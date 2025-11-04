Trafic perturbat pe Aeroportul Cluj. Pilotul unui avion a fost preluat de medici. Era inconștient
Newsweek.ro, 4 noiembrie 2025 08:20
Traficul a fost perturbat pe Aeroportul din Cluj-Napoca, luni seară. Pilotul unui avion a fost prelu...
Acum 10 minute
08:30
Circulația pe „Podul Prieteniei” - Giurgiu-Ruse se închide marți. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este suspendată marți, 4 noiembrie 2025, de la ora 09:00...
Acum 30 minute
08:20
08:10
Tragedie la Roma. Românul prins sub dărâmături la Roma a murit după 11 ore. Soția i-a privit agonia # Newsweek.ro
Octav Stroici, muncitorul român de 66 de ani prins sub dărâmături la Roma, a murit după o luptă dram...
Acum o oră
08:00
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solară gratuită în fiecare zi gospodăriilor, inclus...
07:50
Avem cel mai mare preț la energie din lume. Ce tarife au primii 10 furnizori din România? # Newsweek.ro
Ministerul energiei a recunosuct că România are unele din cele mai mari prețuri la energie din lume ...
07:40
S-ar putea aștepta tinerii Europei să fie obligați să facă armata? Războiul bate la ușă # Newsweek.ro
Problema revenirii la serviciul militar obligatoriu rămâne una controversată pentru societatea europ...
Acum 2 ore
07:30
Cine fumează în scara blocului, 15.000 lei amendă. Te pedepsesc și poliția și asociația de locatari # Newsweek.ro
Fumatul în scara blocului te poate costa scump: amenda ajunge până la 15.000 de lei. Dacă ești prins...
07:20
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii, tensiuni în familie # Newsweek.ro
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii au parte de tensiuni în...
07:10
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50% # Newsweek.ro
Un pensionar care a muncit în condiții grele a reușit să obțină o pensie mai mare cu 3.000 lei. Sing...
Acum 12 ore
22:20
Rezervele BNR au ajuns la 77.000.000.000 €. România şi-a consolidat poziţia financiară externă # Newsweek.ro
Rezervele BNR au ajuns anul acesta la 77.000.000.000 €, cu peste 5 mai mult decât anul trecut. Român...
22:00
16.000.000.000 € primeşte România, pentru Programul SAFE, destinat industriei de Apărare # Newsweek.ro
16.000.000.000 € - sunt banii pe care îi primeşte România, pentru Programul SAFE de fonduri europene...
21:20
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită consilier de stat al lui Ilie Bolojan # Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe luminiţa Odobescu, de asemenea fost consilier prezidenţial, a fost numit ...
21:10
Londra livrează Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow. Distruge forțele ruse din Crimeea # Newsweek.ro
Marea Britanie a livrat Ucrainei o tranșă suplimentară, nedivulgată, de rachete de croazieră MBDA St...
20:50
Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. Când depune jurământul realizatorul „Wild Carpathia”? # Newsweek.ro
Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. Când depune jurământul realizatorul „Wild Carpathia”?...
20:40
500.000.000 € este investiţia pentru fabrica de pulberi de muniţie din oraşul Victoria # Newsweek.ro
500.000.000 € este investiţia pe care o pregăteşte România, pentru fabrica de pulberi de muniţie din...
20:30
George Simion și AUR o susțin pe Anca Alexandrescu la primărie. Călin Georgescu, scos în decor # Newsweek.ro
George Simion și AUR au decis că o susțin pe Anca Alexandrescu. Călin Georgescu a de clarat că nu o ...
20:20
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani mai mult de 3.500 de proiecte culturale # Newsweek.ro
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani de activitate mai mult de 3.500 de proiecte...
20:10
Jaguar Land Rover și-a reluat operațiunile. Fabricile din Marea Britanie revin pe creștere # Newsweek.ro
Jaguar Land Rover și-a reluat operațiunile comerciale, după atacul cibernetic recent. Fabricile din ...
19:50
Nu este un secret faptul că activitatea fizică regulată este asociată cu un risc mai mic de boli car...
19:40
UE, nedumerită de semnalele contradictorii SUA - China, pe restricțiile privind pământurile rare # Newsweek.ro
UE este nedumerită de semnalele contradictorii transmise de SUA şi China, asupra restricțiilor privi...
Acum 24 ore
19:20
A fost descoperită vitamina care ar putea încetini îmbătrânirea. De ce trebuie consumată toamna? # Newsweek.ro
A fost descoperită o vitamină care ar putea încetini îmbătrânirea. Aceasta este recomandată mai ales...
