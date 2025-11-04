Adrian Lulciuc nu mai este consilier local, din cauza incompatibilității

18:40

Ceasul bărbătesc a parcurs un drum lung de la primele sale forme, când era un simplu instrument pentru măsurarea timpului. În prezent, el este un simbol al rafinamentului, al statutului și al atenției pentru detalii. Într-o lume în care smartphone-ul poate indica ora cu precizie, ceasul rămâne relevant nu pentru funcția sa primară, ci pentru povestea pe care o spune despre purtător. Alegerea unui model potrivit nu este doar o chestiune de utilitate, ci și una de stil personal.