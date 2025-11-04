Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el
Antena Sport, 4 noiembrie 2025 15:50
Liga Campionilor revine cu noi meciuri de gală care urmează să se dispute în etapa a patra a competiției. Seara de marți oferă câteva meciuri extrem de interesante, la care se adaugă o partidă la care vor fi cu siguranță atenți urmăritorii stranierilor, deoarece Dennis Man poate ieși din nou în evidență în tricoul lui
• • •
Acum 15 minute
15:50
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el # Antena Sport
Liga Campionilor revine cu noi meciuri de gală care urmează să se dispute în etapa a patra a competiției. Seara de marți oferă câteva meciuri extrem de interesante, la care se adaugă o partidă la care vor fi cu siguranță atenți urmăritorii stranierilor, deoarece Dennis Man poate ieși din nou în evidență în tricoul lui
15:50
Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit # Antena Sport
Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână meciuri din Europa League şi Conference League. Horaţiu Feşnic va arbitra partida dintre Stuttgart (Germania) şi Feyenoord (Ţările de Jos) din Liga Europa. Partida este programată joi, de la ora 22:00. Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene Din brigadă
Acum o oră
15:20
În ultimii ani, lumea divertismentului digital a trecut printr-o transformare rapidă. De la platformele de streaming și jocurile mobile, până la competițiile de e-sports și experiențele interactive, utilizatorii caută tot mai mult activități online care combină distracția cu inovația. În acest context, apar tot mai multe platforme care oferă experiențe diversificate, integrate și personalizate, adaptate […] The post (P) Tendințe moderne în divertismentul digital și experiențele online sigure appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
14:50
Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali este pregătit să aducă întăriri la FCSB în această iarnă. Printre posturile cu probleme la campioana României se numără şi cel de fundaş stânga şi se pare că patronul roş-albaştrilor a găsit deja o soluţie. Printre jucătorii urmăriţi de Gigi Becali se numără şi Kevin Ciubotaru, fundaşul de 21 de ani al celor
14:20
Alegerea unor adidași albi pentru garderoba ta te ajută să compui ținute rapide, actuale și adaptabile pentru multe ocazii. Simplitatea și aspectul curat îi pun ușor în valoare, iar stilul lor se integrează de la ținutele de zi cu zi și până la momentele în care vrei să fii elegantă, dar relaxată. În acest articol, […] The post (P) Adidași de damă albi: 7 idei de ținute practice și moderne appeared first on Antena Sport.
14:10
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului # Antena Sport
Lumea fotbalului din Serbia a fost marcată luni seara de moartea subită a lui Mladen Zizovic, antrenorul celor de la Radnicki 1923, care a decedat în drum spre spital, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului contra celor de la Mladost. Recent, în presa locală au apărut noi informații legate de evenimentul tragic,
Acum 4 ore
14:00
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru # Antena Sport
Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul dintre FCSB şi echipa elveţiană FC Basel, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi a fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar al patrulea
13:40
Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei # Antena Sport
Un eveniment șocant s-a produs la partida de tineret de la nivel Under-17 dintre Craiova și Rapid, unde un suporter al oltenilor, chiar tatăl unui tânăr jucător, a fost bătut de un grup de suporteri giuleșteni. Vasile Maftei, director tehnic la Centrul de Copii și Juniori al alb-vișiniilor, a fost prezent la meci și a
13:40
Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a vorbit despre echipele care pot ajunge în play-off, după ce echipa sa a încheiat pe primul loc turul sezonului regulat. Moldovenii au remizat luni seară pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, scor 0-0. Chiar dacă puteau să se distanţeze de Rapid, care a remizat la
13:10
Adi Vasile nu mai este antrenorul celor de la CSM Bucureşti. "Tigroaicele" au pierdut duminică meciul de pe teren propriu din Liga Campionilor la handbal feminin cu Odense, scor 30-36. În urma acestui rezultat, antrenorul de 43 de ani a părăsit echipa. Nu este însă singurul. Cristina Vărzaru, team managerul echipei, şi-a dat demisia, iar
13:00
“Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano # Antena Sport
