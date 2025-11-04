Dennis Man a declanșat alarma în Grecia, înaintea meciului din Liga Campionilor
Gazeta Sporturilor, 4 noiembrie 2025 08:00
PSV, echipa lui Dennis Man (27 de ani), joacă în această seară în Liga Campionilor, în deplasare, pe terenul celor de la Olympiakos, de la ora 22:00. Jurnaliștii greci au analizat această confruntare și au atras atenția asupra internaționalului român, pe care îl consideră unul dintre cei mai periculoși jucători ai adversarei. După trei etape disputate în grupa unică de Liga Campionilor, PSV este pe locul 16. cu 4 puncte. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
08:00
Dennis Man a declanșat alarma în Grecia, înaintea meciului din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
PSV, echipa lui Dennis Man (27 de ani), joacă în această seară în Liga Campionilor, în deplasare, pe terenul celor de la Olympiakos, de la ora 22:00. Jurnaliștii greci au analizat această confruntare și au atras atenția asupra internaționalului român, pe care îl consideră unul dintre cei mai periculoși jucători ai adversarei. După trei etape disputate în grupa unică de Liga Campionilor, PSV este pe locul 16. cu 4 puncte. ...
Acum o oră
07:50
Fostul mare atacant al lui Real Madrid, Jorge Valdano (70 de ani), l-a criticat pe Vinicius înaintea meciului de pe „Anfield Road” cu Liverpool.Prin atitudinea sa „abrazivă”, Vinicius jr și-a „câștigat” mulți contestatari. Inclusiv la Real Madrid! Cel mai virulent este în ultima vreme Jorge Valdano. Fost mare atacant al echipei blanca, argentinianul l-a atacat din nou pe jucătorul brazilian. ...
07:40
Legenda Craiovei, impresionată: „Doar la Balaci am mai văzut asta! Este primul meci din ultimul deceniu” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Universității Craiova, a analizat meciul de la finalul săptămânii, din runda a 15-a a Superligii, și s-a arătat impresionat de ritmul impus de olteni, recunoscând că și-ar fi dorit ca jocul să nu se mai termine. A avut și un remarcat-surpriză, tânărul David Matei (19 ani), varianta U21 aleasă de Mirel Rădoi. ...
Acum 12 ore
23:50
Dinamo și-a stabilit prima țintă pentru mercato » Vrea să-l transfere pe fotbalistul dorit insistent și de FCSB # Gazeta Sporturilor
Sursele GSP.ro dezvăluie că Dinamo va încerca în iarnă să îl transfere pe Mario Tudose (20 de ani), fundașul central al celor de la FC Argeș. Stoperul piteștenilor a fost dorit recent și de Gigi Becali la FCSB.Dinamoviștii suferă la nivelul fundașilor centrali. Kennedy Boateng și Nikita Stoinov sunt singurii stoperi de meserie din lotul „câinilor” pe care Zeljko Kopic se bazează. Andrei Mărginean, închizător la bază, mai poate evolua acolo, la nevoie. ...
23:40
Tragedie în Serbia: antrenorul s-a prăbușit în timpul meciului și a murit în drum spre spital # Gazeta Sporturilor
Mladen Zizovic, antrenorul celor de la FK Radnicki 1923, s-a prăbușit în fața băncii sale tehnice, pe pista de atletism din Lucani, în timpul meciului dintre Mladost și Radnicki, iar după câteva minute partida a fost întreruptă, deoarece tehnicianul a decedat în drum spre spital la doar 44 de ani.Antrenorul celor de la Radnicki 1923 s-a prăbușit pe pista de atletism a stadionului în minutul 21 al partidei. ...
23:30
Ultimele informații despre Cornel Dinu, care se luptă cu depresia: „Mă duc și stau de vorbă la poartă, la el” » Destăinuiri emoționante # Gazeta Sporturilor
Fostele glorii ale „câinilor” încearcă, în zadar, să interacționeze cu Cornel Dinu (77 de ani), care s-a autoizolat de restul lumii. Ionel Augustin, un alt fost mare fotbalist al roș-albilor, a povestit cum l-a cucerit pe Mister, ca fotbalist, și ce tentative a avut de curând de a-l scoate din depresie pe legendarul dinamovistGloriile dinamoviste s-au reunit astăzi, la un restaurant din centrul Capitalei, pentru a depăna amintiri din anii de succes internațional pe care ...
