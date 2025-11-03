Un triplu campion mondial la înot a vorbit despre ce nu se vede înainte de fiecare cursă: „Sunt multe trucuri”

21:00

Lionel Messi (38 de ani) ar fi vrut să evolueze câteva luni în Arabia Saudită pentru a-și menține forma înainte de Cupa Mondială din 2026, însă propunerea ar fi fost respinsă chiar de autoritățile din Golf, notează publicația goal.com.Campionul Mondial din 2022 a transmis că i-ar plăcea să fie în lotul pentru turneul final din 2026, dar nu a luat încă o decizie privind participarea sa. Fostul fotbalist de la Barcelona a transmis că totul depinde de forma sa fizică. ...