Lionel Messi a fost invitatul jurnalistului Fabrizio Romano în cadrul unui interviu-eveniment realizat de către jurnalistul italian. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea ca "La Pulga" să joace la Cupa Mondială din 2026, unde ar putea să apere alături de coechipierii săi titlul cucerit în Qatar. Messi a vorbit din nou despre subiectul participării
12:20
Marius Copil (35 ani) şi-a anunţat, marţi, retragerea din tenisul profesionist, într-o postare pe pagina sa de Facebook. "După mulţi ani minunaţi pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunţ retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoţii, provocări şi lecţii. Ultimii ani n-au fost uşori, dar mi-au oferit timp să
12:10
Adi Vasile nu mai este antrenorul lui CSM Bucureşti. Înfrângerea suferită de campioana României în meciul de pe teren propriu cu Odense, scor 30-36, din Liga Campionilor la handbal feminin, a fost decisivă în privinţa antrenorului de 43 de ani. Extrem de nemulţumiţi de modul în care evoluau lucrurile în meciul cu Odense, fanii i-au
12:10
Andrei Rațiu, remarcat de un campion european, legendă la Villarreal: “E jucătorul nostru, așa îl simt” # Antena Sport
Marcos Senna, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria Villarrealului și component al generației Spaniei care a câștigat EURO 2008, a vorbit în cadrul unui interviu despre cei doi români care joacă în mod constant în La Liga, respectiv Andrei Rațiu și Ionuț Radu. Fostul închizător al "submarinului galben" i-a lăudat pe amândoi pentru
Acum 6 ore
11:50
Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră” # Antena Sport
Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul ajunge tot mai greu la turneele finale. Invitatul acestei ediții a fost Ionuț Rusu, comediant, actor și suporter pasionat. Deși era prea mic pe vremea Generației de Aur, a crescut cu poveștile și imaginile marilor turnee din anii '90 — și așteaptă acum noi performanțe
11:30
Milwaukee Bucks, victorie dramatică cu Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo, buzzer-beater superb # Antena Sport
Noaptea de luni spre marți a oferit nouă partide interesante în NBA, iar meciul care a ieșit cel mai mult în evidență la capitolul "dramatism" a fost cel dintre Indiana Pacers și Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo a decis soarta partidei cu o aruncare în ultima secundă, mingea intrând în coș chiar în momentul în care
10:50
Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City – Borussia Dortmund # Antena Sport
Manchester City şi Borussia Dortmund se întâlnesc miercuri seară, în etapa cu numărul 4 a fazei principale din UEFA Champions League. Echipa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 3-1 în faţa celor de la Bournemouth de duminică, din Premier League. Erling Haaland, autorul unei duble, şi Nico O'reilly, au adus victoria pentru "cetăţeni" în
10:40
Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: “Nu ne plimba prin Liga 2” # Antena Sport
Cristian Niculae, patronul celor de la CS Tunari, a revenit cu noi declarații după ce luni a intrat în vestiarul echipei și i-a anunțat pe jucători și pe cei din staff că se va desființa clubul. Conducătorul clubului din liga secundă a dezvăluit că lucrurile spuse au fost "la cald" și că până la urmă,
10:10
Simona Halep este prezentă la Turneul Campioanelor de la Riyad, acolo unde este invitată specială. Finalistă în 2014 la turneul care adună cele mai bune jucătoare ale anului, dubla câştigătoare de Grand Slam a vorbit despre viaţa fără tenis. Halep s-a retras la începutul acestui an, ultimul său turneu fiind în luna februarie, la Transylvania
10:10
Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold # Antena Sport
Patru reprezentanți ai lui Real Madrid au mers la Anfield cu o seară înainte de confruntarea contra celor de la Liverpool din Champions League, pentru a-i aduce un omagiu lui Diogo Jota. Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold și Emilio Butragueno au fost prezenți la stadionul "cormoranilor", iar fostul coleg al portughezului a avut și
Acum 8 ore
09:20
Vara aceasta, FCSB a fost aproape de a-l aduce pe Mario Tudose, fundaşul central al celor de la FC Argeş. Piteştenii deţin însă 50% din drepturile jucătorului de 20 de ani, cealaltă jumătate aparţinând celor de la Benfica. Din acest motiv, suma pe care FCSB ar fi plătit-o pentru transferul lui Mario Tudose ar fi
09:20
Un jurnalist din Italia l-a dat de gol pe Dan Șucu. Legenda care așteaptă “unda verde” să semneze cu Genoa # Antena Sport
Genoa este în căutare de antrenor după ce "grifonii" s-au despărțit de Patrick Vieira, iar un jurnalist italian a venit cu noi informații despre acest subiect. Legendarul Daniele De Rossi, o figură emblematică pentru fotbalul din "cizmă", a fost surprins la Milano, unde așteaptă să primească ok-ul din partea celui mai vechi club din Italia.
