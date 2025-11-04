Deltamed livrează 121 de ambulanțe care vor avea funcții avansate de teleasistență și monitorizare medicală în timp real
4 noiembrie 2025 12:20
Deltamed, unul dintrei cei mai mari producător de vehicule pentru intervenții speciale și de urgență din Europa de Est, va livra Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) 121 de ambulanțe de tip C, echipate cu platforma digitală 4RemoteHealth, dezvoltată de compania spaniolă Zerintia HealthTech, care va permite conectarea directă la serverele sistemului național de sănătate și utilizarea unor funcții avansate de teleasistență și monitorizare medicală în timp real. Astfel, noile vehicule vor putea transmite în timp real date clinice, imagini și filme către personalul medical din spitale, facilitând intervenții medicale mai rapide și o coordonare eficientă între echipajele din teren și personalul medical din centrele de urgență, spun oficialii companiei într-un comunicat.
12:40
BERD a preluat o participație minoritară în compania românească Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri și mâncăruri gata preparate din România.
12:20
Circulaţia tramvaielor liniei 41 este blocată, marţi, în zona staţiei Piaţa Drumul Taberei, pe sensul de mers spre Ghencea, din cauza unei tamponări între un tramvai şi un autobuz, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB).
12:20
12:20
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru populație, vine cu o ofertă de energie electrică cu cel mai mic preț din piață, mai bună chiar și decât prețul Hidroelectrica, tradițional cel mai ieftin furnizor pentru populație. Oferta este însă limitată în timp și se adresează doar clienților noi, adică cei pe care PPC vrea să îi atragă de la alți furnizori.
12:20
Mobilierul este mai mult decât un simplu element decorativ într-o locuință. Este o parte esențială din viața de zi cu zi, un factor care influențează confortul, funcționalitatea și estetica spațiului. Alegerea pieselor potrivite nu înseamnă doar a urmări tendințele, ci a investi într-un stil de viață mai bun, într-un ambient armonios și în produse care pot rezista testului timpului. Într-o lume în care totul se schimbă rapid, mobilierul de calitate rămâne o constantă – o investiție care aduce valoare, durabilitate și satisfacție pe termen lung.
11:00
Alpha Quest Funds, fond de investiții paneuropean reglementat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta și cel mai important investitor instituțional pe piața restituirii proprietăților din România, împreună cu Wood & Company, una dintre cele mai importante bănci de investiții independente din Europa Centrală și de Est, avertizează că Ordonanța de Urgență nr. 38/2025, în forma actuală, generează un risc de incapacitate de plată selectivă.
10:50
Forţele ruse au atacat, în noaptea de luni spre marţi, infrastructura portuară ucraineană situată pe fluviul Dunărea, context în care patru aeronave militare de poliţie aeriană din România au supravegheat spaţiul aerian naţional, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
10:50
Lanţul de cafenele Starbucks a anunţat că vinde cea mai mare parte a operaţiunilor sale din China, a doua mare piaţă a companiei, înfiinţând o societate mixtă cu Boyu Capital, într-o tranzacţie care evaluează afacerea la patru miliarde de dolari, transmite Reuters.
10:50
Luna decembrie aduce trei deschideri noi pentru restaurantele Popeyes, astfel că brandul inaugurează primul restaurant din Oradea, dar și a doua locație din Iași, respectiv Constanța. Data și locația exactă a deschiderilor va fi anunțată în curând, arată un comunicat de presă
10:50
Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se va afla la Casa Albă pe 18 noiembrie pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în cadrul unei vizite oficiale de lucru, a afirmat luni un oficial al Casei Albe, transmite Reuters.
10:50
Compania KazMunayGas din Kazahstan şi producătorul rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiunile anunţate săptămâna trecută de Statele Unite, continuă să lucreze la proiectele comune, în conformitate cu obligaţiile contractuale, a anunţat marţi agenţia rusă de presă Interfax, transmite Reuters.
10:50
România îşi menţine poziţia de cel mai mare exportator european de cereale în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 şi înregistrează recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, pentru animale vii, a anunţat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.
10:50
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, anunță că și-a asumat realizarea unui PUZ pentru corelarea proiectului Drumului Radial 1 (Bd. Timișoara – A0). Potrivit lui, va fi încă o variantă de ieșire spre Pitești, care va lua presiunea de pe Bd. Iuliu Maniu, printre cele mai tranzitate artere din Capitală.
09:40
Studioul românesc Amber a colaborat cu Amazon Game Studios și Death Row Games la dezvoltarea Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un joc plin de umor, creat de oameni și animat de inteligență artificială. În joc, celebrul artist Snoop Dogg interpretează rolul unui judecător nonconformist.