23:20
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiești, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat cu FC Botoșani, scor 0-0, în runda cu numărul 15 din Superliga, ultima a turului de campionat.Eugen Neagoe consideră că este un rezultat echitabil, însă spune că echipa lui ar fi putut primi un penalty în prima repriză, la o fază la care Chică Roșă ar fi fost lovit de un adversar. ...
23:10
Până la FCSB, Federer! » Reporterii GSP, incursiune în Basel pe urmele legendei tenisului: ce am descoperit în clubul unde „Swiss Maestro” s-a perfecționat # Gazeta Sporturilor
O vizită în căminul copilăriei lui Roger Federer, locul unde „Swiss Maestro” a început să-și perfecționeze cariera-i nepereche. Basel, orașul care găzduiește joi campioana României, e locul unde s-a născut și a pășit pe terenurile de tenis unul dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor. Reporterii Gazetei au vizitat clubul „de cartier” care i-a influențat destinul marelui campion elvețian.FC Basel - FCSB e programat joi, de la 19:45, pe „St. ...
23:10
Leo Grozavu a dat în arbitraj după remiza la Ploiești: „Îmi pare rău pentru Horică. A interpretat niște faze total anapoda” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a reacționat imediat după ce echipa sa a bifat un egal în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 0-0, în meciul din etapa #15 din Superliga.Cu toate că a înregistrat doar un egal, FC Botoșani a rpmas lider în Superliga. Leo Grozavu a vorbit despre performanțele moldovenilor în acest tur de campionat, dar și despre penalty-ul ratat de Zoran Mitrov, care ar fi putut aduce cele trei puncte pentru formația din Botoșani. ...
23:00
Basarab Panduru a găsit vinovatul, după pasul greșit făcut de lider: „Mai rău de atât nu poți” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a găsit vinovatul pentru pasul greșit făcut de liderul FC Botoșani, scor 0-0, pe terenul celor de la FC Botoșani. FC Botoșani putea lua toate cele 3 puncte, însă Zoran Mitrov a ratat de la punctul cu var în minutul 79. Basarab Panduru a spus că jucătorul a tras lamentabil, fiind și schimbat la doar două minute după de antrenorul Leo Grozavu. ...
23:00
Andrei Miron, după egalul cu Petrolul: „E devreme să vorbim despre titlu. Eram sigur că vom face un campionat bun” # Gazeta Sporturilor
Petrolul și FC Botoșani au încheiat la egalitate, scor 0-0, în ultimul meci al turului de campionat din Superliga. Seria fabuloasă a moldovenilor, de 6 victorii consecutive, s-a oprit la Ploiești, dar trupa lui Leo Grozavu (58 de ani) rămâne lider la finalul turului.Botoșănenii au ratat șansa de a obține toate cele trei puncte în minutul 79, când Mitrov a irosit un penalty. ...
22:50
Un triplu campion mondial la înot a vorbit despre ce nu se vede înainte de fiecare cursă: „Sunt multe trucuri” # Gazeta Sporturilor
Maxime Grousset (26 de ani), dublu campion mondial anul acesta la Singapore, a făcut câteva dezvăluiri interesante în cadrul unei emisiuni difuzate pe canalul celor de la L’Équipe, despre ce se întâmplă înainte de fiecare cursă.Francezul Maxime Grousset, campion mondial la 50 și 100 m fluture la Singapore în acest an, a vorbit despre lucrurile mai puțin perceptibile de către spectatori atunci când vine vorba despre cursele de înot. ...
22:40
Lionel Messi, petrecere cu tematică FC Barcelona pentru fiul său Thiago » Tort în forma stadionului Camp Nou # Gazeta Sporturilor
Deși evoluează acum la Inter Miami, Lionel Messi (38 de ani) nu uită niciodată de FC Barcelona, clubul care i-a marcat cariera și viața. Starul argentinian și soția sa, Antonela Roccuzzo (37 de ani), au organizat o petrecere spectaculoasă cu tematică blaugrana pentru aniversarea celor 13 ani ai fiului lor, Thiago. ...
22:20
Robert Ilyeș, un car de nervi după ce Farul i-a stricat seria de invicibilitate: „No comment! În seara asta am fost lamentabili!” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat extrem de dur după ce echipa sa a pierdut cu 3-0 pe terenul celor de la Farul Constanța, în etapa #15 din Superliga.Acesta a fost extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi în partida de la malul mării și a catalogat prestația ca fiind „cea mai slabă prestație de când a început campionatul”. Până la această partidă ciucanii aveau o serie de invincibilitate care data din luna august. ...
