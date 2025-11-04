Rinat Ahmetov versus Felu. Iată cum l-a făcut ucraineanul în sânge! Cam despre ce sume s-a discutat?
Ziarul de Iasi, 4 noiembrie 2025 03:20
Dacă tot auzim că aterizează la Iași ditamai miliardarul urcainean Rinat Ahmetov, care a cumpărat fosta Tepro, am stat olecuță la sfat cu amicul Archibald Tănase ca să vă spunem și niscai dedesubturi ale chestiunii, stimați telespectatori. Articolul Rinat Ahmetov versus Felu. Iată cum l-a făcut ucraineanul în sânge! Cam despre ce sume s-a discutat? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 15 minute
03:30
Șoferi, prinși cu permise false la frontieră: unul era cetățean ucrainean, iar celălalt din Republica Moldova # Ziarul de Iasi
Două permise de conducere false, unul ucrainean și unul polonez, au fost descoperite, în județul Iași, în doar 24 de ore. Polițiștii de frontieră au deschis dosare penale în ambele cazuri. Articolul Șoferi, prinși cu permise false la frontieră: unul era cetățean ucrainean, iar celălalt din Republica Moldova apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Teama de a nu rămâne pe drumuri, de a pune un ban deoparte pentru zile negre, ne acaparează cu totul. Nu concepem, nu putem, nu vrem să avem o viață simplă, să cerem mai puțin, în sensul mai puțin aglomerat, dar mai valoros în emoții și trăiri. Iar asta chiar ne pune viața în pericol. Articolul Moartea prin epuizare, un vis împlinit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 30 minute
03:20
Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Capitală e o tragedie în toată puterea cuvântului, dar reacțiile din jurul ei sunt un diagnostic. Aceasta a tulburat o țară întreagă. În câteva clipe, pereții unui imobil au devenit simbolul fragilității unui sistem care, și la propriu, și la figurat, scapă pe undeva. Și, cum se întâmplă mereu, tragedia care a tulburat o țară întreagă a fost urmată de o avalanșă de opinii. Din acest noian de atitudini se pot extrage, totuși, câteva concluzii. Articolul Ce se întâmplă când oamenii sunt prost plătiți și fac treabă de mântuială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.” (Realitatea este doar o iluzie, chiar dacă una foarte persistentă, t.a.) Albert Einstein Articolul Meandrele concretului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Rinat Ahmetov versus Felu. Iată cum l-a făcut ucraineanul în sânge! Cam despre ce sume s-a discutat? # Ziarul de Iasi
Dacă tot auzim că aterizează la Iași ditamai miliardarul urcainean Rinat Ahmetov, care a cumpărat fosta Tepro, am stat olecuță la sfat cu amicul Archibald Tănase ca să vă spunem și niscai dedesubturi ale chestiunii, stimați telespectatori. Articolul Rinat Ahmetov versus Felu. Iată cum l-a făcut ucraineanul în sânge! Cam despre ce sume s-a discutat? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
01:20
Muncitorul român blocat de aproape 10 ore sub dărâmăturile Torre dei Conti a fost scos în viaţă # Ziarul de Iasi
Un muncitor român a fost scos în viață de sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma, după ce a rămas prins timp de peste 10 ore în urma prăbușirii structurii. Muncitorul a fost transportat de urgență la spital în stare gravă, după ce i s-a aplicat masaj cardiac timp de aproximativ 15 minute. Articolul Muncitorul român blocat de aproape 10 ore sub dărâmăturile Torre dei Conti a fost scos în viaţă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
FC Botoșani se încurcă pe terenul „lupilor galbeni”. Echipa lui Leo Grozavu nu obține decât o remiză cu Petrolul, dar revine pe primul loc în Superligă # Ziarul de Iasi
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă, potrivit News.ro. Articolul FC Botoșani se încurcă pe terenul „lupilor galbeni”. Echipa lui Leo Grozavu nu obține decât o remiză cu Petrolul, dar revine pe primul loc în Superligă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
23:20
Un bărbat de 74 de ani din Roman s-a împușcat în direct pe o platformă de socializare/VIDEO # Ziarul de Iasi
