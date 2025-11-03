Englezii și spaniolii, păreri împărțite după ce UEFA l-a trimis pe Istvan Kovacs la Liverpool – Real Madrid: „Veste proastă” / „A adus noroc”
Fanatik, 4 noiembrie 2025 00:20
Jurnaliștii spanioli și britanici au reacționat și au vorbit despre delegarea românului Istvan Kovacs la partida dintre Real Madrid și Liverpool, din grupa principală a Champions League.
• • •
