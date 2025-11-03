Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare”

19:30

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, l-a plasat pe Erling Haaland la egalitate cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo în ceea ce privește capacitatea de a marca, afirmând că singura diferență este că argentinianul și portughezul fac asta de 15 ani. Norvegianul a marcat de două ori în victoria de duminică împotriva lui Bournemouth. Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo „E ca atunci când îi aveai […]