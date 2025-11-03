Fanatik SuperLiga, marți, 4 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după etapa a 15-a de campionat
Fanatik, 3 noiembrie 2025 21:30
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, marți, 4 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială alături de invitați de calibru.
• • •
Acum 30 minute
21:30
21:20
Cine este fotbalistul pe care Gică Craioveanu l-a comparat cu legendarul Ilie Balaci după U Craiova – Rapid 2-2: „Doar la el am mai văzut așa ceva” # Fanatik
Gică Craioveanu a oferit o reacție sinceră după ce Universitatea Craiova a remizat, 2-2, cu Rapid. Cine este jucătorul pe care l-a comparat cu Ilie Balaci.
Acum o oră
21:10
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om” # Fanatik
Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță, salvează vieți chiar și în afara programului de lucru, fără să fie plătit sau să aștepte ceva în schimb. Ce campanie virală face pe TikTok?
20:50
Cât de gravă este accidentarea lui Alex Pașcanu de la Craiova. Victor Angelescu a anunțat și ce transfer pregătește Rapid în iarnă: „Îl avem pe listă” # Fanatik
Alex Pașcanu a ieșit accidentat de pe teren în repriza a doua a meciului U Craiova - Rapid 2-2. Cât de gravă este problema sa
Acum 2 ore
20:40
Gestul de la final al lui Rădoi l-a deranjat pe Șumudică. „Înțeleg frustrarea, dar dă urât”. Au urmat laude pentru Mirel: „Joc european, mult peste Liga 1!” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre gestul incredibil al lui Mirel Rădoi, care a plecat la vestiare înainte de finalul partidei Universitatea Craiova - Rapid. Tehnicianul a analizat și jocul grupării din Bănie.
20:20
De ce nu o susţine Călin Georgescu pe Anca Alexandrescu la Primăria Bucureşti? „În plex a lovit-o! Şi-a riscat libertatea”. Cine va câştiga alegerile. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir spune că neimplicarea lui Călin Georgescu în campania Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei îi reduce acesteia serios șansele la alegerile din decembrie 2025.
20:20
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine” # Fanatik
Simona Halep trăiește momente de vis la Turneul Campioanelor. Sportiva e în culmea fericirii și se bucură de o mulțime de oportunități, având în vedere noul ei ”statut”.
20:00
A fost anunțată cea mai bună echipă de start a anului! Nume uriașe, dar și o absență surpriză # Fanatik
Cei mai buni 11 jucători ai anului 2025 au fost aleși de FIFPro, iar fotbaliști de la PSG, Real Madrid sau Barcelona și-au făcut loc în primul 11 selectat.
19:50
Gigi Becali, prima reacţie despre transferurile lui Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu la FCSB: „Eu sunt prieten cu Nelu Varga!” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre interesul pentru Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu. Patronul FCSB a lăsat de înţeles că cei doi jucători de la CFR Cluj sunt ţinte pentru mercato din iarnă.
Acum 4 ore
19:40
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…” # Fanatik
Sorana Cîrstea pare că traversează o perioadă destul de dificilă. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă mesajul bizar pe care sportiva l-a postat în urmă cu puțin timp.
19:30
Fostul fotbalist de la FCSB a marcat dintr-o poziție imposibilă în Farul – Csikszereda! Golul a fost anulat după minute în șir de analiză VAR. Video # Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB a marcat un gol aproape imposibil în SuperLiga, dar reușita i-a fost anulată după o lungă analiză VAR!
19:20
Dan Șucu este pe cale să numească noul antrenor de la Genoa! Este vorba despre un nume uriaș în istoria fotbalului
19:10
Cine e singurul fotbalist român arătat cu degetul după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: „E în cădere! Totul a pornit după națională” # Fanatik
Cine este fotbalistul care se află într-o scădere de formă în ultima perioadă, acesta având o evoluție sub așteptări și în remiza obținută de Rapid pe terenul Universității Craiova, scor 2-2.