08:50
Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii # Antena Sport
Victor Angelescu, acționarul minoritar al celor de la Rapid, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre campania de mercato de iarnă pe care o pregătesc giuleștenii și a dezvăluit că echipa va face unul sau două transferuri. Fără să dea nume, oficialul a descris genul de jucător pe care clubul vrea să îl aducă în
08:40
Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo” # Antena Sport
Florin Gardoş, fost campion al României cu FCSB, exclude o colaborare cu fosta sa echipă. Cel puţin pentru moment. Fostul fundaş a împlinit recent 37 de ani şi a absolvit programul UEFA de Master în Management Sportiv. FCSB îşi caută în această perioadă un director sportiv, iar numele lui Florin Cernat a fost vehiculat. După
08:30
Salariul imens pe care i l-a cerut Louis Munteanu lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Ce faci cu ceilalți?” # Antena Sport
Gigi Becali își dorește să dea o adevărată lovitură în iarnă și să îi aducă la pachet de la CFR Cluj pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu în schimbul a 4,5 milioane de euro. În cadrul unei intervenții TV, patronul de la FCSB a menționat cât de mare este salariul pe care și-l dorește
23:20
Carlo Ancelotti a vorbit cu Vinicius după criza sa de nervi din El Clasico: “Nu sunt tatăl sau fratele lui” # Antena Sport
Carlo Ancelotti a vorbit în cadrul unei conferințe de presă a naționalei Braziliei despre ieșirea nervoasă pe care a avut-o Vinicius după ce a fost schimbat de Xabi Alonso în derby-ul Realului cu Barcelona. Selecționerul de 66 de ani a dezvăluit că i-a transmis elevului său de la națională că a greșit în momentul în
23:20
Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor # Antena Sport
S-a aflat echipa favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului. Botoșani e lider surpriză, după 15 etape disputate, fiind la egalitate cu Rapid, ambele având câte 32 de puncte. Podiumul la finalul turului din Liga 1 a fost completat de Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi au 29 de puncte, cu două mai
23:00
Leo Grozavu a criticat arbitrajul, după 0-0 cu Petrolul: „Multe faze interpretate anapoda” # Antena Sport
Petrolul Ploiești și FC Botoșani au închis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, ceea ce înseamnă că moldovenii se mențin pe prima poziție în clasament. Oaspeții au avut chiar ocazie de a pleca de pe "Ilie Oană" cu toate cele trei puncte, însă penalty-ul executat de Zoran
22:50
Tragedie în fotbalul din Serbia! Un antrenor a murit după ce i s-a făcut rău pe teren # Antena Sport
Mladen Zizovic, antrenorul echipei sârbe Radnicki 1923, a decedat astăzi, 3 noiembrie, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului din campionat pe care echipa sa îl disputa contra celor de la Mladost în primul eșalon. În minutul 22, la scorul de 2-0 în favoarea elevilor săi, Zizovic s-a prăbușit pe teren și a
22:40
Petrolul Ploiești – FC Botoşani a fost meciul care a închis turul sezonului regulat din Liga 1. Cele două formații au remizat pe stadionul "Ilie Oană", scor 0-0. Echipa antrenată de Leo Grozavu a avut chiar și șansa de a lua toate cele trei puncte, însă Mitrov a irosit o lovitură de la 11 metri.
