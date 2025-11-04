Bărbatul din Bihor care şi-a lovit intenţionat cu maşina un vecin, condamnat la 12 ani de detenţie. Tribunalul i-a confiscat şi autoturismul (VIDEO)
Bihoreanul, 4 noiembrie 2025 13:50
Un bărbat din satul Surduc, comuna Copăcel, care şi-a lovit intenţionat vecinul cu maşina, deşi acesta îşi purta în spate copilul de doar 2 ani, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 12 ani de închisoare. Instanţa a dispus plata a câte 30.000 de euro despăgubiri către fiecare victimă şi a confiscat autovehiculul folosit la atac.
• • •
Acum 5 minute
14:30
Sportivii orădeni de la Clubul Crişul au obţinut rezultate de excepţie la Campionatul European de Kempo din Spania. În final, ei au reuşit în să îşi adjudece patru medalii de aur, trei medalii de argint şi şase de bronz. Pe naţiuni, România s-a clasat pe locul 2, după ţara gazdă.
Acum 30 minute
14:10
Tinca va avea o piață agroalimentară modernă: investiție de peste 3,7 milioane lei din bugetul local # Bihoreanul
Primăria comunei Tinca a anunțat demararea unui proiect important pentru comunitate: construirea unei piețe agroalimentare moderne, finanțată integral din bugetul local. Investiția se va desfășura în două etape, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul anului 2026.
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:30
Jonathan Bailey, în vârstă de 37 de ani, a fost declarat luni „cel mai sexy bărbat în viață”, de către revista People. Acesta este cunoscut pentru rolul său în serialul Bridgerton și urmează să apară într-un nou film în noiembrie.
13:10
Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie. Oradea rămâne accesibilă, cu mici scăderi lunare # Bihoreanul
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București.
13:10
Accidentul mortal de lângă Suplacu de Barcău: Şoferul din autoturism nu a avut nicio şansă, maşina s-a izbit frontal de TIR # Bihoreanul
Şoferul din Bihor care a murit luni în accidentul de pe DN 19B, lângă Suplacu de Barcău, a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un autotren condus de un bărbat din Sălaj, potrivit Poliţiei Bihor, care a transmis, marți, primele concluzii desprinse în urma cercetărilor la fața locului.
12:50
Scandalul Micula: Măsurile asiguratorii pe firmele magnaților au fost păstrate de Înalta Curte. Judecătorii din Oradea le anulaseră # Bihoreanul
ANAF a anunțat, printr-un comunicat de presă, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula, aflați în mijlocul unei ample anchete, pentru că au transferat ilegal active și fonduri către persoane pe care tot ei le controlau cu scopul de a ascunde bani de statul roman, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal acestora. Curtea de Apel Oradea dăduse sentințe favorabile magnaților bihoreni.
Acum 4 ore
12:30
Compania Electrica Furnizare își avertizează clienții cu privire la riscul de a fi expuși unor practici înșelătoare ce s-au intensificat la nivelul județului Bihor.
12:10
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Livada de Bihor că în ziua de miercuri 05.11.2025, cu ocazia lucrărilor de mentenanță la Sația de Pompare Apă Potabilă Livada, furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total, în intervalul orar 9.00 şi 14.00.
12:10
Percheziţii la o firmă din Oradea, suspectată că a ascuns tranzacţii de 2,3 milioane lei din comerţul cu maşini # Bihoreanul
Au fost percheziţii la o firmă din Oradea, profilată pe comerţul cu maşini, bănuită că a omis să-şi înregistreze în contabilitate tranzacții în valoare totală de circa 2,3 milioane lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au descins, marţi, la sediul societății, la o firmă de contabilitate, iar de la o altă societate de contabilitate au ridicat documente.
12:00
Muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma a murit la spital. Cine era acesta # Bihoreanul
Muncitorul prins luni sub dărâmături în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma a fost scos după aproape 12 ore de sub dărâmături și a murit la spital.
