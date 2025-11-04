Sir David Beckham. Fostul mare fotbalist englez a fost înnobilat de Regele Charles
Newsweek.ro, 4 noiembrie 2025 15:50
Fostul mare fotbalist englez David Beckham a primit titlul de „Sir”, a fost înnobilat Regele Charles...
Acum 15 minute
15:50
Acum 30 minute
15:40
Mii de columbieni înrolați în armata Kievului. Unitățile sud-americane, gata să-i zdrobească pe ruși # Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de cetățeni columbieni au semnat contracte cu forțele armate ucrainene (AFU). Aflu...
Acum o oră
15:30
Studiu ADAC: Riscurile cumpărării unei mașini hybrid SH. Cât ține bateria de înaltă tensiune? # Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini SH, la mâna a doua, este întotdeauna o loterie. Însă, cazul unui automobil hy...
Acum 2 ore
15:00
China a testat racheta hipersonică cu geometrie variabilă. Vizate și avioanele F-22 și F-35 ale SUA # Newsweek.ro
China a testat, se pare, un prototip al unui vehicul hipersonic transformabil, capabil să zboare la ...
14:50
Ministrul Apărării: Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți. Apărarea României nu e vulnerabilă # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securita...
14:20
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârs...
14:20
Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat de urgență după ce Distrigaz a identificat o scu...
14:10
Vești proaste despre pensii pe care pensionarii nu ar fi vrut să le audă. Vor veni în tot anul 2026 # Newsweek.ro
Guvernul a făcut anunțul despre pensii pe care pensionarii nu voiau să îl audă. Se va întâmpla în to...
14:10
B1TV: ANAF câștigă procesul cu frații Micula. ÎCCJ menține sechestrul pe firmele milionarilor # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în „dosarul Micula”, menținând seches...
Acum 4 ore
14:00
Programul de vizitare a Catedralei Naționale. Când va fi închisă pentru continuarea lucrărilor # Newsweek.ro
Patriarhia a anunțat programul de vizitare a Catedralei Naționale, după expirarea, miercuri, la miez...
13:40
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii? # Newsweek.ro
Vin primele Decizii la mica recalculare în care pensia a crescut cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus...
13:30
Nicuşor Dan îl primește pe Mark Rutte, Secretarul General al NATO, după redimensionarea trupelor # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul Genera...
13:30
Evenimentul, organizat de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles, a reuni...
13:20
Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu # Newsweek.ro
Campania electorală pentru primăria New York-ului s-a transformat într-o „scenă de război” politic d...
13:10
Utilizarea prelungită a melatoninei, un supliment alimentar comun pentru somn, ar putea fi asociată ...
13:00
VIDEO Blackout în Rusia după un atac cu drone. Rafinărie Lukoil și o uzină petrochimică, în flăcări # Newsweek.ro
O serie de atacuri cu drone au provocat incendii uriașe la mai multe rafinării și uzine petrochimice...
12:50
Povara facturii la curent, dublă în România față de Ungaria și cu 50% mai mare ca în Bulgaria # Newsweek.ro
Raportat la venituri, românii plătesc enorm pe energia electrică. Povara facturii la curent este dub...
12:40
Phenianul a lansat mai multe rachete înainte de vizita şefului Pentagonului la graniţa intercoreeană # Newsweek.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarul...
12:30
12:20
România și Bulgaria dau 2.000.000.000 € pe obuziere de tip NATO. Lovesc ținte la 40 de kilometri # Newsweek.ro
Bulgaria se va alătura unei achiziții multinaționale de obuziere autopropulsate franceze CAESAR împr...
12:10
Peste 300.000 de modele Jeep hybrid, chemate urgent în service. Bateria riscă să ia foc # Newsweek.ro
Grupul Stellantis demarează un recall masiv, pentru peste 300.000 de modele Jeep hybrid. Bateria de ...
Acum 6 ore
12:00
DEZASTRU 120 orașe și 423 comune trebuie desființate. 50% din localități nu au bani de salarii # Newsweek.ro
Un raport devastator al Curții de Conturi dă dreptate inițiativei lui Bolojan de reformare a adminis...
11:50
Anunțul surprinzător al președintelui Donald Trump că ordonă Pentagonului să se pregătească pentru „...
11:30
Călătorii gratuite cu trenul prin Europa, pentru tinerii români. Care sunt condițiile? # Newsweek.ro
Începe a doua ediție a programului Comisiei Europene „DiscoverEU” prin care tinerii din Uniune, deci...
11:20
Călin Georgescu, în delir la controlul judiciar: SUA fac un tunel cu Rusia. Parisul, un modest oraș # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut la vedere de mai marii Federației Ruse la alegerile prezid...
11:10
Câți bani primesc elevii cu nevoi speciale? Sumele diferă de la o lună la alta. Când se dau? # Newsweek.ro
Câți bani primesc elevii cu nevoi speciale în anul școlar 2025–2026? Sumele variază de la o lună la ...
