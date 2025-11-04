Țara care oferă trei ore de energie solară gratuită pe zi pentru milioane de oameni

Newsweek.ro, 4 noiembrie 2025 08:00

Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solară gratuită în fiecare zi gospodăriilor, inclus...

Acum 5 minute
08:20
Trafic perturbat pe Aeroportul Cluj. Pilotul unui avion a fost preluat de medici. Era inconștient Newsweek.ro
Traficul a fost perturbat pe Aeroportul din Cluj-Napoca, luni seară. Pilotul unui avion a fost prelu...
Acum 15 minute
08:10
Tragedie la Roma. Românul prins sub dărâmături la Roma a murit după 11 ore. Soția i-a privit agonia Newsweek.ro
Octav Stroici, muncitorul român de 66 de ani prins sub dărâmături la Roma, a murit după o luptă dram...
Acum 30 minute
08:00
Țara care oferă trei ore de energie solară gratuită pe zi pentru milioane de oameni Newsweek.ro
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solară gratuită în fiecare zi gospodăriilor, inclus...
Acum o oră
07:50
Avem cel mai mare preț la energie din lume. Ce tarife au primii 10 furnizori din România? Newsweek.ro
Ministerul energiei a recunosuct că România are unele din cele mai mari prețuri la energie din lume ...
07:40
S-ar putea aștepta tinerii Europei să fie obligați să facă armata? Războiul bate la ușă Newsweek.ro
Problema revenirii la serviciul militar obligatoriu rămâne una controversată pentru societatea europ...
07:30
Cine fumează în scara blocului, 15.000 lei amendă. Te pedepsesc și poliția și asociația de locatari Newsweek.ro
Fumatul în scara blocului te poate costa scump: amenda ajunge până la 15.000 de lei. Dacă ești prins...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii, tensiuni în familie Newsweek.ro
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii au parte de tensiuni în...
07:10
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50% Newsweek.ro
Un pensionar care a muncit în condiții grele a reușit să obțină o pensie mai mare cu 3.000 lei. Sing...
Acum 12 ore
22:20
Rezervele BNR au ajuns la 77.000.000.000 €. România şi-a consolidat poziţia financiară externă Newsweek.ro
Rezervele BNR au ajuns anul acesta la 77.000.000.000 €, cu peste 5 mai mult decât anul trecut. Român...
22:00
16.000.000.000 € primeşte România, pentru Programul SAFE, destinat industriei de Apărare Newsweek.ro
16.000.000.000 € - sunt banii pe care îi primeşte România, pentru Programul SAFE de fonduri europene...
21:20
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită consilier de stat al lui Ilie Bolojan Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe luminiţa Odobescu, de asemenea fost consilier prezidenţial, a fost numit ...
21:10
Londra livrează Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow. Distruge forțele ruse din Crimeea Newsweek.ro
Marea Britanie a livrat Ucrainei o tranșă suplimentară, nedivulgată, de rachete de croazieră MBDA St...
20:50
Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. Când depune jurământul realizatorul „Wild Carpathia”? Newsweek.ro
Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. Când depune jurământul realizatorul „Wild Carpathia”?...
20:40
500.000.000 € este investiţia pentru fabrica de pulberi de muniţie din oraşul Victoria Newsweek.ro
500.000.000 € este investiţia pe care o pregăteşte România, pentru fabrica de pulberi de muniţie din...
20:30
George Simion și AUR o susțin pe Anca Alexandrescu la primărie. Călin Georgescu, scos în decor Newsweek.ro
George Simion și AUR au decis că o susțin pe Anca Alexandrescu. Călin Georgescu a de clarat că nu o ...
20:20
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani mai mult de 3.500 de proiecte culturale Newsweek.ro
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani de activitate mai mult de 3.500 de proiecte...
20:10
Jaguar Land Rover și-a reluat operațiunile. Fabricile din Marea Britanie revin pe creștere Newsweek.ro
Jaguar Land Rover și-a reluat operațiunile comerciale, după atacul cibernetic recent. Fabricile din ...
19:50
Obiceiul banal care scade riscul de boli de inimă cu 30%. Durează 15 minute pe zi Newsweek.ro
Nu este un secret faptul că activitatea fizică regulată este asociată cu un risc mai mic de boli car...
19:40
UE, nedumerită de semnalele contradictorii SUA - China, pe restricțiile privind pământurile rare Newsweek.ro
UE este nedumerită de semnalele contradictorii transmise de SUA şi China, asupra restricțiilor privi...
Acum 24 ore
19:20
A fost descoperită vitamina care ar putea încetini îmbătrânirea. De ce trebuie consumată toamna? Newsweek.ro
A fost descoperită o vitamină care ar putea încetini îmbătrânirea. Aceasta este recomandată mai ales...
19:10
Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea în trafic cu o pastilă? O iei cu 50 de bani din farmacie. Newsweek.ro
O știre adusă de cercetători valabilă și pentru România. Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea î...
18:50
Legumele pe care să le mănânci cu tot cu coajă. Conțin mai mulți nutrienți dacă le consumi crude Newsweek.ro
Legumele mâncate cu tot cu coajă sunt mai bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Consumul lor cr...
18:40
Doi români răniți după prăbușirea unui turn medieval, la Roma. Unul este prins sub dărâmături Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că doi români au fost răniți după ce o parte a unui turn mediev...