Un bărbat de 74 de ani din judeţul Neamţ s-a împuşcat în cap, luni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare, o persoană care a văzut acest incident anunţând Poliţia. Bărbatul a fost găsit cu semne vitale şi a fost transportat la spital. Bărbatului îi fusese anulat permisul de armă, dar era în termenul legal pentru depunerea armelor pe care le aavea la un armurier autorizat, scrie News.ro. Articolul Un bărbat de 74 de ani din Roman s-a împușcat în direct pe o platformă de socializare/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Aplicația pentru mobil nu va funcționa săptămâna aceasta. Ieșenii care s-au obișnuit să o folosească au reproșat primăriei și CTP că nu au anunțat acest lucru mai devreme. Articolul Din cinci modalități de plată a biletului în autobuz la Iași au mai rămas patru apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
SPORT Echipa Primăriei Iași continuă să se distreze în ultima divizie. Victorie la 15 goluri! # Ziarul de Iasi
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 a jucat duminică după amiază în etapa a VI-a a ultimului eșalon intern. În Sala Liceului cu Program Sportiv, CSM 2020 a trecut lejer, 38-23 (18-8), conform așteptărilor, de echipa ploieșteană CS Județean Prahova. Articolul SPORT Echipa Primăriei Iași continuă să se distreze în ultima divizie. Victorie la 15 goluri! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Vești bune din gangurile violenței: Iașul, cel mai sigur județ din Moldova. Bacăul, cea mai mare criminalitate din țară # Ziarul de Iasi
Rata criminalității din România a coborât în 2024 la o medie de 159 de persoane condamnate definitiv la 100.000 de locuitori, de la 173 în 2023, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea este vizibilă în aproape toate județele, dar surpriza vine din Moldova. Articolul Vești bune din gangurile violenței: Iașul, cel mai sigur județ din Moldova. Bacăul, cea mai mare criminalitate din țară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
12:20
Încăierare politică la Cristești, după o postare pe Facebook. Pârâtul a fost achitat: postarea a avut doar trei vizualizări și un comentariu # Ziarul de Iasi
Reprezentanții principalelor partide din coaliția de guvernare s-au încăierat la Cristești. Primarul liberal al comunei nu a putut trece peste ciondănelile din campania electorală și l-a dat în judecată pe un consilier social-democrat. Articolul Încăierare politică la Cristești, după o postare pe Facebook. Pârâtul a fost achitat: postarea a avut doar trei vizualizări și un comentariu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Iașiul, în centrul unei anchete de amploare: percheziții pentru credite și leasinguri obținute cu acte false/UPDATE # Ziarul de Iasi
Poliţiştii bucureşteni şi procurori DIICOT fac, luni, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un caz de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro, transmite news.ro. Articolul Iașiul, în centrul unei anchete de amploare: percheziții pentru credite și leasinguri obținute cu acte false/UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Șase acuzații de trafic de persoane și alte șase de supunere la muncă forțată: în curând începe judecata fostului primar din Schitu Duca # Ziarul de Iasi
„Mistrețul” din Schitu Duca se pregătește de înfruntarea cu judecătorii. Procedura de cameră preliminară, în care este analizată legalitatea probelor strânse de procurori s-a finalizat, iar magistrații Tribunalului au dispus începerea judecății. Decizia lor mai poate fi contestată în fața Curții de Apel, aceasta fiind ultima șansă a fostului primar Mihai Mihalache de a mai amâna începerea procesului propriu-zis. Articolul Șase acuzații de trafic de persoane și alte șase de supunere la muncă forțată: în curând începe judecata fostului primar din Schitu Duca apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Grigore Vieru avea alura unui adolescent, a unui personaj dostoievskian, trecut prin război și multe încercări. Suferința, ca printr-o trăsătură de condei, nu i se întipărise pe față, ci se transformase în lumină și bucurie de-a trăi. Articolul Întâlnirea cu Grigore Vieru apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în competiţii, ptorivit News.ro. Articolul S-ar întoarce Simona Halep în circuitul WTA? Ce spune fostul lider mondial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Tatăl vrea să crească el copilul în Italia, mama din Iași este de acord, instanța spune nu. Care e motivul refuzului? # Ziarul de Iasi
