Extinderea Uniunii Europene riscă să amplifice deficitul de forță de muncă din noile state membre
PSNews.ro, 4 noiembrie 2025 09:40
Aderarea unor noi țări la Uniunea Europeană riscă să agraveze deficitul de forță de muncă calificată în statele membre mai noi, accentuând exodul creierelor, scrie Euronews. Deși integrarea în UE poate crea oportunități de afaceri și investiții, ea poate alimenta și o relocare masivă a lucrătorilor care caută salarii și locuri de muncă mai bune
• • •
Acum 15 minute
09:40
Autostrada A7: Lucrările în cadrul lotului Pietroasele–Buzău ating 77% execuție, respectând termenele PNRR # PSNews.ro
Proiectul major de infrastructură rutieră de pe Autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele – Municipiul Buzău, avansează în ritm alert și conform graficului stabilit. Acest segment vital de 13,9 km, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se află în plin proces de execuție, atingând la acest moment un stadiu fizic de 77%.
09:40
Extinderea Uniunii Europene riscă să amplifice deficitul de forță de muncă din noile state membre # PSNews.ro
Acum 12 ore
21:40
VIDEO AUR merge pe mâna Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, după o ședință tensionată # PSNews.ro
Conducerea AUR, reunită în ședința Consiliului Național de Coordonare (CNC), a votat luni susținerea candidaturii independente a Ancăi Alexandrescu pentru funcția de primar general al Capitalei. Decizia ar fi fost luată după o dezbatere tensionată, în care au fost cântărite opțiunea unui candidat propriu și varianta sprijinirii unui independent. UPDATE – Marius Lulea a anunțat
Acum 24 ore
20:20
Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: Rămân încrezător / CSM poate să dea un aviz în 24 de ore # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească
20:20
Charley Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia, a obținut cetățenia română. Când depune jurământul # PSNews.ro
Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, la aproape două luni de când ministrul Economiei, Radu Miruță, acuza că dosarul producătorului de film se „plimbă prin hățișul birocratic". Realizatorul documentarelor Wild Carpathia, care este deja cetățean de onoare al orașului Brașov, va depune jurământul la data de 6 noiembrie, relatează Agerpres. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC)
20:20
Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # PSNews.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu. Preşedintele
20:20
Deputatul PSD Mircea Florin a depus luni, la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, o cerere oficială prin care anunță că renunță la mandatul său, solicitarea urmând să intre în vigoare începând cu 7 noiembrie 2025. Plecarea sa va determina eliberarea unui loc în legislativ, urmând ca plenul Camerei să ia act de demisie și să
20:20
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an # PSNews.ro
Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori. Maghiarii au venit, însă, cu o altă propunere. O tăiere
20:20
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Bolojan # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial. "Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art.
20:20
VIDEO PSD a scăzut sub PNL în sondaje, după instalarea guvernului Bolojan. Cum vrea să îşi recupereze electoratul # PSNews.ro
Sociologul Darie Cristea a explicat, luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că partidele clasice nu mai reușesc să atingă cotele de încredere din trecut, iar acest lucru determină PSD să se repoziționeze pe scena politică, încercând să se distanțeze de imaginea actualei coaliții de guvernare. „Dacă ne uităm pe tot ce se întâmplă în sondajele de
19:30
România are mai mulți bani puși deoparte decât anul trecut. Rezervele BNR au crescut cu peste 5 miliarde de euro # PSNews.ro
Rezervele BNR au ajuns la aproape 77 de miliarde de euro, cu peste 5 miliarde mai mult decât în 2024, semn că România și-a mărit „plasa de siguranță" financiară pentru vremuri grele. Potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR), rezervele internaționale ale țării – formate din valută și aur – ajunseseră la
19:10
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital,
19:10
Gigi Becali salută decizia lui Călin Georgescu de a nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Gigi Becali este de părere că suveranistul Călin Georgescu a procedat corect atunci când a decis să nu susțină pe nimeni în lupta pentru Primăria Capitalei. Totodată, latifundiarul din Pipera este de părere că Anca Alexandrescu nu are motive să fie supărată pe Georgescu pentru că nu-i susține candidatura, întrucât suveranistul nu i-a făcut niciodată
