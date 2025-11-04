Scandalul Micula: Măsurile asiguratorii pe firmele magnaților au fost păstrate de Înalta Curte. Judecătorii din Oradea le anulaseră

14:50

Cunoscut ca unul dintre puținii miniștri ai PSD dispuși să contribuie la planurile de reformă propuse de Guvernul Bolojan, deținătorul portofoliului Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat noua policlinică a Spitalului Județean din Oradea, declarându-se „total impresionat” și felicitând autoritățile locale pentru reușitele în domeniu. BIHOREANUL a profitat de prezența sa în orașul care a fost condus de actualul premier pentru a afla cum reacționează atunci când acesta e luat la țintă, tot mai violent, de propriii colegi de partid.