22:10
Giani Kiriță și-a deschis școală de fotbal » Mesajul fostului jucător de la Dinamo # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul mijlocaș defensiv de la Dinamo, și-a deschis școală de fotbal. Așa cum a anunțat încă din vară, Giani Kiriță și-a deschis școală de fotbal, la fel cum a procedat și Adrian Mutu. Fostul mijlocaș se ocupă personal de antrenamentele care au loc în București, pe Bulevardul Basarabia, în apropiere de Arena Națională. ...
22:00
Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, i-a remarcat pe Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani) după egalul obținut în prelungiri cu Rapid, scor 2-2, în etapa #15 din Superliga.Legenda oltenilor este de părere că cei doi tineri fotbaliști sunt „speranțe”, vorbind în special despre prestația lui Luca Băsceanu, fotbalist pe care l-a și lăudat în particular după doar cele 6 minute pe care le-a bifat în meciul cu Rapid. ...
22:00
Decizia lui Dan Șucu s-a dovedit câștigătoare! Victorie dramatică pentru Genoa, cu gol decisiv în minutul 90+3 # Gazeta Sporturilor
Meci cu emoții, dar și cu noroc pentru Genoa, echipa patronată de Dan Șucu (62 de ani), proaspăt rămasă fără antrenor. „Grifonii” s-au impus cu emoții pe terenul celor de la Sassuolo, scor 2-1, la primul meci disputat după demiterea antrenorului francez Patrick Vieira (49 de ani).Oaspeții au început mai bine meciul, iar Ruslan Malinovskyi a deschis scorul în minutul 18. ...
21:40
Tot stadionul a văzut penalty în Petrolul - FC Botoșani, dar el a făcut semn că n-a fost atins! A fost aplaudat de adversari # Gazeta Sporturilor
Ricardinho (31 de ani), jucătorul celor de la Petrolul Ploiești, a fost protagonistul unui moment rar întâlnit în fotbal în partida cu liderul FC Botoșani, meciul care închide turul sezonului regular din Superliga. Fotbalistul a scăpat singur cu Anestis, portarul a încercat să intervină prin alunecare, dar nu a atins mingea. ...
21:30
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), câștigător de șapte ori la Turneul Campionilor, va fi prezent anul acesta la ATP Finals (9-16 noiembrie), o informație pe care a oferit-o președintele Federației Italiene de Tenis.Novak Djokovic va participa pentru a 17-a oară la balul de final de an. ...
21:20
Tripla campioană de Grand Slam semnalează pericolele precocității în tenis: „Este în copilăria carierei ei!” # Gazeta Sporturilor
Australianca Ashleigh Barty (29 de ani), fost lider mondial, atrage atenția asupra presiunii la care este supusă compatrioata ei Maya Joint (19 ani), deja câștigătoare a două turnee WTA 250 în acest sezon.Australia a avut în Ashleigh Barty jucătoarea care a pus din nou națiunea din emisfera sudică în prim-planul tenisului feminin. ...
21:00
Sorin Cârțu i-a dat un singur sfat lui Mirel Rădoi după egalul cu Rapid: „Nu am insistat, nu m-am băgat, dar...” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a reacționat după ce oltenii au obținut un rezultat de egalitate dramatic cu Rapid, scor 2-2, în meciul din etapa #15. Sorin Cârțu a transmis că nu îl sfătuiește pe antrenorul Mirel Rădoi, dar că o sugestie ar fi ca acesta să își găsească echilibrul emoțional, în contextul în care Mirel Rădoi a avut mai multe ieșiri nervoase. ...
21:00
Arabia Saudită l-a refuzat pe Lionel Messi! Ofertă-surpriză respinsă înainte de Mondialul din 2026 # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) ar fi vrut să evolueze câteva luni în Arabia Saudită pentru a-și menține forma înainte de Cupa Mondială din 2026, însă propunerea ar fi fost respinsă chiar de autoritățile din Golf, notează publicația goal.com.Campionul Mondial din 2022 a transmis că i-ar plăcea să fie în lotul pentru turneul final din 2026, dar nu a luat încă o decizie privind participarea sa. Fostul fotbalist de la Barcelona a transmis că totul depinde de forma sa fizică. ...
