Golazo.ro, 4 noiembrie 2025 10:50

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum o oră
10:50
Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la  Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta” Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.
10:40
„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1” Golazo.ro
Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.
Acum 2 ore
10:10
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica” Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.
10:00
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere” Golazo.ro
Manuel Akanji, fundaș împrumutat de Inter de la Manchester City, își dorește ca echipa antrenată de Cristi Chivu să-l transfere definitiv.
Acum 4 ore
09:10
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune” Golazo.ro
Fostul baschetbalist Vladimir Stimac, 38 de ani, a fost arestat la Belgrad, în timpul protestelor din capitala Serbiei
Acum 12 ore
23:10
Tragedie în Serbia Antrenorul celor de la Radnicki s-a prăbușit la marginea terenului în meciul cu Mladost și a murit în drum spre spital » Jucătorii, în lacrimi pe teren Golazo.ro
Mladen Zizovic, antrenorul sârbilor de la Radnicki, a murit la vârsta de 44 de ani.
22:50
Se gândește la retragere Leo Grozavu are planuri departe de fotbal: „Dacă n-am șansa de  a antrena un club mare...” Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.
22:30
Momentele meciului Petrolul - Botoșani FOTO: Fair-play-ul lui Ricardihnho și rafinamentul lui Gicu Grozav + Penalty ratat de Mitrov Golazo.ro
Petrolul - FC Botoșani. Partida de la Ploiești nu s-a remarcat prin prea multe reușite, însă jucătorii au oferit alte momente inedite.
22:30
„El controlează vestiarul” Șumudică despre situația de la Rapid + Gâlcă a avut febră la Craiova: „Era cobză” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, ar fi făcut febră înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.
Acum 24 ore
22:10
Cel mai bun „11” din 2025  FIFPRO a publicat cea mai bună formație  la nivel mondial, după votul fotbaliștilor. Cine a prins echipa Golazo.ro
FIFPRO, Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști, a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025.
21:30
„O legendă a sportului maghiar” Viktor Orban,  mesaj la superlativ pentru Laszlo Boloni, în ziua lansării în Ungaria a documentarului său Golazo.ro
Viktor Orban (62 de ani), premierul Ungariei, a lansat un mesaj prin care îl laudă pe Laszlo Boloni (72 de ani).
21:20
Liverpool - Real Madrid, interzis pe Anfield Motivul pentru care cele două formații  nu se mai pot întâlni și sezonul viitor în Anglia Golazo.ro
Liverpool și Real Madrid se întâlnesc din nou în faza principală a Ligii Campionilor, însă un astfel de duel nu va mai putea avea loc anul viitor.
21:10
Abuzuri, violență și frică O antrenoare din România ar fi băgat o sportivă cu capul în coșul cu cretă + colaboratorul ei a agresat sexual minore Golazo.ro
Violeta Damian (52 de ani), antrenoare de gimnastică, a fost acuzată de violență de către 6 sportivi.
20:50
Basel - FCSB Ce formulă va alinia campioana la startul următoarei partide din Europa League + Prețul biletelor pentru fanii români Golazo.ro
Basel - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat formula de start a campioanei pentru partida din Elveția.
20:20
Ultrași interziși de Federație  „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România Golazo.ro
Fotbalul bosniac este zguduit de tensiuni majore înaintea meciului crucial Bosnia și Herțegovina - România, programat sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.
20:10
Debut la 16 ani Încă un junior promovat de Farul:  a jucat primul meci la seniori în victoria cu Csikszereda, 3-0 » Este internațional de tineret Golazo.ro
Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean (16 ani), fotbalist provenit din academia „marinarilor”, a debutat în Superliga.
20:10
Iga Swiatek, record negativ  Poloneza a gustat din propriul venin la Turneul Campioanelor » Nu se mai întâmplase din 2013! Golazo.ro
Iga Swiatek a suferit o înfrângere usturătoare la Turneul Campioanelor. Poloneza a pierdut în trei seturi în fața kazahei Elena Rybakina și a bifat un record pe care nu și l-ar fi dorit.
19:40
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul de la Al Nassr, s-a proclamat mai bun decât rivalul său Lionel Messi (38 de ani).
19:40
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Stadiul negocierilor Golazo.ro
FCSB plănuiește o dublă mutare pentru următoarea perioadă de transferuri.
19:10
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”   Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a oferit asigurări că atmosfera din club este una bună.
19:10
Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include Golazo.ro
Primăria Hunedoara a transmis că au fost demarate lucrările pentru o nouă bază sportivă.
18:30
Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR Golazo.ro
Farul - Csikszreda. Al doilea gol al constănțenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar decizia a adus nedumerire în rândul celor prezenți pe stadion.
18:10
Dani Coman amenință Președintele lui FC Argeș va lua măsuri, dacă va fi blocat să candideze la șefia LPF:  „E cauză abuzivă” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) este pregătit să apeleze la CNCD în cazul în care nu va putea candida pentru președinția LPF.
17:50
Groază în Premier League Un jucător a fost amenințat cu pistolul de un agent Golazo.ro
Un jucător de fotbal din Premier League, evaluat la aproximativ 70 de milioane de euro, a fost amenințat cu arma pe o stradă aglomerată din Londra.
17:50
„Vrei să vii să dai tonul?” O legendă a lui U Craiova a pus tunurile pe Mirel Rădoi după derby-ul cu Rapid 2-2: „N-are voie!” Golazo.ro
Universitatea Craiova a obținut un punct după ce Steven Nsimba (29 de ani) a marcat, din penalty, în minutul 90+9 al meciului U Craiova - Rapid 2-2.
