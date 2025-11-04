Mihai Pînzaru – PIM, despre expoziția ”Terapia”, a artistului german de origine cubaneză Rolando Vázquez Hernández: Este impresionantă. Este o explozie cromatică. Toate sînt culori electrice

10:20

La mai bine de trei luni de la inundațiile catastrofale din noaptea de 27 spre 28 iulie care au lovit orașul sucevean Broșteni viața decurge aproape normal, conform administratorului public al județului, Cezar Ioja. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ioja a declarat: "În momentul de față situația este conformă cu ceea ce s-a prognozat, […]