19:10
Radu Miruţă: România va primi 16 miliarde de euro prin programul SAFE pentru producţie militară # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că România va beneficia de 16 miliarde de euro din fondurile europene alocate prin programul SAFE, bani care vor fi direcţionaţi atât către industria naţională de apărare, cât şi către infrastructura de transport cu rol strategic. Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că România
19:10
E mare jihad online pe tema faptului că Nicușor Dan s-a dus la lansarea candidatului Drulă la Primăria Capitalei. Ca de obicei, au apărut scorțoșii Constituției: președintele trebuie să fie echidistant, se încalcă Constituția, nu e corect. De parcă în România a contat vreodată Constituția. De parcă Nicușor ar ști ce înseamnă echidistant. De parcă
19:10
Ponta sare în apărearea lui Georgescu: „Nu mai acceptă să fie folosit de vampirii și lipitorile politice și mediatice” # PSNews.ro
Victor Ponta a reacționat dur după ce Călin Georgescu a anunțat că va boicota alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul premier susține că liderul suveranist „rămâne consecvent principiilor sale". Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul premier Victor Ponta afirmă că decizia lui Călin Georgescu de a boicota scrutinul este un gest de demnitate și
19:10
Maia Sandu merge marți la Bruxelles pentru raportul privind progresele Moldovei în aderarea la Uniunea Europeană # PSNews.ro
Marți, 4 noiembrie, Maia Sandu va merge la Bruxelles pentru o vizită oficială, unde va fi prezentat Raportul de Extindere și va avea întrevederi cu oficiali europeni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la eveniment de la distanță." Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge marți la Bruxelles pentru o vizită oficială. Instituția prezidențială anunță
19:10
VIDEO Unde se duc trei sferturi din voturile bucureștenilor. Mutarea care ar răsturna toate calculele partidelor # PSNews.ro
Sociologul Darie Cristea a explicat, luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că, potrivit datelor disponibile până acum, competiția pentru Primăria Capitalei este dominată de trei candidați principali: Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR). „Este clar că în acest moment avem trei candidați bine poziționați, cam la un sfert din electoratul decis să
19:10
Livratorii străini din România vor avea sindicat. BNS: Munca trebuie respectată, indiferent de cine o face # PSNews.ro
Blocul Național Sindical a reacționat luni după agresarea unui livrator străin în Popești-Leordeni și cere „toleranță zero față de violență împotriva lucrătorilor". Reacția vine după incidentul petrecut sâmbătă, când un curier de cetățenie srilankeză a fost bătut și scuipat pe o stradă din Popești-Leordeni, în județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, victima, un
18:10
Ludovic Orban, lămuriri despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în 2019 # PSNews.ro
Ludovic Orban a explicat, în direct la Digi24, decizia luată în 2019, când Guvernul pe care îl conducea în calitate de premier a plătit din Fondul de Rezervă o despăgubire de peste 900 de milioane de lei fraților Micula, intrați acum în vizorul procurorilor. Frații Viorel și Ioan Micula sunt vizați într-o anchetă prin care
18:10
FOTO Daniel Micu este noul director general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav # PSNews.ro
Directorul general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav (AIBG), Daniel Ştefan Micu, şi-a început mandatul, luni, el anunţând că aeroportul trebuie să îşi dezvolte activitatea şi traficul de călători, în aşa fel încât să se poată autosusţine financiar începând din 2027-2028. "Luni, 3 noiembrie, directorul general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav (AIBG) îşi începe mandatul. În
18:10
Simona Halep, din nou sub lumina reflectoarelor, la Turneul Campioanelor. Ce spune despre revenirea în circuit # PSNews.ro
Fosta jucătoare de tenis și dublă campioană de Mare Șlem, Simona Halep, a fost invitată zilele acestea la Turneul Campioanelor, care se desfășoară la Riad, în Arabia Saudită și care reunește 8 cele mai bune jucătoare ale anului. Fosta mare campioană a vorbit despre ideea unei reveniri în circuit. Campioana din România, retrasă oficial din
18:10
O serie de clipuri de prezentare a unor comune conduse de primari PNL din județul Vaslui au folosit imaginea unor preoți care slujesc în comunitățile respective, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat, declarând, pentru AGERPRES, că aceștia nu au fost informați anterior cu privire la faptul că declarațiile lor vor fi asociate cu