Instanțele ieșene și-au luat mâna de pe un copil stabilit în străinătate. Ei au respins cererea tatăul ca minorul să îi fie încredințat spre creștere, deși nici măcar mama copilului nu a avut nimic împotrivă. Normele europene acordă prioritate locului de rezidență față de naționalitate. Articolul Tatăl vrea să crească el copilul în Italia, mama din Iași este de acord, instanța spune nu. Care e motivul refuzului? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Realitatea dură din primele luni după adopție: „Este similar cu stările post-partum. Unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți” # Ziarul de Iasi
Adopția unui copil nu este întotdeauna așa cum și-o imaginează părinții. Primele luni aduc adesea schimbări majore în stilul de viață, în rutină și în echilibrul emoțional. Consilierii DGASPC Iași atrag atenția că viitorii părinți trebuie să fie pregătiți pentru această perioadă de adaptare, care nu se întâmplă peste noapte. Articolul Realitatea dură din primele luni după adopție: „Este similar cu stările post-partum. Unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Catalogul cu note al consilierilor locali din octombrie: cât de eficienți au fost aleșii? # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” publică catalogul de note pentru ședința ordinară a Consiliului Local (CL) din luna octombrie. Articolul Catalogul cu note al consilierilor locali din octombrie: cât de eficienți au fost aleșii? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
40 UNDER 40 | Din Iași spre Paris, cu lână italiană și viziune de elită: povestea frumoasă a brandului Elittude, o casă de modă fondată de doi soți din Iași. Au început cu hainele pentru propria nuntă # Ziarul de Iasi
Un costum de damă visat pentru cununia civilă a devenit fundația unui brand cu peste 1.000 de clienți de top. Elittude, casa de modă din Iași fondată de soții Andruș, a crescut din 2.000 de euro și mult curaj, până la producție proprie, showroom și comenzi internaționale. Azi, livrează de la costume office până la rochii de mireasă, iar visul merge mai departe: spre Paris. Articolul 40 UNDER 40 | Din Iași spre Paris, cu lână italiană și viziune de elită: povestea frumoasă a brandului Elittude, o casă de modă fondată de doi soți din Iași. Au început cu hainele pentru propria nuntă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Hoțul care făcea ravagii prin centrul Iașului intră iar la „mititica”. A furat până și verighetele destinate unor doi însurăței # Ziarul de Iasi
Abia ieșit din închisoare, un hoț se va întoarce după gratii. În scurtul răstimp petrecut în libertate, a reușit să comită trei furturi din buzunare. Zona sa predilectă de acțiune era centrul Iașului. Articolul Hoțul care făcea ravagii prin centrul Iașului intră iar la „mititica”. A furat până și verighetele destinate unor doi însurăței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Rezidențiat 2025 / Peste 5.000 de locuri și posturi disponibile: Iașul, unul din cele 12 centre. Concursul are loc peste două săptămâni # Ziarul de Iasi
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie, Concursul național de rezidențiat 2025, pentru admiterea candidaților pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Examenul se va desfășura simultan în șase centre universitare: Iași, București, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. Articolul Rezidențiat 2025 / Peste 5.000 de locuri și posturi disponibile: Iașul, unul din cele 12 centre. Concursul are loc peste două săptămâni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Spania, Norvegia și Germania caută muncitori din Iași: 357 oferte prin sistemul EURES, salarii ce ajung și peste 2.000 de euro # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași începe noiembrie cu 807 locuri de muncă disponibile în județ și 357 în străinătate. Deși numărul ofertelor a scăzut față de luna trecută, cererea rămâne diversificată, cu accent pe construcții, servicii și muncă sezonieră. Articolul Spania, Norvegia și Germania caută muncitori din Iași: 357 oferte prin sistemul EURES, salarii ce ajung și peste 2.000 de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Consilieri puțini, dezbateri aprinse. Catalogul cu note al consilierilor județeni după ultima ședință de plen, din octombrie # Ziarul de Iasi
Dincolo de unele intervenții pe lângă subiect și în ciuda numărului mare de absențe, ultima ședință ordinară a Consiliului Județean a reușit să aducă în discuție mai multe probleme reale decât de obicei. Articolul Consilieri puțini, dezbateri aprinse. Catalogul cu note al consilierilor județeni după ultima ședință de plen, din octombrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cămătărie curată, girată de instituțiile statului? Caz revoltător de la Iași, ajuns și la OPC și în instanță # Ziarul de Iasi
