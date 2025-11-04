Kilometri de șantiere pe străzile Iașului. În ce părți ale orașului se lucrează la schimbarea conductelor de gaz?

05:20

Un costum de damă visat pentru cununia civilă a devenit fundația unui brand cu peste 1.000 de clienți de top. Elittude, casa de modă din Iași fondată de soții Andruș, a crescut din 2.000 de euro și mult curaj, până la producție proprie, showroom și comenzi internaționale. Azi, livrează de la costume office până la rochii de mireasă, iar visul merge mai departe: spre Paris. Articolul 40 UNDER 40 | Din Iași spre Paris, cu lână italiană și viziune de elită: povestea frumoasă a brandului Elittude, o casă de modă fondată de doi soți din Iași. Au început cu hainele pentru propria nuntă