Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: ”Legea se face la București, nu la Paris”
ActiveNews.ro, 4 noiembrie 2025 11:20
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
• • •
Mihai Tîrnoveanu: Avem o Țară și pe Institutul Ellie Wiesel împotriva ei. Și totuși, cine îl achită pe Radu Gyr și nu-l mai "reabilitează"? # ActiveNews.ro
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
Video revoltător arată cum soldați israelieni torturează și violează un deținut palestinian. Fostă șefă a IDF care a denunțat abuzul a fost arestată # ActiveNews.ro
Fosta șefă a corpului juridic al armatei israeliene, Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi, a fost arestată după ce a recunoscut că a scurs un video arătând abuzuri sexuale și tortură asupra unui deținut palestinian de către rezerviști...
Dan Tanasă, la podcastul ”Lebăda Neagră”: ”Ținutul Secuiesc este abandonat de statul român” # ActiveNews.ro
În cea mai nouă ediție a podcastului „Lebăda Neagră”, realizat de Romeo Couți, invitatul a fost Dan Tanasă, deputat AUR, jurnalist și activist civic, cunoscut pentru implicarea sa în apărarea identității și valorilor naționale.
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
Un incident a avut loc în cursul serii de luni, 3 noiembrie 2025. Un pilot Ryanair ar fi fost scos inconștient, după ce avionul pe care îl pilotase a aterizat pe Aeroportul Cluj. Înainte ca aeronava să aterizeze, turnul de control ar fi fost...
Emmanuel Macron spune că europenii ar trebui să înceteze să se bazeze pe rețelele de socializare pentru știri și să revină la mass-media publică tradițională.
Jurnalul meu video | 3 noiembrie 2025: De ce îndeamnă Călin Georgescu la boicotarea alegerilor
Florin Palas: După Scandalul TRONOS la CATEDRALĂ, Institutul ”Elie Wiesel” nu se oprește: cere eliminarea numelor lui Mircea Vulcănescu, Radu Gyr și Vintilă Horia din denumirea unor străzi și a unui liceu! # ActiveNews.ro
În 1945, când a fost condmnat Gyr, și în 1948, când a fost condamnat Vulcănescu, condamnările se făceau în numele ocupantului sovietic. Mă întreb: acum, în 2025, în numele cui se fac aceste re-condamnări și epurări din spațiul public?
3 noiembrie 2025
Părintele Teologos de la Sfântul Munte Athos dezvăluie secretele din spatele EDUCAȚIEI SEXUALE impuse în școlile din România. Planul satanist care a fost elaborat acum exact 100 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Ce este și ce se urmărește prin educația sexuală a copiilor? Ce se ascunde în spatele acestei inițiative? Cine au fost autorii și promotorii acestui curent? Urmăriți acest material pentru a afla:
Trump l-a pus cu botul pe labe pe Gates. Vasile Calmațui: După ce Trump a declarat victoria în "Războiul împotriva Farsei Schimbărilor Climatice", presa globalistă a înghițit gălușca # ActiveNews.ro
Recent am scris despre "schimbarea de poziție" a lui Bill Gates în privința "politicilor climatice". Voi relata unele lucruri despre care presa nu prea scrie.
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei după un vot cu scântei în CNC # ActiveNews.ro
Afaceristul Mohammad Murad, deputat AUR, a contestat decizia în termeni vehemenți, potrivit relatărilor din interiorul ședinței. Acesta a întrebat de ce partidul nu își asumă un candidat propriu, deși „este cel mai mare partid din România în momentul acesta”.
Colegiul Medicilor din România și-a schimbat Codul ca să-i elimine pe medicii ”antivacciniști”. Noul Cod de Deontologie Medicală pedepsește ”răspândirea de informații pseudoștiințifice”. De ei, care au promovat un ser criminal în pandemie, au uitat # ActiveNews.ro
Codul anterior al CMR data din ianuarie 2024. Oare ce a apărut între timp atât de deranjant că să se schimbe Codul Deontologic după mai puțin de doi ani? Răspunsul îl găsiși, desigur, în Conferințele despre Covid ale medicilor curajoși din România, care sunt ținta acestor noi prevederi cu iz totalitarist.
