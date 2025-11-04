Muncitorul român blocat de aproape 10 ore sub dărâmăturile Torre dei Conti a fost scos în viaţă

04:20

Drumurile din județul Iași continuă să fie marcate de tragedii cumplite de la un an la altul. Statisticile oficiale, confirmate de Inspectoratul Județean de Poliție pentru „Ziarul de Iași", arată că anul acesta, în perioada ianuarie - septembrie, au fost raportate 39 de accidente mortale, care s-au soldat cu decesul a 42 de persoane. Acestea însă nu includ accidentele cumplite din ultima lună, de la Cristești și Sârca, care mai adaugă încă patru morți, și ridică numărul la 46. Comparativ, în tot anul 2024, 56 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele ieșene.