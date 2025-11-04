Horoscop 4 noiembrie 2025 – Astăzi aveți nevoie de aprobarea unei persoane

16:00

Românii nu mai au încredere în politicieni și sincer nici n-ar avea de ce. După atâtea minciuni, bâlbe și măsuri luate peste noapte, e greu să mai crezi pe cineva care-ți zâmbește frumos la televizor și îți ia banii a doua zi din portofel. Oamenii s-au prins: vorbele frumoase nu plătesc facturile, iar statul digitalizat […] The post De ce românii nu mai încredere în politicieni? Pe care drum ne-am pierdut sau s-au pierdut first appeared on Ziarul National.