11:30
Prima pistă pentru bicicliști amenajată pe digul unui râu din Bihor a fost finalizată (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O pistă pentru bicicliști lungă de aproape 35 de kilometri a fost finalizată pe malurile Crișului Negru, între Zerind și Salonta. Investiția, comandată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri cu bani din PNRR, este prima din cele cinci similare care sunt în lucru în Bihor, și a fost executată de asocierea firmelor Leko Construct, Laurențiu H și Romair Consulting.
11:10
Poliția Bihor: O infirmieră de la centrul de recuperare din Bratca a fost reținută după ce a bătut o pacientă (VIDEO) # Bihoreanul
O infirmieră de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca a fost reținută de polițiștii bihoreni pentru 24 de ore, după ce a bătut o pacientă internată. Agresiunea a fost filmată de un cetățean și postată rețelele de socializare.
10:40
Campania 4PEACE ajunge la Oradea: profesori, părinți și elevi sunt invitați să învețe cum pot preveni bullying-ul în școli # Bihoreanul
Oradea va găzdui un eveniment dedicat inteligenței emoționale și combaterii bullying-ului în școli, organizat de echipa intitulată „Pașaport pentru Succes”. Întâlnirea face parte din caravana națională 4PEACE, un program care își propune să-i învețe pe copii, profesori și părinți cum să comunice mai bine și să gestioneze conflictele în mod empatic.
Acum 6 ore
10:00
Oradea a câștigat desemnarea drept Capitală a Tineretului pentru anul 2027. Faptul că am concurat cu Tulcea, Deva și Bistrița arată cam în ce companie ne scăldăm. Sau că diferența între noi și Cluj e uriașă, de vreme ce orașul de pe Someș a fost deja Capitală europeană a Tineretului.
09:10
Aghiuţă şi-a băgat coada în afacerile judiciare ale faimosului preot caterisit Ciprian Mega. Evacuat astă-vară din biserica Sf. Spiridon din Rogerius, Mega a dat în judecată Episcopia Ortodoxă a Oradiei și Protopopiatul, ba și Parohia Rogerius, cerând să se constate că el, personal, este proprietarul lăcaşului, care să fie trecut pe numele lui, iar „pârâtele” să fie obligate să-l lase „în deplină proprietate și liniștită posesie”.
Acum 8 ore
08:00
Superţeparul Raita: Afaceristul e anchetat pentru că a luat bani pe apartamente neterminate, iar apoi și-a amenințat clienții (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Justiția a decis redeschiderea unei anchete inițial fuşerite, vizându-l pe afaceristul Călin Raita, care a luat bani pe apartamente neterminate, iar apoi și-a amenințat victimele ca ultimul borfaș. În timp ce clienţii înșelați bat de trei ani drumurile parchetelor și instanțelor de judecată, „superconstructorul” jonglează cu firme și datorii de peste 110 milioane lei, continuând să ridice blocuri şi case pe care fie nu le finalizează, fie le vinde fără utilităţi.
Acum 24 ore
21:00
Aproape 500 de orădeni testează noile insule ecologice „smart”, reproiectate după sugestiile cetățenilor # Bihoreanul
Primăria Oradea a lansat testarea unui nou model de insule ecologice digitalizate, reproiectate în urma feedbackului primit de la cetățeni. Timp de o lună, orădeni din trei zone ale orașului vor putea proba platformele modernizate, cu un design mai ergonomic, mai curat și mai ușor de folosit.
20:30
Jurnalistul Charlie Ottley, cel care a realizat mai multe filme documentare despre România, va deveni cetățean român. El va depune jurământul de credință pe 6 noiembrie, după ce dosarul de cetățenie l-a înregistrat în urmă cu cinci ani.
20:00
Incident grav la Roma: O parte din Torre dei Conti s-a prăbușit. Doi muncitori români au fost răniți, unul fiind prins sub dărâmături (VIDEO) # Bihoreanul
Doi muncitori români au fost răniți în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti din Roma, care se afla în renovare, au confirmat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Unul era prins, luni seara, sub dărâmături.
