Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City – Borussia Dortmund
Antena Sport, 4 noiembrie 2025 10:50
Manchester City şi Borussia Dortmund se întâlnesc miercuri seară, în etapa cu numărul 4 a fazei principale din UEFA Champions League. Echipa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 3-1 în faţa celor de la Bournemouth de duminică, din Premier League. Erling Haaland, autorul unei duble, şi Nico O'reilly, au adus victoria pentru "cetăţeni"
• • •
Acum o oră
10:50
Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City – Borussia Dortmund
Manchester City şi Borussia Dortmund se întâlnesc miercuri seară, în etapa cu numărul 4 a fazei principale din UEFA Champions League. Echipa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 3-1 în faţa celor de la Bournemouth de duminică, din Premier League. Erling Haaland, autorul unei duble, şi Nico O'reilly, au adus victoria pentru "cetăţeni"
10:40
Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: “Nu ne plimba prin Liga 2” # Antena Sport
Cristian Niculae, patronul celor de la CS Tunari, a revenit cu noi declarații după ce luni a intrat în vestiarul echipei și i-a anunțat pe jucători și pe cei din staff că se va desființa clubul. Conducătorul clubului din liga secundă a dezvăluit că lucrurile spuse au fost "la cald" și că până la urmă
Acum 2 ore
10:10
Simona Halep este prezentă la Turneul Campioanelor de la Riyad, acolo unde este invitată specială. Finalistă în 2014 la turneul care adună cele mai bune jucătoare ale anului, dubla câştigătoare de Grand Slam a vorbit despre viaţa fără tenis. Halep s-a retras la începutul acestui an, ultimul său turneu fiind în luna februarie, la Transylvania
10:10
Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold # Antena Sport
Patru reprezentanți ai lui Real Madrid au mers la Anfield cu o seară înainte de confruntarea contra celor de la Liverpool din Champions League, pentru a-i aduce un omagiu lui Diogo Jota. Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold și Emilio Butragueno au fost prezenți la stadionul "cormoranilor", iar fostul coleg al portughezului a avut și
Acum 4 ore
09:20
Vara aceasta, FCSB a fost aproape de a-l aduce pe Mario Tudose, fundaşul central al celor de la FC Argeş. Piteştenii deţin însă 50% din drepturile jucătorului de 20 de ani, cealaltă jumătate aparţinând celor de la Benfica. Din acest motiv, suma pe care FCSB ar fi plătit-o pentru transferul lui Mario Tudose ar fi
09:20
Un jurnalist din Italia l-a dat de gol pe Dan Șucu. Legenda care așteaptă “unda verde” să semneze cu Genoa # Antena Sport
Genoa este în căutare de antrenor după ce "grifonii" s-au despărțit de Patrick Vieira, iar un jurnalist italian a venit cu noi informații despre acest subiect. Legendarul Daniele De Rossi, o figură emblematică pentru fotbalul din "cizmă", a fost surprins la Milano, unde așteaptă să primească ok-ul din partea celui mai vechi club din Italia.
