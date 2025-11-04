Rezultate de excepţie pentru CS Crişul la Campionatul European de Kempo din Spania

23:30

Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a şi-au încheiat evoluţiile din turul de campionat cu clasări în afara zonei de play-off. La Beiuş, gazdele de la CS Bihorul au obţinut primul punct acasă, după ce au remizat alb cu Lotus Băile Felix, în timp ce la Sântandrei, Crişul a fost învinsă fără drept de apel de SCM Zalău, cu scorul de 4-0.