Ce nota a primit Ianis Hagi după meciul cu Gaziantep
Sport.ro, 3 noiembrie 2025 22:50
Ianis Hagi a fost titular în duelul cu Gaziantep din campionat.
• • •
Acum 10 minute
23:00
Rapidul, pregătit să mute în iarnă! Angelescu a dezvăluit postul-cheie vizat: "Avem pe listă un număr 10" # Sport.ro
Rapid a încheiat turul sezonului regulat cu o remiză, 2-2, pe terenul Universității Craiova.
Acum 30 minute
22:50
Ianis Hagi a fost titular în duelul cu Gaziantep din campionat.
22:40
Rapid, lider doar 24 de ore! FCSB urcă ușor, în timp ce CFR e într-un colaps grav. Cum arată Superliga la finalul turului # Sport.ro
S-au dus 15 etape din sezonul regulat al Superligii României. De săptămâna viitoare începe returul.
Acum o oră
22:30
Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2.
22:20
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după egalul tensionat cu Rapid: "Îi trebuie echilibru emoțional!" # Sport.ro
Gică Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, i-a transmis un sfat lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, la scurt timp după meciul plin de dramatism de pe "Ion Oblemenco", terminat la egalitate, 2-2, cu liderul Rapid.
22:20
Robert Ilyeș, dezamăgit total după înfrângerea clară cu Farul: „Nu a mers și nu a funcționat nimic!” # Sport.ro
Farul s-a impus cu 3-0 în fața lui Csikszered, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.
Acum 2 ore
21:40
Imaginea cu Chivu a explodat. Soția lui Javier Zanetti, comentariu genial: "Ce a fost la noi acasă e nepublicabil!" # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) trăiește la intensitate maximă meciurile celor de la Inter.
21:40
Cele două echipe s-au întâlnit duminică seară în main event-ul etapei #15 din sezonul regulat al Superligii României.
21:10
Probleme uriașe pentru Ben Yedder și fratele său.
21:10
Gigi Becali este hotărât să investească masiv în transferurile de la FCSB din iarnă, iar primele nume vizate de campioană au fost dezvăluite.
Acum 4 ore
21:00
Florinel Coman a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Al-Hilal.
20:50
Arne Slot a dezvăluit ce o să-i facă lui Trent Alexander-Arnold la Liverpool - Real Madrid: ”Atât pot să vă spun” # Sport.ro
Marți are loc main event-ul etapei #4 din Champions League.
20:50
Gigi Becali tranșează disputa momentului! Mesaj pentru Anca Alexandrescu: "Plângi degeaba! Georgescu nu ți-a promis nimic" # Sport.ro
Gigi Becali a intervenit în disputa politică generată de refuzul lui Călin Georgescu de a susține vreun candidat la Primăria Capitalei.
20:40
Chivu și-a făcut "lista de Crăciun" la Inter! Pe cine vrea românul cu ochii închiși și transferul de vis de la Atalanta # Sport.ro
Cristi Chivu pune presiune pe conducerea lui Inter Milano înaintea perioadei de transferuri din ianuarie, considerată crucială pentru ambițiile "nerazzurrilor" de a câștiga titlul.
20:40
A văzut cum s-a manifestat Rădoi și nu s-a abținut: "Cred că avea draci pe el! I-am zis și lui" # Sport.ro
Rollercoaster emoțional pentru Mirel Rădoi în finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiată la egalitate, 2-2, după un gol marcat în minutul 90+10.
20:20
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari # Sport.ro
Danielle Collins, greu de impresionat, după o carieră de succes în tenis.
20:00
Endrick (19 ani), atacantul brazilian sosit la Real Madrid vara trecută, este pe cale să fie împrumutat în Ligue 1.
19:50
Grecii o ridică în slăvi pe PSV înaintea duelului din UCL și îl remarcă pe Dennis Man: "Calitate excepțională!" # Sport.ro
Presa din Grecia a analizat duelul crucial pe care Olympiakos îl va disputa pe teren propriu cu PSV Eindhoven, în grupele Champions League.
19:50
FCSB și-ar dori să îi transfere la pachet de la CFR Cluj pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, în iarnă.
19:40
Spaniolii sunt în delir după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid: ”Fără îndoială!” # Sport.ro
Liverpool - Real Madrid este marți seară de la ora 22:00.
19:30
Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă Messi este mai bun decât el.
19:10
FCSB a stabilit lista jucătorilor de care se va despărți în fereastra de mercato din iarnă.
19:10
Haos la clubul unde Costel Gâlcă a fost campion! Patronul a decis să dea afară antrenorul # Sport.ro
Situație dificilă la fostul club al lui Costel Gâlcă, actualul antrenor al Rapidului.