09:40
Motorina, cel mai vândut carburant din România și pe care rafinăriile din țară nu îl produc în volume suficiente, s-a scumpit din nou azi, în stațiile Petrom. Prețul benzinei a rămas pe loc.
09:10
Karoly Borbely, fost director general al Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România, fiind şi cel care a coordonat listarea într-o tranzacţie istorică de 2 mld. euro, a fost numit membru în Consiliul de Supraveghere al Ţiriac Group, conglomeratul deţinut de omul de afaceri Ion Ţiriac, potrivit datelor publicat pe platforma de socializare în business LinkedIn.
09:00
Rata anuală a inflaţiei în Turcia s-a atenuat mai mult decât se estima în octombrie, ajungând la cel mai redus din ultimii aproape patru ani, determinându-i pe economişti să previzioneze noi reduceri ale dobânzii în acest an, transmit Reuters şi DPA.
09:00
Guvernul de la Beijing va permite producătorului chinez de semiconductori Nexperia să reia exporturile acestor componente fabricate în China şi care sunt cruciale pentru lanţurile globale de aprovizionare, conform acordului convenit de preşedinţii american şi chinez, Donald Trump şi Xi Jinping, la întâlnirea pe care au avut-o săptămâna trecută în Coreea de Sud, a transmis luni preşedinţia SUA, potrivit AFP.
09:00
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul "Micula", decizie care demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro, a anunţat, luni, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
09:00
Miniştrii mediului din Uniunea Europeană se întrunesc marţi, la Bruxelles, pentru a încerca să depăşească divergenţele asupra ţintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu doar câteva zile înaintea deschiderii Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP30), în Brazilia, transmit DPA şi Reuters.
09:00
Hidroelectrca solicită consultanță pentru un proiect fotovoltaic de 250 MW care ar urma să ajungă la stadiul ready-to-build până la finalul acestui an, data estimată la care parcul ar putea fi operațional fiind finalul anului 2027, potrivir datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
09:00
AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie de la Bursa de Valori, a cumpărat un pachet de 65% la Global Engineering Services & Solutions (Gess Engineering), firmă românească de inginerie din Sibiu, cu afaceri de 22 milioane lei în 2024.
07:40
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă, vor fi impuse restricţii. Şoferii sunt sfătuiţi să aleagă rute alternative, potrivit agenției de presă News.ro.
07:40
OpenAI a semnat un contract major, în valoare de 38 de miliarde de dolari, pentru achiziţionarea de capacitate de calcul de la Amazon Web Services (AWS), parteneriat care marchează prima colaborare a companiei cu liderul mondial al infrastructurii cloud şi un pas important spre diversificarea relaţiilor sale dincolo de Microsoft, relatează CNBC, citată de News.ro.
22:30
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat luni că sunt necesare măsuri urgente pentru a economisi fonduri pentru sistemele de sănătate esenţiale din multe ţări care se confruntă cu datorii masive şi ajutor în scădere, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:30
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF menţinând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula.
22:30
Stadiul fizic de construcție ale celor două viaducte de pe lotul Nădășelu – Mihăiești de pe Autostrada Transilvania a trecut de 35%, anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de facebook.
22:30
Depozite bancare de peste 18 miliarde de euro și un total private banking de maximum 12 miliarde de euro. O piață cât deficitul bugetar al României, sau aproape. Noul pariu al oamenilor bogați: tranzacția pe prețul spot al aurului. Produs nou tot mai accesat: certificat index cu suport aur fizic.
22:30
Pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei au adus peste 35 de milioane de lei în august la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate. August e prima lună în care pensionarilor cu venituri din pensie peste 3.000 de lei li se reţine CASS în acord cu dispoziţiile Legi 141 din 2025, care a oficializat cele mai mari schimbări în privinţa finanţării sistemului asigurărilor sociale de sănătate din ultimii 26 de ani, arată analiza Economica.net. Deficitul Fondului a scăzut semnificativ în primele opt luni ale anului ca urmarea creşterii substanţiale a a veniturilor din contribuţii de asigurări, în special din CASS, şi a subvenţiilor, în perioada analizată.
22:30
Transelectrica va putea solicita, în situații delicate pentru sistemul energetic național, în care consumul estimat nu poate fi acoperit de producție, oferte pentru reducerea consumului de energie, pentru care va plăti, iar sumele se vor regăsi în final în facturile tuturor.
22:30
eMAG, cel mai mare retailer de comerț electronic din România, va lansa anul viitor primul agent de shopping cu AI de pe piața locală dezvoltat cu tehnologie românească. Acesta promite să revoluționeze modul în care clienții vor face cumpărături pe platforma online.
21:50
Statul român este preocupat ca prin acest mecanism SAFE, care aduce şi o finanţare pentru zona navală, să salvăm Șantierul Naval de la Mangalia, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, în cadrul unui briefing la Palatul Victoria.