18:10
DOCUMENT Schimbare a modului de calcul al energiei termice la bloc. Noul regulament publicat de ANRE – Proiect # PSNews.ro
Repartizarea consumului de energie termică în blocurile unde agentul termic este distribuit pe orizontală se va face conform unui nou algoritm, prevăzut într-un proiect de regulament publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE). Acesta se aplică imobilelor alimentate cu energie termică de la sistemul centralizat (SACET) sau de la o sursă locală de
18:10
VIDEO Ce se ascunde în spatele anunţului lui Călin Georgescu privind alegerile pentru Bucureşti # PSNews.ro
Sociologul Darie Cristea a comentat, luni, în emisiunea Puterea Știrilor, declarațiile lui Călin Georgescu, care a anunțat că nu recunoaște alegerile pentru Primăria Capitalei și că nu susține pe niciun candidat, nici măcar pe Anca Alexandrescu. „Ca să fim onești, el nu spune de fapt că nu susține candidatura candidatului susținut ipotetic de AUR, pentru
18:10
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. El a confirmat pentru stiripesurse.ro informația. "Da! Da, candidez sigur! Deja se strâng semnături pentru această candidatură a mea. Eu candidez ca independent! Nu e o candidatură pentru cineva sau împotriva cuiva, pur și simplu candidez pentru că am soluții pentru București". Întrebat
18:10
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari inițiat de USR. În 13 octombrie, senatorii au aprobat prelungirea termenului de dezbatere de la 45 la 60 de zile, pentru a fi evitată adoptarea tacită, dar termenul a fost epuizat. Proiectul a fost înregistrat la Senat, primul for sesizat
18:10
Cătălin Drulă spune că nu va candida la următoarele alegeri prezidențiale, dacă va deveni primar general # PSNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat pentru Primăria Capitalei, a afirmat, luni, că, în cazul în care va câștiga scrutinul din decembrie, nu va fi interesat de participarea la următoarele alegeri prezidențiale. Întrebat la Antena 3 CNN dacă i-a garantat președintelui Nicușor Dan că, în cazul în care va ajunge primar general, nu va candida la […] Articolul Cătălin Drulă spune că nu va candida la următoarele alegeri prezidențiale, dacă va deveni primar general apare prima dată în PS News.
17:10
Demisie de proporții în Spania! Liderul regiunii Valencia cedează presiunilor după inundațiile ce au ucis 229 de oameni # PSNews.ro
Liderul regiunii Valencia, Carlos Mazon, şi-a anunţat demisia, la un an după inundaţiile devastatoare din octombrie 2024, soldate cu 229 de morţi şi pierderi de miliarde de euro, potrivit Reuters. Mazon, membru al Partidului Popular (PP), a declarat că îşi asumă greşelile făcute în timpul tragediei, adăugând că „nu mai poate continua” în funcţie. El […] Articolul Demisie de proporții în Spania! Liderul regiunii Valencia cedează presiunilor după inundațiile ce au ucis 229 de oameni apare prima dată în PS News.
17:10
Moşteanu: România cumpără 18 avioane F-16 la preţul simbolic de 1 euro. Motivul din spatele tranzacției # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie. ”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi […] Articolul Moşteanu: România cumpără 18 avioane F-16 la preţul simbolic de 1 euro. Motivul din spatele tranzacției apare prima dată în PS News.
17:10
Trump și Tomahawk pentru Ucraina: între avizul Pentagonului și semnătura care poate schimba războiul # PSNews.ro
La Washington, Pentagonul a transmis Casa Albă că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina este fezabilă și nu afectează capacitatea strategică a SUA. Decizia finală aparține însă președintelui Donald Trump, care evită, deocamdată, să confirme public dacă va semna transferul. Contextul În ultimele săptămâni, administrația americană a reevaluat lista armamentelor destinate Kievului, în […] Articolul Trump și Tomahawk pentru Ucraina: între avizul Pentagonului și semnătura care poate schimba războiul apare prima dată în PS News.
17:10
World Indoor Tour 2025-2026, circuitul mondial de atletism în sală, va debuta oficial pe 13 decembrie, la București, printr-o etapă de nivel Challenger, anunță luni forul mondial. Noul sezon al circuitului mondial indoor are un număr record de competiții programate, cu aproape 80 de reuniuni. Calendarul include competiții organizate în 24 de țări din Asia, […] Articolul Sezonul 2025/2026 al circuitului mondial de atletism în sală va debuta la București apare prima dată în PS News.