19:00
Fanatik Dinamo, marți, 4 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Ionel Dănciulescu, legenda din Ștefan cel Mare # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Ionel Dănciulescu. Cristi Coste va face show alături de fostul mare atacant al „câinilor roșii”.
18:40
Antrenorul celebru acuzat de abuz sexual și violență. Un nou scandal monstru e pe cale să izbucnească # Fanatik
Un nou scandal e pe cale să ia amploare în gimnastică. De această dată s-au lansat acuzații dure la adresa unui faimos antrenor. Despre ce este vorba, de fapt?
18:30
Gigi Becali, ofertă colosală pentru Louis Munteanu! În transfer e implicat și un alt mijlocaș de la CFR Cluj # Fanatik
Gigi Becali pregătește o ofertă uriașă pentru Louis Munteanu și un alt mijlocaș de la CFR Cluj! Patronul FCSB e gata să investească milioane pentru a-și întări echipa în iarnă.
18:20
Sorin Cârțu, frustrat după Craiova – Rapid 2-2. „Au scăpat bine”. Nu l-a uitat nici pe „prietenul” său Bîrsan # Fanatik
Sorin Cârțu a analizat remiza dintre Universitatea Craiova și Rapid, 2-2, dar și prestația „centralului” Marcel Bîrsan din duelul de pe „Ion Oblemenco”.
18:00
Probleme pentru Real Madrid, înainte de marele duel din Liga Campionilor, contra celor de la Liverpool, după ce unul dintre titulari s-a accidentat și va fi absent din echipa lui Alonso.
Acum 6 ore
17:40
Sunt șanse mari ca o echipă din Liga 2 să se desființeze în scurt timp, în plin sezon! Primarul din localitate i-a informat deja pe jucători
17:20
Ce se ascunde, de fapt, în spatele performanței lui Rareș Cojoc, primul campion mondial la dans sportiv? „Mi-e greu să cuprind cu mintea” # Fanatik
Rareș Cojoc scrie istorie pentru România! Primul campion mondial la dans sportiv vorbește despre sacrificii, ambiție și drumul spre performanță.
17:10
De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României: record absolut în ultimul an # Fanatik
Fostul candidat pro-rus la președinție a fost invocat de zeci de ori în Parlamentul României, în ultimele zece luni. USR și AUR se acuză reciproc, iar Călin Georgescu devine simbolul haosului politic din România
17:00
Luni, 3 noiembrie, Daniel Pancu a condus prima ședință de antrenament ca principal al celor de la CFR Cluj. Clubul a postat mai multe poze pe social media
16:40
Dani Coman a reacționat după dezvăluirile că LPF vrea să-i blocheze candidatura: „Abuziv”. Exclusiv # Fanatik
Dani Coman, reacție în direct la FANATIK SUPERLIGA după ce LPF a hotărât să schimbe Statutul Ligii Profesioniste de Fotbal
16:10
Aioani și Isenko au fost analizați la sânge după Craiova – Rapid 2-2. „De aia nu e încă la o echipă mare” # Fanatik
Specialiștii emisiunii FANATIK SUPERLIGA au analizat prestațiile celor doi portari, Marian Aioani și Pavlo Isenko, după remiza dintre Universitatea Craiova și Rapid, 2-2.
16:10
Cine ar avea de câștigat în urma apelului făcut de Călin Georgescu către locuitorii Capitalei de a boicota alegerile pentru Primăria București # Fanatik
Dacă bucureștenii ar urma apelul lui Călin Georgescu de a nu participa la alegeri, cine ar ieși cu adevărat în avantaj în bătălia pentru Primăria Capitalei?
15:50
Etapa a 4-a din Liga Campionilor programează, marți, 4 noiembrie, nouă meciuri dintre care două pot fi oricând finale în cea mai importantă competiție europeană: Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern Munchen. Pe Bune, […]
Acum 8 ore
15:30
„Ce e asta? Suntem pe târlă?”. Mirel Rădoi, pus la zid după ultimele declarații: „M-am crucit când am citit. Dacă eram patron, îl dădeam afară!”. Exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi a fost criticat dur de Dumitru Dragomir pentru declaraţiile pe care le face din postura de antrenor al Universităţii Craiova. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că l-ar fi dat afară dacă ar fi fost patron.
