Marius Copil se retrage FOTO. Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei
Golazo.ro, 4 noiembrie 2025 12:20
Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
• • •
Acum 10 minute
12:50
Real, omagiu pentru Diogo Jota FOTO. Gestul făcut de madrileni în memoria jucătorului de la Liverpool » Mesajul emoționant lăsat de Trent Alexander-Arnold # Golazo.ro
Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold și Xabi Alonso i-au adus un omagiu lui Diogo Jota pe Anfield, cu o seară înaintea duelului cu Liverpool.
Acum 30 minute
12:30
Cutremur la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a fost demis după eșecul #4 din Liga Campionilor » Un alt nume mare pleacă alături de el # Golazo.ro
Adrian Vasile (43 de ani) s-a despărțit de CSM București la puțin peste două luni de la startul sezonului.
Acum o oră
12:20
Rațiu, performanță uimitoare VIDEO. A fost desemnat cel mai rapid jucător din LaLiga! » Reacția românului # Golazo.ro
Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie din La Liga.
12:20
Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
Acum 2 ore
11:50
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată # Golazo.ro
Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez în vârstă de 35 de ani, scoate la lumină ce s-a petrecut în primăvară în campionatul Greciei. A fost dat în judecată de unul dintre cluburile pe care le-a acuzat. A evoluat acolo în 2024-2025
11:40
Greșeală de arbitraj? FOTO. Experții se contrazic după penalty-ul acordat pentru liderul din Liga 1: „Simulare îngrozitoare!” / „E 11 metri” # Golazo.ro
Petrolul - Botoșani 0-0. În minutul 74 al partidei de pe „Ilie Oană”, în careul gazdelor a avut loc un contact între Stefan Krell și Mykola Kovtalyuk, atacantul oaspeților.
11:30
Panduru, iritat de gestul lui Rădoi Reacție dură după ce antrenorul a plecat la vestiare înainte de final: „Nu e nimic în regulă!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Basarab Panduru a reacționat după gestul lui Mirel Rădoi de la finalul derby-ului.
Acum 4 ore
10:50
Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.
10:40
„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1” # Golazo.ro
Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.
10:10
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) este dedicat complet noului său club, Benfica Lisabona.
10:00
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere” # Golazo.ro
Manuel Akanji, fundaș împrumutat de Inter de la Manchester City, își dorește ca echipa antrenată de Cristi Chivu să-l transfere definitiv.
09:10
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune” # Golazo.ro
Fostul baschetbalist Vladimir Stimac, 38 de ani, a fost arestat la Belgrad, în timpul protestelor din capitala Serbiei
Acum 24 ore
23:10
Tragedie în Serbia Antrenorul celor de la Radnicki s-a prăbușit la marginea terenului în meciul cu Mladost și a murit în drum spre spital » Jucătorii, în lacrimi pe teren # Golazo.ro
Mladen Zizovic, antrenorul sârbilor de la Radnicki, a murit la vârsta de 44 de ani.
22:50
Se gândește la retragere Leo Grozavu are planuri departe de fotbal: „Dacă n-am șansa de a antrena un club mare...” # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.
22:30
Momentele meciului Petrolul - Botoșani FOTO: Fair-play-ul lui Ricardihnho și rafinamentul lui Gicu Grozav + Penalty ratat de Mitrov # Golazo.ro
Petrolul - FC Botoșani. Partida de la Ploiești nu s-a remarcat prin prea multe reușite, însă jucătorii au oferit alte momente inedite.
22:30
„El controlează vestiarul” Șumudică despre situația de la Rapid + Gâlcă a avut febră la Craiova: „Era cobză” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, ar fi făcut febră înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.
22:10
Cel mai bun „11” din 2025 FIFPRO a publicat cea mai bună formație la nivel mondial, după votul fotbaliștilor. Cine a prins echipa # Golazo.ro
FIFPRO, Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști, a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025.
21:30
„O legendă a sportului maghiar” Viktor Orban, mesaj la superlativ pentru Laszlo Boloni, în ziua lansării în Ungaria a documentarului său # Golazo.ro
Viktor Orban (62 de ani), premierul Ungariei, a lansat un mesaj prin care îl laudă pe Laszlo Boloni (72 de ani).
21:20
Liverpool - Real Madrid, interzis pe Anfield Motivul pentru care cele două formații nu se mai pot întâlni și sezonul viitor în Anglia # Golazo.ro
Liverpool și Real Madrid se întâlnesc din nou în faza principală a Ligii Campionilor, însă un astfel de duel nu va mai putea avea loc anul viitor.
21:10
Abuzuri, violență și frică O antrenoare din România ar fi băgat o sportivă cu capul în coșul cu cretă + colaboratorul ei a agresat sexual minore # Golazo.ro
Violeta Damian (52 de ani), antrenoare de gimnastică, a fost acuzată de violență de către 6 sportivi.
20:50
Basel - FCSB Ce formulă va alinia campioana la startul următoarei partide din Europa League + Prețul biletelor pentru fanii români # Golazo.ro
Basel - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat formula de start a campioanei pentru partida din Elveția.
20:20
Ultrași interziși de Federație „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România # Golazo.ro
Fotbalul bosniac este zguduit de tensiuni majore înaintea meciului crucial Bosnia și Herțegovina - România, programat sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.
20:10
Debut la 16 ani Încă un junior promovat de Farul: a jucat primul meci la seniori în victoria cu Csikszereda, 3-0 » Este internațional de tineret # Golazo.ro
Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean (16 ani), fotbalist provenit din academia „marinarilor”, a debutat în Superliga.
