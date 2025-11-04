Scandal monstru din cauza Interului lui Chivu: doi oameni, dați afară!
Sport.ro, 4 noiembrie 2025 08:20
Formația milaneză a obținut o victorie dramatică în weekend, 2-1 cu Verona, după un autogol venit în minutul 90+3.
A ratat penalty-ul de trei puncte și i s-a văzut dezamăgirea imediat după meci: „Putea să mă schimbe înainte” # Sport.ro
FC Botoșani a remizat în partida cu Petrolul, scor 0-0, din runda a 15-a din Superliga.
FCSB caută în această perioadă un nou director sportiv, iar misiunea se anunță una destul de complicată pentru campioana României.
S-a remarcat, dar a ieșit accidentat! Ce notă a primit Florinel Coman după ce Al Gharafa a pierdut cu Al Hilal # Sport.ro
Al Gharafa, echipa lui Florinel Coman, a pierdut meciul de pe teren propriu cu Al Hilal, scor 1-2, într-o partidă disputată în AFC Champions League.
Genoa s-a impus cu 2-1 în fața lui Sassuolo, într-un meci din etapa a 10-a Serie A.
Petrolul Ploiești - FC Botoșani s-a încheiat 0-0.
Basarab Panduru l-a desființat pe jucătorul care a blocat liderul: "Mai slab de atât nu mai poți!" # Sport.ro
Liderul FC Botoșani a oprit seria impresionantă de șase victorii consecutive, încurcându-se pe terenul Petrolului, scor 0-0.
Cosmin Olăroiu (56 de ani), antrenorul de care se leagă cea mai mare performanță de după Revoluție a unei echipe din România, este acum selecționerul Emiratelor Arabe Unite și vizează calificarea la Cupa Mondială din 2026.
”Cum ar fi să luați titlul?” Botoșănenii au răspuns categoric după ce au devenit campioana turului # Sport.ro
Petrolul Ploiești - FC Botoșani s-a încheiat 0-0.
FC Botoșani a remizat în partida cu Petrolul, scor 0-0, din runda a 15-a din Superliga.
Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului # Sport.ro
Mladen Zizovic (45 de ani), antrenorul echipei Radnicki 1923, a decedat luni seară, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului din prima ligă cu Mladost.
Rapidul, pregătit să mute în iarnă! Angelescu a dezvăluit postul-cheie vizat: "Avem pe listă un număr 10" # Sport.ro
Rapid a încheiat turul sezonului regulat cu o remiză, 2-2, pe terenul Universității Craiova.
Ianis Hagi a fost titular în duelul cu Gaziantep din campionat.
Rapid, lider doar 24 de ore! FCSB urcă ușor, în timp ce CFR e într-un colaps grav. Cum arată Superliga la finalul turului # Sport.ro
S-au dus 15 etape din sezonul regulat al Superligii României. De săptămâna viitoare începe returul.
Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2.
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după egalul tensionat cu Rapid: "Îi trebuie echilibru emoțional!" # Sport.ro
Gică Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, i-a transmis un sfat lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, la scurt timp după meciul plin de dramatism de pe "Ion Oblemenco", terminat la egalitate, 2-2, cu liderul Rapid.
Robert Ilyeș, dezamăgit total după înfrângerea clară cu Farul: „Nu a mers și nu a funcționat nimic!” # Sport.ro
Farul s-a impus cu 3-0 în fața lui Csikszered, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.
Imaginea cu Chivu a explodat. Soția lui Javier Zanetti, comentariu genial: "Ce a fost la noi acasă e nepublicabil!" # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) trăiește la intensitate maximă meciurile celor de la Inter.
Cele două echipe s-au întâlnit duminică seară în main event-ul etapei #15 din sezonul regulat al Superligii României.
Probleme uriașe pentru Ben Yedder și fratele său.
Gigi Becali este hotărât să investească masiv în transferurile de la FCSB din iarnă, iar primele nume vizate de campioană au fost dezvăluite.
Florinel Coman a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Al-Hilal.
Arne Slot a dezvăluit ce o să-i facă lui Trent Alexander-Arnold la Liverpool - Real Madrid: ”Atât pot să vă spun” # Sport.ro
Marți are loc main event-ul etapei #4 din Champions League.
Gigi Becali tranșează disputa momentului! Mesaj pentru Anca Alexandrescu: "Plângi degeaba! Georgescu nu ți-a promis nimic" # Sport.ro
Gigi Becali a intervenit în disputa politică generată de refuzul lui Călin Georgescu de a susține vreun candidat la Primăria Capitalei.