O instituție financiară nebancară ține morțiș să pună mâna pe banii unei ieșence încă înainte să știe dacă are dreptul la ei. Societatea a cerut Judecătoriei suspendarea unei dispoziții a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului adoptate în urma unui control. Suspendarea ar echivala cu acordarea dreptului de a încasa forțat 12.300 de lei despre care inspectorii CJPC spun că sunt ceruți ilegal. Articolul Cămătărie curată, girată de instituțiile statului? Caz revoltător de la Iași, ajuns și la OPC și în instanță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul Totalitarismul utilitar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Trei zile dedicate pasionaților de cafea. Iași Coffee Festival revine cu a doua ediție luna aceasta. # Ziarul de Iasi
Profesioniști și amatori de cafea din întreaga regiune Moldova sunt așteptați în perioada 14-16 noiembrie 2025 la Palatul Culturii, pentru cea de-a doua ediție a „Iași Coffee Festival”, cel mai amplu eveniment dedicat cafelei din Nord-Estul României. Articolul Trei zile dedicate pasionaților de cafea. Iași Coffee Festival revine cu a doua ediție luna aceasta. apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
2 noiembrie 2025
23:20
Interul lui Chivu, victorie la limită. Un autogol în minutul 94 aduce cele trei puncte # Ziarul de Iasi
Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A, potrivit News.ro. Articolul Interul lui Chivu, victorie la limită. Un autogol în minutul 94 aduce cele trei puncte apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Meci de cinci stele pentru Istvan Kovacs! Românul va arbitra Liverpool – Real Madrid din Liga Campionilor # Ziarul de Iasi
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbalm scrie Agerpres. Articolul Meci de cinci stele pentru Istvan Kovacs! Românul va arbitra Liverpool – Real Madrid din Liga Campionilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Formaţiile Steaua Bucureşti şi CS Dinamo au întregistrat înfrângeri în partidele disputate, duminică, în etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, potrivit News.ro. Articolul Liga 2: Steaua şi CS Dinamo, înfrângeri în etapa a 12-a apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Leo Grozavu, între performanță și sacrificiu: Fotbalul m-a ținut departe de cei dragi, fiul meu a crescut fără mine # Ziarul de Iasi
FC Botoșani scrie istorie în acest sezon, iar numele antrenorului Leo Grozavu, trecut și pe la Politehnica Iași, se află tot mai des pe buzele oamenilor de fotbal. După 14 etape, echipa moldoveană este liderul SuperLigii, cu cele mai multe goluri marcate (28), o performanță remarcabilă pentru o formație care, sezonul trecut, s-a salvat de la retrogradare în ultima clipă. Articolul Leo Grozavu, între performanță și sacrificiu: Fotbalul m-a ținut departe de cei dragi, fiul meu a crescut fără mine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a au jucat în deplasare în etapa a XI-a a campionatului, ultima a turului sezonului regulat. Articolul USV se afundă în subsol, Miroslava bate la Vaslui și urcă aproape de podium apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Un autoturism BMW a fost distrus complet de flăcări, în această dimineață, în parcarea unui bloc din Complexul Contemporan, comuna Rediu, județul Iași. Flăcările s-au extins și la alte autoturisme din zonă, inclusiv o motocicletă. Articolul VIDEO | Mai multe mașini s-au făcut scrum în parcarea unui bloc din Rediu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine și în ce condiții poate construi ceva pe bloc? Cum se poate demola? (III) # Ziarul de Iasi
„Referitor la rubrica dumneavoastră privitoare la Asociațiile de proprietari, aș dori o clarificare în legătură cu părțile comune dintr-un condominiu.” Articolul VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine și în ce condiții poate construi ceva pe bloc? Cum se poate demola? (III) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Crește numărul garniturilor private cu rang de intercity în noul Mers al trenurilor. Multe din ele vin, pleacă sau trec prin județul Iași # Ziarul de Iasi
Ele vor lega Iașul și Suceava de București, dar la vară va circula și un asemenea tren de la Iași spre Litoral. Toate vor avea rang de intercity. Articolul Crește numărul garniturilor private cu rang de intercity în noul Mers al trenurilor. Multe din ele vin, pleacă sau trec prin județul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (I) # Ziarul de Iasi