17:50
Bölöni, criticat la Târnăveni Prețul biletelor  la filmul lui Loți a stârnit controverse în orașul unde s-a format ca fotbalist » Reacția primarului Golazo.ro
Turneul efectuat de Ladislau Bölöni la finalul lunii trecute, în județul Mureș, pentru lansarea filmului său documentar „Bölöni - Legenda care ne unește”, a atras atenția publicului, dar a și stârnit controverse exact unde nu se aștepta.
17:50
Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!” Golazo.ro
Nicolae Dică (45 de ani) a vorbit despre experiența din ultimul mandat petrecut pe banca celor de la FCSB.
17:00
Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter Golazo.ro
Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristian Chivu (45 de ani) a răspuns cu o glumă atunci când a fost întrebat despre numărul redus de faulturi comise de echipa sa.
16:30
Business Drops #75 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 75.
16:20
O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B” Golazo.ro
Daniele de Rossi (42 de ani) și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa.
15:50
Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool Golazo.ro
La jumătatea sezonului regulat, Liga 1 are 4 echipe care sunt creditate cu cote până în 7,50 de a câștiga titlul. Nici un campionat din Europa nu are o cotă de imprevizibil mai mare
15:30
FCSB, acuzații grave Patronul campioanei amenință LPF cu tribunalul: „Tâlhărie, șpagă 500.000€! Șucule, Rotarule, permiteți așa ceva?” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut acuzații grave la adresa LPF, după ce forul condus de GIno Iorgulescu a aprobat prelungirea contractului pentru drepturile TV din Superliga până în 2035.
15:00
Continuă declinul Budescu a rămas din nou fără echipă! Semnase de 2 luni: „Avem idei diferite” » 4 ani de coșmar! Golazo.ro
Constantin Budescu (36 de ani) și-a reziliat contractul cu CS Tunari după doar două luni în tricoul ilfovenilor.
14:40
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish Golazo.ro
Ultima etapă din sezonul regulat a programat 3 meciuri tari, în care s-au întâlnit fix echipele care au compus play-off-ul ediției trecute.
14:20
Va acoperi cheltuielile medicale  Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele incidentului violent din Anglia » 11 persoane au fost rănite Golazo.ro
Evangelos Marinakis (58 de ani), proprietarul clubului Nottingham Forest, a anunțat că va acoperi cheltuielile medicale pentru orice fan implicat în incidentul violent petrecut sâmbătă în Anglia.
14:20
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un incident început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid a fost un meci plin de evenimente nu doar pe teren, ci și în afara lui
14:00
FCSB, jucător nou la Basel A fost adăugat de urgență pe lista de Europa League și poate evolua joi! Golazo.ro
Joi, FCSB va susține al 4-lea meci în Europa League, va întâlni campioana Elveției, Basel, în deplasare, de la ora 19:45
13:50
„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc” Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, a oferit noi detalii despre campania de transferuri pe care o pregătește FCSB în această iarnă.
13:20
„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a evidențiat greșelile care ar fi dus la pierderea meciului cu Dinamo, scor 1-2, în etapa #15 a Superligii.
13:00
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani) mai este manager la FC Voluntari doar în această săptămână, până după meciul cu Corvinul din weekend
12:50
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, i-a criticat pe jucătorii care întârzie jocul sau exagerează la contactele din teren.
12:40
Doliu în Liga 1 Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei și al naționalei României, a murit la 74 de ani! Liță Dumitru și Ienei, uimiți de calitățile sale Golazo.ro
Constantin Zamfir, fostul atacant la Stelei și al naționalei României, a murit la vârsta de 74 de ani.
11:30
Blocat! FCSB poate rata mutarea surpriză a iernii! Clubul refuză să-l cedeze: „De ce comentăm ce zice Becali?” Golazo.ro
Campioana României caută un director sportiv, iar finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că fostul fotbalist este principala țintă pentru acel post.
Ieri
11:00
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR, a explicat motivul pentru care Louis Munteanu a început să plângă după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1.
10:40
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Silvian Cristescu (55 de ani), fost căpitan și director sportiv la Universitatea Craiova, i-a criticat pe giuleșteni și a acuzat arbitrajul în partida de pe „Ion Oblemenco”
10:30
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote Golazo.ro
AC Milan - AS Roma 1-0. Paulo Dybala (31 de ani) a plâns în hohote pe bancă după ce a ratat un penalty care îi putea aduce un punct echipei sale în derby-ul de pe San Siro.
10:10
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, s-a declarat impresionat de jocul echipei lui Mirel Rădoi (44 de ani), care a pus o presiune uriașă pe adversar.
10:00
„Nu a fost corect!” Screciu și Nsimba, convinși că Rapid a avut noroc: „I-am dominat copios!” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Vladimir Screciu (25 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani) au vorbit despre remiza de pe „Oblemenco”, pe care o consideră injustă.
10:00
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă” Golazo.ro
Jurnaliștii GOLAZO.ro Dan Udrea și Cristian Geambașu s-au uitat la derby-ul Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2, dar la final au avut opinii complet opuse.
09:20
Chivu, mesaj emoționant Ce i-a transmis antrenorul lui Josep Martinez, portarul care a fost implicat într-un accident mortal  Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) i-a transmis un mesaj de susținere lui Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter.