17:10
AUR, fără competiţie internă: George Simion rămâne singurul candidat la şefia partidului # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia acestui partid, el neavând contracandidaţi la Congresul din 30 noiembrie. Întrebaţi luni despre posibili contracandidaţi ai lui George Simion, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, şi prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, au infirmat. „Nu am cunoştinţă să existe alte persoane”, a declarat Marius Lulea […] Articolul AUR, fără competiţie internă: George Simion rămâne singurul candidat la şefia partidului apare prima dată în PS News.
17:10
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităţilor locale, care spun că producţia s-ar muta într-o ţară din afara Uniunii Europene, potrivit Agerpres. În paralel, se fac pregătiri pentru reintegrarea cât mai multor angajaţi dintre cei care ar urma să […] Articolul Încă o fabrică se închide în România. Aproape 1.000 de angajați vor fi afectați apare prima dată în PS News.
17:10
Tranzacţie uriaşă. Unul dintre producătorii principali de Paracetamol, cumpărat pentru suma de 48,7 miliarde de dolari # PSNews.ro
Kenvue, producătorul de Tylenol, a fost cumpărat de Kimberly-Clark pentru suma de 48,7 miliarde de dolari. Tranzacţia uriaşă a fost anunţată luni. Kimberly-Clark cumpără producătorul de Tylenol printr-o tranzacţie în numerar şi acţiuni în valoare de aproximativ 48,7 miliarde de dolari, potrivit AP. În urma tranzacţiei se va forma o companie uriaşă care comercializează bunuri […] Articolul Tranzacţie uriaşă. Unul dintre producătorii principali de Paracetamol, cumpărat pentru suma de 48,7 miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Cum arată „spirala tăcerii” la alegerile pentru Bucureşti. Fenomenul, explicat de sociologul Darie Cristea # PSNews.ro
Sociologul Darie Cristea a explicat, luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că fenomenul cunoscut în sociologie drept „spirala tăcerii” este real și a fost confirmat de numeroase cercetări, însă amploarea lui în contextul politic actual trebuie analizată atent, cu instrumente metodologice precise. „Spirala tăcerii, că despre asta vorbim, cum se folosește acest concept în sociologie, există. […] Articolul VIDEO Cum arată „spirala tăcerii” la alegerile pentru Bucureşti. Fenomenul, explicat de sociologul Darie Cristea apare prima dată în PS News.
16:10
Prăbușire parțială a Turnului Conti în centrul Romei. 4 muncitori, prinși între dărâmături. Un român printre răniți # PSNews.ro
Este alertă la Roma după ce o parte din Turnul Conti, o construcție medievală veche de opt secole, s-a prăbușit. Patru oameni care făceau lucrări de restaurare au fost prinși sub dărâmături. Trei dintre ei au scăpat teferi, însă cel de-al patrulea, în vârstă de 64 de ani, despre care presa italiană spune că ar […] Articolul Prăbușire parțială a Turnului Conti în centrul Romei. 4 muncitori, prinși între dărâmături. Un român printre răniți apare prima dată în PS News.
16:10
Mesajul premierului Ilie Bolojan pentru noul Guvern al R. Moldova: „Vom continua să lucrăm împreună” # PSNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al R. Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, potrivit Mediafax. „Felicit noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat […] Articolul Mesajul premierului Ilie Bolojan pentru noul Guvern al R. Moldova: „Vom continua să lucrăm împreună” apare prima dată în PS News.
16:10
Abrudean respinge demersul PSD: Premierul nu trebuie chemat în Parlament pentru chestiuni ce nu ţin de Guvern # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor americane din România este „cel puţin inoportună”, menţionând că „nu este o bucurie” colaborarea de conjunctură a social-democraţilor cu AUR şi că aceasta reprezintă un „semnal foarte prost” pentru stabilitatea […] Articolul Abrudean respinge demersul PSD: Premierul nu trebuie chemat în Parlament pentru chestiuni ce nu ţin de Guvern apare prima dată în PS News.
16:10
PSD pune condiții pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Grindeanu explică scenariul posibil # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300, dar cu o condiție. Grindeanu a fost întrebat de presă, la Palatul Parlamentului, dacă PSD va susţine proiectul de lege privind reducerea numărului de parlamentari care a trecut luni de Senat prin aprobare tacită. […] Articolul PSD pune condiții pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Grindeanu explică scenariul posibil apare prima dată în PS News.
