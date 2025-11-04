Mama Ștefaniei Szabo a primit un mesaj sfâșietor, după ce și-a înmormântat fiica! Femeia știa prin ce suferințe trece medicul din Buzău
SpyNews, 4 noiembrie 2025 13:50
Mama Ștefaniei Szabo a primit un mesaj dureros, după ce și-a condus fiica pe ultimul drum. Moartea medicului din Buzău a intristat o întreagă comunitate, mai ales pe familie și apropiați. Ștefania Szabo a fost înmormântată zilele trecute.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum o oră
14:00
Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, considerat cofetarul cel mai bun din lume, și vine la audițiile Chefi la cuțite cu visul unui loc în echipele sezonului 16 # SpyNews
Din 16 noiembrie, de la ora 20:00, cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Vin poveștile încărcate de emoții și se deschide poarta pentru noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie. Fie că e vorba despre amatori pasionați de arta culinară sau de competitori cu experiențe remarcabile în domeniul gastronomic, cu toții visează la un loc în echipele noului sezon Chefi la cuțite – dar drumul lor în competiție depinde de cuțitele de sub cloșurile juraților.
14:00
Dragoș Bucur a descoperit că are alergie la albine! Actorul și soția sa și-au cumpărat stupi: "Nu văzusem niciodată albine atât de aproape" # SpyNews
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru continuă să povestească despre viața în mediul rural cu urmăritorii de pe rețelele sociale. Cei doi locuiesc la sat, iar de curând au luat decizia de a-și cumpăra stupi de albine. Actorul a avut parte de o "surpriză" la primul contact cu albinele. S-a luptat cu o alergie.
13:50
Acum 2 ore
13:20
Răbdarea lui Alex Ion, pusă la grea încercare de un angajat coreean, în cea de-a treia ediție a etapei din Coreea de Sud # SpyNews
Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții au trăit una dintre cele mai dificile și emoționante experiențe de până acum: pentru prima dată, au fost nevoiți să parcurgă misiunile pe cont propriu, fără sprijinul partenerului de echipă. A fost o probă de rezistență, răbdare și adaptare, care i-a pus pe toți la încercare, dar care, în final, s-a dovedit a fi o lecție valoroasă pentru fiecare dintre ei. Ștefan și Alex au reușit să se reunească primii, la doar câteva minute distanță de celelalte echipe și au câștigat mult râvnitele cartonașe cu eroi. Emisiunea a dominat şi aseară clasamentul audiențelor, impunându-se ca lider detașat de audiență, pe toate categoriile de public.
13:10
Raluka este o cântăreață de care toată lumea a auzit, dar nu mulți îi cunosc și stilul vestimentar. Artista poartă ținute sexy atunci când apare pe scenă, dar paparazzii Spynews i-au surprins stilul din viața de zi cu zi. Chiar și așa, Raluka arată bombă!
13:00
Lecțiile de succes ale unor români care au crezut în ei: Emil Mihai Lixandru și Laura și Andreea # SpyNews
Drumul spre succes nu este niciodată ușor, iar poveștile unor antreprenori români care au reușit prin muncă, răbdare și dedicare sunt dovada vie a acestui fapt. Fie că vorbim despre lumea avocaturii sau despre universul rafinat al modei, în spatele fiecărei reușite stau ani de efort, încredere și ambiție.
12:50
Philipp Plein, vacanță la Disneyland alături de Andreea Sasu și copii! Designerul a uitat, o perioadă, de scandalurile cu fosta iubită # SpyNews
Philipp Plein și Andreea Sasu au depășit momentele dificile din cauza scandalurilor pe care designerul le care cu fosta iubită. Cei doi au plecat împreună într-o vacanță în Paris și au postat imagini superbe.
Acum 4 ore
12:30
Paste cu sos de roșii și ton după rețeta lui Chef Horia Manea. Vei avea nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă variantă de meniu complet, format dintr-un starter, fel principal și desert. Pentru astăzi, la fel principal avem paste cu ton și sos de roșii. Cum se prepară.
12:20
Andra Volos și-a pus fanii pe jar cu ultimele videoclipuri postate pe rețelele sociale. Vedeta a dat de bănuit că ar fi însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iată ce anunț a făcut!
