se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial al Centenarului Patriarhiei
14:20
Enoriașii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Smârdan, județul Tulcea, au trăit duminică, 2 noiembrie, un nou moment de bucurie duhovnicească. Înconjurat de un sobor de preoți și
14:20
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Cărand, Protopopiatul Sebiș, județul Arad. Înaltpreasfinția Sa, însoțit de părintele Bogdan Noghiu,
Acum 12 ore
13:30
În Parohia Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș, a avut loc duminică, 2 noiembrie, resfințirea bisericii parohiale, lăcaș de rugăciune cu o bogată istorie și tradiție de credință. Biserica este
13:30
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent duminică, 2 noiembrie, în Parohia Bărcu-Goșmani, Protopopiatul Roman, județul Neamț. Ierarhul a oficiat Sfânta
13:20
Parohia din Criciova, județul Timiș, a primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a săvârșit duminică, 2 noiembrie, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea
12:50
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca, în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2
12:40
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu,
12:40
Credincioșii din orașul Novaci, județul Gorj, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească cu ocazia resfințirii Bisericii „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”, precum și a
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ciolanu din comuna buzoiană Tisău, hirotonind un preot și un diacon. Corul psaltic misionar
12:30
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfântul Matei” din Slobozia, județul Ialomița,
11:40
În Duminica a 22‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi
Ieri
21:00
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XI, 8-9, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 137-139„(...) Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă un șarpe d
20:50
Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima, Iosif şi Aitala; Aşezarea moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida # Ziarul Lumina
Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul au trăit în Persia, în vremea regelui Sapor al 2-lea (309-379), prigonitorul creştinilor, în vreme ce peste romani au stăpânit,
20:50
Fraților, pe voi, care erați morți, în fărădelegile și în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună cu Sine, iertându-vă toate greșelile; ștergând zapisul ce era asupra noastră,
20:40
„În vremea aceea, când Se ruga Iisus îndeosebi, erau cu El ucenicii, și i-a întrebat, zicând: Cine zic mulțimile că sunt Eu? Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alții Ilie, iar alții că a
20:40
Predică la Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) (Luca 8, 41-56)Și iată că a venit un bărbat, al cărui nume era Iair; și acesta era mai-marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui
20:30
Liderii a patru grupuri politice din Parlamentul European i-au transmis preşedintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că vor respinge parţial proiectul de buget multianual al UE pentru 2028-2034, informează dpa.
20:30
Senatul Italiei a aprobat joia trecută planurile controversate ale premierului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează dpa. Legea urmează să
20:30
Grecia a anunţat un plan de 2,5 miliarde de euro pe 10 ani pentru a lupta împotriva penuriei de apă, în special în regiunea Atenei şi în insule, informează AFP. Printre măsuri figurează consolidarea
20:30
Presat de sancţiunile SUA, grupul Lukoil a acceptat o ofertă venită de la traderul global Gunvor pentru achiziţionarea Lukoil International GmbH, care deţine activele internaţionale ale companiei, transmite
18:40
La capătul unui îndelungat efort de zidire și înfrumusețare, biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Titan din Protoieria Sector 3 Capitală a îmbrăcat veșmântul luminos al sfințeniei prin slujba
18:40
Statele Unite au anunţat săptămâna trecută o reducere a prezenţei lor militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, într-un moment în care Rusia îşi continuă războiul împotriva
18:30
Punct de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul „Tronos Junior” # Ziarul Lumina
În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverși. La acest eveniment, petrecut cu
18:20
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va avea loc, în 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de fotografii documentare „Goralii din sudul Poloniei”, realizată de artiștii fotografi orădeni
18:20
Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în
18:10
Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași, în prezent, mormântul acestui ultim domnitor al Principatului Moldovei aflându-se în
17:50
Nu doar frunzele cad toamna, multe persoane constată și o intensificare a căderii părului. Ambele fenomene sunt procese naturale și au o cauză comună, scurtarea duratei zilei. Ciclul de creștere a firului de
17:40
„Nu există nimic mai puternic decât recunoștința: ea deschide cerurile și aduce harul lui Dumnezeu în suflet. Iar iubirea este coroana tuturor virtuților, căci prin ea se aseamănă omul cu Dumnezeu”, ne
17:40
În ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva, ea însăși mutată în Împărăția Luminii la anii tinereții, a trecut la Domnul și părintele Horia Grădinaru, slujitor la Parohia „Sfântul Nicolae” din
17:20
Există zile care se așază în istorie ca niște pietre de hotar. Ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului este una dintre ele. Prin acest act de sfințire, visul de un secol și jumătate al românilor a
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.