22:40
Clasamentul Ligii 1 la finalul turului s-a stabilit. Botoșani a remizat cu Petrolul, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 15-a. Moldovenii au revenit pe primul loc, fiind la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun. Botoșani a fost surpriza turului din Liga 1, fiind echipa cu cele mai multe
22:30
Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB # Antena Sport
Neluțu Varga a oferit o primă reacție despre posibilele transferurile ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul de la CFR Cluj i-a dat răspunsul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a pus pe lista de
22:20
“O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său # Antena Sport
Data de 3 noiembrie a marcat lansarea documentarului lui Ladislau Boloni și în Ungaria, după ce inițial a avut loc premiera în România acum aproape două săptămâni. Cu această ocazie, premierul vecinilor de la nord-vest, Viktor Orban, a ținut să îi transmită un mesaj fostului internațional român de etnie maghiară. Politicianul s-a “înclinat” în fața […] The post “O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său appeared first on Antena Sport.
22:10
Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii” au scăpat de titulatura de „lanternă roșie” # Antena Sport
La scurt timp după ce Patrick Vieira a luat decizia de a pleca de pe banca celor de la Genoa, clubul patronat de afaceristul Dan Șucu a obținut și prima victorie a sezonului în Serie A. „Grifonii” s-au impus cu scorul de 2-1 pe terenul nou promovatei Sassuolo, în etapa cu numărul 10 din campionatul […] The post Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii” au scăpat de titulatura de „lanternă roșie” appeared first on Antena Sport.
21:40
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie” # Antena Sport
Sorin Cârțu a vorbit în cadrul unei apariții televizate despre meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiat 2-2, iar președintele de onoare al oltenilor a discutat și despre Mirel Rădoi. Legenda Olteniei a recunoscut că nu se bagă peste treaba tehncianului și că nu discută în privat cu el, deși a punctat ulterior ce sfat […] The post Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie” appeared first on Antena Sport.
21:20
Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare” # Antena Sport
Gigi Becali a fost lăudat de Andrei Cristea pentru transferurile pregătite la FCSB. Patronul campioanei vrea să dea o lovitură uriașă și să-i aducă „la pachet” pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. Andrei Cristea i-a lăudat și pe cei doi jucători doriți de Gigi Becali. Fostul atacant consideră că e meritul FCSB-ului […] The post Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare” appeared first on Antena Sport.
21:10
Simona Halep și-a dat întâlnire cu o “ministră” la Turneul Campioanelor. Poza făcută de româncă # Antena Sport
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, competiție în care românca ocupă rolul de ambasadoare. Dubla campioană de Grand Slam profită de timpul petrecut în Arabia Saudită și pentru a se reîntâlni cu foste adversare din circuit alături de care a rămas în relații bune, iar recent a […] The post Simona Halep și-a dat întâlnire cu o “ministră” la Turneul Campioanelor. Poza făcută de româncă appeared first on Antena Sport.
21:10
Ianis Hagi a fost titular în duelul românilor din Turcia. Internaționalul român de 27 de ani a fost schimbat pe final în partida dintre Alanyaspor și Gaziantep, încheiată cu scorul de 0-0, în etapa a 11-a din campionatul Turciei. Ianis Hagi a părăsit terenul în minutul 83, atunci când a fost trimis în joc veteranul turc Efecan Karaca, în vârstă de […] The post Nota primită de Ianis Hagi după ce a fost titular în duelul românilor din Turcia appeared first on Antena Sport.
21:10
PSV Eindhoven o va înfrunta pe Olympiakos în etapa a patra din UEFA Champions League, iar presa din Grecia este în alertă, înaintea confruntării programate marți. Dennis Man a avut o evoluție fantastică în ultimul joc din Liga Campionilor, când a reușit să înscrie de două ori în poarta celor de la Napoli, fiind desemnat […] The post Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența” appeared first on Antena Sport.