20:30
Ce nu s-a văzut la TV în Farul - Csikszereda » Motivul pentru care suporterii au protestat # Gazeta Sporturilor
Dacă echipe lor le-a oferit motive de sărbătoare, obținând cea mai clară victorie din actuala ediție a Superligii, suporterii constănțeni nu au uitat de marea lor nemulțumire. Galeria „Peluza Marină" a afișat două bannere în timpul jocului, prin care a cerut ca noul stadion să fie construit, mai ales că au trecut mai mult de doi ani de la demolarea vechii arene. GSP. ...
20:20
Amanda Anisimova, învingătoare în duelul sută la sută american de la WTA Finals # Gazeta Sporturilor
Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) a trecut de Madison Keys (30 de ani, 7 WTA) cu 4-6, 6-3, 6-2 și luptă miercuri pentru un loc în semifinale cu Iga Swiatek, învinsă de Elena Rybakina, la WTA Finals.Într-un meci al supraviețuirii în grupa „Serena Williams” de la Riyadh, în King Saud University Indoor Arena, s-au întâlnit Amanda Anisimova și Madison Keys. ...
20:10
Ionuț Vînă și Alexandru Ișfan, după victoria din meciul cu Csikszereda: „Suntem în grafic pentru play-off, dar trebuie să rămânem temperați” # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța a învins cu 3-0 pe Csikszereda în etapa a 15-a din Superliga, iar la finalul partidei, Ionuț Vînă (30 de ani) și Alexandru Ișfan (25 de ani) au vorbit despre forma echipei și obiectivele pentru restul sezonului.Ionuț Vînă: „Ne dorim să fim în primele 6”Mijlocașul revenit în 2023 la Constanța, a declarat că obiectivul principal este accederea în playoff:„Ne dorim să fim în primele șase. ...
20:00
Gigi Becali, prima reacție despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a fost în direct și a oferit o reacție cu privire la posibilile transferuri ale lui Louis Munteanu (atacant) și Lindon Emerllah (mijlocaș), vedetele celor de la CFR Cluj.Gigi Becali vrea să întărească echipa serios în iarnă și le-a propus celor de la CFR 5,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători. Patronul campioanei a fost întrebat despre această mutare, dar nu a vrut să ofere detalii din spatele negocierilor. ...
19:50
Jaqueline Cristian, mesaj la final de sezon: „Cel mai bun de până acum, închis cu inima plină” # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani) a încheiat sezonul 2025 pe cea mai bună poziție a carierei, 39, ea fiind jucătoarea română cel mai sus clasată în ierarhia mondială, urmată de Sorana Cîrstea, pe 44.Anul cel mai strălucitor de până acum a ajuns la capăt pentru Jaqueline Cristian, care urmează să-și rezolve o problemă medicală – operație pentru corectarea unei deviații de sept – înainte de a se gândi la pregătirea pentru sezonul 2026. ...
19:30
Chivu intră direct în istoria lui Inter: peste Mourinho și Conte » L-a egalat deja la meciuri pe Mircea Lucescu, dar îl surclasează pe actualul selecționer al României! # Gazeta Sporturilor
Victoria norocoasă și cu mari emoții înregistrată duminică după-amiază la Verona, 2-1 cu Hellas, i-a adus lui Cristi Chivu un record neașteptat. Nu doar că a urcat cu Inter pe locul al doilea în Serie A, la o singură „lungime” de Napoli, dar a devenit antrenorul cu media cea mai mare a punctelor din istoria clubului din Milano!Tehnicianul român de 45 de ani a ajuns, odată cu partida jucată pe „Marc Antonio Bentegodi”, fix la totalul partidelor avute de Mircea Lucescu ...
19:30
„Echipa anului 2025” a fost anunțată! Lamine Yamal scrie istorie, iar Mbappe, Bellingham și Van Dijk rămân printre cei mai buni din lume # Gazeta Sporturilor
„Echipa anului 2025” a fost anunțată! Lamine Yamal face istorie, iar Mbappe, Bellingham și Van Dijk rămân printre cei mai buni din lume. Ediția din 2025 a prestigiosului FIFPRO World XI (Echipa anului 2025), singurul premiu global votat exclusiv de fotbaliști profesioniști, a fost dezvăluită oficial.Peste 20.000 de jucători din 68 de țări și-au exprimat voturile pentru a stabili cei mai buni 11 fotbaliști ai lumii în sezonul 2024/2025. ...