15:10
„Ferească Dumnezeu să nu izbucneacă ceva pe acolo!”. Marius Șumudică laudă parcursul Rapidului, dar ține apăsat butonul de panică # Fanatik
Marius Șumudică laudă parcursul Rapidului din acest sezon. Echipa lui Gâlcă pare mai aproape de titlu ca niciodată. Fostul tehnician al giuleștenilor trage însă un semnal de alarmă
14:50
Sportivul care a fost suspendat după ce s-a certat cu antrenorul. Gestul făcut chiar în timpul unui meci # Fanatik
Un sportiv extrem de apreciat a ajuns să fie suspendat pentru comportamentul său față de antrenorul principal, dar și față de echipă. Ce s-a întâmplat în timpul unui meci?
14:20
A murit încă o legendă a Stelei! Reacții sfâșietoare ale foștilor colegi: „Nu se poate! Am vorbit acum o săptămână!” # Fanatik
Un fost mare fotbalist al Stelei a murit după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Reacții tulburătoare ale foștilor colegi. De ce boală suferea și când va avea loc înmormântarea
14:00
Legăturile politice ale fraților Micula, anchetați într-un mega dosar de evaziune. De ce i-a ”dojenit” Ilie Bolojan pentru ce făceau la Oradea, în văzul tuturor # Fanatik
Frații Micula sunt din nou în centrul atenției, acuzați de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Controversele apărute în jurul milionarilor din Bihor
Acum 12 ore
13:40
Declarația lui Costel Gâlcă a încins spiritele la Fanatik SuperLiga. „Trebuia să o spună în vestiar. Excesiv”. Dezvăluiri din interior: „Avea febră 39 înainte de meci!” # Fanatik
Costel Gâlcă a fost analizat la sânge după U Craiova - Rapid 2-2. Antrenorul bucureștenilor a făcut câteva declarații controversate, total atipic discursului cu care a obișnuit
13:30
Mihai Rotaru a rostit un singur cuvânt despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Motivul șocant pentru care antrenorul a fugit de pe bancă. Exclusiv # Fanatik
Mihai Rotaru a comentat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, plecarea prematură a lui Mirel Rădoi la vestiare în Universitatea Craiova - Rapid 2-2 și posibilitatea ca antrenorul să plece din Bănie
13:10
România, pe o bombă cu gaz. Date alarmante: morții din explozii, de 100 de ori mai mulți decât în Europa de Vest # Fanatik
De ce este România de 100 de ori mai periculoasă decât Europa de Vest când vine vorba de explozii de gaze? Țara noastră a devenit o adevărată bombă cu ceas.
13:00
Se știe cu 3 zile înainte ce prim „11” va avea FCSB la Basel. „Am zis să nu fim țintă. El îmi bagă bani în buzunar!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut în direct echipa de start pentru FC Basel - FCSB din UEFA Europa League. Patronul campioanei României a schimbat, din nou, strategia
13:00
Gigi Becali face acuzații grave despre drepturile TV din SuperLiga: „Mi-e rușine de Gino, dar cum să le vinzi pe 10 ani? E furt de noapte!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a explodat în direct după ce drepturile TV din SuperLiga au fost vândute pe 10 ani. Patronul FCSB l-a criticat pe Gino Iorgulescu şi anunţă că va ataca în instanţă noul contract.
