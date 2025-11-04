Lituania semnează un memorandum cu Rheinmetall pentru producția de pulberi și muniție de artilerie
Europa Liberă România, 4 noiembrie 2025 12:50
Lituania a semnat marți un memorandum cu compania Rheinmetall pentru producția de pulberi militare în țara baltică, a anunțat compania, potrivit Reuters.
Autoritățile ucrainene au deschis, în premieră, un dosar penal pentru mercenariat în privința unui străin. Suspectul este un cetățean al Republicii Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei, când făcea parte din gruparea militară privată rusă „Wagner”.
Traficul de pe aeroportul Cluj-Napoca au fost oprit luni seara după ce unui pilot Ryanair i s-a făcut rău # Europa Liberă România
În seara zilei de 3 noiembrie 2025, traficul aerian pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a fost suspendat temporar. Un avion Ryanair a oprit pe pistă pentru a permite intervenția de urgență a medicilor, după ce copilotului i s-a făcut rău.
Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Patru avioane de poliție aeriană au fost ridicate din România # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, Rusia a realizat două atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În urma acestor acţiuni, transmite ministerul, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.
Atac ucrainean asupra unei uzine petrochimice rusești. Situație în dinamică în Pokrovsk # Europa Liberă România
Oficialii ruși au anunțat că forțele ucrainene au lansat un atac cu drone care a afectat uzina petrochimică Sterlitamak, situată în regiunea Bașchiria, la aproximativ 1.500 de kilometri distanță de granița cu Ucraina, în Munții Ural.Incidentul a provocat prăbușirea parțială a unei instalații de tratare a apei, însă nu s-au înregistrat victime. Guvernatorul regiunii, Radi Kabirov, a scris pe Telegram că fabrica a continuat să funcționeze fără întreruperi majore. El a precizat că ambele...
Un muncitor român, scos de sub dărâmăturile unui turn medieval, prăbușit parțial la Roma a murit. Bărbatul a rămas conștient în timpul operațiunii de salvare înainte de a fi spitalizat în stare critică, potrivit autorităților, citate de AFP.
Noi reguli etice pentru medicii români: nu mai au voie să răspândească informații pseudoştiinţifice și nici să își denigreze colegii # Europa Liberă România
Medicii români au un nou Cod de Deontologie Medicală, document fundamental pentru exercitarea profesiei medicale, adoptat luni de Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor din România.
Raportul privind extinderea UE critică Georgia pentru regresul democrației. Ce țări au șanse să adere cel mai repede # Europa Liberă România
The European Union's annual enlargement report will slam Georgia for its backsliding on democratic policies, while generally giving a positive review to Albania, Moldova, Montenegro and Ukraine on their progress toward membership, a copy of the report, seen by RFE/RL, shows.
România a cumpărat 18 avioane F-16 cu un euro pentru Centrul de instruire de la Fetești # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale a semnat luni un contract de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, informează ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Contractul este în valoare totală de 1 euro fără TVA, spune oficialul român.
Forțele ruse au lansat aproape 140 de drone și aproximativ 12 rachete într-un atac în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, potrivit Kievului. În atac, a fost distrus un hipermarket din Nicolaiev și au fost provocate pagube în 11 zone din întreaga țară.
Rusia a atacat aerian orașul Pokrovsk, Ucraina susține că infrastructura civilă a fost afectată # Europa Liberă România
Oficialii ucraineni au declarat pe 3 noiembrie că atacurile aeriene rusești au lovit obiective civile ucrainene, ucigând mai multe persoane și avariand grav clădiri rezidențiale, în timp ce Moscova a declarat că a efectuat atacuri masive și trupele sale continuă să avanseze în orașul cheie Pokrovsk.
Atacuri rusești cu drone asupra Ucrainei: un mort și zeci de răniți. Avans al armatei ruse în Pokrovsk # Europa Liberă România
Зокрема, атака на Боромлянську громаду напередодні пошкодила об’єкт інфраструктури та житлові будинки
Belgia investighează zboruri de drone deasupra bazei NATO Kleine-Brogel. Incidente similare în Germania # Europa Liberă România
Poliția belgiană investighează survolul unor dronelor deasupra unei baze aeriene militare, a declarat duminică ministrul apărării, Theo Francken. Anunțul vine pe fondul altor evenimente de același fel produse în zone din țară care găzduiesc baze militare.
