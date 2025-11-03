Ce facem astăzi, 4 noiembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 4 noiembrie 2025 00:20
Marți puteți merge la mai multe expoziții.
• • •
Depistare gratuită a bolilor hepatice pentru persoanele vulnerabile din Timiș și celelalte județe din Vest # Timis Online
Luni, 3 noiembrie, a avut loc lansarea oficială a proiectului „LIVE(RO)A - Vest: Implementarea programului de screening pentru boli hepatice cronice în regiunea Vest”, care urmărește depistarea timpurie a bolilor hepatice cronice în rândul persoanelor vulnerabile, inclusiv celor fără adăpost și cu nivel socioeconomic scăzut. Proiectul include evaluarea de risc realizată de medicii de familie, analize de sânge, consulturi de specialitate și tratamente corespunzătoare pentru afecțiuni hepatice de diverse cauze.
PROGRAM. Blues, jazz, trombon, tubă, muzică pentru bebeluși și un manifest pentru libertate, la Filarmonica Banatul # Timis Online
Compoziții semnate de Bruch, Elgar, Verdi, Brahms și Beethoven, dar și sonorități moderne precum cele ale concertului pentru trombon de Nino Rota, capodopere clasice și romantice, ritmuri de jazz și blues: un program muzical opulent și colorat promite Filarmonica Banatul Timișoara în luna noiembrie.
Doi muncitori români, răniți după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit # Timis Online
Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit, luni, iar altul este prins sub dărâmături și urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit Agerpres.
„IMAGINE. SUNET. ’89. PERSPECTIVE”. Cea mai nouă expoziție la Galeria Rotonda din Timișoara, despre Revoluția din 1989 # Timis Online
O nouă expoziție de fotografie despre Revoluția din 1989 prin lentila artei contemporane va fi vernisată miercuri, 5 noiembrie, de la ora 18, la Galeria Rotonda a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. Evenimentul face parte din proiectul cultural „IMAGINE. SUNET. ’89. Ediția a șasea: Perspective”, organizat de Asociația Culturală Kabaitan.
Ceasul bărbătesc a parcurs un drum lung de la primele sale forme, când era un simplu instrument pentru măsurarea timpului. În prezent, el este un simbol al rafinamentului, al statutului și al atenției pentru detalii. Într-o lume în care smartphone-ul poate indica ora cu precizie, ceasul rămâne relevant nu pentru funcția sa primară, ci pentru povestea pe care o spune despre purtător. Alegerea unui model potrivit nu este doar o chestiune de utilitate, ci și una de stil personal.
„Fă-mă, Doamne, Subțire și Înaltă”: expoziție contemporană inspirată de folclorul lui Béla Bartók, la Timișoara # Timis Online
Expoziția „Fă-mă, Doamne, Subțire și Înaltă” aduce în prim-plan reinterpretarea contemporană a colecției de folclor transilvănean culeasă de Béla Bartók în urmă cu mai bine de 100 de ani.
Campania „România respiră curat”: INSP trage un semnal de alarmă privind consumul de tutun în rândul tinerilor # Timis Online
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), împreună cu Colegiul Medicilor Stomatologi și direcțiile de sănătate publică județene, derulează în noiembrie – decembrie 2025 campania națională „România respiră curat”, menită să informeze și să conștientizeze adolescenții cu privire la riscurile asociate consumului de tutun.
Despre „lupta cu propriile limite pentru a rămâne relevant și autentic într-o lume dominată de imagine și rețele sociale” vorbește cel mai nou spectacol al companiei timișorene de dans contemporant Unfold Motion.
Cinematografia vindecă: Fellini și farmecul neorealismului italian ajung la Spitalul Județean din Timișoara # Timis Online
Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” și Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”, toate din Timișoara, continuă programul „cinemavindek” cu proiecția filmului „Șeicul alb” („Lo sceicco bianco”), regizat de Federico Fellini în 1952.
Polițiștii au descins în Timiș. Un bărbat ar fi vândut un teren de 1,6 milioane de euro, iar șeful unei asociații ar fi folosit donațiile pentru case, pe care le închiria ulterior # Timis Online
Un bărbat ar fi vândut ilegal un teren de 1,6 milioane de euro, iar șeful unei asociații e acuzat că a folosit donațiile pentru a-și construi case.
De o vreme, Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) nu își mai curăță singură mijloacele de transport în comun, ci a găsit o firmă pe care o plătește să facă asta. Îi dă nu mai puțin de jumătate de milion de euro pe an pentru acest lucru.
Primăria Timișoara își propune să mărească ușor tarifele la parcarea pe domeniul public, realizată prin serviciul TimPark. În principiu, creșterea are legătură cu creșterea de TVA, dar există și o excepție: se mai face doar o mică diferență între zonele „verzi”, adică cele ultracentrale, și zonele cu tarife progresivă.
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din Vinga, județul Arad, iar în curtea casei se afla un bărbat spânzurat. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și o autocisternă de 30.000 de litri de apă pentru a limita extinderea flăcărilor.