Prof. Ilie Bădescu: Dimitrie Gusti la 70 de ani de la nașterea sa în cer. Opresorii de serie nouă sunt azi hăituitorii unora dintre membrii de frunte ai echipelor gustiene # ActiveNews.ro
Opresorii de serie nouă sunt azi hăituitorii unora dintre membrii de frunte ai echipelor gustiene, cel mai reprezentativ fiind Mircea Vulcănescu, martir al pușcăriilor în care a fost aruncat de tribunalele represiunii chemate să ofere un simulacru de legalitate condamnărilor cu funcție și efecte antiromânești și anticreștine.
A fi superior înseamnă astăzi a fi situat pe o treaptă socială înaltă. Acesta este semnul cel mai obișnuit al superiorității. Pentru cei dedați artelor și științelor, adică pentru intelectuali, a fi superior înseamnă a fi inteligent și instruit.
Intervențiile "furtunoase" ale politicienei Alice Weidel, șefa partidului Alternativă pentru Germania (AFD), intrate de mult în cotidian, au ajuns zilele trecute în faza "atacului la baionetă ", împotriva unui guvern sleit de putere, care nu mai poate să aducă argumente plauzibile politicii precare prestată până acum:
3 noiembrie: Sfinții Sfințiți Mucenici: Achepsima, Episcopul; Iosif preotul și Aitala, diaconul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida # ActiveNews.ro
În ziua de 3 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Sfințiți Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul și Aitala diaconul (icoană); înnoirii bisericii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Lida și mutării sfintelor sale moaște.
Maestrul Nicolae Voiculeț, rugăciune pentru Vasile Bănescu după ce acesta a atacat copiii din grupul Tronos Junior, Catedrala Națională, Biserica Ortodoxă Română și Istoria Neamului # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț îi transmite ruga sa fostului purtător infiltrat de cuvânt al Patriarhiei, după ce acesta a atacat în mod mizer și bazat pe un „fake news” demn de reclamat la CNA copiii din grupul Tronos Junior, Catedrala Națională, Biserica Ortodoxă Română și Istoria Neamului:
Peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, la o săptămână după sfințirea picturii într-un PELERINAJ AD-HOC prelungit până pe 5 noimebrie și poate și mai mult. HARTĂ INTERACTIVĂ cu timpul de așteptare # ActiveNews.ro
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.
Tragedie în Spania: influencerița șoferiță de TIR ”Coco Trucker Girl” a murit subit după un accident vascular cerebral, la 41 de ani # ActiveNews.ro
Oti Cabadas, în vârstă de 41 de ani, mai bine cunoscută online drept „Coco Trucker Girl”, a murit luni, după ce s-a prăbușit în drum spre casă, la scurt timp după ce a participat la cea de-a 10-a întâlnire anuală a camioanelor clasice.
Trump despre Putin și Xi: „Lideri duri, puternici, inteligenți... Cu ei nu te joci!” (VIDEO) # ActiveNews.ro
PreședinteleStatelor Unite a adus un neașteptat elogiu omologilor săi din China și Rusia cu ocaziaunui interviu recent acordat unui post de știri american.
Gheorghe Piperea: Premierul Bolojan vrea să introducă în legislație amenzi de până la 4000 de euro pentru comentarii ne-respectuoase la adresa lui # ActiveNews.ro
Eurparlamentarul AUR Gheorghe Piperea a reacționat pe Facebook față de intenția premierului Ilie Bolojan de a introduce amenzi de până la 4.000 de euro pentru comentarii considerate ne-respectuoase la adresa oficialilor.
Pascal Ilie Virgil: Belgia, Congo și fantoma colonialismului: între sânge, resurse și ipocrizie europeană # ActiveNews.ro
Există locuri în istorie unde cruzimea nu poate fi măsurată doar prin cifre sau prin instrumente sofisticate, ci prin ecoul durerii, al tăcerii și al teroarei. Congo, sub Leopold II și succesorii săi belgieni, a devenit un laborator al cruzimii..
