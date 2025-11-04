Instituții cu regim preferențial pentru ruda consilierei lui Predoiu
Recorder.ro, 4 noiembrie 2025 11:20
Cum a ajuns petiția cetățeanului Podaru la conducerea Poliției Române Viorel Podaru este un mic om de afaceri din Târgoviște care deține, împreună cu soția sa, Lenuța Podaru, un restaurant și mai multe depozite de legume în județ. Din anul 2023, cei doi soți se află în proces de divorț și într-o continuă stare conflictuală, deseori fiind nevoie de intervenția Poliției pentru aplanarea certurilor. După un astfel de incident, în seara zilei de 14 decembrie 2023, supărat că primise ordin de protecție provizoriu prin care Poliția Târgoviște îi interzicea să se apropie de soția sa, omul de afaceri Viorel Podaru Articolul Instituții cu regim preferențial pentru ruda consilierei lui Predoiu apare prima dată în Recorder.
• • •
Alte ştiri de Recorder.ro
Acum 30 minute
11:20
Cum a ajuns petiția cetățeanului Podaru la conducerea Poliției Române Viorel Podaru este un mic om de afaceri din Târgoviște care deține, împreună cu soția sa, Lenuța Podaru, un restaurant și mai multe depozite de legume în județ. Din anul 2023, cei doi soți se află în proces de divorț și într-o continuă stare conflictuală, deseori fiind nevoie de intervenția Poliției pentru aplanarea certurilor. După un astfel de incident, în seara zilei de 14 decembrie 2023, supărat că primise ordin de protecție provizoriu prin care Poliția Târgoviște îi interzicea să se apropie de soția sa, omul de afaceri Viorel Podaru Articolul Instituții cu regim preferențial pentru ruda consilierei lui Predoiu apare prima dată în Recorder.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Politicieni din toate taberele invocă adesea meritocrația ca soluție pentru un sistem clientelar și corupt, pe care, paradoxal, tot ei l-au creat. Articolul PODCAST. Poate meritocrația să salveze România? apare prima dată în Recorder.
24 octombrie 2025
19:40
În acest episod, Mihai Radu începe emisiunea fără avizul consultativ al CSM. Apoi se uită la un sigiliu, singura barieră din țara noastră între viață și moarte. Soluții există, unele Articolul Ce ne enervează #42 – Ce putem schimba peste noapte apare prima dată în Recorder.
23 octombrie 2025
20:10
Noile tehnologii au devenit o prezență permanentă în viețile noastre, de la conversațiile cu asistenți virtuali, algoritmii care ne țin cu ochii în telefoane ore întregi, până la reclamele care Articolul CUM SE FACE #8. Cât de pregătiți sunt românii să înfrunte pericolele AI-ului? apare prima dată în Recorder.
13:40
Moartea unei tinere de 23 de ani dintr-un sat din județul Mureș, ucisă cu toporul și apoi incendiată de fostul iubit, este cronica unui stat în colaps. Anda Gyurca s-a Articolul EXPLICATIV RECORDER. Cazul Gânj: cum a devenit statul complice la crimă apare prima dată în Recorder.
20 octombrie 2025
11:10
Primarul pericol public. Negoiță a construit șosele peste magistralele de gaz. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” # Recorder.ro
Stilul lui Robert Negoiță de a face administrație, în total dispreț față de respectarea legilor, a ajuns să depășească o linie roșie: interesele imobiliare sunt puse mai presus de protejarea Articolul Primarul pericol public. Negoiță a construit șosele peste magistralele de gaz. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” apare prima dată în Recorder.
17 octombrie 2025
19:50
Există cu adevărat cancel culture în spațiul public autohton? Și unde se trasează granița dintre libera exprimare și instigarea la ură? Articolul PODCAST. Unde se încheie libertatea de exprimare? apare prima dată în Recorder.
10 octombrie 2025
19:40
În acest episod, Mihai Radu intră în casa groazei numită România, acolo unde pacienții nu se vindecă de nicio boală. Reușește să evadeze cu ajutorul intuiției lui Nicușor Dan, dar dă peste un pacient jumătate cal, jumătate leu, jumătate liră sterlină. Se trezește din coșmar direct în greva din Justiție, pe care o analizează de la ambele ei capete. La final, nimerește undeva în Sibiu, dar nu poate să intre. Cineva a schimbat yala. Articolul Ce ne enervează #41 – Nu ne vindecăm de nimic apare prima dată în Recorder.
17:00
Am avut un început de an școlar și universitar cu multe frământări și nemulțumiri Articolul INTERVIU. Daniel David despre tăierile din Educație: „Simt mulțumire și vinovăție” apare prima dată în Recorder.
9 octombrie 2025
19:50
CUM SE FACE #7. Cum sunt ajutați tinerii din centrele de plasament să ducă o viață independentă # Recorder.ro
Tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului se confruntă adesea cu o realitate dură și înfricoșătoare. Lăsați singuri, fără sprijin emoțional sau material, acești tineri nu au parte de Articolul CUM SE FACE #7. Cum sunt ajutați tinerii din centrele de plasament să ducă o viață independentă apare prima dată în Recorder.
16:13
În ultima perioadă, spațiul public din România a fost invadat de narative pro-ruse și de dezinformări care alimentează temele propagandistice ale regimului de la Kremlin. „Occidentul care ne fură resursele”, Articolul EXPLICATIV RECORDER. Cum încearcă Rusia să ne îndepărteze de democrație apare prima dată în Recorder.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.