18:40
Trump: „Zilele lui Maduro sunt numărate. Avem planuri secrete în Venezuela, nu pot vorbi” Newsweek.ro
În Venezuela urmează o acțiune militară a SUA, însă președintele Donald Trump dă răspunsuri vagi. „N...
18:20
HOROSCOP Care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiembrie fabuloasă? Luna și Mercur fac jocul Newsweek.ro
Vești bune pentru o parte dintre români. Vă spunem care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiem...
18:00
General Hinds, șeful Poliției Aeriene NATO în România. Misiuni împotriva agresiunii lui Putin Newsweek.ro
Generalul Hinds a preluat comanda componentei aeriene a NATO, care dirijează și coordonează operațiu...
17:50
„Surpriză” în Cehia. Populistul eurosceptic tip MAGA Babis, coaliție de guvernare cu extrema dreaptă Newsweek.ro
Populistul eurosceptic şi critic al Ucrainei, fostul premier al Cehiei Andrej Babis, care a câştigat...
17:50
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date Newsweek.ro
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date. ...
17:40
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? Newsweek.ro
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? Dr...
17:30
Cum a reușit România să cumpere F-16 Fighting Falcon la prețul de 1 €. Modelul este letal Newsweek.ro
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatu...
17:20
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului Newsweek.ro
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului. Reţeaua prof...
17:10
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide Newsweek.ro
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide în...
16:50
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Urmează o criză pe piața auto? Newsweek.ro
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Înmatriculările de autoturisme noi ...
16:40
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene Newsweek.ro
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene. Aproap...
16:30
După Venezuela, președintele SUA nu exclude o acțiune militară împotriva Nigeriei. „Ucid creștini” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este furios și a lansat amenințări cu repercusiuni împotriva Nigerie...
16:10
George Simion, singurul candidat la președinția AUR. Congresul este pe 30 noiembrie Newsweek.ro
George Simion
16:10
Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul anului. Încă un weekend prelungit până la Crăciun Newsweek.ro
Sfârșitul anului 2025 aduce o perioadă binevenită de odihnă pentru români. Până la sărbătorile de ia...
16:00
Rezervele BNR, în creștere. Sume impresionante de valută și cantități mari de aur Newsweek.ro
BNR a anunțat că la finalul lunii octombrie, rezervele au crescut la 65,347 miliarde euro, faţă de 6...
15:40
Grindeanu nu-l invită pe Nicușor Dan la Congres.: E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitație Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că nu îl va invita pe președintele NIcușor Dan la Congresul PSD. Liderul inte...
15:40
Ce spune liberalul Abrudean despre schimbarea lui Bolojan: Dacă ascultăm la fiecare ce spune, plecăm Newsweek.ro
Liberalul Mircea Abrudean este de părere că Ilie Bolojan nu trebuie schimbat din funcție și spune că...
15:30
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce nu mai au voie medicii de la 1 ianuarie 2026? Newsweek.ro
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Acesta se va aplica din ianuarie 2026 și implică ma...
15:20
Un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român Newsweek.ro
O parte din Torre dei Conti din Forul Imperial se prăbușește: patru muncitori salvați, altul, un rom...
15:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: „Am fost atacat, toporizat, că negociez cu Justiția” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus, luni, în legătură cu pensiile speciale că el propune în continuare formarea ...
15:00
Noiembrie 2025 a venit, ciotul autostrăzii chinezești din România, „împotmolit”. Care e întârzierea? Newsweek.ro
Termenul contractual noiembrie 2025 pentru finalizarea ciotului autostrăzii chinezești din România, ...
14:50
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei. Un proiect ...
14:40
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariu între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani? Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a venit cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor. Vă spunem ce pensie ia u...
14:30
SUA, test cu rachetă balistică de 30.000.000$. S-au aflat locurile pe unde va trece racheta Newsweek.ro
Avertismentele de navigație indică faptul că Statele Unite au programat primul test al unei rachete ...
14:10
ANPC transmite recomandări de Black Friday. La ce să fie atenți românii? Newsweek.ro
ANPC transmite o serie de recomandări cu ocazia reducerilor de Black Friday. La ce să fie atenți rom...
14:00
Volvo renunță la strategia 100% electrică. Șeful Volvo: Nu putem decide când clienții sunt pregătiți Newsweek.ro
În contextul crizei din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, și a adop...
13:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, cere extrădarea în România. Dubaiul i-a respins „protecția” Newsweek.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, a ceru...
