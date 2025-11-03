Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție

15:40

FC Botoșani este liderul surprinzător al momentului în Liga 1, dar Leo Grozavu face un anunţ surprinzător. E gata să se retragă din fotbal! Motivul? El nu reuşeşte să aibă familia alături de el. „Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când […] The post Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: “Fiul meu a crescut fără mine” appeared first on Antena Sport.