Altercații la un protest din Belgrad, după ce mama uneia dintre victimele accidentului din gara Novi Sad a intrat în greva foamei # Europa Liberă România
În timpul unui protest antiguvernamental organizat duminică la Belgrad a avut loc un incident după ce, din direcția grupurilor care susțin guvernul, au fost aruncate obiecte pirotehnice asupra demonstranților. Protestul antiguvernamental fusese organizat în sprijinul Dijanei Hrka, mama uneia dintre cele 16 persoane decedate după prăbușirea unei copertine din gara Novi Sad, în urmă cu un an. Ea a intrat duminică în grevă a foamei.Mijlocul pirotehnic ar fi fost aruncat dintr-un loc aflat...
Milioane de euro din PNRR risipite: Castelele României se prăbușesc, iar banii europeni se întorc la Bruxelles # Europa Liberă România
România deține o comoară neexploatată de monumente istorice – castele, conace și biserici fortificate – care ar putea atrage milioane de turiști și genera miliarde de euro anual. Totuși, doar 20% dintre aceste obiective se află în stare medie sau bună de conservare, notează Știrile ProTV.Din cele șase castele cuprinse în PNRR, doar unul are șanse să fie renovat în termen. Pentru celelalte, dincolo de problemele apărute în implementare, există riscul ca România să piardă banii.Prin PNRR,...
Ilie Bolojan amână apariția în Parlament invocând agenda încărcată, inclusiv o întâlnire cu reprezentanții companiei Rheinmetall. # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că nu poate participa luni la dezbaterile din Parlament la care fusese chemat de grupurile PSD și AUR, pe tema retragerii unor contingente de militari americani din România.
Un cutremur puternic lovește nordul Afganistanului. Bilanț preliminar: 20 de morți și 320 de răniți # Europa Liberă România
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, a lovit nordul Afganistanului în timpul nopții și a provocat moartea a peste 20 de persoane și rănirea a aproximativ 320, potrivit celor mai recente informații publicate de ministerul Sănătății din țară.
Președintele Donald Trump spune că, deocamdată, SUA nu vor oferi rachete Tomahawk Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat din nou că nu ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei.
Dumnezeu, Ceaușescu, România | S-a auzit un zgomot cum nu mai auzisem până atunci. Turla s-a prăbușit, iar întunericul s-a umplut de praf # Europa Liberă România
În ultimii ani, tot mai multe voci idealizează epoca lui Nicolae Ceaușescu, invocând „ordinea”, „disciplina”, ba chiar și „credința” unui trecut fals luminos.În realitate, regimul comunist – impus de ocupația sovietică și condus, pe rând, de Gheorghe Gheorghiu-Dej și de Nicolae Ceaușescu – a fost ateu. Ideologia comunistă îl neagă pe Dumnezeu. Impus de tancurile Moscovei, comunismul a interzis simbolurile creștine în spațiul public, a estompat prin toate mijloacele importanța sărbătorilor...
Burevestnik: racheta nucleară a Rusiei cu rază de acțiune aproape nelimitată și traiectorii de zbor imprevizibile. Aceasta utilizează un reactor nuclear compact care îi permite să rămână în aer timp de ore întregi, zburând la joasă altitudine pentru a evita radarul.
De ce reduc regiunile rusești bonusurile de angajare pentru soldații care pleacă în Ucraina? Este complicat # Europa Liberă România
Un număr tot mai mare de regiuni rusești au redus drastic primele de angajare pentru bărbații care se înrolează voluntar ca să lupte în Ucraina, o tendință care evidențiază atât problemele bugetare cauzate de economia rusă în declin, cât și schimbarea priorităților în ceea ce privește forța de muncă pentru armată.În ultimele săptămâni, plățile acordate bărbaților care semnează contracte pentru a se înrola în forțele armate au fost reduse în cel puțin opt regiuni – în principal din regiunea...
Șeful Armatei Ucrainei, gen. Oleksandr Sîrski, după o vizită în zona Pokrovsk: Este cea mai dificilă situație dar orașele nu sunt încercuite # Europa Liberă România
Comandantul Forțelor Ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, susține că atât orașul Pokrovsk, cât și Myrnohrad, ambele situate în Donbas, estul Ucrainei, încă rezistă în fața militarilor ruși. Șeful Armatei Ucrainei s-a deplasat în ultimele zile pe front pentru a evalua personal situația.
Tehnologia experimentală care transformă molozul războiului din Ucraina în ciment # Europa Liberă România
Un proiect de transformare a molozului – creat de bombardamentele rusești – în ciment este în prezent în fază de testare în Ucraina.
Moartea lui Roman Sopin a atras atenția asupra problemelor legate de recrutările din Ucraina, inclusiv asupra violenței împotriva bărbaților de vârstă militară.
Sute de bărbați din Asia Centrală se numără printre soldații ruși căzuți în Ucraina, spune o organizație de la Kiev # Europa Liberă România
Thousands of Central Asians are believed to have joined Russian forces in Ukraine. The Ukrainian state project I Want To Live recently released a list of Central Asian men who have either been killed or gone missing in Ukraine.