Valer Marian: Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II) # ActiveNews.ro
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitățile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la București, cu ocazia inaugurării Catedralei Mântuirii Neamului, denotă o lipsă totală de empatie față de oamenii simpli.
Ciprian Stănescu, soțul ministrului Oana Țoiu, are legături cu organizații internaționale finanțate de George Soros.
Summit ”secret” în Spania: Coaliția celor dispuși discută sprijinul pentru Ucraina – telefoanele, interzise # ActiveNews.ro
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „Coaliției celor dispuși” privind Ucraina, relatează El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni săptămâna viitoare în România, unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare. Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat vizita și a precizat că în aceste zile are loc..
Ion Cristoiu: Sistemul l-a făcut deja primar pe Drulă. Ce rost mai are bătălia electorală? | Bucureștiul minimalizează retragerea americanilor, iar Kievul o exagerează # ActiveNews.ro
Jurnalul lui Cristoiu: Sistemul l-a făcut deja primar pe Drulă. Ce rost mai are bătălia electorală? | Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează
Președintele Nicușor Dan a încălcat încă o promisiune făcută în campania electorală. La acea vreme, el susținea în mod repetat că, odată ajuns în funcție, nu va susține niciun candidat pentru Primăria Capitalei. Cu toate acestea...
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obțină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru a fi folosite împotriva...
Bolojan se ascunde după Rheinmetall: nu vine la ”Ora Premierului” invocând agenda plină. Avertismentul lui Toni Neacșu: ”Refuzul de a se prezenta îi poate aduce decapitarea politică” # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan nu va merge astăzi să dea explicații în Parlament. PSD și AUR l-au chemat pe premier la „Ora Prim-ministrului”. AUR a cerut ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent luni, în plenul Camerei Deputaților...
Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Inpolitics: Case closed. Călin Georgescu nu recunoaște alegerile și nu va sprijini niciun candidat - VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul, pentru că ”un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime”. Ceea ce înseamnă că fostul candidat prezidențial se va ține complet în afara procesului electoral și nu va anunța susținerea pentru niciun candidat.
Nu ne dictează Institutul ”Elie Wiesel” ce avem voie să cântăm în bisericile ortodoxe și cine sunt sfinții și mărturisitorii ortodocși ai neamului românesc! # ActiveNews.ro
Analfabeții teologic, în acțiune! Încă una! O jurnalistă nedusă la Biserică, Magda Grădinaru, larg prizată în mediile progresiste, scrie că versurile lui Radu Gyr „sunt infestate de simboluri și idei legionare, cum e cultul morții”. Cultul morților este specific tuturor ortodocșilor, nu numai legionarilor!
Arhidiaconul Mihail Buca, protopsaltul Catedralei Patriarhale, dirijorul Grupului Tronos: AȘTEPTĂM SCUZE! # ActiveNews.ro
"Așteptăm scuzele de rigoare din partea tuturor celor ce au împroșcat cu noroi Biserica, Armata, Grupul Tronos și Corul Tronos Junior.
AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ! Replica Patriarhiei față de un val de ură anti-creștină și anti-Catedrală. În apărarea minunatului grup Tronos Junior! Adevărul Bisericii demască gazeta de perete a Institutului "Elie Wiesel" - G4media # ActiveNews.ro
Radu Gyr a fost un scriitor condamnat politic de comuniști și a petrecut două decenii în închisoare pentru poezie, nu pentru fapte de violență.
Patriarhia Română de o lecție de cultură analfabeților de la ”Elie Wiesel” și G4media cât și fostului purtător de cuvânt, bântuitul Vasile Bănescu. Punct de vedere referitor la interpretarea piesei ”Avem o țară” de către grupul Tronos Junior # ActiveNews.ro
Patriarhia Română i-a indirect și lui o replică elegantă, care ne aduce aminte însă și de marele gazetar și dramaturg Caragiale, cu celebra replică a Domnului către servitor, din Căldură mare: Amice, ești idiot!