19:50
Se pot depune actele! Aproape 140 de orădeni și-au depus la DASO, încă din prima zi, cererile pentru ajutor de încălzire # Bihoreanul
Direcția de Asistență Socială Oradea preia, începând de luni, cererile pentru ajutorul de încălzire pentru iarna 2025–2026. Aproape 140 de orădeni și-au înregistrat solicitările încă din prima zi de preluare a acestora de către municipalitate. La fel ca în fiecare an, ajutoarele de încălzire se vor acorda începând cu facturile aferente lunii noiembrie.
18:50
Companiile din Bihor și Hajdú-Bihar, chestionate de universitari dacă folosesc sau nu inteligența artificială # Bihoreanul
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea a lansat public un chestionar dedicat companiilor din Euroregiunea Bihor–Hajdú-Bihar. Sondajul își propune să determine măsura în care inteligența artificială este integrată în domeniul financiar-contabil și în administrarea afacerilor.
18:20
Turism Felix: Analizele DSVSA arată că mâncarea de la hotelurile Mureș și Poenița nu a avut probleme # Bihoreanul
După ce săptămâna trecută mai mulți copii cazați la hotelurile Mureș și Poenița din Băile Felix s-au simțit rău, trei dintre ei ajungând chiar la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară, reprezentanții companiei Turism Felix S.A. au transmis luni seară că rezultatele analizelor efectuate de DSVSA Bihor indică faptul că mâncarea consumată în unitățile de cazare nu a fost cauza problemelor digestive.
17:40
Pasajul rutier subteran din intersecția Oneștilor – Tudor Vladimirescu a ajuns la forarea piloților fundației (FOTO) # Bihoreanul
La două luni de la deschiderea șantierului pentru construirea pasajului rutier subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu, lucrările au ajuns în faza forării celor 369 stâlpi de susținere. Pasajul de 191 metri trebuie finalizat până în luna septembrie a anului viitor.
17:20
În data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituțională a admis, cu o majoritate de 5 la 4, o obiecție de neconstituționalitate invocată de Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilind că legea adoptată prin procedura asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului este neconstituțională.
16:50
Orădeanul Tudor Frâncu a luat premiul special la Gala UAP România. Unde se pot vedea unele dintre lucrările artistului # Bihoreanul
Artistul orădean Tudor Frâncu a luat premiul special în cadrul Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Profesioniști România, organizate de sfârșit de octombrie la Muzeul Național de Artă al României. Unele dintre lucrările realizate de Frâncu pot fi văzute în Oradea la Noo’vo Resto Lounge, unde cei care vor să achiziționeze tablouri pot studia și alege din catalogul artistului.
16:10
După un început de săptămână neobișnuit de cald pentru această perioadă, vremea se va răci în Crișana, urmând să apară și ploile, potrivit estimării publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 3 – 16 noiembrie.
15:40
Producătorul german Rheinmetall AG și Guvernul investesc într-o fabrică de pulberi de muniție. Bolojan: „România se profilează ca jucător cu potențial în industria de apărare” (VIDEO) # Bihoreanul
România devine partener strategic al gigantului german în domeniul producției de armament Rheinmetall AG, care va investi în industria națională de apărare prin înființarea societății mixte Rheinmetall Victoria S.A., ce va produce pulberi pentru muniție.
15:00
Concluziile anchetei declanșate după îmbolnăvirea mai multor copii de la două grădinițe din Oradea: mâncarea de la catering nu a avut nicio problemă # Bihoreanul
După ce, în urmă cu două săptămâni, aproape 30 de copii de la două grădinițe au ajuns la spital cu simptome de enterocolită, iar părinții s-au temut că au suferit o toxiinfecție alimentară, analizele medicale au confirmat că nu mâncarea a fost problema. Firma care a livrat hrana micuților și-a și reluat activitatea.
14:40
Cristian Erbașu: Execuția tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania este în avans față de grafic, dar finalizarea va întârzia # Bihoreanul
Stadiul lucrărilor pentru construirea tronsonului dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al A3 „este un pic avansat”, dar totuși finalizarea lor și deschiderea circulației pe cei 26,35 km va întârzia până la două luni, a anunțat directorul general al Construcții Erbașu, firma care le execută. Motivul este adăugarea unui nod rutier, despre care încă nu se știe unde va fi făcut.
Ieri
14:00
Un orădean în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști, iar apoi arestat de magistrați, sub acuzația de pornografie infantilă.
13:50
Evaziune și delapidare de peste 8 milioane lei: percheziții la două firme de transport din Oradea # Bihoreanul
Cinci percheziții au fost efectuate, luni, în Oradea, la sediile și punctele de lucru a două firme de transport, precum și la locuințele administratorilor acestora, într-un dosar ce vizează acuzații de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul total este estimat la aproape 10 milioane de lei, dintre care 1,5 milioane reprezintă paguba adusă bugetului de stat.
13:40
Kenyenii au făcut legea la Beiuș Running Day, competiţie cu peste 500 de concurenți (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Desfăşurată sâmbătă, ediţia a şasea a concursului atletic Beiuş Running Day a fost una dintre cele mai reuşite de până acum, evenimentul transformându-se într-o adevărată sărbătoare în Parcul Mihai Eminescu din Beiuş, unde s-au strâns peste 500 de competitori din întreaga ţară, dar şi din străinătate. Cursele lungi, de 10 km şi 21 km au fost dominate de alergătorii din Kenya.
13:10
Un bărbat şi-a pierdut viaţa luni, într-un accident rutier produs între un autoturism şi un TIR, pe drumul naţional 19B, la ieşirea din localitatea Suplacu de Barcău spre Marghita.
12:40
Padiș la superlativ: Cabana Cetățile Ponorului vă așteaptă în inima Parcului Natural Munții Apuseni (FOTO) # Bihoreanul
Cabana Cetățile Ponorului, cea mai bună „lansare” pentru drumețiile spre frumusețile din Padiș: turiștii câștigă până la 3 ore către oricare traseu. Amplasată în inima Parcului Natural Munții Apuseni, cabana asigură tot confortul, de la internet Wi-Fi și biciclete electrice la jocuri, saună și ciubăr încălzit, iar gazdele, oameni ai muntelui, oferă oaspeților de la mâncare autentică până la ghidaj turistic.
12:20
Profesorul orădean Adrian Hatos a fost ales președintele Societății Sociologilor din România # Bihoreanul
Directorul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, profesorul Adrian Hatos, este noul președinte al Societății Sociologilor din România (SSR). Universitarul orădean, fost senator PNL, a fost ales de colegii sociologi să ajungă în fruntea organizației profesionale.
11:50
La Țețchea, ultimii ani au adus schimbări semnificative, vizibile în fiecare localitate și pe fiecare stradă. Administrația locală, condusă de primarul Florin Aurel Cazan, aflat la al doilea mandat din partea Partidului Social Democrat (PSD), a inițiat numeroase proiecte de dezvoltare: de la modernizarea drumurilor și extinderea rețelelor de utilități, până la investiții în educație, sănătate și digitalizarea serviciilor publice.
11:40
„Crăciun cu Ramon”, comedia cu Pavel Bartoș filmată la Oradea, ajunge în cinematografe în decembrie (VIDEO) # Bihoreanul
„Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun pe care l-ai așteptat dintotdeauna, vine din decembrie în toate cinematografele din România. Pavel Bartoș revine pe marele ecran în rolul lui Ramon, într-o poveste de Crăciun plină de umor pentru întreaga familie. Filmările au avut loc în principal la Oradea.
11:20
Anchetă la centrul pentru adulți cu dizabilități din Bratca: o filmare arată un bolnav bătut cu pumnii și picioarele, inclusiv de un cadru medical! (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a anunțat că s-a autosesizat și a început o anchetă, după ce pe Facebook a apărut o filmare din Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca, în care un pacient apare bătut cu pumnii și picioarele, din câte se pare inclusiv de un cadru medical.