21:00
Simona Halep și-a dat întâlnire cu o “ministră” la Turneul Campioanelor. Poza făcută de campioana română # Antena Sport
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, competiție în care românca ocupă rolul de ambasadoare. Dubla campioană de Grand Slam profită de timpul petrecut în Arabia Saudită și pentru a se reîntâlni cu foste adversare din circuit alături de care a rămas în relații bune, iar recent a […] The post Simona Halep și-a dat întâlnire cu o “ministră” la Turneul Campioanelor. Poza făcută de campioana română appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Gâlcă așteaptă transferuri la Rapid appeared first on Antena Sport.
20:50
Moda „kendama” s-a întors, iar Ianis Hagi și Dennis Man sunt provocați de un as în trucuri. CRBL se oferă să-i învețe trucurile din kendama care îi pot ajuta să fie mai buni și pe terenul de fotbal. The post Jurnal AntenaSport | Moda „kendama” s-a întors appeared first on Antena Sport.
20:40
Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT # Antena Sport
Alexander Isak va rata duelul stelar al lui Liverpool cu Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Partida se va disputa marți, de la ora 22:00. Mijlocaşul lui Liverpool, Curtis Jones, s-a “reîntors la antrenamente”, dar atacantul Alexander Isak a rămas indisponibil pentru antrenamentul deschis înaintea vizitei lui Real Madrid în Liga Campionilor”, scrie DPA. Alexander Isak nu […] The post Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT appeared first on Antena Sport.
20:40
Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape # Antena Sport
Amanda Anisimova a obținut o victorie în cel de-al doilea meci disputat la Turneul Campioanelor. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de conaționala Madison Keys, care a înregistrat al doilea eșec de la această competiție. Lupta este una strânsă în grupa ”Serena Williams” pentru calificarea mai departe. Pe învingătoarea din acest duel o […] The post Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape appeared first on Antena Sport.
20:30
Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins” # Antena Sport
Dorin Mateuț, fostul mare jucător al lui Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre situația de la naționala României, dar și despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu după finalul preliminariilor. “Il Luce” a anunțat în trecut că va părăsi cârma reprezentativei dacă nu va obține calificarea directă la Cupa Mondială, însă fosta Gheată […] The post Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins” appeared first on Antena Sport.
20:00
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul campioanei a dat de înțeles că poartă deja discuții cu Neluțu Varga, fiind dispus să plătească suma de 5,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători. Gigi Becali nu a vrut însă să ofere mai multe detalii […] The post Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu” appeared first on Antena Sport.
19:30
Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui” # Antena Sport
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, l-a plasat pe Erling Haaland la egalitate cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo în ceea ce privește capacitatea de a marca, afirmând că singura diferență este că argentinianul și portughezul fac asta de 15 ani. Norvegianul a marcat de două ori în victoria de duminică împotriva lui Bournemouth. Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo „E ca atunci când îi aveai […] The post Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui” appeared first on Antena Sport.
19:30
Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august # Antena Sport
Farul Constanța a primit luni vizita celor de la Csikszereda, iar formația antrenată de Ianis Zicu s-a impus fără mari emoții, scor 3-0. În duelul din cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1, constănțenii au fost cei care au condus ostilitățile. Gruparea nou promovată era neînvinsă în ultimele opt etape de campionat. Cu acest […] The post Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august appeared first on Antena Sport.
19:30
A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor # Antena Sport
Preşedintele Federaţiei italiene de tenis, Angelo Binaghi, a asigurat luni că sârbul Novak Djokovic, care nu a mai apărut în circuit de patru săptămâni, va juca la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, informează AFP. “Avem confirmarea, Djokovic va fi la Torino“, a declarat el la postul de radio Rai Gr Parlamento. […] The post A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor appeared first on Antena Sport.
19:20
Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu” # Antena Sport
Arne Slot a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei “electrizante” care va avea loc în Champions League între Liverpool și Real Madrid. În fața jurnaliștilor, tehnicianul olandez a vorbit și despre revenirea lui Trent Alexander-Arnold pe Anfield, fundașul dreapta fiind aspru criticat în vară de fani pentru plecarea pe Bernabeu. Slot a dat de […] The post Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu” appeared first on Antena Sport.