12:20
Gigi Becali a anunțat că bagă 5 milioane de euro în patru transferuri la FCSB: unul este un mijlocaș român din străinătate! Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit noi detalii referitoare la campania de transferuri de la FCSB din această iarnă! Care este marea lovitură pregătită
12:10
Gigi Becali nu a văzut golul de 2-2 în Craiova – Rapid, dar l-a sunat Meme! Euforic că rivalele s-au încurcat: „Începe șandramaua să se dărâme!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a reacționat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce Universitatea Craiova și Rapid au remizat în etapa a 15-a din SuperLiga, 2-2
11:40
Val de ironii după Craiova – Rapid 2-2: „Șucu face biserică în Giulești” / „O să-l picteze pe Christensen înăuntru” / „Hai că vă mănâncă rău!”. Și Rotaru a fost „client” # Fanatik
Derby-ul etapei a 15-a din SuperLiga, Universitatea Craiova - Rapid 2-2, a stârnit val de ironii la Fanatik SuperLiga. Cum a fost comentat thrillerul din ultima rundă a turului
11:40
„Dacă știați că Gâlcă e atât de norocos, îl mai dădeați afară?”. Mihai Rotaru a reacționat imediat: „Dacă jucăm tot așa, luăm titlul!”. Polemică pe arbitraj cu Robert Niță! # Fanatik
Finanţatorul Universităţii Craiova a declarat că echipa sa va fi greu de oprit dacă joacă la fel ca în meciul cu Rapid. Mihai Rotaru a vorbit şi despre norocul lui Costel Gâlcă, antrenor pe care l-a demis în ianuarie.
11:20
Marius Șumudică, tranșant după Craiova – Rapid 2-2. „N-am văzut atâtea ocazii în viața vieților mele”. Ce l-a deranjat? „I-a fost frică să ia o decizie!” # Fanatik
Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a disecat derby-ul Universitatea Craiova - Rapid, 2-2. Antrenorul a fost impresionat de jocul din Bănie
11:00
Situație incredibilă la Genoa! Antrenorul dorit de Dan Șucu negociază cu o altă echipă din Serie A # Fanatik
Antrenorul dorit de Dan Șucu la Genoa pentru a-l înlocui pe Patrick Vieira ar putea fi pe banca adversarei, Fiorentina, în următoarea etapă din Serie A. Tehnicianul negociază cu ambele formații.
10:40
Universitatea Craiova a smuls in extremis un punct cu Rapid, dintr-un penalty dictat în minutul 10 de prelungiri. Alb-vișiniii nu mai fuseseră sancționați de mai bine de un an cu lovitură de la 11 metri
10:20
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto # Fanatik
O vedetă WTA vrea să își găsească jumătatea, așa că și-a făcut cont pe o aplicație de dating. Aceasta are câteva cerințe destul de clare pentru viitorul ei partener.
10:00
Video șocant. Bătaie ca în 7 păcate la un meci de județ. Suporterii au fugărit echipa oaspete direct pe teren # Fanatik
Fotbalul din ligile inferioare din România aduce uneori scene desprinse din filme, în care sportivii sunt supuși unui tratament cum este greu de crezut.
09:40
Șumudică îi distruge pe cei de la CFR Cluj: „Refuz să cred că a făcut Pancu schimbările! Atâta amatorism n-am văzut în viața mea!” # Fanatik
Marius Șumudică, fost antrenor la CFR Cluj, face praf echipa din Gruia! Tehnicianul i-a luat apărarea lui Pancu după 1-2 cu Dinamo și îi acuză de amatorism pe ardeleni
09:20
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” / „Bă, m-ați înnebunit, terminați!” # Fanatik
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-au contrat în direct la TV după Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2 în SuperLiga. Cum s-au „înțepat” cei doi foști mari internaționali români.
09:10
Adrian Mihalcea a făcut praf un jurnalist la conferință: „Dai în mine ca în câine”. A urmat un gest incredibil. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mihalcea, conflict cu un jurnalist chiar în timpul conferinței de presă. Gestul cu care antrenorul de la UTA i-a uimit apoi pe toți.
08:50
Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor! Fostul lider WTA nu a lăsat loc de controverse, după ce a fost luată la întrebări: „Sunt împăcată”. Foto # Fanatik
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Turneul Campioanelor din Riyadh. Fosta tenismenă nu a lăsat loc de controverse și a oferit un răspuns savuros după o întrebare primită din public.
Acum 24 ore
08:20
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie” # Fanatik
O nouă stea în fotbalul românesc. Nepotul lui Adrian Ilie uimește la meciurile de juniori ale Farului. Ce a spus Barcelona despre puștiul minune, poreclit „Bombiță”.
