Autostrada A7: Lucrările în cadrul lotului Pietroasele–Buzău ating 77% execuție, respectând termenele PNRR

După o săptămână care începe cu temperaturi care ajung la maxime de 20 de grade, vremea se răcește, de marți, apoi media temperaturilor crește din nou, pentru ca finalul săptămânii viitoare să fie rece și ploios pe alocuri, potrivit prognozei pentru perioada 3 – 16 noiembrie. BANAT Prima zi a săptămânii va fi caldă cu […] Articolul Schimbări majore de vreme! De la 20°C la frig și ploi în toată țara – prognoza pentru următoarele două săptămâni apare prima dată în PS News.