19:10
Natalia Iocsak și-a prezentat mașina la Poveștile Sport.ro: ”Body Kit de M2 și 890 de cai putere” # Sport.ro
Natalia Iocsak a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
Acum 6 ore
18:40
Dan Petrescu (57 de ani) a primit mai multe oferte după ce a demisionat de la CFR Cluj, însă antrenorul a anunțat că vrea să ia o pauză mai lungă înaintea unei noi experiențe.
18:40
Dinamovistul Giani Kiriță recunoaște: "Am băut o șampanie când am văzut startul de sezon al FCSB" # Sport.ro
"Roș-albaștrii" par să se fi stabilizat, după șocurile cu FC Botoșani (1-3), Young Boys (0-2), Metaloglobus (0-1) și Bologna (1-2).
18:30
Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2.
18:30
Luis Enrique a vorbit despre situația lui Ousmane Dembele înaintea meciului cu Bayern.
18:30
Gasperini, un pas în fața lui Cristi Chivu! Românul riscă să piardă mijlocașul dorit de Inter Milano # Sport.ro
Presa italiană anunță o bătălie intensă pe piața transferurilor din Serie A, cu românul Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, prins la mijloc.
18:10
"Acord de principiu!" Genoa lui Șucu aduce un nume uriaș pentru salvarea de la retrogradare # Sport.ro
Genoa a decis să schimbe antrenorul după un start foarte modest de sezon sub comanda lui Patrick Vieira.
18:00
Gigi Becali face scandal uriaș! Acuzații de șpagă de 500.000€ pentru drepturile TV: "Șucu și Rotaru dorm!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit în forță pe tema drepturilor TV din Superliga.
18:00
Fanii Universității Craiova împrăștie săgeți după meciul cu Rapid: ”V-am călcat în picioare / Fără asta nu vă mai salvează nimeni” # Sport.ro
Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2.
17:50
Ce mai face Neil Lennon, la mai bine de un an de când a plecat de la Rapid. E uimitor unde a ajuns să antreneze # Sport.ro
Nord-irlandezul a stat pe banca lui Rapid doar pentru câteva meciuri.
17:30
Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj după ce ardelenii s-au despărțit de Andrea Mandorlini.
17:30
Zeljko Kopic, principalul motiv al succesului de la Dinamo: „Sper să-l vedem în postura lui Sir Alex Ferguson” # Sport.ro
Zeljko Kopic este unul dintre antrenorii lăudați din Superliga.
17:30
Rareș Ilie, mijlocașul ofensiv al lui Empoli, traversează o perioadă dificilă în Serie B.
17:20
Gigi Becali, înțepături spre finul Pandele, după ce i-a pus bețe în roate: "Oamenii nu fac gesturi cum face nașul!" # Sport.ro
Gigi Becali a confirmat că Mihai Stoica l-a dorit insistent pe Florin Cernat (45 de ani) în funcția de director sportiv la FCSB, însă mutarea a picat.
17:10
Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!" # Sport.ro
Fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a analizat lupta la titlu din Serie A și ultimul meci jucat de Interul lui Cristi Chivu, cel cu Verona, câștigat cu 2-1.
17:10
Galacticii sunt primii clasați în La Liga cu 30 de puncte.
17:10
Cei doi sunt tentați cu salarii uriașe în EAU.
Acum 8 ore
17:00
Starul lui Cristi Chivu este foarte aproape de revenirea pe teren.
16:40
Dumitru Dragomir îl "execută" pe Rădoi: "L-aș fi dat afară! Suntem pe târlă? M-am crucit când am citit!" # Sport.ro
Dumitru Dragomir l-a criticat în termeni duri pe Mirel Rădoi pentru comentariile făcute de antrenorul Universității Craiova după meciul cu Rapid, scor 2-2.
16:30
Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc # Sport.ro
Dennis Politic (25 de ani) nu a reușit să se impună momentan la FCSB, chiar dacă Gigi Becali avea așteptări foarte mari în legătură cu fostul dinamovist.
16:30
Cei mai mari adversari întâlniți de Ion Țiriac în viață: ce a spus miliardarul român, la 86 de ani # Sport.ro
Ion Țiriac, despre cel mai dur adversar întâlnit în viață.
16:20
15:30
Sorana Cîrstea, pe urmele Serenei Williams, în tenis: a lăsat rezultatele să decidă și va atinge o bornă uluitoare # Sport.ro
De neoprit: Sorana Cîrstea va împlini 36 de ani în circuitul WTA.
15:20
Budescu, fotbalistul cu „tricoul cu burtă“, pe drumuri: se alege praful de echipa unde a jucat # Sport.ro
Constantin Budescu (36 de ani) e liber de contract, după ce a reușit să păcălească fotbalul și la debutul acestui sezon.
Acum 12 ore
15:00
Costel Pantilimon a dezvăluit cine au fost idolii săi din copilărie. Doi români alături de Gianluigi Buffon # Sport.ro
Costel Pantilimon a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre idolii săi din perioada junioratului.
14:50
FC Botoșani are un parcurs impresionant în Superliga României.
14:40
Campioana României este în revenire de formă.