Rusia susține că a distrus o echipa Forțelor Speciale Ucrainene trimise la Pokrovsk # Europa Liberă România
Armata Rusiei ar fi eliminat o echipă de forțe speciale ucrainene care a fost trimisă în orașul estic asediat Pokrovsk, susține Ministerul Apărării de la Moscova, citat de Reuters. Conducerea Armatei Ucrainei a trimis în oraș forțe de elită pentru a împiedica forțele ruse să avanseze.
Kievul acuză Rusia de „terorism nuclear” prin atacuri asupra instalațiilor atomice # Europa Liberă România
Reacția Kievului vine după ce vineri, 31 octombrie, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat producerea unor pagube la „o substație esențială pentru siguranța și securitatea nucleară din Ucraina ca urmare a activităților militare raportate recent”.
weekend/ Cum au fost trolate ambasadele Rusiei după ce Moscova a început invazia în Ucraina # Europa Liberă România
În contextul unor ani de eșecuri politice și impas militar, protestatarii din întreaga lume au folosit arta și, în unele cazuri, vandalismul în fața ambasadelor ruse pentru a-și exprima sentimentele față de invazia Ucrainei de către Kremlin.
SmartJob contra minciunii | Manager TikTok CEE: Dezinformarea se joacă cu emoțiile. Cum ne apărăm de actorii rău intenționați # Europa Liberă România
„Oamenii au tendința de a accepta orice informație ca fiind adevărată. Efortul de a verifica știrile e necesar. Uneori părinții uită să-și învețe copiii asta.”
Managerul TikTok pentru Europa Centrală și de Est, Łukasz Gabler, explică la Europa Liberă că, atunci când simți că dezinformarea prezentă pe social media se joacă cu emoțiile tale, e nevoie de verificări: „Efortul de a verifica știrile e necesar. Uneori părinții uită să-și învețe copiii asta.”
Raport al Curții de Conturi: sub o treime din comune se finanțează din venituri proprii măcar în proporție de 50% # Europa Liberă România
Un procent de 17% dintre comune și 34% din orașele mici - sub 10.000 de locuitori - reușesc să își asigure măcar 50% din finanțare din venituri proprii, arată un raport recent de audit, al Curții de Conturi, dedicat performanței administrative a acestora. Datele se referă la 2023.
Managerul TikTok pentru Europa Centrală și de Est Łukasz Gabler explică la Europa Liberă că, atunci când simți că dezinformarea prezentă pe social media se joacă cu emoțiile tale, e nevoie de verificări: „Efortul de a verifica știrile e necesar. Uneori părinții uită să-și învețe copiii asta.”
Ministru: Spitalul Floreasca va avea unitate pentru arși cel mai devreme în aprilie 2026. Centrul pentru Arși a fost închis în august # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că a aprobat ca 23 de milioane de lei să fie folosiți pentru reorganizarea Unității Funcționale de Arși de la Floreasca. Reorganizarea va fi gata în luna aprilie 2026, estimează ministrul.
Pokrovsk, în pericol de a cădea în mâna rușilor. Soldații ucraineni sunt furioși # Europa Liberă România
Forțele ruse au câștigat teren în Pokrovsk, oraș controlat de Ucraina. Acest lucru slăbește apărarea ucraineană, alimentează frustrările și îngrijorează experții, care spun că, dacă orașul cade, va pune în pericol o parte din apărarea frontului ucrainean. „Situația e pe punctul de a deveni critică.”
Partidul centrist D66 câștigă la limită alegerile parlamentare din Olanda, potrivit presei locale # Europa Liberă România
Partidul centrist Democrații 66 (D66), condus de Rob Jetten, a câștigat alegerile parlamentare din Olanda, depășind la o diferență mică Partidul pentru Libertate (PVV) al lui Geert Wilders, transmite AFP, care citează agenția de știri olandeză ANP.
Stadiul SGR, la aproape doi ani de la lansare şi propunerea de extindere a programului la borcane şi alte ambalaje reutilizabile # Europa Liberă România
Secertarul de stat în Ministerul Mediului, Raul Pop, specialist în economie circulară, vorbeşte pentru Europa Liberă despre stadiul Sistemului de Garanţie - Returnare (SGR) şi despre proiectul de lege care propune extinderea programului la borcane şi alte ambalaje reutilizabile.