Acum 24 ore
19:20
CSM București tinde să devină o echipă de „duzină” în Liga Campionilor, unde și-a „consolidat” locul 6 în grupă, cu doar 4 puncte, după 6 meciuri.CSM București a pierdut duminică pe teren propriu meciul cu campioana Danemarcei, Odense, 30-36, după ce la pauză scorul era 16-16. ...
19:00
Legendarul Fabio Capello a dat verdictul pentru Inter și Cristi Chivu: „Ea e favorită la titlu” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Fabio Capello (79 de ani) o vede pe Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45), drept principala favorită pentru titlul de campioană în Serie A. După primele 10 etape din Serie A, Inter-ul lui Cristi Chivu este pe locul doi în clasament, cu 21 de puncte, la unul în spatele lui Napoli. ...
19:00
Reacția presei din Anglia și Spania după delegarea lui Istvan Kovacs la meciul Liverpool - Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani) a primit o delegare de „lux” din partea UEFA, fiind desemnat să conducă cel mai tare meci al etapei a 4-a din faza principală a Ligii Campionilor.Arbitrul român va oficia super-duelul dintre Liverpool și Real Madrid, iar presa din ambele țări a reacționat după anunțul forului continental.Partida este programată marți, de la ora 22:00 (ora României), pe Anfield. ...
18:40
Elena Rybakina, ce victorie în fața campioanei de la Wimbledon! » Lecție de tenis în setul decisiv # Gazeta Sporturilor
Kazaha Elena Rybakina (26 de ani, locul 6 WTA) s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-0 în fața Igăi Swiatek (24 de ani, numărul 2 mondial) în grupa Serena Williams din cadrul WTA Finals de la Riyadh, apropiindu-se de calificarea în semifinale.Jucătoarele care aveau o victorie în cont după primul meci din grupa Serena Williams s-au întâlnit pe terenul de la King Saud University Indoor Arena în duelul inaugural al zilei a treia de la WTA Finals. ...
18:40
Gigi Becali vrea să dea lovitura anului! Ofertă de milioane de euro pentru doi oameni de bază din Superligă # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani) a început serios negocierile cu Nelu Varga, omologul său de la Cluj, pentru doi jucători ai CFR-ului. GSP.RO a aflat pachetul financiar pe care Becali l-a propus pentru Louis Munteanu (atacant, 23 de ani) și Lindon Emerllahu (mijlocaș, 22 de ani). ...
18:20
Suspendat în Serie A, top în Liga Campionilor » Ce meci are arbitrul care a inventat un penalty contra lui Inter! # Gazeta Sporturilor
Maurizio Mariani, arbitrul care s-a dovedit că a greșit la derbyul Napoli - Inter 3-1, acordând o lovitură de la 11 metri în favoarea lui Napoli, a fost oprit de la delegări pentru cel puțin două etape în Serie A. În schimb, UEFA l-a delegat la cel mai tare meci din această săptămână în grupa de Champions League, PSG - Bayern Munchen. ...
18:20
Daniel Pancu, primul antrenament oficial la CFR Cluj » „Pancone” preia echipa de pe loc de baraj retrogradabil # Gazeta Sporturilor
După doar 15 etape din actualul sezon, „feroviarii” au ajuns la al treilea antrenor, după Dan Petrescu (57 de ani) și Andrea Mandorlini (65 de ani). Luni, 3 noiembrie, Daniel Pancu (48 de ani) a condus primul său antrenament oficial la formația ardeleană.Astăzi, noul antrenor al echipei noastre, Daniel Pancu, a condus primul său antrenament la CFR Cluj.- au transmis alb-vișiniii prin intermediul paginilor oficiale ale clubului. ...
18:10
Charles Leclerc a făcut marele pas! Monegascul a cerut-o în căsătorie pe iubita sa model # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc (28 de ani), pilotul de Formula 1 al Scuderiei Ferrari, s-a logodit cu modelul Alexandra Saint Mleux (23 de ani). Cei doi au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. Cei doi au postat o serie de fotografii cu momentul cererii în căsătorie cu descrierea „domnul și doamna Leclerc”. Aceștia l-au inclus și pe câinele lor, Leo, în momentul cererii în căsătorieFOTO. ...