Zece milioane de euro pentru modernizarea centurii Caransebeșului. A fost desemnat câștigătorul contractului # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat câștigătorul contractului pentru consolidarea variantei ocolitoare a municipiului Caransebeș. Înțelegerea de peste 10 milioane de euro, cu TVA, prevede proiectarea și execuția lucrărilor necesare.
S-a stins din viață, la doar 58 de ani, dr. Valentin Cedică, fost șef al Secției de Arheologie de la Muzeul Banatului.
Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT) va găzdui, pe 6 noiembrie 2025, o nouă ediție TEDx, sub tema „One Health – conexiuni pentru viitor”, un concept care explorează legătura profundă dintre sănătatea umană, animală și cea a mediului.
Atenționare din partea Primăriei Moșnița Nouă: verificați valabilitatea instalațiilor de gaze # Timis Online
Primăria Moșnița Nouă le-a transmis locuitorilor un mesaj important privind verificarea instalațiilor de gaze naturale, în contextul controalelor anunțate la nivel național după incidentul recent din București.
România câștigă medalia de aur la competiția internațională de robotică „FIRST Global Challenge 2025” # Timis Online
Echipa României, antrenată și coordonată de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), a obținut medalia de aur la „FIRST Global Challenge 2025”, cunoscută drept „jocurile olimpice ale roboticii”. Competiția mondială s-a desfășurat la Panama City, între 29 octombrie și 1 noiembrie, reunind echipe din 194 de țări.
Polițiștii de frontieră de la Stamora-Moravița au prins ieri noapte un șofer sârb care încerca să treacă granița cu un permis de conducere fals.
Timișoara a primit 10 dintre cele 33 de troleibuze din Turcia. Vor începe să circule de la mijlocul lunii # Timis Online
După ce a primit tramvaie, Primăria Timișoara a continuat colaborarea cu Bozankaya și acum are de primit și troleibuze. Până acum, spune producătorul turc, au fost livrate 10 dintre cele 33 de unități contractate. Primele vor ieși pe traseu de la mijlocul lunii.
Vă puteți programa online pentru consultații în Ambulatoriul Integrat al Spitalului CFR Timișoara # Timis Online
Pacienții Spitalului CFR Timișoara pot face programări online pentru consultații în Ambulatoriul Integrat, printr-o platformă digitală lansată de unitatea medicală. Sistemul oferă acces rapid la 17 specialități medicale și permite alegerea medicului dorit, în funcție de orarul cabinetelor.
FOTO. Timișoara Cyber Forum 2025: O zi dedicată culturii securității cibernetice, unde tehnologia întâlnește oamenii și educația # Timis Online
ADVERTORIAL. Pe 2 octombrie 2025, la Iulius Congress Hall, a avut loc Timișoara Cyber Forum 2025, un eveniment de referință organizat de OPSWAT România, cu tema „The Rise of Cyber Culture: People, Education & Tech”.
ADVERTORIAL. În viață, uneori adevărul este mai greu de găsit decât ne imaginăm. Fie că este vorba despre o relație care ridică suspiciuni, o situație juridică delicată sau o problemă de loialitate în afaceri, fiecare detaliu contează.
FOTO. „De foame” și „de sete”, patru tineri au furat din magazine aflate în centrul Timișoarei # Timis Online
Patru bărbați au crezut că se pot servi de pe rafturile unor magazine din zona centrală a Timișoarei fără să plătească. Au fost preluați însă de polițiștii locali, sesizați de paznicul magazinului.
Prof. univ. dr. habil. Silviu Szentesi: „Orice se poate învăța, dar performanța vine doar când faci ceea ce îți place și ți se potrivește” # Timis Online
Prof. univ. dr. habil. Silviu Gabriel Szentesi și-a lansat recent, la Casa Adam Müller-Guttenbrunn din Timișoara, volumul „Marketing mit Pfiff. Ein Leitfaden für Organisationen und KMUs/Marketing inteligent – un ghid pentru organizații și IMM-uri”. Acesta este un volum bilingv cu tematică economică, realizat în limba română și germană, pe teme de interes privind cele mai noi tendințe în marketing.
Luni, 3 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Horoscopul în această săptămână:
O familie din Găvojdia s-a trezit cu acoperișul în flăcări. Pompierii au intervenit de urgență # Timis Online
O familie din Găvojdia s-a trezit cu acoperișul în flăcări. Focul, izbucnit din senin, a mistuit o parte din locuință, iar pompierii au intervenit de urgență.
Luni, 3 noiembrie, puteți merge la un concert multisenzorial, la un spectacol de teatru sau la expoziții.
A ignorat ordinul de protecție și a ajuns în arest. Bărbat din Giulvăz, reținut de polițiști după ce s-a apropiat de părinții săi # Timis Online
Un bărbat din Giulvăz a fost reținut de polițiștii Secției 4 Rurale Peciu Nou după ce a încălcat ordinul de protecție care îi interzicea să se apropie de părinții săi la mai puțin de 100 de metri, a transmis IPJ Timiș.