Armistițiul fragil din Gaza, pus din nou la încercare de lovituri israeliene în enclava palestiniană # Europa Liberă România
Armata israeliană a atacat Fâșia Gaza pentru a treia noapte consecutiv, joi spre vineri. Un palestinian a murit în urma bombardamentelor, altul împușcat de forțele israeliene, iar un al treilea a decedat din cauza rănilor suferite anterior, potrivit agenției oficiale de presă a Autorității Palestiniene (WAFA) citată de Reuters.Noile atacuri vin după ce, joi, Hamas a predat cadavrele a doi ostatici israelieni decedați. Este vorba despre Amiram Kuper (84 de ani, răpit din kibbutzul Nir Oz...
Președintele Nicușor Dan îl numește pe Marius Lazurca consilier prezidențial pentru securitate națională # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 31 octombrie 2025, un decret prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025. Lazurca va cumula atribuțiile cu cele de consilier pe politică externă, funcție pe care o deține din 6 octombrie 2025.Marius Lazurca preia rolul de consilier de securitate de la Cristian Diaconescu, care ocupa funcția din februarie 2025, numit atunci de președintele interimar...
Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, amendat de Jandarmerie cu 3.000 de lei # Europa Liberă România
Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a zece ani de la tragedia din Colectiv, care a avut loc joi seară, a fost amendat cu 3.000 de lei, pe motiv că manifestația a depășit ora 23.00 prevăzută în autorizație.
Ministerul Finanțelor: Costul de finanțare în lei pe termen lung a statului scade sub 7% pentru prima dată în acest an # Europa Liberă România
Ministerul Finanțelor (MF) anunță o operațiune de împrumut în lei, pe termen lung, în care dobânda cerută de investitori a coborât pentru prima dată în acest an sub 7%.
Parlamentul Letoniei a votat retragerea țării dintr-un tratat internațional de protecție a femeilor # Europa Liberă România
Parlamentul Letoniei a votat joi retragerea țării din Convenția de la Istanbul, un tratat internațional menit să combată violența domestică și violența împotriva femeilor. Decizia urmează să fie aprobată de președintele Edgars Rinkēvičs pentru a intra în vigoare.
Rusia lovește rețeaua energetică din Ucraina. Șapte persoane au murit în urma atacurilor, inclusiv un copil # Europa Liberă România
Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, în noaptea 30-31 octombrie, asupra infrastructurii energetice. Atacurile au dus la moartea a șapte persoane, inclusiv o fetiță de șapte ani, și la întreruperi extinse ale furnizării de energie electrică la nivel național, transmite Reuters, citând oficiali ucraineni.Prim-ministrul Iulia Sviridenko a acuzat Moscova că vizează civilii ucraineni și aprovizionarea cu energie chiar înainte de venirea iernii.„Scopul lor este de a arunca Ucraina în...
Kyiv Post: După România, SUA reduc efectivele militare și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Europa Liberă România
Administrația Trump a informat aliații europeni că reducerile de trupe din România reprezintă doar prima etapă a unui plan mai amplu, care va include diminuări similare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând din mijlocul lunii decembrie.
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din 2024, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile în dosarul în care este judecat pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.
Ministra de Externe, Oana Țoiu: O să vedem o prezență întărită NATO în România până la sfârșitul acestui an și anul viitor # Europa Liberă România
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, anunță la Interviurile one2one că aliați din NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România. Anunțul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parțială a militarilor americani din România.
Ministra de Externe, Oana Țoiu, anunță suplimentarea ajutorului NATO pentru România „până la sfârșitul acestui an și anul viitor" # Europa Liberă România
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, anunță la Interviurile one2one că aliați din NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România. Anunțul vine după ce Washingtonul a decis retragea parțială a militarilor americani din România.
Polonia amână redeschiderea graniţei cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Europa Liberă România
Guvernul Poloniei a anunțat joi că, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus. Măsura Varșoviei este menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate.
Avocata lui Horațiu Potra spune că acesta a decis să se întoarcă de bună voie în România din Dubai # Europa Liberă România
Avocata lui Horațiu Potra, Christiana Mondea, a declarat pentru Europa Liberă că clientul ei a decis să renunțe la procesul de extrădare din Emiratele Arabe Unite și să revină voluntar în România, împreună cu fiul și nepotul său.
Mii de credincioșii așteaptă și 11 ore să între în Catedrala Națională din București. Programul de vizitare a fost prelungit # Europa Liberă România
Mii de credincioșii stau la coadă între 9 și 11 ore ca să intre să se roage în Catedrala Națională, deschisă publicului după sfințirea de duminica trecută.
Zece supraviețuitori și solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, au lansat un videoclip dedicat victimelor tragediei de la Colectiv # Europa Liberă România
La zece ani de la tragedia de la tragedia de la Colectiv, zece supraviețuitori muzicieni și Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.