12:20
Cum au fost primiți Dana Nălbaru și Dragoș Bucur de către oamenii din satul în care s-au mutat: ”Sunt și localnici care nu ne iubesc” # SpyNews
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au făcut declarații despre viața la țară! Cei doi s-au mutat în satul Moșteni - Greci din județul Argeș și duc un trai complet diferit față de cel din București. Una dintre curiozitățile fanilor a fost ce relație au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu localnicii de acolo. Există și persoane care nu îi plac pe cei doi!
11:30
Țară în care cetățenilor le este recomandat să se pregătească pentru întreruperi de energie electrică și apă. Aceștia trebuie să supraviețuiască timp de 72 de ore # SpyNews
O țară europeană și-a îndemnat cetățenii să se pregătească în caz de întreruperi de curent și apă. Cetățenilor le este recomandat să respecte trei pași importanți, care îi vor ajuta să supraviețuiască timp de 72 de ore.
11:20
S-a aflat parola sistemului de securitate al muzeului Luvru! Orice persoană ar fi putut să o ghicească # SpyNews
Au ieșit la iveală informații controversate după jaful secolului de la muzeul Luvru, din Paris. Deși se credea că nu a existat nicio problemă de securitate, s-a descoperit care era parola cu care oricine ar fi avut acces la camerele de supraveghere.
11:10
Accident grav cu 8 victime în Capitală! Un tramvai a intrat în coliziune cu un autobuz STB # SpyNews
Accident grav în București, marți dimineață! Opt persoane au fost rănite, după ce un tramvai a intrat în coliziune cu un autobuz STB, în Sectorul 6. Echipajele de salvare au intervenit de urgență la fața locului. Șapte persoane au fost duse la spital.
10:50
Șerban Copoț și familia, nevoiți să-și anuleze vacanța din Spania! S-au reorientat spre o altă destinație # SpyNews
Șerban Copoț a plănuit o vacanță superbă în Spania, alături de familia sa, dar... cum socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg, prezentatorul a trebuit să se gândească la o altă destinație. Zis și făcut! Iată unde au plecat Șerban Copoț și familia sa!
10:40
Maldive a introdus interdicție de fumat de la 1 noiembrie 2025! Cine este vizat și ce pedeapsă riscă # SpyNews
Maldive a introdus o regulă strictă. O categorie de persoane nu are voie să fumeze pe teritoriul insulelor și nu este permisă nici vânzarea de produse care conțin tutun. Regula a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2025.
Acum 6 ore
10:20
Rusia a atacat din nou aproape de granița cu România. S-au ridicat avioane de la sol în urma semnalelor detectate pentru protejarea spațiului aerian. Anunțul Ministerului Apărării.
10:10
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, live pe TikTok! Spectatorii au sunat de urgență la 112 # SpyNews
Gest halucinant! Un bărbat din județul Neamț s-a împușcat în cap, live pe TikTok! Transmisiunea era urmărită de zeci de spectatori. Unul dintre ei a sunat de urgență la 112 și a alertat poliția. Iată în ce stare l-au găsit oamenii legii.
09:50
Meteorologii au emis prognoza pentru luna noiembrie. Se anunță temperaturi atipice pentru perioada calendaristică în care ne aflăm. Iată cum va fi vremea până la sfârșitul lunii!
09:40
Marisa Paloma, pe patul de spital! Influencerița a fost operată de urgență: ”Era plin de puroi” # SpyNews
Marisa Paloma a fost operată de urgență. Influencerița a ajuns la spital din cauza durerilor de sinusuri pe care le are, iar medicii au decis să o supună unei intervenții chirurgicale. Marisa Paloma a dezvăluit pe rețelele de socializare cum se simte după operație.
09:20
Cutremur puternic în Rusia! S-a întâmplat în zona în care a avut loc cel mai mare seism din epoca modernă. Ce magnitudine a avut # SpyNews
Un cutremur de proporții a avut loc marți noapte în zona din Rusia în care a izbucnit cel mai mare seism din epoca modernă. Pe atunci, a fost vorba despre un cutremur cu magnitudine de 8,8. Iată ce magnitudine a avut cel de această dată!
08:50
Un fost ministru de Externe al României, semnal de alarmă! Ce mișcări s-au făcut în Rusia și cum ar putea fi evitat războiul cu NATO # SpyNews
Un fost ministru de Externe al României a tras un semnal de alarmă în privința unui eventual război între NATO și Rusia. Acesta a explicat că pericolul este mai aproape decât am fi crezut. Rusia a făcut mișcări importante în acest sens.
08:50
Muncitorul român prins sub ruinele turnului din Roma a murit! A rezistat 11 ore sub dărâmături și s-a stins la spital # SpyNews
Final tragic pentru muncitorul român prins ieri dub ruinele turnului Torre dei Conti Roma. După 11 ore în care a stat sub dărâmături, echipele de salvare au reușit să îl scoată și să îl transporte la spital. La mai puțin de o oră distanță, românul a murit, noaptea trecută.
08:50
Răzvan Babană, accident grav! S-a izbit cu mașina de un cap de pod. În ce stare se află fostul concurent de la Chefi la cuțite # SpyNews
Răzvan Babană, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a trecut prin momente de coșmar în urmă cu puțin timp. Tânărul a fost la un pas de tragedie, după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod la ieșirea de pe autostradă. Care este starea lui de sănătate și ce a declarat, în exclusivitate, după incident.
Acum 24 ore
23:50
Asia Express, 3 noiembrie 2025. Dan Alexa, scos din sărite de Ștefan Floroaica. Actorul l-a sabotat pe antrenor: "M-a disperat" # SpyNews
Ediția din 3 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express a adus un moment tensionat între Dan Alexa și Ștefan Floroaica. În timp ce concurenții încercau să înainteze pe traseu, actorul a făcut gesturi care l-au scos din sărite pe fostul antrenor.
23:40
Ana Ionescu de la Power Couple își sărbătorește soțul, pe Tudor Ionescu! Ce urare emoționantă i-a făcut de ziua lui de naștere: "Omul meu" # SpyNews
Sărbătoare în familia Ionescu! Ana, una dintre cele mai apreciate concurente de la Power Couple România, își sărbătorește soțul, pe Tudor Ionescu. Cu puțin timp în urmă, fosta concurentă a transmis un mesaj emoționant pentru tatăl copilului ei.
23:20
Care ar fi motivul real al scandalului dintre Amalia Bellantoni și vecinii. Problemele nu ar fi recente # SpyNews
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți ieri, după un scandal cu vecinii. Ea se află în arest la domiciliu, în timp ce partenerul ei este în arest preventiv. Situația tensionată nu ar fi fost recentă, din contră, ar fi durat de cel puțin cinci ani.
22:50
Cum și-a cunoscut Olivia Cucoș, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, viitorul soț. Iubitul i-a oferit un inel cu smarald înainte de cererea oficială în căsătorie # SpyNews
Olivia Cucoș și iubitul ei sunt împreună de un an. Cei doi s-au logodit de curând, iar în iarnă vor să facă cununia civilă. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a declarat că îl cunoștea de mai mult timp pe iubitul ei, însă abia acum un an lucrurile au devenit mult mai serioase.
22:40
Asia Express, 3 noiembrie 2025. Dan Alexa, surprins plăcut în timp ce făcea autostopul. Pe cine a întâlnit concurentul: "Atât de tare m-am bucurat" # SpyNews
Ediția din 3 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express a adus un moment neașteptat pentru Dan Alexa. În timp ce făcea autostopul, fostul antrenor a avut parte de o surpriză care i-a schimbat complet ziua.
22:40
Mireasa - Capriciile Iubirii. Un nou cuplu în casă. Cine sunt concurenții care s-au sărutat la petrecerea din weekend # SpyNews
În acest sfârșit de săptămână, în petrecerea organizată în casa Mireasa, emoțiile au fost la cote maxime. Un nou cuplu s-a format în casă. Cine sunt concurenții care s-au sărutat în acest weekend și au declarat, oficial, că formează un cuplu.
22:10
La revedere, liberare condiționată! Cel puțin, deocamdată. Criminalul Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”, a ratat definitiv ocazia de a ieși din pușcărie, în dosarul în care solicitase să fie eliberat, conform legii, după ce a executat 20 de ani din condamnarea pe viață.
22:10
Părinții polițistului Bogdan Gigină, care a murit în misiune, în timp ce conducea coloana oficială a ministrului Gabriel Oprea, ajung în fața instanței, pentru împărțirea averii.
22:10
Oamenii vin la el să ceară bani şi aduc şi dovada! Gigi Becali nu ii crede pe toţi, dar generos tot rămâne! Imaginile momentului cu milionarul din Pipera | PAPARAZZI # SpyNews
Gigi Becali este din nou în centrul atenției. Nu mai e un secret pentru nimeni fapul că latifundiarul din Pipera ajută mulți oameni care vin să-i ceară ajutorul financiar, unii dintre ei aducând chiar documente care să le dovedească situația dificilă. Milionarul îi ascultă pe toți, dar, așa cum a recunoscut de multe ori, nu îi crede pe toți. Cum l-au surprins paparazzii SpyNews.ro de această dată. Imaginile momentului!
22:10
Cristina Bâtlan nu neglijează afacerile! Unde semnează celebra afacerista, mai nou, contractele | PAPARAZZI # SpyNews
Cristina Bâtlan, cunoscuta femeie de afaceri, surprinde din nou! Nu este un secret pentru nimeni faptul că se bucură de un business de succes, însă pare că nu vrea să stea locului. Femeia a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro când se aștepta mai puțin. Elegantă, ca de obicei, aceasta a luat la pas unul dintre mall-urile Bucureștiului, însă nu oricum, ci cu o treabă foarte bine stabilită.
22:10
Pepe demonstrează că se poate! Şi carieră, şi familie! Imagini rare cu artistul şi cele mai dragi persoane! | PAPARAZZI # SpyNews
Pepe, unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică latino de la noi din țară, demonstrează că poate exista un echilibru între viața personală și cea profesională. Când nu este pe scenă, artistul își dedică timpul familiei sale. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins în ipostaze înduioșătoare!
22:10
Simona Trașcă, adevărul despre nunta secretă! Blondina a îmbrăcat rochia de mireasă. S-a căsătorit sau nu cu Marian Buzilă, fără ca nimeni să știe? Declarații exclusive # SpyNews
Simona Trașcă a surprins pe toată lumea în urmă cu câteva zile, după ce a apărut pe rețelele de socializare în rochie de mireasă, alături de logodnicul ei, Marian Buzilă, îmbrăcat în costum de mire. Imaginile au ridicat imediat semne de întrebare: s-au căsătorit în mare secret? Blondina ne spune adevărul despre nuntă, după ce în această vară cântărețul a cerut-o în căsătorie.
22:10
Exclusiv! De ce a mers Elena Udrea doar cu fiica în vacanță! Motivul pentru care Adrian Alexandrov nu le-a însoțit # SpyNews
De ce Elena Udrea a mers singură cu fiica sa în vacanța din Italia! Spynews.ro a aflat motivul pentru care Adrian Alexandrov nu le-a însoțit. Informații exclusive despre absența partenerului fostei blonde de la Cotroceni!
22:10
Dana Roba nu scapă de trecut! Fostul soț care a mutilat-o o ține cu forța lângă el. Make-up artistul, strigăt de disperare: ”Chiar nu mai pot, nu mai suport” # SpyNews
Dana Roba e, parcă, ținută cu forța lângă fostul ei partener de viață, cel care în urmă cu aproape trei ani a bătut-o cu ciocanul în cap, lăsând-o într-o baltă de sânge. Ca prin minune, vedeta a supraviețuit, iar el se află acum în închisoare. Totuși, Dana Roba nu poate fi încă o femeie liberă din toate punctele de vedere. Ce probleme îi face fostul soț, inclusiv din spatele gratiilor. Declarații exclusive!
22:00
Simona Trașcă, adevărul despre imaginile în care apare în rochie de mireasă. S-a căsătorit sau nu în secret cu Marian Buzilă # SpyNews
Simona Trașcă a îmbrăcat rochia de mireasă, iar urmăritorii s-au gândit imediat că s-a căsătorit în secret cu logodnicul ei, Marian Buzilă. Cei doi nu au făcut încă pasul cel mare, însă își doresc să se căsătorească.
21:40
Larisa Udilă a spus cum a reacționat fiul ei când a aflat că va fi frate mai mare. Influencerița a dezvăluit și cum va naște # SpyNews
Larisa Udilă a povestit cum a reacționat fiul ei atunci când a aflat că va deveni frate mai mare. În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, influencerița a vorbit și despre planurile sale pentru naștere, oferind detalii sincere despre cum se pregătește pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil.
21:40
Cu ce se ocupă Dian de la Mireasa, la aproape două luni de când a părăsit competiția. Unde a plecat tânărul după despărțirea de Costina # SpyNews
Costina și Dian de la Mireasa, sezonul 12, s-au despărțit după o lună de relație. Bruneta spunea că el ar fi fost cel care a pus punct relației și că ea nu ar fi știut că își dorește separare. Ruptura a fost una definitivă, iar Dian a plecat în urmă cu câteva din România.
