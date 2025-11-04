Povara facturii la curent, dublă în România față de Ungaria și cu 50% mai mare ca în Bulgaria

Newsweek.ro, 4 noiembrie 2025 12:50

Raportat la venituri, românii plătesc enorm pe energia electrică. Povara facturii la curent este dub...

Acum 5 minute
13:10
Un supliment luat de mulți români pune organismul în pericol. Care sunt efectele? Newsweek.ro
Utilizarea prelungită a melatoninei, un supliment alimentar comun pentru somn, ar putea fi asociată ...
Acum 15 minute
13:00
VIDEO Blackout în Rusia după un atac cu drone. Rafinărie Lukoil și o uzină petrochimică, în flăcări Newsweek.ro
O serie de atacuri cu drone au provocat incendii uriașe la mai multe rafinării și uzine petrochimice...
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Phenianul a lansat mai multe rachete înainte de vizita şefului Pentagonului la graniţa intercoreeană Newsweek.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarul...
12:30
12:20
România și Bulgaria dau 2.000.000.000 € pe obuziere de tip NATO. Lovesc ținte la 40 de kilometri Newsweek.ro
Bulgaria se va alătura unei achiziții multinaționale de obuziere autopropulsate franceze CAESAR împr...
Acum 2 ore
12:10
Peste 300.000 de modele Jeep hybrid, chemate urgent în service. Bateria riscă să ia foc Newsweek.ro
Grupul Stellantis demarează un recall masiv, pentru peste 300.000 de modele Jeep hybrid. Bateria de ...
12:00
DEZASTRU 120 orașe și 423 comune trebuie desființate. 50% din localități nu au bani de salarii Newsweek.ro
Un raport devastator al Curții de Conturi dă dreptate inițiativei lui Bolojan de reformare a adminis...
11:50
Undă de șoc la Pentagon, după ce Trump a amenințat că ar putea ataca Nigeria Newsweek.ro
Anunțul surprinzător al președintelui Donald Trump că ordonă Pentagonului să se pregătească pentru „...
11:30
Călătorii gratuite cu trenul prin Europa, pentru tinerii români. Care sunt condițiile? Newsweek.ro
Începe a doua ediție a programului Comisiei Europene „DiscoverEU” prin care tinerii din Uniune, deci...
11:20
Călin Georgescu, în delir la controlul judiciar: SUA fac un tunel cu Rusia. Parisul, un modest oraș Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut la vedere de mai marii Federației Ruse la alegerile prezid...
Acum 4 ore
11:10
Câți bani primesc elevii cu nevoi speciale? Sumele diferă de la o lună la alta. Când se dau? Newsweek.ro
Câți bani primesc elevii cu nevoi speciale în anul școlar 2025–2026? Sumele variază de la o lună la ...
11:00
Ciucu, validat de PNL pentru alegerile la Primăria Capitalei. Bolojan: „E un lucru foarte bun” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a transmis că Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei....
10:50
Mărturiile colegilor românului mort după prăbușirea turnului medieval din Roma: „Am scăpat din iad” Newsweek.ro
Colegii românului mort după ce a stat 11 ore sub dărâmături în urma prăbușirii unui turn medieval di...
10:40
O măsură luată de Trump a prăbușit vânzările de mașini electrice din SUA Newsweek.ro
Vânzările de maşini electrice ale Ford şi Hyundai s-au prăbuşit în octombrie, în SUA, după eliminare...
10:40
Accident grav în București. Un autobuz s-a ciocnit de un tramvai. Sunt 7 victime Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs într-o intersecție din București. Un autobuz s-a ciocnit de un tramvai. ...
10:30
O agenție de turism declară faliment și anulează toate călătoriile. Care e motivul? Newsweek.ro
O companie de turism a declarat faliment. Decizia a fost luată la scurt timp după ce compania aerian...
10:20
Ce a pățit o tânără de 23 de ani din cauza stresului la locul de muncă? Diagnosticul a devastat-o Newsweek.ro
O tânără de 23 de ani a avut parte de un diagnostic devastator cauzat de stresul la locul de muncă. ...
10:20
Un gigant IT american face concedieri colective în România. Circa 400 de oameni, afectați Newsweek.ro
În cadrul unui amplu plan de restructurare a activității la nivel global, motivat în parte de tranzi...
10:10
Se schimbă modul în care șoferii plătesc amenda. Gata cu drumurile la primărie și plata la polițist Newsweek.ro
În Monitorul Oficial a apărut o hotărâre prin care plata emnzilor de circulație sunt plătite mai sim...
10:00
Dinastia dictaturii. Putin vrea să rămână la putere până în 2050. Fiul secret ar prelua Kremlinul Newsweek.ro
Vladimir Putin, ajuns la 73 de ani, ar plănui să rămână la conducerea Rusiei până în anul 2050, când...
09:50
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat 4 avioane de război F-16 și Eurofighter în Tulcea Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat marți noapte că patru aeronave de luptă – două F-16 r...
09:40
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei Newsweek.ro
Au apărut primele date pe luna septembrie de la Casa de Sănătate. Știm ce sumă uriașă a strâns statu...
09:30
Avertisemntul lui Cristian Diaconescu: „Rusia se apropie de război cu NATO mai mult ca oricând” Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, avertizează că Rusia manifestă o „predispoziție tot...
Acum 6 ore
09:10
Zaharova râde de tragedia din Roma unde a murit un muncitor român: „Așa va ceda și economia Italiei” Newsweek.ro
Tragedia din Roma, unde turnul Torre dei Conti s-a prăbușit parțial, provocând moartea unui muncitor...
08:50