Au ales să meargă la vremea respectivă intelectuali cinici, amorali și ariviști, insensibili la dreptate, milă și adevăr. Unii chiar sacrileg, cu Hristos inclus în discursuri politice, adică așezat pe buzele care debitau simultan incitări la ură și crimă. Faptul că ulterior au ajuns în închisoare, ca anticomuniști, nu i-a transformat automat în „sfinți”.
Evreii vor să ocupe Catedrala Națională? Cătălin Pena: Când român se scria cu R mare de la Radu Gyr! Cine mai sunt azi români? # ActiveNews.ro
Cu un tupeu fără margini, alogeni ne impun, pe banii noștri – din buricul României, sau de la Bruxelles, să uităm perioade din istoria noastră. A Românilor, cu R mare, cum se scria înainte de venirea trupelor lui Stalin peste noi.
ZI NAȚIONALĂ: Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, Martiri și Eroi ai Națiunii Române – 2 noiembrie 1784: Ziua când ROMÂNII S-AU RIDICAT # ActiveNews.ro
În urmă cu 238 de ani, pe 2 noiembrie 1784, izbucnea „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, ultima revoltă țărănească de anvergură din Europa Centrală. Mucenici al Domnului și ai românismului luminat și tolerant, Horea, Cloșca și Crișan cer din moarte întregirea
Om sărac, suferă căci te vei bucura. Om bogat, ghiftuiește-te și nu împărți din averea ta și te vei chinui pe vecie. Mitropolitului Bartolomeu Anania despre Bogatul Nemilostiv și Săracul Lazăr # ActiveNews.ro
În duminica a douăzeci și doua după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al XVI-lea, versetele 19-31, în care Domnul Iisus Hristos relatează pilda a doi vecini, un bogat nemilostiv și un sărac nemiluit
Sfântul Gavriil Georgianul, cel Nebun pentru Hristos, Mărturisitor Anticomunist cu moaște sfinte, plecat la Domnul pe 2 noiembrie 1995 - VIDEO # ActiveNews.ro
Cuviosul Gavril Urgebadze s-a născut în capitala Georgiei, Tbilisi, pe 26 august 1929. A primit la botez numele Goderdzi, fiind cel mai mic dintre cei trei copii ai părinților Vasili și Varvara, amintește Doxologia.
Sfinții mucenici pomeniți astăzi au trăit în Persia, în timpul domniei regelui Sapor al II-lea (309-379), cel care a început prigonirea creștinilor.
Sunt în căutarea omului pierdut — nu a celui statistic, contabilizat în recensăminte, ci a aceluia viu, capabil de miracol, de rușine și de vis. Îl caut prin cărți, prin privirile celor care încă nu s-au robotizat complet. Îl caut în mine, în fragmentele de umanitate care au mai rămas între colțurile prăfuite ale memoriei.
100 de ani de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea - 1 noiembrie 1925 # ActiveNews.ro
Sâmbătă se împlinește un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vieții spirituale a poporului român,
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va publica în curând o carte în 250 de volume: 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea din anul 325. Marcus Metropolitanus Tomensis, participant la Sinodul de la Niceea, cel mai mare monument scriptural al Bisericii # ActiveNews.ro
Sunt sigur că așteptăm împreună cu toți ierarhii apariția acestei monumentale colecții, în care vom afla cele mai fabuloase lucruri despre primul Sinod de la Niceea din anul 325, Sinod la care a participat Marcus, Metropolitanus Tomensis.
După Comisia Europeană și Consiliul Europei vrea impunerea educației de gen și a tematicilor LGBT în școlile din România # ActiveNews.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (organism al Consiliului Europei) a publicat joi, 30 octombrie, un nou raport privind România, care conține o serie de critici și recomandări în susținerea și promovarea ideologiei LGBT la nivel național, precum:
