Mama Ștefaniei Szabo a primit un mesaj sfâșietor, după ce și-a înmormântat fiica! Femeia știa prin ce suferințe trece medicul din Buzău

Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții au trăit una dintre cele mai dificile și emoționante experiențe de până acum: pentru prima dată, au fost nevoiți să parcurgă misiunile pe cont propriu, fără sprijinul partenerului de echipă. A fost o probă de rezistență, răbdare și adaptare, care i-a pus pe toți la încercare, dar care, în final, s-a dovedit a fi o lecție valoroasă pentru fiecare dintre ei. Ștefan și Alex au reușit să se reunească primii, la doar câteva minute distanță de celelalte echipe și au câștigat mult râvnitele cartonașe cu eroi. Emisiunea a dominat şi aseară clasamentul audiențelor, impunându-se ca lider detașat de audiență, pe toate categoriile de public.