20:10
Iga Swiatek, record negativ Poloneza a gustat din propriul venin la Turneul Campioanelor » Nu se mai întâmplase din 2013! # Golazo.ro
Iga Swiatek a suferit o înfrângere usturătoare la Turneul Campioanelor. Poloneza a pierdut în trei seturi în fața kazahei Elena Rybakina și a bifat un record pe care nu și l-ar fi dorit.
19:40
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul de la Al Nassr, s-a proclamat mai bun decât rivalul său Lionel Messi (38 de ani).
19:40
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Stadiul negocierilor # Golazo.ro
FCSB plănuiește o dublă mutare pentru următoarea perioadă de transferuri.
19:10
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc” # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a oferit asigurări că atmosfera din club este una bună.
19:10
Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include # Golazo.ro
Primăria Hunedoara a transmis că au fost demarate lucrările pentru o nouă bază sportivă.
18:30
Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR # Golazo.ro
Farul - Csikszreda. Al doilea gol al constănțenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar decizia a adus nedumerire în rândul celor prezenți pe stadion.
18:10
Dani Coman amenință Președintele lui FC Argeș va lua măsuri, dacă va fi blocat să candideze la șefia LPF: „E cauză abuzivă” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) este pregătit să apeleze la CNCD în cazul în care nu va putea candida pentru președinția LPF.
17:50
Un jucător de fotbal din Premier League, evaluat la aproximativ 70 de milioane de euro, a fost amenințat cu arma pe o stradă aglomerată din Londra.
17:50
„Vrei să vii să dai tonul?” O legendă a lui U Craiova a pus tunurile pe Mirel Rădoi după derby-ul cu Rapid 2-2: „N-are voie!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova a obținut un punct după ce Steven Nsimba (29 de ani) a marcat, din penalty, în minutul 90+9 al meciului U Craiova - Rapid 2-2.
17:50
Bölöni, criticat la Târnăveni Prețul biletelor la filmul lui Loți a stârnit controverse în orașul unde s-a format ca fotbalist » Reacția primarului # Golazo.ro
Turneul efectuat de Ladislau Bölöni la finalul lunii trecute, în județul Mureș, pentru lansarea filmului său documentar „Bölöni - Legenda care ne unește”, a atras atenția publicului, dar a și stârnit controverse exact unde nu se aștepta.
17:50
Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!” # Golazo.ro
Nicolae Dică (45 de ani) a vorbit despre experiența din ultimul mandat petrecut pe banca celor de la FCSB.
17:00
Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter # Golazo.ro
Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristian Chivu (45 de ani) a răspuns cu o glumă atunci când a fost întrebat despre numărul redus de faulturi comise de echipa sa.
16:30
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 75.
16:20
O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B” # Golazo.ro
Daniele de Rossi (42 de ani) și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa.
15:50
Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool # Golazo.ro
La jumătatea sezonului regulat, Liga 1 are 4 echipe care sunt creditate cu cote până în 7,50 de a câștiga titlul. Nici un campionat din Europa nu are o cotă de imprevizibil mai mare
15:30
FCSB, acuzații grave Patronul campioanei amenință LPF cu tribunalul: „Tâlhărie, șpagă 500.000€! Șucule, Rotarule, permiteți așa ceva?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut acuzații grave la adresa LPF, după ce forul condus de GIno Iorgulescu a aprobat prelungirea contractului pentru drepturile TV din Superliga până în 2035.
15:00
Continuă declinul Budescu a rămas din nou fără echipă! Semnase de 2 luni: „Avem idei diferite” » 4 ani de coșmar! # Golazo.ro
Constantin Budescu (36 de ani) și-a reziliat contractul cu CS Tunari după doar două luni în tricoul ilfovenilor.
14:40
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish # Golazo.ro
Ultima etapă din sezonul regulat a programat 3 meciuri tari, în care s-au întâlnit fix echipele care au compus play-off-ul ediției trecute.
14:20
Va acoperi cheltuielile medicale Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele incidentului violent din Anglia » 11 persoane au fost rănite # Golazo.ro
Evangelos Marinakis (58 de ani), proprietarul clubului Nottingham Forest, a anunțat că va acoperi cheltuielile medicale pentru orice fan implicat în incidentul violent petrecut sâmbătă în Anglia.
14:20
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un incident început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid a fost un meci plin de evenimente nu doar pe teren, ci și în afara lui
14:00
FCSB, jucător nou la Basel A fost adăugat de urgență pe lista de Europa League și poate evolua joi! # Golazo.ro
Joi, FCSB va susține al 4-lea meci în Europa League, va întâlni campioana Elveției, Basel, în deplasare, de la ora 19:45
13:50
„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc” # Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, a oferit noi detalii despre campania de transferuri pe care o pregătește FCSB în această iarnă.
13:20
„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a evidențiat greșelile care ar fi dus la pierderea meciului cu Dinamo, scor 1-2, în etapa #15 a Superligii.
Ieri
13:00
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari # Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani) mai este manager la FC Voluntari doar în această săptămână, până după meciul cu Corvinul din weekend
12:50
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, i-a criticat pe jucătorii care întârzie jocul sau exagerează la contactele din teren.
12:40
Doliu în Liga 1 Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei și al naționalei României, a murit la 74 de ani! Liță Dumitru și Ienei, uimiți de calitățile sale # Golazo.ro
Constantin Zamfir, fostul atacant la Stelei și al naționalei României, a murit la vârsta de 74 de ani.
11:30
Blocat! FCSB poate rata mutarea surpriză a iernii! Clubul refuză să-l cedeze: „De ce comentăm ce zice Becali?” # Golazo.ro
Campioana României caută un director sportiv, iar finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că fostul fotbalist este principala țintă pentru acel post.