Chivu și-a făcut "lista de Crăciun" la Inter! Pe cine vrea românul cu ochii închiși și transferul de vis de la Atalanta # Sport.ro
Cristi Chivu pune presiune pe conducerea lui Inter Milano înaintea perioadei de transferuri din ianuarie, considerată crucială pentru ambițiile "nerazzurrilor" de a câștiga titlul.
A văzut cum s-a manifestat Rădoi și nu s-a abținut: "Cred că avea draci pe el! I-am zis și lui" # Sport.ro
Rollercoaster emoțional pentru Mirel Rădoi în finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiată la egalitate, 2-2, după un gol marcat în minutul 90+10.
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari # Sport.ro
Danielle Collins, greu de impresionat, după o carieră de succes în tenis.
Endrick (19 ani), atacantul brazilian sosit la Real Madrid vara trecută, este pe cale să fie împrumutat în Ligue 1.
Grecii o ridică în slăvi pe PSV înaintea duelului din UCL și îl remarcă pe Dennis Man: "Calitate excepțională!" # Sport.ro
Presa din Grecia a analizat duelul crucial pe care Olympiakos îl va disputa pe teren propriu cu PSV Eindhoven, în grupele Champions League.
FCSB și-ar dori să îi transfere la pachet de la CFR Cluj pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, în iarnă.
Spaniolii sunt în delir după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid: ”Fără îndoială!” # Sport.ro
Liverpool - Real Madrid este marți seară de la ora 22:00.
Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă Messi este mai bun decât el.
FCSB a stabilit lista jucătorilor de care se va despărți în fereastra de mercato din iarnă.
Haos la clubul unde Costel Gâlcă a fost campion! Patronul a decis să dea afară antrenorul # Sport.ro
Situație dificilă la fostul club al lui Costel Gâlcă, actualul antrenor al Rapidului.
Natalia Iocsak și-a prezentat mașina la Poveștile Sport.ro: ”Body Kit de M2 și 890 de cai putere” # Sport.ro
Natalia Iocsak a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
Dan Petrescu (57 de ani) a primit mai multe oferte după ce a demisionat de la CFR Cluj, însă antrenorul a anunțat că vrea să ia o pauză mai lungă înaintea unei noi experiențe.
Dinamovistul Giani Kiriță recunoaște: "Am băut o șampanie când am văzut startul de sezon al FCSB" # Sport.ro
"Roș-albaștrii" par să se fi stabilizat, după șocurile cu FC Botoșani (1-3), Young Boys (0-2), Metaloglobus (0-1) și Bologna (1-2).
Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2.
Luis Enrique a vorbit despre situația lui Ousmane Dembele înaintea meciului cu Bayern.
Gasperini, un pas în fața lui Cristi Chivu! Românul riscă să piardă mijlocașul dorit de Inter Milano # Sport.ro
Presa italiană anunță o bătălie intensă pe piața transferurilor din Serie A, cu românul Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, prins la mijloc.
"Acord de principiu!" Genoa lui Șucu aduce un nume uriaș pentru salvarea de la retrogradare # Sport.ro
Genoa a decis să schimbe antrenorul după un start foarte modest de sezon sub comanda lui Patrick Vieira.
Gigi Becali face scandal uriaș! Acuzații de șpagă de 500.000€ pentru drepturile TV: "Șucu și Rotaru dorm!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit în forță pe tema drepturilor TV din Superliga.
Fanii Universității Craiova împrăștie săgeți după meciul cu Rapid: ”V-am călcat în picioare / Fără asta nu vă mai salvează nimeni” # Sport.ro
Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2.
Ce mai face Neil Lennon, la mai bine de un an de când a plecat de la Rapid. E uimitor unde a ajuns să antreneze # Sport.ro
Nord-irlandezul a stat pe banca lui Rapid doar pentru câteva meciuri.
Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj după ce ardelenii s-au despărțit de Andrea Mandorlini.
Zeljko Kopic, principalul motiv al succesului de la Dinamo: „Sper să-l vedem în postura lui Sir Alex Ferguson” # Sport.ro
Zeljko Kopic este unul dintre antrenorii lăudați din Superliga.
Rareș Ilie, mijlocașul ofensiv al lui Empoli, traversează o perioadă dificilă în Serie B.
Gigi Becali, înțepături spre finul Pandele, după ce i-a pus bețe în roate: "Oamenii nu fac gesturi cum face nașul!" # Sport.ro
Gigi Becali a confirmat că Mihai Stoica l-a dorit insistent pe Florin Cernat (45 de ani) în funcția de director sportiv la FCSB, însă mutarea a picat.
Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!" # Sport.ro
Fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a analizat lupta la titlu din Serie A și ultimul meci jucat de Interul lui Cristi Chivu, cel cu Verona, câștigat cu 2-1.
Galacticii sunt primii clasați în La Liga cu 30 de puncte.