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea muncitorului român la Roma Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman ...
08:40
George Simion pretinde că trăia cu 1.200 lei/lună. Anca Alexandrescu declară venituri de 5.700 lei Newsweek.ro
Anca Alexandrescu e candidatul care va fi susținut de George Simion și AUR. Amândoi „au probleme” cu...
08:30
Circulația pe „Podul Prieteniei” - Giurgiu-Ruse se închide marți. Rute alternative pentru șoferi Newsweek.ro
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este suspendată marți, 4 noiembrie 2025, de la ora 09:00...
08:20
Trafic perturbat pe Aeroportul Cluj. Pilotul unui avion a fost preluat de medici. Era inconștient Newsweek.ro
Traficul a fost perturbat pe Aeroportul din Cluj-Napoca, luni seară. Pilotul unui avion a fost prelu...
08:10
Tragedie la Roma. Românul prins sub dărâmături la Roma a murit după 11 ore. Soția i-a privit agonia Newsweek.ro
Octav Stroici, muncitorul român de 66 de ani prins sub dărâmături la Roma, a murit după o luptă dram...
08:00
Țara care oferă trei ore de energie solară gratuită pe zi pentru milioane de oameni Newsweek.ro
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solară gratuită în fiecare zi gospodăriilor, inclus...
07:50
Avem cel mai mare preț la energie din lume. Ce tarife au primii 10 furnizori din România? Newsweek.ro
Ministerul energiei a recunosuct că România are unele din cele mai mari prețuri la energie din lume ...
07:40
S-ar putea aștepta tinerii Europei să fie obligați să facă armata? Războiul bate la ușă Newsweek.ro
Problema revenirii la serviciul militar obligatoriu rămâne una controversată pentru societatea europ...
07:30
Cine fumează în scara blocului, 15.000 lei amendă. Te pedepsesc și poliția și asociația de locatari Newsweek.ro
Fumatul în scara blocului te poate costa scump: amenda ajunge până la 15.000 de lei. Dacă ești prins...
07:20
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii, tensiuni în familie Newsweek.ro
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii au parte de tensiuni în...
Acum 8 ore
07:10
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50% Newsweek.ro
Un pensionar care a muncit în condiții grele a reușit să obțină o pensie mai mare cu 3.000 lei. Sing...
Acum 24 ore
22:20
Rezervele BNR au ajuns la 77.000.000.000 €. România şi-a consolidat poziţia financiară externă Newsweek.ro
Rezervele BNR au ajuns anul acesta la 77.000.000.000 €, cu peste 5 mai mult decât anul trecut. Român...
22:00
16.000.000.000 € primeşte România, pentru Programul SAFE, destinat industriei de Apărare Newsweek.ro
16.000.000.000 € - sunt banii pe care îi primeşte România, pentru Programul SAFE de fonduri europene...
21:20
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită consilier de stat al lui Ilie Bolojan Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe luminiţa Odobescu, de asemenea fost consilier prezidenţial, a fost numit ...
21:10
Londra livrează Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow. Distruge forțele ruse din Crimeea Newsweek.ro
Marea Britanie a livrat Ucrainei o tranșă suplimentară, nedivulgată, de rachete de croazieră MBDA St...
20:50
Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. Când depune jurământul realizatorul „Wild Carpathia”? Newsweek.ro
Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. Când depune jurământul realizatorul „Wild Carpathia”?...
20:40
500.000.000 € este investiţia pentru fabrica de pulberi de muniţie din oraşul Victoria Newsweek.ro
500.000.000 € este investiţia pe care o pregăteşte România, pentru fabrica de pulberi de muniţie din...
20:30
George Simion și AUR o susțin pe Anca Alexandrescu la primărie. Călin Georgescu, scos în decor Newsweek.ro
George Simion și AUR au decis că o susțin pe Anca Alexandrescu. Călin Georgescu a de clarat că nu o ...
20:20
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani mai mult de 3.500 de proiecte culturale Newsweek.ro
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani de activitate mai mult de 3.500 de proiecte...
20:10
Jaguar Land Rover și-a reluat operațiunile. Fabricile din Marea Britanie revin pe creștere Newsweek.ro
Jaguar Land Rover și-a reluat operațiunile comerciale, după atacul cibernetic recent. Fabricile din ...
19:50
Obiceiul banal care scade riscul de boli de inimă cu 30%. Durează 15 minute pe zi Newsweek.ro
Nu este un secret faptul că activitatea fizică regulată este asociată cu un risc mai mic de boli car...
19:40
UE, nedumerită de semnalele contradictorii SUA - China, pe restricțiile privind pământurile rare Newsweek.ro
UE este nedumerită de semnalele contradictorii transmise de SUA şi China, asupra restricțiilor privi...
19:20
A fost descoperită vitamina care ar putea încetini îmbătrânirea. De ce trebuie consumată toamna? Newsweek.ro
A fost descoperită o vitamină care ar putea încetini îmbătrânirea. Aceasta este recomandată mai ales...
19:10
Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea în trafic cu o pastilă? O iei cu 50 de bani din farmacie. Newsweek.ro
O știre adusă de cercetători valabilă și pentru România. Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea î...
18:50
Legumele pe care să le mănânci cu tot cu coajă. Conțin mai mulți nutrienți dacă le consumi crude Newsweek.ro
Legumele mâncate cu tot cu coajă sunt mai bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Consumul lor cr...