11:00
Ciucu, validat de PNL pentru alegerile la Primăria Capitalei. Bolojan: „E un lucru foarte bun” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a transmis că Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei....
10:50
Mărturiile colegilor românului mort după prăbușirea turnului medieval din Roma: „Am scăpat din iad” # Newsweek.ro
Colegii românului mort după ce a stat 11 ore sub dărâmături în urma prăbușirii unui turn medieval di...
10:40
Vânzările de maşini electrice ale Ford şi Hyundai s-au prăbuşit în octombrie, în SUA, după eliminare...
10:40
Un accident grav s-a produs într-o intersecție din București. Un autobuz s-a ciocnit de un tramvai. ...
10:30
O companie de turism a declarat faliment. Decizia a fost luată la scurt timp după ce compania aerian...
10:20
Ce a pățit o tânără de 23 de ani din cauza stresului la locul de muncă? Diagnosticul a devastat-o # Newsweek.ro
O tânără de 23 de ani a avut parte de un diagnostic devastator cauzat de stresul la locul de muncă. ...
10:20
Un gigant IT american face concedieri colective în România. Circa 400 de oameni, afectați # Newsweek.ro
În cadrul unui amplu plan de restructurare a activității la nivel global, motivat în parte de tranzi...
10:10
Se schimbă modul în care șoferii plătesc amenda. Gata cu drumurile la primărie și plata la polițist # Newsweek.ro
În Monitorul Oficial a apărut o hotărâre prin care plata emnzilor de circulație sunt plătite mai sim...
Acum 8 ore
10:00
Dinastia dictaturii. Putin vrea să rămână la putere până în 2050. Fiul secret ar prelua Kremlinul # Newsweek.ro
Vladimir Putin, ajuns la 73 de ani, ar plănui să rămână la conducerea Rusiei până în anul 2050, când...
09:50
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat 4 avioane de război F-16 și Eurofighter în Tulcea # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat marți noapte că patru aeronave de luptă – două F-16 r...
09:40
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei # Newsweek.ro
Au apărut primele date pe luna septembrie de la Casa de Sănătate. Știm ce sumă uriașă a strâns statu...
09:30
Avertisemntul lui Cristian Diaconescu: „Rusia se apropie de război cu NATO mai mult ca oricând” # Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, avertizează că Rusia manifestă o „predispoziție tot...
09:10
Zaharova râde de tragedia din Roma unde a murit un muncitor român: „Așa va ceda și economia Italiei” # Newsweek.ro
Tragedia din Roma, unde turnul Torre dei Conti s-a prăbușit parțial, provocând moartea unui muncitor...
08:50
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea muncitorului român la Roma # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman ...
08:40
George Simion pretinde că trăia cu 1.200 lei/lună. Anca Alexandrescu declară venituri de 5.700 lei # Newsweek.ro
Anca Alexandrescu e candidatul care va fi susținut de George Simion și AUR. Amândoi „au probleme” cu...
08:30
Circulația pe „Podul Prieteniei” - Giurgiu-Ruse se închide marți. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este suspendată marți, 4 noiembrie 2025, de la ora 09:00...
08:20
Trafic perturbat pe Aeroportul Cluj. Pilotul unui avion a fost preluat de medici. Era inconștient # Newsweek.ro
Traficul a fost perturbat pe Aeroportul din Cluj-Napoca, luni seară. Pilotul unui avion a fost prelu...
08:10
Tragedie la Roma. Românul prins sub dărâmături la Roma a murit după 11 ore. Soția i-a privit agonia # Newsweek.ro
Octav Stroici, muncitorul român de 66 de ani prins sub dărâmături la Roma, a murit după o luptă dram...
Acum 12 ore
08:00
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solară gratuită în fiecare zi gospodăriilor, inclus...
07:50
Avem cel mai mare preț la energie din lume. Ce tarife au primii 10 furnizori din România? # Newsweek.ro
Ministerul energiei a recunosuct că România are unele din cele mai mari prețuri la energie din lume ...
07:40
S-ar putea aștepta tinerii Europei să fie obligați să facă armata? Războiul bate la ușă # Newsweek.ro
Problema revenirii la serviciul militar obligatoriu rămâne una controversată pentru societatea europ...
07:30
Cine fumează în scara blocului, 15.000 lei amendă. Te pedepsesc și poliția și asociația de locatari # Newsweek.ro
Fumatul în scara blocului te poate costa scump: amenda ajunge până la 15.000 de lei. Dacă ești prins...
07:20
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii, tensiuni în familie # Newsweek.ro
Horoscop 5 noiembrie. Luna Plină în Taur îi face impulsivi pe Berbeci. Racii au parte de tensiuni în...
07:10
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50% # Newsweek.ro
Un pensionar care a muncit în condiții grele a reușit să obțină o pensie mai mare cu 3.000 lei. Sing...
