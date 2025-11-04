Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" a ajuns în portul militar Constanţa
Veridica.ro, 4 noiembrie 2025 06:00
Nava a intrat în serviciul Forțelor Navale Române în luna august.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 10 minute
06:40
Celălalt muncitor român rănit este conştient şi a fost internat într-un spital din capitala italiană.
Acum o oră
06:00
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" a ajuns în portul militar Constanţa # Veridica.ro
Nava a intrat în serviciul Forțelor Navale Române în luna august.
Acum 2 ore
05:30
Ştefan Avramescu va candida, din partea AUR, împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, pentru preşedinţia CJ Buzău
Acum 12 ore
21:50
Retailerul online de produse fast-fashion Shein va deschide primul său magazin fizic permanent din lume la Paris săptămâna aceasta, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că acest lucru va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze.
20:50
Următoarea oportunitate potențială pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb .
19:50
Yifat Tomer-Yerushalmi a fost arestată sub acuzația de scurgerea unei înregistrări video care ar fi arătat abuzuri asupra unor deținuți palestinieni.
18:40
Pete Hegseth a vizitat zona demilitarizată, la granița cu Coreea de Nord, în contextul în care Washingtonul vrea să redefinească rolul militarilor săi care se află în Coreea de sud.
18:20
Un muncitor a fost spitalizat cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, lângă Colosseum.
Acum 24 ore
17:00
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
16:50
Ministrul Apărării a semnat, astăzi, contractul de achiziție cu Țările de Jos, la prețul simbolic de 1 euro.
15:50
Documentul aduce în atenție principiul medicinei bazate pe dovezi științifice.
15:30
Producătorul de armament german Rheinmetall, investiție de 400 de milioane de euro în România # Veridica.ro
Țara noastră devine un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei.
15:20
Nivelul rezervei de aur a rămas același.
15:10
O bucureșteancă de 45 de ani, medic de front în Ucraina, povestește pentru Veridica cum e viața într-unul din cele mai periculoase locuri din lume, sub amenințarea constantă a dronelor rusești.
13:20
IRCC este de 6,06% pe an, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
12:00
Populiştii miliardarului Babis semnează un acord de coaliţie care le asigură majoritatea în Parlament
11:50
În aceeași perioadă, importurile de resurse energetice s-au majorat cu 6,2%.
11:30
Magistratul a fost acuzat de scurgere de informaţii pentru compromiterea opoziţiei de dreapta
11:00
Curtea de Justiție a UE a dat dreptate Ungariei în diferendul cu Comisia Europeană privind refuzul de a acorda azil migranților, afirmă propaganda suveranistă.
11:00
El este urmat de social-democratul Daniel Băluță și de Cătălin Drulă, candidatul USR.
10:30
Ministrul belgian al apărării spune că aparatele urmăreau informaţii strategice.
10:10
Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să boicoteze alegerile pentru primăria Capitalei # Veridica.ro
Delirând, din nou, despre credință, demnitate, istorie și dragoste de țară, fostul candidat la președinție cheamă „creștinii” la rugăciune.
09:20
Seismul a avut loc lângă un oraş aglomerat din nordul ţării
08:40
Preşeintele american spune că vrea să pună capăt uciderii unui număr mare de creştini
Ieri
17:50
AUR ar câștiga alegerile legislative cu 35% din voturi, dacă acestea ar fi organizate acum # Veridica.ro
Aproape jumătate din români ar fi de acord cu suspendarea președintelui Nicușor Dan.
12:40
Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie, campania electorală începe în 22 noiembrie.
11:00
Autorităţile vor reduce cu 10.000 numărul de permise de muncă pentru cetățenii din afara UE.
08:50
Congresmeni din ambele partide denunţă o „greşeală strategică” majoră a Pentagonului.
07:00
Preşedintele statului şi partenera sa au împreună doi copii.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Sistemul de avertizare meteo este perceput ca un instrument util și eficient pentru informarea publicului în situații de risc.
1 noiembrie 2025
16:20
Executivul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul, astăzi, la Președinția R. Moldova.
13:40
Trump a demolat deja o parte a clădirii pentru a construi o sală de bal.
12:50
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
12:50
Manifestaţie de amploare la Novi Sad la un an de la tragedia care a declanşat amplele proteste antiguvernamentale din Serbia # Veridica.ro
Zeci de mii de sârbi s-au strîns din toată ţara pentru a comemora victimele unui accident considerat emblematic pentru corupţia regimului Vucic
12:00
Decizia aparţine preşedintelui Trump, tot mai iritat de lipsa apetitului pentru pace arătată de Rusia
11:40
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
10:40
Arhiepiscopul Tomisului, deposedat de atribuțiile din cadrul Facultății de Teologie din Constanța # Veridica.ro
ÎPS Teodosie este un cunoscut susținător al lui Putin și al pro-rusului Călin Georgescu.
10:10
Radio România sărbătorește, astăzi, 97 de ani de existență neîntreruptă.
10:10
DNSC transmite utilizatorilor și recomandări pentru protejarea datelor și a dispozitivelor.
09:50
România și Egiptul vor semna un memorandum privind cooperarea militară.
09:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a obţinut ieri votul de încredere al Parlamentului
31 octombrie 2025
17:40
Forțele ucrainene și-au inmulțit atacurile asupra obiectivelor energetice și militare rusești.
17:30
Turcia va găzdui o întâlnire despre Gaza, pe fondul îngrijorărilor legate de armistițiu # Veridica.ro
Țările musulmane reprezentate vor discuta despre viitoarea forță de monitorizare a încetării focului
17:00
Regele Charles încearcă să refacă reputația grav afectată a familiei regale.
13:50
Președintele Xi s-a întâlnit în Coreea de Sud cu noul premier nipon
13:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski va fi înfrânt și făcut de rușine pentru că nu vrea pace # Veridica.ro
Ucraina va fi învinsă în război și va pierde Donbasul, după ce Zelenski a refuzat oferta de pace a Rusiei, spune un fost premier ucrainean, prieten cu Putin și exponent al propagandei pro-Kremlin.
13:20
Ambele țări caută legături mai strânse pe fondul politicii tarifare americane care le afectează economiile
10:50
Bulgaria: fabrică de muniții care va juca un rol important în industria de apărare din UE # Veridica.ro
Bulgaria și gigantul german de apărare Rheinmetall au finalizat un acord pentru construirea unei noi fabrici de producție de armament la Sopot, în centrul Bulgariei.
09:00
Rusia a testat o torpilă cu propulsie nucleară, motiv de laudă pentru Putin și alte oficialități, care de când a început războiul din Ucraina tot încearcă să sperie Occidentul cu arsenalul nuclear. Presa pro-Kremlin acordă spații ample subiectului, dar nu uită nici de obsesiile sale obișnuite – NATO, Ucraina și Emmanuel Macron.
30 octombrie 2025
22:10
Zelenski cere noi sancțiuni pentru a forța Rusia să pună capăt războiului
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.