16:10
JUPITER 4 – Micula. Parchetul General a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro # PSNews.ro
Parchetul General a anunţat, luni, că în dosarele penale instrumentate în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în urma celor 78 de percheziţii efectuate, a fost constatat un prejudiciu estimat la 175 de milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Ancheta vizează persoane fizice şi societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării. ”Informăm că în […] Articolul JUPITER 4 – Micula. Parchetul General a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro apare prima dată în PS News.
16:10
Mercenarul Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a avut, luni, termen la instanța din Dubai, unde a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Potra și-a exprimat în fața instanței în mod oficial dorința de a fi trimis în România. Potra s-a prezentat […] Articolul Adevăratul motiv pentru care Horațiu Potra a cerut extrădarea în România – surse apare prima dată în PS News.
15:10
Prima reacție a Ancăi Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a anunţat public că nu o susţine la Primăria Capitalei # PSNews.ro
În luna august, Călin Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu, dar duminică seară, liderul suveranist a anunţat că nu susţine pe nimeni. La scurt timp după ce Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că nu o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, jurnalista de la Realitatea Plus a venit cu […] Articolul Prima reacție a Ancăi Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a anunţat public că nu o susţine la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
15:10
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu. Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va fi o decizie finală în coaliţie, în legătură […] Articolul Anunţul PSD privind pensiile speciale! Propunerea cu care Grindeanu va veni în coaliţie apare prima dată în PS News.
15:10
AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București. Anunțurile lui Marius Lulea și Petrișor Peiu # PSNews.ro
AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni”, au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă. AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține […] Articolul AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București. Anunțurile lui Marius Lulea și Petrișor Peiu apare prima dată în PS News.
15:10
ANALIZĂ Nicușor Dan, pe urmele lui Iohannis: își ia USR-ul înapoi la alegerile din București # PSNews.ro
Nicușor Dan a ales să se implice în campania pentru alegerile locale parțiale din București, călcând pe urmele fostului președinte Klaus Iohannis. Președintele Dan pare mai interesat de jocurile politice din partide decât de responsabilitățile pe care i le dă Constituția. Președintele și-a încălcat promisiunea Noul președinte al României a participat la lansarea candidaturii lui […] Articolul ANALIZĂ Nicușor Dan, pe urmele lui Iohannis: își ia USR-ul înapoi la alegerile din București apare prima dată în PS News.
15:10
Schimbări majore de vreme! De la 20°C la frig și ploi în toată țara – prognoza pentru următoarele două săptămâni # PSNews.ro
După o săptămână care începe cu temperaturi care ajung la maxime de 20 de grade, vremea se răcește, de marți, apoi media temperaturilor crește din nou, pentru ca finalul săptămânii viitoare să fie rece și ploios pe alocuri, potrivit prognozei pentru perioada 3 – 16 noiembrie. BANAT Prima zi a săptămânii va fi caldă cu […] Articolul Schimbări majore de vreme! De la 20°C la frig și ploi în toată țara – prognoza pentru următoarele două săptămâni apare prima dată în PS News.
15:10
Accident rutier grav la Constanța, provocat de un polițist beat. Trei persoane au fost rănite # PSNews.ro
Un agent de poliție din Constanța, aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident rutier grav, apoi a fugit de la locul faptei. Camerele de supraveghere au surprins atât momentul impactului, cât și tentativa acestuia de a scăpa. În urma impactului, trei femei au avut nevoie de îngrijiri medicale. După incident, polițistul s-a prezentat singur […] Articolul Accident rutier grav la Constanța, provocat de un polițist beat. Trei persoane au fost rănite apare prima dată în PS News.
15:10
În noiembrie anul trecut, Donald Trump s-a confruntat cu două opțiuni realiste: Casa Albă sau închisoarea. Diversele sale bătălii juridice ar fi putut să se termine foarte prost pentru el, se arată într-o analiză a The Times. În ceea ce privește cursa prezidențială, experții au prezis cu încredere că va fi atât de strânsă (și […] Articolul The Times: Revoluția Maga se extinde mult dincolo de Trump 2028 apare prima dată în PS News.
15:10
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Se va aplica din ianuarie 2026. Ce se schimbă pentru români # PSNews.ro
Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor din România a adoptat un nou Cod de Deontologie Medicală, document fundamental pentru exercitarea profesiei medicale. Documentul care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, interzice promovarea de informaţii pseudoştiinţifice, reglementează telemedicina, utilizarea reţelelor sociale în comunicarea publică şi stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical. […] Articolul A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Se va aplica din ianuarie 2026. Ce se schimbă pentru români apare prima dată în PS News.