Continuăm serialul nostru despre locul și rolul inteligenței artificiale în diverse domenii de activitate cu aplicabilitate în mediul universitar. Astăzi și în alte câteva episoade viitoare avem ca partener de dialog pe prof.univ.dr.habil. ing. Nicanor Cimpoesu, de la Departamentul de Știința Materialelor din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași, prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM. Articolul Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 joacă astăzi un nou meci în ultimul eșalon intern. În etapa a VI-a a campionatului, CSM 2020 se va confrunta în Sala Liceului cu Program Sportiv Iași, de la ora 15:00, cu echipa ploieșteană CS Județean Prahova. Articolul Meci în Sala Liceului cu Program Sportiv Iași pentru echipa Primăriei Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
De ce bogații investesc mai bine decât clasele mijlocii? Educația financiară, toleranța la risc și lecțiile din Iași # Ziarul de Iasi
„Nu-i bogat cel ce are mult, ci cel ce știe ce să facă cu ce are”, spune un vechi proverb românesc. Într-o perioadă în care diferențele economice se adâncesc, iar accesul la investiții pare rezervat unui cerc restrâns, este esențial să înțelegem de ce unele categorii sociale reușesc să-și multiplice averea, în timp ce altele rămân blocate în zona conservatoare a economisirii. Articolul De ce bogații investesc mai bine decât clasele mijlocii? Educația financiară, toleranța la risc și lecțiile din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„M-a impresionat credința românilor, Sfânta Parascheva! În Anglia la catedrală găsești mai mult turiști. Nu mai e credință”. Interviu ZDI cu scriitoarea Tracy Chevalier # Ziarul de Iasi
Tracy Chevalier, autoarea cunoscutului roman „Fata cu cercel de perlă”, n-ar scrie niciodată despre Donald Trump, dacă ar fi să se raporteze la o perioadă recentă. „Cel mai probabil aș scrie despre refugiați. Avem foarte multe bărci cu refugiați care vin înspre Marea Britanie. Îmi este clar că acești oameni vin din disperare”, a mărturisit scriitoarea, sosită la Iași, în luna octombrie 2025, pentru Festivalul Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Articolul „M-a impresionat credința românilor, Sfânta Parascheva! În Anglia la catedrală găsești mai mult turiști. Nu mai e credință”. Interviu ZDI cu scriitoarea Tracy Chevalier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cum se râde la Iași la bancul cu mașina bunicuței din Germania? Studiu: din ce țări poți aduce o mașină bună la mâna a doua și din ce țări riști să iei „țeapă” # Ziarul de Iasi
Bancul cu bunicuța din Germania care mergea cu mașina doar până la biserica de după colț are, pe alocuri, și o doză de adevăr. Germania se află printre țările din care te poți întoarce în România cu o mașină second-hand în stare bună. Articolul Cum se râde la Iași la bancul cu mașina bunicuței din Germania? Studiu: din ce țări poți aduce o mașină bună la mâna a doua și din ce țări riști să iei „țeapă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
O asemenea minune este aproape imposibil de întrezărit în sportul profesionist ieșean. Articolul Renunțăm la finanțarea publică locală? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„L-am găsit stând pe marginea patului noaptea. Nu are motive să fie trist. Fac totul pentru el”. Despre relația părinți – copii – povești cu psihologul ieșean Cristina Danilov # Ziarul de Iasi
Răspunsurile copiilor nu sunt întâmplătoare. Ele pot oferi detalii privind viața lor emoțională, o viață care este de multe ori ascunsă celor care cred că știu totul despre ei, despre micuții noștri eroi frumoși, isteți și năzdrăvani. Articolul „L-am găsit stând pe marginea patului noaptea. Nu are motive să fie trist. Fac totul pentru el”. Despre relația părinți – copii – povești cu psihologul ieșean Cristina Danilov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
1 noiembrie 2025
18:20
Casa unui star din NBA, prădată de hoţi chiar în timp ce acesta se afla la într-un meci # Ziarul de Iasi