11:10
Percheziții inclusiv în Bihor, la firmele fraților Micula. De ce sunt suspectați afaceriștii # Bihoreanul
Parchetul General și polițiștii de la Investigarea Criminalităţii Economice desfășoară luni dimineață 78 de percheziții la nivel național. Potrivit surselor BIHOREANULUI, în Bihor, sunt vizate firme ale fraţilor Micula, în Rieni, Ștei și Sudrigiu.
10:20
Primarul Oradiei caută oameni cu care să-și întărească echipa. Rămas fără city-managerul Mihai Jurca, plecat ca șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Florin Birta i-a găsit acestuia un înlocuitor. După aproape 3 luni de amânări, urmează să-l numească săptămâna aceasta în locul lui Jurca pe liberalul Sebastian Lascu, fost consilier local și județean.
09:30
09:10
Spectacole de teatru, petreceri, dar și concertele Mădălina Pavăl Orchestra: Turneu Fuga Iuga și Alifantis & Zan 30 de ani sunt câteva dintre evenimentele săptămânii 3-9 noiembrie în Oradea.
08:30
Educație verde la grădiniță: copiii învață despre colectarea separată și compostare (FOTO) # Bihoreanul
În cadrul programului „Săptămâna Verde”, reprezentanți ai companiei AVE ROMÂNIA au vizitat vineri o grădiniță din județul Bihor, unde le-au vorbit copiilor despre importanța colectării separate a deșeurilor și despre cum pot contribui, chiar de la vârste fragede, la protejarea mediului.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Aeroportului explică de ce a crescut traficul aerian # Bihoreanul
Șeful Aeroportului: „Vești proaste pentru pizmași. Zborurile spre și dinspre Germania merg bine și evaluăm că va trebui să băgăm și alte destinații spre Occident”. „Așa de mult se dezvoltă economia în zonă?”. „Nu neapărat, dar din cauza pericolului războiului trebuie să asigurăm mijloace de locomoție celor care dezertează”.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Din nou despre „tunurile” imobiliare ale vestitului Călin Raita # Bihoreanul
Luni, 3 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Afaceristul Călin Raita este anchetat din nou pentru înşelăciune; De săptămâna aceasta, strada Republicii intră în reabilitare până în vara anului viitor; Primarul din Bratca s-a trezit prins între electorat și sponsorul din campanie; Cum arată calendarul aniversar pregătit pentru primii 25 de ani ai BIHOREANULUI...
2 noiembrie 2025
23:30
Echipele bihorene sunt în afara zonei de play-off după turul de campionat din Liga a III-a # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a şi-au încheiat evoluţiile din turul de campionat cu clasări în afara zonei de play-off. La Beiuş, gazdele de la CS Bihorul au obţinut primul punct acasă, după ce au remizat alb cu Lotus Băile Felix, în timp ce la Sântandrei, Crişul a fost învinsă fără drept de apel de SCM Zalău, cu scorul de 4-0.
20:00
Ilie Bolojan nu merge luni la „Ora Premierului” în Parlament. A primit „cu interes” invitația PSD și AUR, dar cere o reprogramare # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seara, printr-un comunicat al Guvernului, că „a primit cu interes” invitația grupurilor parlamentare PSD și AUR de a participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului”, însă va solicita reprogramarea acesteia din cauza unei agende „foarte încărcate”.
18:50
Creștinii se pregătesc să intre, nu peste mult timp, în Postul Crăciunului, una dintre cele mai importante perioade de post din an. Cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului, acesta durează 40 de zile și are rolul de a-i ajuta pe credincioși să se pregătească sufletește pentru sărbătoare, fiind o perioadă dedicată rugăciunii, reflecției și faptelor bune.
17:40
Un accident rutier neobișnuit s-a produs duminică, în jurul orei 16.00, pe drumul național DN 76, între localitățile Hidișelu de Sus și Tășad. Potrivit agentului-șef Alin Laza, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, un motociclist a fost rănit după ce ar fi acroșat un animal sălbatic, un cerb, care a pătruns pe carosabil.
