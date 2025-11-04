PPC scade dramatic prețul la energie electrică în ultima ofertă pentru populație. Prețul PPC ajunge mai mic decât al Hidroelectrica

22:30

Pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei au adus peste 35 de milioane de lei în august la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate. August e prima lună în care pensionarilor cu venituri din pensie peste 3.000 de lei li se reţine CASS în acord cu dispoziţiile Legi 141 din 2025, care a oficializat cele mai mari schimbări în privinţa finanţării sistemului asigurărilor sociale de sănătate din ultimii 26 de ani, arată analiza Economica.net. Deficitul Fondului a scăzut semnificativ în primele opt luni ale anului ca urmarea creşterii substanţiale a a veniturilor din contribuţii de asigurări, în special din CASS, şi a subvenţiilor, în perioada analizată.