18:00
Scunthorpe United, un club din a cincea ligă engleză de fotbal, a anunțat luni că Jonathan Gjoshe (22 de ani, fundaș dreapta) se numără printre victimele unui atac în masă cu cuțitul, care a avut loc sâmbătă în Anglia, într-un tren care călătorea între Doncaster și Londra. ...
17:40
Dorin Mateuț dă verdictul despre noul Dinamo: „Asta trebuie ca să nu se rupă hamul!” # Gazeta Sporturilor
Dorin Mateuț, 60 de ani, fosta Gheată de Aur a Europei în tricoul „câinilor”, are așteptări mari de la Dinamo în actuala stagiune și o vede calificându-se, „cu șansă”, pe un loc de cupă continentală.Gloriile dinamoviste s-au reunit astăzi la un restaurant din centrul Capitalei pentru a depăna amintiri și ca să celebreze 42 de ani de la prima calificare a unei echipei din România într-o semifinală de Cupa Campionilor Europeni. ...
17:40
Mijlocașul Alex Oxlade-Chamberlain (32 de ani) se antrenează în prezent la baza de pregătire a lui Arsenal, în timp ce își pregătește următorul pas al carierei. Fostul jucător al „tunarilor” este liber de contract după ce și-a reziliat înțelegerea cu Beșiktaș. Acesta a mai fost jucătorul „tunarilor” în perioada 2011-2017, timp în care a evoluat în 198 de partide. A reușit 20 de goluri și 28 de pase decisive. ...
17:40
Mimmo, genovezul din sud » Cine e antrenorul care i-a câștigat încrederea lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Există oameni pe care orașele îi aleg. Nu invers. Domenico Criscito (38 de ani), simbol al clubului Genoa după 2000, a preluat, ca antrenor interimar, banca tehnică a formației din Liguria, cel puțin pentru partida cu Sassuolo, ce se va disputa astăzi, de la 19:30, la Reggio Emilia. Pentru „Mimmo”, cum i se spunea încă din copilărie, este un început de vis. ...
17:20
SuperSonic! Rațiu, ales jucătorul lunii septembrie » Capitolul la care se află peste Vinicius Jr. și Haaland! # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, este câștigătorul premiului pentru cel mai rapid jucător din septembrie. Internaționalul român, numărul 1 a doua lună consecutiv al clubului spaniol, a reușit un sprint cu 35,8 km/h în partida cu Atletico, pierdut de echipa sa cu 2-3 la Madrid în etapa a 6-a. ...
17:10
Fosta Gheată de Aur a Europei, înainte de decisivul Bosnia - România: „Are ambiție mare”. Unde îl vede pe Mircea Lucescu peste 10 ani # Gazeta Sporturilor
Dorin Mateuț, 60 de ani, este de părere că Mircea Lucescu, 80 de ani, va califica România la CM 2026. Și susține că Dinamo ar fi cucerit Champions League cu Il Luce la conducere, dacă roș-albii își păstrau echipa construită la finele anilor ”80Fostele glorii dinamoviste s-au reunit astăzi, la un restaurant în centrul Capitalei, pentru a celebra victoriile mari ce-au dus „haita” în semifinalele CCE în ediția 1983/1984. ...
17:00
17:00
Dan Alexa, 46 de ani, e invitatul ediției #28 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu, vineri, de la ora 18:00.Podcastul cu Dan Alexa va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00Alexa rămâne un personaj distinct. A fost un mijlocaș bun de Liga 1, campion cu Dinamo, ca antrenor e specializat în promovări. ...
17:00
Au intrat buldozerele! Se construiește o nouă bază sportivă în România » Echipa din Liga 2, beneficiară directă # Gazeta Sporturilor
Primăria Hunedoara a anunțat la începutul acestei săptămâni demararea lucrărilor la construirea unei noi baze sportive în incinta Complexului „Corvinul 1921”. De asemenea, pe lângă detaliile privind această nouă bază, hunedorenii au publicat și câteva imagini de pe șantier, precum și o schiță a viitorului proiect. ...
17:00
Real Madrid merge pe Anfield cu probleme de lot înaintea duelului de foc cu Liverpool, programat marți, de la ora 22:00, în Liga Campionilor, etapa 4. Mijlocașul Franco Mastantuono (18 ani) nu va fi disponibil din cauza unei accidentări, potrivit sportal.blic.rs.Testele medicale au arătat că Franco Mastantuono suferă de pubalgie, o afecțiune dificilă, care provoacă dureri persistente în zona inghinală și necesită o recuperare de durată. ...
16:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.