FC Botoșani se încurcă pe terenul „lupilor galbeni”. Echipa lui Leo Grozavu nu obține decât o remiză cu Petrolul, dar revine pe primul loc în Superligă

03:30

De la un câștig la „păcănele”, un sătean din Grozești a ajuns la un pas de poarta cimitirului. El a fost jefuit chiar de cel căruia îi dăduse de băut o seară întreagă. Când l-a avertizat că se va adresa poliției, „prietenul” a încercat să-l ucidă. Cu greu a reușit să fugă din calea lui. Agresorul a fost condamnat, dar cel aflat după gratii e victima. Articolul Grozăvie la Grozești, Iași: era să ajungă în mormânt după ce a câștigat la „păcănele”. Cum a ajuns după gratii taman victima? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.