20:50
Care e povestea de viață a Iolandei de la Mireasa. Concurenta și-a cunoscut mama la vârsta de 18 ani: "Sunt eu cu mine și atât..." # SpyNews
Iolanda, concurenta de la Mireasa, are o poveste dură de viață. Bruneta a dezvăluit că și-a cunoscut mama, dar și sora, abia la vârsta de 18 ani. La întâlnirea pe care a avut-o cu Sorin, Iolanda și-a deschis sufletul.
20:50
Finul lui Adrian Minune a devenit tată de băiat! Fiul lui s-a născut într-o zi importantă pentru impresar # SpyNews
Finul lui Adrian Minune a devenit tată de curând. Iubita impresarului a născut un băiețel perfect sănătos. Copilul a venit pe lume într-o zi specială pentru proaspătul tătic, cel care a și anunțat că familia s-a mărit.
20:40
Zodiile care vor avea parte de surprize din trecut. O persoană importantă revine în viața lor # SpyNews
Trei zodd se pot aștepta la întoarceri neașteptate în viața lor. O persoană importantă din trecut va reapărea. Fie că este vorba de o prietenie pierdută sau de o relație specială, aceste întâlniri vor schimba cursul zilelor lor.
20:20
Cristina Pucean, înțepătură la adresa lui Bogdan de la Ploiești, după ce s-au despărțit? Ce melodie i-a dedicat dansatoarea manelistului # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au avut o relație de trei ani. La început, fanii au fost sceptici în legătură cu despărțirea lor, însă manelistul a confirmat că s-au separat. Bruneta nu a reacționat până acum cu privire la acest subiect, însă se pare că l-a „înțepat” pe fostul iubit.
19:50
Ema Oprișan de la Insula iubirii, probleme de sănătate. De ce a apărut bruneta de curând cu un ochi bandajat # SpyNews
Ema Oprișan de la Insula iubirii a apărut de curând cu un ochi bandajat. În timp ce unii au crezut că este o glumă și că s-a costumat de Halloween, bruneta a explicat faptul că nu vedea cu ochiul respectiv.
19:50
Ioana Grama a răspuns fără menajamente la întrebarea care stă pe buzele multor urmăritori de-ai ei: câte kilograme are. Influencerița a fost sinceră și a vorbit deschis despre greutatea ei.
19:30
Andreea Popescu, mesaj emoționant după ce soțul ei a devenit campion mondial la dans sportiv. Ce a transmis vedeta: "Nimeni nu îți dădea vreo șansă..." # SpyNews
După ce soțul ei a devenit campion mondial la dans sportiv alături de partenera sa de dans, Andreea Popescu a transmis un mesaj plin de emoție și mândrie. Vedeta și-a exprimat bucuria și aprecierea pentru performanța tatălui copiilor ei.
19:20
Fostul soț al lui Betty Salam are o nouă iubită, la câteva luni de la divorțul de cântăreață? Mesajul cu subînțeles al lui Cătălin Vișănescu # SpyNews
Betty Salam și fostul soț au divorțat în urmă cu câteva luni, după șase ani de căsnicie. În timp ce fiica lui Florin Salam are deja o nouă relație, Cătălin Vișănescu nu s-a afișat până acum alături de o altă femeie, însă a dat de înțeles că ar fi apărut cineva în viața lui.
19:00
Sore și-a sărbătorit ziua de naștere! Cum și în compania cui și-a petrecut vedeta timpul: "M-am simțit răsfățată" # SpyNews
Astăzi, 3 noiembrie, Sore și-a sărbătorit ziua de naștere și s-a bucurat de momente speciale alături de cei dragi. Vedeta a declarat că s-a simțit cu adevărat răsfățată. Cum și în compania cui și-a petrecut vedeta timpul.
18:50
Livratorul srilankez, bătut și scuipat de o tânără de 23 de ani, în Popești Leordeni, și-a retras plângerea. Cum și-a explicat bărbatul decizia # SpyNews
Un livrator srilankez a fost bătut și scuipat de o tânără de 23 de ani, în Popești Leordeni, pe 1 noiembrie. Bărbatul a depus plângere la poliție, dar pe care mai apoi a retras-o, fiind convins că tânăra a făcut o greșeală.