Un copil de 8 ani și un bărbat de 35, răniți într-un accident pe Bd. 16 Decembrie din Timișoara # Timis Online
Accident produs duminică după-masă, pe Bd. 16 Decembrie 1989 din Timșoara, după ce un tânăr de 20 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. Evenimentul s-a soldat cu două victime: șoferul de 35 de ani și un copil de 8 ani, pasager în mașina acestuia.
USR Timișoara și-a ales noua conducere. La Adunarea Generală au participat peste 200 de membri # Timis Online
USR Timișoara are o nouă conducere: Paula Romocean, care este și unul dintre viceprimarii orașului, a fost aleasă președinte al filialei, în urma unei Adunări Generale la care au participat peste 200 de membri. Noua echipă de 15 oameni, descrisă drept „diversă și puternică”, își propune să fie mai prezentă în comunitate și să consolideze rolul partidului în viața publică locală.
Incendiu produs duminică, în jurul prânzului, la Lovrin, unde o locuință a fost cuprinsă de flăcări.
După o săptămână de pauză, elevii și copiii de grădiniță din Timiș și din întreaga țară se întorc luni, 3 noiembrie, la cursuri. Vacanța de toamnă, care a început pe 25 octombrie, se încheie duminică, 2 noiembrie, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.
Medicii Spitalului Victor Babeș Timișoara atrag atenția asupra adicției de tutun, o formă de dependență care se instalează lent, aproape invizibil, până când fumatul nu mai este o alegere, ci o nevoie.
Două persoane au ajuns duminică dimineață la spital în urma unui accident produs la Gottlob.
Cel mai mic lanț montan alpin, castele medievale și city-breakuri. Ce putem face în Slovacia? # Timis Online
Slovacia este, poate, una dintre ultimele țări pe care cineva pasionat de călătorii s-ar gândi să o viziteze. Investițiile în turism din zona de azi, construcțiile medievale și atracțiile naturale și mai vechi, însă, spun cu totul altceva. Și așa spune și cei de la SLOVAKIA TRAVEL. Iată ce a spus, într-un interviu pentru Tion, Zuzana Eliasova, directoarea de comunicare a organizației.
Duminică, 2 noiembrie, puteți participa la un tur ghidat, să mergeți la teatru sau la film.
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Președinția Republicii Moldova, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres.
Două tinere au fost rănite în urma unui viraj neatent, pe Bd. Liviu Rebreanu din Timișoara # Timis Online
Un accident rutier a avut loc sâmbătă după-amiază pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, după ce o șoferiță de 21 de ani a virat la stânga fără să se asigure corespunzător.
Ministrul Educației: Titularizarea va avea loc în 2026, deși posturile rămân blocate de Legea Bolojan # Timis Online
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a confirmat că examenul de titularizare se va organiza în 2026, în ciuda blocajelor legislative generate de Legea 141/2025, care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor.
Elevii români de 15 ani se numără printre cei care petrec cel mai mult timp în fața ecranelor, în afara școlii, arată cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), bazat pe datele PISA 2022.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit grav, iar zeci de locatari s-au autoevacuat # Timis Online
Alertă sâmbătă, la prânz, pe strada Cerna din Timișoara, unde o explozie urmată de incendiu a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje. Forțele de intervenție s-au mobilizat rapid la fața locului.
Vreme de primăvară în noiembrie. Temperaturile depășesc cu 10 grade normalul perioadei # Timis Online
Începutul lunii noiembrie aduce în România o vreme mai potrivită pentru primăvară sau sfârșit de septembrie decât pentru așa-numitul „Brumar”, luna care în tradiția populară marchează trecerea spre iarnă. Meteorologii anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, cu valori ce depășesc cu peste 10 grade media multianuală.
METAGEN. UMF Timișoara a lansat un proiect dedicat combaterii rezistenței la antibiotice # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) a organizat vineri, 31 octombrie, conferința de lansare a proiectului METAGEN – “A ROHU cross-border innovation to combat antibiotic resistance while ensuring health equity and system resilience” (JEMS ID: ROHU00049). Inițiativa este finanțată prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria (ROHU).
„Turism penal” în Lugoj. Un bărbat din Caraș-Severin, reținut de polițiști pentru furt și condus fără permis # Timis Online
Ziua de 1 noiembrie a început cu o reținere la Lugoj. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au prins un bărbat de 45 de ani, bănuit că a furat un laptop scump dintr-un magazin, apoi a plecat liniștit la plimbare cu mașina, deși avea permisul suspendat.
Un orădean care a încercat să introducă în țară amfetamină ascunsă în lenjerie, dat în urmărire # Timis Online
Polițiștii bihoreni l-au dat în urmărire națională pe István András Borbély, un orădean de 49 de ani, acuzat că a încercat să introducă în țară, prin PTF Borș, peste 2 grame de amfetamină, puse într-un recipient de plastic ascuns în lenjerie.
Atenție la „amenzile” false pe internet. DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online # Timis Online
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o nouă tentativă de fraudă circulă online: utilizatorii sunt speriați cu o notificare falsă care îi anunță că au primit o „amendă” de 2.500 lei din partea Poliției Române și a DNSC, iar apoi sunt redirecționați către un site unde li se cer datele de card.