21:50
Platforma de tranzacționare și investiții eToro a anunțat astăzi lansarea abonamentului eToro Club, care oferă utilizatorilor acces la nivelul Platinum al eToro Club pentru doar 4,99 de euro pe lună sau 49,99 de euro pe an (cu o perioadă de încercare gratuită de șapte zile).
21:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de luni, cu un rulaj total de 52,82 de milioane de lei (10,38 de milioane de euro), transmite Agerpres.
21:50
Un muncitor român a fost rănit uşor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbuşit, luni, iar altul este prins sub dărâmături şi urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
20:00
Marina din Pakistan estimează ca primul său submarin de fabricație chineză să intre în serviciu activ anul viitor, a declarat amiralul Naveed Ashraf (foto) pentru presa de stat chineză, situație care consolidează acțiunile Beijingului de a contracara rivalul regional India şi de a-şi proiecta puterea asupra Orientului Mijlociu, relatează Reuters, transmite Agerpres.
20:00
Compania OMV Petrom anunță acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23 octombrie 2025, va plăti dividendele speciale, acestea urmând să fie distribuite în 2025 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale, agentul de plată selectat, începând cu data de 3 decembrie 2025, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 11 noiembrie 2025.
19:20
Partidul naţionalist de dreapta al fostului premier ceh Andrej Babis (foto), câştigător al alegerilor legislative din octombrie, a semnat luni un acord de coaliţie cu alte două partide eurosceptice, acord ce cuprinde şi programul de guvernare, transmit agenţiile Reuters şi EFE, relatează Agerpres.
19:20
Creşterea inflaţiei generată de măsurile fiscale a pus presiune pe randamentele la titlurile de stat, dar în partea a doua a anului viitor sunt mari premisele de a vedea reduceri de dobânzi, a explicat luni directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu (foto).
19:20
Modificările aduse de guvern la Legea societăților comerciale nr. 31/1990, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru consolidarea fiscală, includ amenzi pentru asociații sau acționarii care nu-și capitalizează companiile atunci când activul net scade sub un anumit prag.
19:20
Compania aeriană AnimaWings a renunțat la zborurile de la Bcuurești spre Sofia, la doar o lună de la lansare, potrivit TravelNews.
19:20
Olympian Parks, platformă de parcuri industriale și logistice deținută de Helios Phoenix, a numit-o pe Ana Dumitrache în funcția de CEO, începând cu 1 noiembrie, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:20
UTI Construction and Facility Management, companie membră a Grupului TIU, anunță că va realiza sistemul de balizaj luminos (Airfield Ground Lighting – AGL) pe Aeroportul Internațional Burgas, a doua cea mai mare aerogară din Bulgaria, folosită de turiști pentru a ajunge în regiunea de coastă a Mării Negre.
19:20
Fostul ministru bulgar al Energiei, Alexander Nikolov, a avertizat că Bulgaria s-ar putea confrunta cu pierderi economice substanţiale, după ce Parlamentul a interzis Lukoil să exporte motorină şi combustibil pentru aviaţie, informează Novinite, transmite Agerpres.
19:20
Podul peste Dunăre de lângă Ruse va fi închis traficului marţi, 4 noiembrie, pentru reparaţii majore, a anunţat luni centrul de presă al Agenţiei pentru Infrastructură Rutieră (RIA), preluată de BTA.
19:20
Grupul Sika, lider în soluții pentru industria construcțiilor, anunță numirea Cameliei Ene în funcția de General Manager Sika România & Adeplast, începând cu luna noiembrie 2025.
17:20
E.On Energie, unul dintre furnizorii semnificativi de energie electrică ai populației, a coborât și el masiv prețurile de furnizare din oferta pentru casnici, iar clienții noi care o accesează mai au și o reducere suplimentară la prima factură. Oferta este limitată însă în timp iar prețul este fix doar jumătate de an.
17:00
Provident Financial România a generat în perioada 2023 - 2024 o valoare adăugată de 124,5 milioane de euro în economia locală, ajungând la un impact direct total de 553,4 milioane de euro în perioada 2006 - 2024. Valoarea taxelor și contribuțiilor plătite la bugetul de stat a depășit 273 de milioane de euro, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
16:50
Cheltuielile de personal sunt în scădere în trimestrul III şi tot în această perioadă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a depăşit planul la încasări, a afirmat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment de specialitate.
16:50
Piețele cripto au scăzut cu 6,5% săptămâna trecută, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a semnalat că reducerea ratei dobânzii în decembrie nu este un dat, ceea ce a temperat așteptările investitorilor privind condițiile financiare mai relaxate pe termen scurt.