08:50
Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii # Antena Sport
Victor Angelescu, acționarul minoritar al celor de la Rapid, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre campania de mercato de iarnă pe care o pregătesc giuleștenii și a dezvăluit că echipa va face unul sau două transferuri. Fără să dea nume, oficialul a descris genul de jucător pe care clubul vrea să îl aducă în
08:40
Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo” # Antena Sport
Florin Gardoş, fost campion al României cu FCSB, exclude o colaborare cu fosta sa echipă. Cel puţin pentru moment. Fostul fundaş a împlinit recent 37 de ani şi a absolvit programul UEFA de Master în Management Sportiv. FCSB îşi caută în această perioadă un director sportiv, iar numele lui Florin Cernat a fost vehiculat. După
08:30
Salariul imens pe care i l-a cerut Louis Munteanu lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Ce faci cu ceilalți?” # Antena Sport
Gigi Becali își dorește să dea o adevărată lovitură în iarnă și să îi aducă la pachet de la CFR Cluj pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu în schimbul a 4,5 milioane de euro. În cadrul unei intervenții TV, patronul de la FCSB a menționat cât de mare este salariul pe care și-l dorește
Acum 12 ore
23:20
Carlo Ancelotti a vorbit cu Vinicius după criza sa de nervi din El Clasico: “Nu sunt tatăl sau fratele lui” # Antena Sport
Carlo Ancelotti a vorbit în cadrul unei conferințe de presă a naționalei Braziliei despre ieșirea nervoasă pe care a avut-o Vinicius după ce a fost schimbat de Xabi Alonso în derby-ul Realului cu Barcelona. Selecționerul de 66 de ani a dezvăluit că i-a transmis elevului său de la națională că a greșit în momentul în
23:20
Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor # Antena Sport
S-a aflat echipa favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului. Botoșani e lider surpriză, după 15 etape disputate, fiind la egalitate cu Rapid, ambele având câte 32 de puncte. Podiumul la finalul turului din Liga 1 a fost completat de Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi au 29 de puncte, cu două mai
23:00
Leo Grozavu a criticat arbitrajul, după 0-0 cu Petrolul: „Multe faze interpretate anapoda” # Antena Sport
Petrolul Ploiești și FC Botoșani au închis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, ceea ce înseamnă că moldovenii se mențin pe prima poziție în clasament. Oaspeții au avut chiar ocazie de a pleca de pe "Ilie Oană" cu toate cele trei puncte, însă penalty-ul executat de Zoran
22:50
Tragedie în fotbalul din Serbia! Un antrenor a murit după ce i s-a făcut rău pe teren # Antena Sport
Mladen Zizovic, antrenorul echipei sârbe Radnicki 1923, a decedat astăzi, 3 noiembrie, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului din campionat pe care echipa sa îl disputa contra celor de la Mladost în primul eșalon. În minutul 22, la scorul de 2-0 în favoarea elevilor săi, Zizovic s-a prăbușit pe teren și a
22:40
Petrolul Ploiești – FC Botoşani a fost meciul care a închis turul sezonului regulat din Liga 1. Cele două formații au remizat pe stadionul "Ilie Oană", scor 0-0. Echipa antrenată de Leo Grozavu a avut chiar și șansa de a lua toate cele trei puncte, însă Mitrov a irosit o lovitură de la 11 metri.
22:40
Clasamentul Ligii 1 la finalul turului s-a stabilit. Botoșani a remizat cu Petrolul, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 15-a. Moldovenii au revenit pe primul loc, fiind la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun. Botoșani a fost surpriza turului din Liga 1, fiind echipa cu cele mai multe
22:30
Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB # Antena Sport
Neluțu Varga a oferit o primă reacție despre posibilele transferurile ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul de la CFR Cluj i-a dat răspunsul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a pus pe lista de transferuri pe cei doi jucători. Becali vrea să-și întărească echipa în perioada de mercato de iarnă și vrea să-i aducă pe Munteanu
Acum 24 ore
22:20
“O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său # Antena Sport
Data de 3 noiembrie a marcat lansarea documentarului lui Ladislau Boloni și în Ungaria, după ce inițial a avut loc premiera în România acum aproape două săptămâni. Cu această ocazie, premierul vecinilor de la nord-vest, Viktor Orban, a ținut să îi transmită un mesaj fostului internațional român de etnie maghiară. Politicianul s-a "înclinat" în fața
22:10
Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii” au scăpat de titulatura de „lanternă roșie” # Antena Sport
La scurt timp după ce Patrick Vieira a luat decizia de a pleca de pe banca celor de la Genoa, clubul patronat de afaceristul Dan Șucu a obținut și prima victorie a sezonului în Serie A. „Grifonii" s-au impus cu scorul de 2-1 pe terenul nou promovatei Sassuolo, în etapa cu numărul 10 din campionatul
21:40
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie” # Antena Sport
Sorin Cârțu a vorbit în cadrul unei apariții televizate despre meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiat 2-2, iar președintele de onoare al oltenilor a discutat și despre Mirel Rădoi. Legenda Olteniei a recunoscut că nu se bagă peste treaba tehncianului și că nu discută în privat cu el, deși a punctat ulterior ce sfat