19:10
Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea în trafic cu o pastilă? O iei cu 50 de bani din farmacie. # Newsweek.ro
O știre adusă de cercetători valabilă și pentru România. Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea î...
18:50
Legumele pe care să le mănânci cu tot cu coajă. Conțin mai mulți nutrienți dacă le consumi crude # Newsweek.ro
Legumele mâncate cu tot cu coajă sunt mai bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Consumul lor cr...
18:40
Doi români răniți după prăbușirea unui turn medieval, la Roma. Unul este prins sub dărâmături # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că doi români au fost răniți după ce o parte a unui turn mediev...
18:40
Trump: „Zilele lui Maduro sunt numărate. Avem planuri secrete în Venezuela, nu pot vorbi” # Newsweek.ro
În Venezuela urmează o acțiune militară a SUA, însă președintele Donald Trump dă răspunsuri vagi. „N...
18:20
HOROSCOP Care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiembrie fabuloasă? Luna și Mercur fac jocul # Newsweek.ro
Vești bune pentru o parte dintre români. Vă spunem care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiem...
18:00
General Hinds, șeful Poliției Aeriene NATO în România. Misiuni împotriva agresiunii lui Putin # Newsweek.ro
Generalul Hinds a preluat comanda componentei aeriene a NATO, care dirijează și coordonează operațiu...
17:50
„Surpriză” în Cehia. Populistul eurosceptic tip MAGA Babis, coaliție de guvernare cu extrema dreaptă # Newsweek.ro
Populistul eurosceptic şi critic al Ucrainei, fostul premier al Cehiei Andrej Babis, care a câştigat...
17:50
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date # Newsweek.ro
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date. ...
17:40
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? # Newsweek.ro
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? Dr...
17:30
Cum a reușit România să cumpere F-16 Fighting Falcon la prețul de 1 €. Modelul este letal # Newsweek.ro
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatu...
17:20
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului # Newsweek.ro
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului. Reţeaua prof...
17:10
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide # Newsweek.ro
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide în...
16:50
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Urmează o criză pe piața auto? # Newsweek.ro
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Înmatriculările de autoturisme noi ...
16:40
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene # Newsweek.ro
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene. Aproap...
16:30
După Venezuela, președintele SUA nu exclude o acțiune militară împotriva Nigeriei. „Ucid creștini” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este furios și a lansat amenințări cu repercusiuni împotriva Nigerie...
16:10
16:10
Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul anului. Încă un weekend prelungit până la Crăciun # Newsweek.ro
Sfârșitul anului 2025 aduce o perioadă binevenită de odihnă pentru români. Până la sărbătorile de ia...
16:00
BNR a anunțat că la finalul lunii octombrie, rezervele au crescut la 65,347 miliarde euro, faţă de 6...
15:40
Grindeanu nu-l invită pe Nicușor Dan la Congres.: E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitație # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că nu îl va invita pe președintele NIcușor Dan la Congresul PSD. Liderul inte...
15:40
Ce spune liberalul Abrudean despre schimbarea lui Bolojan: Dacă ascultăm la fiecare ce spune, plecăm # Newsweek.ro
Liberalul Mircea Abrudean este de părere că Ilie Bolojan nu trebuie schimbat din funcție și spune că...
15:30
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce nu mai au voie medicii de la 1 ianuarie 2026? # Newsweek.ro
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Acesta se va aplica din ianuarie 2026 și implică ma...
15:20
Un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român # Newsweek.ro
O parte din Torre dei Conti din Forul Imperial se prăbușește: patru muncitori salvați, altul, un rom...
15:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: „Am fost atacat, toporizat, că negociez cu Justiția” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus, luni, în legătură cu pensiile speciale că el propune în continuare formarea ...
15:00
Noiembrie 2025 a venit, ciotul autostrăzii chinezești din România, „împotmolit”. Care e întârzierea? # Newsweek.ro
Termenul contractual noiembrie 2025 pentru finalizarea ciotului autostrăzii chinezești din România, ...
14:50
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei. Un proiect ...
14:40
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariu între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani? # Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a venit cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor. Vă spunem ce pensie ia u...
14:30
SUA, test cu rachetă balistică de 30.000.000$. S-au aflat locurile pe unde va trece racheta # Newsweek.ro
Avertismentele de navigație indică faptul că Statele Unite au programat primul test al unei rachete ...
14:10
ANPC transmite o serie de recomandări cu ocazia reducerilor de Black Friday. La ce să fie atenți rom...
14:00
Volvo renunță la strategia 100% electrică. Șeful Volvo: Nu putem decide când clienții sunt pregătiți # Newsweek.ro
În contextul crizei din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, și a adop...