Poliţia investiga vineri o spargere la o casă care îi aparţine lui Shai Gilgeous-Alexander, jucător al echipei Oklahoma City Thunder, care a avut loc în timp ce MVP-ul NBA juca un meci, relatează AP, citat de News.ro. Articolul Casa unui star din NBA, prădată de hoţi chiar în timp ce acesta se afla la într-un meci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Un pompier ISU Iasi, aflat in timpul liber, a oferit primul ajutor la un grav accident rutier # Ziarul de Iasi
Astăzi, 1 noiembrie 2025, echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pe drumul județean DJ 248, în localitatea Scânteia, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs între o autoutilitară și un autoturism. Articolul Un pompier ISU Iasi, aflat in timpul liber, a oferit primul ajutor la un grav accident rutier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Gloria Bistriţa, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, scrie News.ro. Articolul Liga 2: Corvinul continuă seria victoriilor! Rezultatele zilei de sâmbătă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Continuăm inventarierea, traducerea și comentarea altor câteva expresii latinești culese din diferite contexte ale publicisticii eminesciene, și anume: „nervus probationis”, „mutatis mutandis”, „extra muros” și „distinguendum est”. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XII) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Atenție la animale ce se comportă ciudat! E scăpată turbarea de sub control la Iași? Încă un focar de rabie, acum în coasta municipiului. Anul acesta, explozie a numărului de cazuri: un om a murit # Ziarul de Iasi
Turbarea a fost confirmată la o bovină care a murit duminică la Vlădiceni. O campanie de vaccinare va imuniza săptămâna viitoare toate animalele din sat, iar oamenii care au intrat în contact direct cu vaca răpusă de rabie trebuie să meargă urgent la Spitalul de Boli Infecțioase. Ce se va întâmpla însă cu cei ce poate au luat contact și nu știu: oameni sau animale? Articolul Atenție la animale ce se comportă ciudat! E scăpată turbarea de sub control la Iași? Încă un focar de rabie, acum în coasta municipiului. Anul acesta, explozie a numărului de cazuri: un om a murit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Consilierii locali au dat undă verde triplării costurilor pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Opoziția: „O soluție de anii ’70” # Ziarul de Iasi
Primăria a actualizat indicatorii tehnico-economici ai investiției: costurile au crescut de la 71 la 193 milioane lei. Articolul Consilierii locali au dat undă verde triplării costurilor pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Opoziția: „O soluție de anii ’70” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cumpărarea fabricii ArcelorMittal (Tepro) Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov: ar putea aceasta ajunge la nivelul de producție de altădată? # Ziarul de Iasi
Preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași (fosta Tepro SA) de la grupul internațional ArcelorMittal, fondat de omul de afaceri indian Lakshmi Mittal, de grupul ucrainean Metinvest ar putea marca începutul unei relansări a fabricii după ani de pierderi și scădere a producției. Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, gestionează deja unități industriale integrate și întreg lanțul de producție a oțelului, de la minereu la produse finite. Articolul Cumpărarea fabricii ArcelorMittal (Tepro) Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov: ar putea aceasta ajunge la nivelul de producție de altădată? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
46 morți anul acesta pe șoselele din Iași în accidente rutiere înfiorătoare. Instructor auto, pentru ZDI: „Continuă să ucidă lipsa educației rutiere și graba inconștientă” # Ziarul de Iasi
Drumurile din județul Iași continuă să fie marcate de tragedii cumplite de la un an la altul. Statisticile oficiale, confirmate de Inspectoratul Județean de Poliție pentru „Ziarul de Iași”, arată că anul acesta, în perioada ianuarie - septembrie, au fost raportate 39 de accidente mortale, care s-au soldat cu decesul a 42 de persoane. Acestea însă nu includ accidentele cumplite din ultima lună, de la Cristești și Sârca, care mai adaugă încă patru morți, și ridică numărul la 46. Comparativ, în tot anul 2024, 56 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele ieșene. Articolul 46 morți anul acesta pe șoselele din Iași în accidente rutiere înfiorătoare. Instructor auto, pentru ZDI: „Continuă să ucidă lipsa educației rutiere și graba inconștientă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.