21:20
Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare” # Antena Sport
Gigi Becali a fost lăudat de Andrei Cristea pentru transferurile pregătite la FCSB. Patronul campioanei vrea să dea o lovitură uriașă și să-i aducă „la pachet" pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. Andrei Cristea i-a lăudat și pe cei doi jucători doriți de Gigi Becali. Fostul atacant consideră că e meritul FCSB-ului
21:10
Simona Halep și-a dat întâlnire cu o “ministră” la Turneul Campioanelor. Poza făcută de româncă # Antena Sport
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, competiție în care românca ocupă rolul de ambasadoare. Dubla campioană de Grand Slam profită de timpul petrecut în Arabia Saudită și pentru a se reîntâlni cu foste adversare din circuit alături de care a rămas în relații bune, iar recent a
21:10
Ianis Hagi a fost titular în duelul românilor din Turcia. Internaționalul român de 27 de ani a fost schimbat pe final în partida dintre Alanyaspor și Gaziantep, încheiată cu scorul de 0-0, în etapa a 11-a din campionatul Turciei. Ianis Hagi a părăsit terenul în minutul 83, atunci când a fost trimis în joc veteranul turc Efecan Karaca, în vârstă de
21:10
PSV Eindhoven o va înfrunta pe Olympiakos în etapa a patra din UEFA Champions League, iar presa din Grecia este în alertă, înaintea confruntării programate marți. Dennis Man a avut o evoluție fantastică în ultimul joc din Liga Campionilor, când a reușit să înscrie de două ori în poarta celor de la Napoli, fiind desemnat
21:00
Simona Halep și-a dat întâlnire cu o “ministră” la Turneul Campioanelor. Poza făcută de campioana română # Antena Sport
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, competiție în care românca ocupă rolul de ambasadoare. Dubla campioană de Grand Slam profită de timpul petrecut în Arabia Saudită și pentru a se reîntâlni cu foste adversare din circuit alături de care a rămas în relații bune, iar recent a
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Gâlcă așteaptă transferuri la Rapid appeared first on Antena Sport.
20:50
Moda „kendama" s-a întors, iar Ianis Hagi și Dennis Man sunt provocați de un as în trucuri. CRBL se oferă să-i învețe trucurile din kendama care îi pot ajuta să fie mai buni și pe terenul de fotbal.
20:40
Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT # Antena Sport
Alexander Isak va rata duelul stelar al lui Liverpool cu Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Partida se va disputa marți, de la ora 22:00. Mijlocaşul lui Liverpool, Curtis Jones, s-a "reîntors la antrenamente", dar atacantul Alexander Isak a rămas indisponibil pentru antrenamentul deschis înaintea vizitei lui Real Madrid în Liga Campionilor", scrie DPA. Alexander Isak nu
20:40
Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape # Antena Sport
Amanda Anisimova a obținut o victorie în cel de-al doilea meci disputat la Turneul Campioanelor. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de conaționala Madison Keys, care a înregistrat al doilea eșec de la această competiție. Lupta este una strânsă în grupa "Serena Williams" pentru calificarea mai departe. Pe învingătoarea din acest duel o
20:30
Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins” # Antena Sport
Dorin Mateuț, fostul mare jucător al lui Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre situația de la naționala României, dar și despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu după finalul preliminariilor. "Il Luce" a anunțat în trecut că va părăsi cârma reprezentativei dacă nu va obține calificarea directă la Cupa Mondială, însă fosta Gheată
20:00
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul campioanei a dat de înțeles că poartă deja discuții cu Neluțu Varga, fiind dispus să plătească suma de 5,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători. Gigi Becali nu a vrut însă să ofere mai multe detalii
19:30
Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui” # Antena Sport
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guar
19:30
Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august # Antena Sport
Farul Constanța a primit luni vizita celor de la Csikszereda, iar formația antrenată de Ianis Zicu s-a impus fără mari emoții, scor 3-0. În duelul din cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1, constănțenii au fost cei care au condus ostilitățile. Gruparea nou promovată era neînvinsă în ultimele opt etape de campionat. Cu acest […] The post Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august appeared first on Antena Sport.
19:30
A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor # Antena Sport
Preşedintele Federaţiei italiene de tenis, Angelo Binaghi, a asigurat luni că sârbul Novak Djokovic, care nu a mai apărut în circuit de patru săptămâni, va juca la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, informează AFP. “Avem confirmarea, Djokovic va fi la Torino“, a declarat el la postul de radio Rai Gr Parlamento. […] The post A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor appeared first on Antena Sport.
19:20
Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu” # Antena Sport
Arne Slot a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei “electrizante” care va avea loc în Champions League între Liverpool și Real Madrid. În fața jurnaliștilor, tehnicianul olandez a vorbit și despre revenirea lui Trent Alexander-Arnold pe Anfield, fundașul dreapta fiind aspru criticat în vară de fani pentru plecarea pe Bernabeu. Slot a dat de […] The post Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu” appeared first on Antena Sport.
19:10
Barcelona i-a transmis lui Marcus Rashford care este condiția pentru a fi transferat definitiv # Antena Sport
Marcus Rashford este împrumutat până la finalul acestui sezon de Barcelona, iar fotbalistul englez l-a impresionat deja pe tehnicianul Hansi Flick. Șansele ca el să fie transferat definitiv în vara anului 2026 sunt mari. Clubul catalan are o singură condiție pentru jucătorul evaluat la 40 de milioane de euro. Marcus Rashford i-a convins pe Hansi […] The post Barcelona i-a transmis lui Marcus Rashford care este condiția pentru a fi transferat definitiv appeared first on Antena Sport.
19:00
Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: vrea să transfere doi jucători de la CFR Cluj # Antena Sport
Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB. Patronul campioanei se pregătește pentru perioada de mercato de iarnă și i-a pus pe listă pe Louis Munteanu (23 de ani) și pe Lindon Emerllahu (22 de ani). Gigi Becali a anunțat deja că vrea să investească masiv pentru a-și întări echipa în iarnă. Patronul campioanei s-a declarat dispus să plătească […] The post Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: vrea să transfere doi jucători de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
18:40
Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei # Antena Sport
Promovată în acest sezon în 2. Bundesliga, Dynamo Dresda își confirmă renumele de echipă cu suporteri fanatici. Fără să exceleze pe teren, formația din estul Germaniei adună zeci de mii de fani în tribune. Sâmbătă, suporterii lui Dynamo Dresda au făcut o deplasare istorică la Berlin, pe stadionul Olimpic. Nu mai puțin de 25.000 de fani au venit de […] The post Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei appeared first on Antena Sport.
18:40
Ladislau Boloni, dezvăluiri despre un blat la care a luat parte când era jucător: “Și șoferul a fost plătit” # Antena Sport
Ladislau Boloni a vorbit în cadrul unui interviu despre un meci pe care a fost obligat să îl “trântească” alături de coechipierii săi, pe vremea când evolua la ASA Târgu Mureș. Legendarul fotbalist și-a adus aminte de partida care n-a făcut cinste sportului și a dezvăluit că pe lângă jucători și președintele clubului, inclusiv șoferul […] The post Ladislau Boloni, dezvăluiri despre un blat la care a luat parte când era jucător: “Și șoferul a fost plătit” appeared first on Antena Sport.
18:30
Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic. Ce se va întâmpla cu jucătorul la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali și-a anunțat decizia finală în privința lui Dennis Politic. Patronul campioanei s-a hotărât să-i ofere mai multe minute mijlocașului transferat de la Dinamo, însă în meciuri cu adversare mai modeste. Gigi Becali a declarat că nu și-a pierdut încrederea în Dennis Politic. Mijlocașul de 25 de ani, cotat la 1,5 milioane de euro, […] The post Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic. Ce se va întâmpla cu jucătorul la FCSB appeared first on Antena Sport.
18:20
Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set # Antena Sport
Elena Rybakina (6 WTA) a produs prima surpriză de la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, reușind să o învingă luni pe poloneza Iga Swiatek. Jucătoarea din Kazakhstan a revenit incredibil în meci, după ce inițial fosta lideră câștigase cu lejeritate primul set. În decisiv, Rybakina i-a administrat polonezei un 6-0. Elena Rybakina, victorie […] The post Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set appeared first on Antena Sport.
18:10
Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid: „O veste proastă” # Antena Sport
Istvan Kovacs a primit o delegare de „lux” din partea celor de la UEFA, fiind desemnat să conducă cel mai tare meci al etapei cu numărul 4 din faza principală a Ligii Campionilor. Centralul din Carei va arbitra super-duelul Liverpool – Real Madrid, iar presa din Anglia a reacționat după delegarea făcută de forul continental. […] The post Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid: „O veste proastă” appeared first on Antena Sport.
18:10
Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00) # Antena Sport
Tensiunea din Formula 1 crește din ce în ce mai mult, iar aventura din “Marele Circ” continuă în weekend-ul 7-9 noiembrie cu Marele Premiu al Braziliei. Grand Prix-ul sud-american se va desfășura la Autodromo Jose Carlos Pace, sau Interlagos, așa cum este cunoscut de toți fanii sportului cu motor. Marele Premiu al Braziliei pune la […] The post Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00) appeared first on Antena Sport.
18:10
„Messi mai bun decât mine?”. Cristiano Ronaldo nu s-a ferit și a dat un răspuns categoric # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă Lionel Messi este mai bun decât el și a oferit un răspuns categoric. Starul lusitan ajuns la 40 de ani își continuă rivalitatea cu sud-americanul, care e cu doi ani mai tânăr decât el. Cristiano Ronaldo a oferit un interviu prietenului jurnalist Piers Morgan, iar una dintre întrebările primite […] The post „Messi mai bun decât mine?”. Cristiano Ronaldo nu s-a ferit și a dat un răspuns categoric appeared first on Antena Sport.
17:50
Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League # Antena Sport
Ousmane Dembele, câştigătorul Balonului de Aur în acest an, va juca în meciul de marţi cu Bayern Munchen, din Liga Campionilor, a anunţat luni Luis Enrique, antrenorul lui PSG. În timp ce Ousmane Dembele nu şi-a ascuns disconfortul la coapsa dreaptă sâmbătă, după victoria cu 1-0 în campionat împotriva lui Nice, Luis Enrique i-a liniştit pe toţi luni, în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la starea de sănătate a atacantului său, […] The post Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League appeared first on Antena Sport.
17:40
Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie sunt pe AS.ro, de la anunţul lui Gigi Becali, că pregăteşte transferul unui mijlocaş român din străinătate, la performanţa reuşită de Luka Doncic în NBA. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie 1. “Bomba” lui Gigi Gigi Becali a anunţat că pregăteşte […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:30
“E cauză abuzivă”. Dani Coman, reacție fermă după ce s-a aflat că poate fi blocat din a candida la șefia LPF # Antena Sport
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a oferit o primă reacție după dezvăluirile potrivit cărora LPF își dorește să își modifice statutul, astfel încât Gino Iorgulescu să poată candida din nou, iar persoane precum fostul portar să nu fie eligibile. Oficialul din Liga 1 a anunțat că în cazul în care modificările respective […] The post “E cauză abuzivă”. Dani Coman, reacție fermă după ce s-a aflat că poate fi blocat din a candida la șefia LPF appeared first on Antena Sport.
17:30
S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători # Antena Sport
A fost stabilit cel mai bun ”11” din fotbalul european în sezonul 2024/2025. Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Fabrizio Romano, iar printre acești jucători avem parte și de o surpriză. Este vorba despre Cole Palmer, fotbalistul legitimat în prezent la gruparea Chelsea. Englezul și-a trecut în palmares UEFA Conference League și Campionatul Mondial […] The post S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători appeared first on Antena Sport.
17:20
Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit” # Antena Sport
Trent Alexander-Arnold a prefațat confruntarea dintre Liverpool și Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Fundașul plecat de pe Anfield în vară, pentru a semna cu „galacticii”, a dezvăluit că abia așteaptă duelul de marți, de la ora 22:00. Trent Alexander-Arnold a recunoscut că a vorbit cu Mohamed Salah și cu Andy Robertson atunci când a aflat […] The post Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit” appeared first on Antena Sport.
17:10
Chiar dacă a pierdut duelul direct cu Real Madrid, Barcelona continuă să țină aproape de liderul din campionatul Spaniei. Duminică, gruparea pregătită de Hansi Flick s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Elche, scor 3-1. Formația catalană a stabilit o performanță impresionantă, fiind singura echipă din primele cinci campionate ale lumii care […] The post Barcelona, singurul club din Top 5 campionate care a reușit asta! appeared first on Antena Sport.
16:50
Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA # Antena Sport
Kyros Vassaras își dorește să realizeze o nouă întâlnire în care să abordeze subiectul arbitrajului alături de cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. În octombrie, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a mai realizat o ședință, însă diferența este că acum grecul își dorește să aibă mai mulți antrenori alături de care să dialogheze. Conducătorul […] The post Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA appeared first on Antena Sport.
